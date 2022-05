Schulneubau: Aufbruch in neue Zeiten am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium

Die auf 25 Millionen Euro taxierten Investitionskosten in die Modernisierung des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums werden vermutlich weiter in die Höhe klettern. Von 30 Millionen Euro ist zu hören gewesen. Eine aktuelle Berechnung will die Stadtverwaltung im nächsten Schulausschuss vorlegen, kündigt Stadtsprecher Martin Rölen an. Die Stadt sind aber 5,74 Millionen Euro Fördermittel sicher. Das NCG ist das zweite Mega-Projekt der Stadt. Die Grundsanierung des Otto-Hahn-Schulzentrums kostete 33 Millionen Euro.

Das NCG mit Gebäuden aus den 1960er Jahren hat eine bauliche und pädagogische Modernisierung schon lange nötig. Da die naturwissenschaftlichen Räume bereits vor einigen Jahren saniert wurden, entschied sich die Stadt aus wirtschaftlichen Gründen gegen einen Neubau. Rund 900 Schüler besuchen das Gymnasium. (ub)