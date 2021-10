Soziale Projekte in Bergisch Gladbach: Verkauf der Lions-Adventskalender hat begonnen

Bergisch Gladbach -

Hinter jedem Türchen ist wieder ein Gewinn versteckt. Zum 19. Mal gibt es ihn wieder, den Lions-Adventskalender für fünf Euro mit Preisen im Gesamtwert von 10.500 Euro. Die 219 Einzelpreise, darunter Sachpreise und Gutscheine, haben Firmen und Einzelhändler aus Bensberg und Bergisch Gladbach gespendet.

Als Titelbild haben die Lions-Fördervereine Bensberg Schloss und Bergisch Gladbach/Bensberg diesmal den Altenberger Dom in Odenthal ausgewählt, fotografiert von Arndt Hartwich. Den Kalender mit der Nummer 0001 haben die Vertreter der beiden Lions-Clubs Bürgermeister Frank Stein übergeben – natürlich gegen eine Spende von fünf Euro.

Hier bekommen Sie den Lions-Adventskalender

Wichtig ist den Lions, mit dem Erlös aus dem Verkauf soziale Projekte zu unterstützen. Da es viele Geschädigte der Corona-Pandemie gibt, sind noch nicht alle Spendenempfänger festgelegt. Auf jeden Fall aber soll die Initiative Kids & Co bedacht werden. Das Suchtpräventionsprogramm der Katholischen Erziehungsberatung hilft Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden mit süchtigen Eltern im Kreisgebiet.

Der Kalender ist bei den Zweigstellen der Bensberger Bank, VR-Bank und Kreissparkasse Köln in Bergisch Gladbach erhältlich sowie in verschiedenen Geschäften. Weitere Informationen gibt es online. Zusätzlich ist der Erwerb an zwei Samstags-Markttagen am Lions-Stand möglich: am 20. sowie 27. November. (ub)