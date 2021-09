Unfall in Bergisch Gladbach: Auto stößt auf Kreuzung mit Streifenwagen zusammen

Bergisch Gladbach -

Bei einem Unfall in Bergisch Gladbach ist am Donnerstagabend, 16. September gegen 21 Uhr ein Polizeiauto beschädigt worden. Wie die Polizei schildert, fuhr eine Kommissarin (25 Jahre alt) zusammen mit einer 51-jährigen Kollegin und einem 21-jährigen Auszubildenden im Streifenwagen und mit Blaulicht aber ohne Martinshorn zu einem Einsatz. Der Wagen passierte die Kreuzung Dolmanstraße/Klicke in Refrath bei Rotlicht.

Offenbar stieß dann ein von rechts kommender Wagen, gefahren von einem 66-Jährigen aus Bergisch Gladbach, gegen das Polizeifahrzeug. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der 21-jährige angehende Polizist wurde leicht verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird der Sachschaden insgesamt auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Unfallaufnahme aus Neutralitätsgründen von einem anderen Polizeipräsidium, Köln, übernommen wurde – ein normaler Vorgang. (pic)