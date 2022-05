Viele Sperrungen am Renntag: Radrennen „Rund um Köln“ startet am Sonntan in Rhein-Berg

Rhein-Berg -

Es ist ja nicht so, dass man als Autofahrer an diesem Sonntag (22. Mai) bei der 104. Auflage des internationalen Radklassikers „Rund um Köln“ auf jeden Fall auf die Radrennfahrer stoßen muss. Wer lange vor 9 Uhr und weit nach 16 Uhr unterwegs ist, ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite - keine Radfahrer weit und breit.

Radsport bestimmt den Sonntag in Rhein-Berg

In den sieben Stunden dazwischen geben allerdings Rennelite und zwei Jedermannfelder den Ton an im Bergischen, und Tausende Radsportbegeisterte werden vom Streckenrand aus klatschen und anfeuern. Normalzustand eben, wenn es wieder knapp 200 Kilometer „Rund um Köln“ geht. Der Radklassiker zieht die Fans magisch an, und die 3000 Jedermänner freuen sich auch über die Stimmung an der Strecke.

Mehrere Teams der allerhöchsten Profikategorie haben gemeldet, und viele in der Radsportwelt wird am Sonntag auf Bensberg, Kürten und Umgebung schauen. „Rund um Köln“ ist das einzige Sportereignis in Rhein-Berg, das mindestens europaweit beachtet wird. Die Veranstalter lassen sogar auf eigene Kosten einen TV-Helikopter aufsteigen.



Das Radrennen und die Durchgangszeiten für Profis und Jedermänner. Thomas Boehne

Bewährtes bleibt: Zweimal müssen die Profis das Kopfsteinpflaster der Schloßstraße rauf, am Sonntag gegen 13.35 Uhr und 15.00 Uhr, davor quälen sich die Jedermänner und Jederfrauen. Die 27-prozentige Steigung bei Wipperfürth-Agathaberg bleibt den Profis vorbehalten, dreimal allerdings.

Rund um Köln: Auch Spitzenprofis am Start

Längere Streckensperrungen sind am Sonntag immer und jederzeit möglich, und im Hotspot Bensberg ist mindestens durchgängig von 12 bis 13.40 Uhr die Durchfahrt gesperrt (ähnliches gilt für Sand, Heidkamp und Forsbach), die Straßen um Kürten-Spitze sollten ebenfalls bei sechs Durchfahrten weiträumig gemieden werden. Weil drei Rennen parallel laufen und zu unterschiedlichen Zeiten von Köln ins Bergische geleitet werden, sind Behinderungen tagsüber für Autofahrer unvermeidlich, oft kann nur minutenweise zwischen den Rennfeldern geöffnet werden (je nach Rennverlauf auch das nicht). Hunderte Helfer in ihren roten Warnleibchen werden am Streckenrand für die Ordnung des Verkehrs sorgen. Die Organisation ist für die Veranstalter eine Herkulesaufgabe, erstmals sind die Organisatoren vom „Köln Marathon“ am Zug.

Erstes Radrennen startet ab 9.30 Uhr

Die Jedermänner starten um 9.30 Uhr ihre 125-km-Tour und um 11 Uhr die 70-km-Kurzstrecke. Dazwischen steigen die Profis um 10.35 Uhr auf ihre hochmodernen Zweiräder. Für alle Teilnehmer geht es vom Kölner Rheinauhafen stadtauswärts nach Odenthal, Neschen, Bechen, Spitze, Bensberg, Forsbach, Kleineichen Rösrath, Overath, Herkenrath, Dürscheid, Biesfeld und Kürten, und für die Profis bis nach Agathaberg. Kaum ein Ort also in den bergischen Kommunen, der nicht von den Pedaleuren beehrt wird (nur im „Nordkreis“ passiert nichts). Streckenfeste, nicht nur in Bensberg, sondern auch in Neschen, Bechen, Spitze, Lückerath und Sand, machen Laune, und im Internet wird dreieinhalb Stunden übertragen. Das Kölner Rennen, was eigentlich ein bergisches ist, strahlt aus in alle Welt.

Zeitplan Sperrungen und Feste Voraussichtliche Streckensperrungen Schildgen: 9.17-10.12 Uhr; 10.53-11.13; 11.17-11.52 Uhr.

Odenthal Kreisverkehr: 9.25-10.20; 10.34-11.19; 11.25-12 Uhr.

Bechen, Esel: 9.40-10.35; 11.12-11.32; 11.43-12.18 Uhr.

Kürten-Spitze: 10.11-10.41; 11.17-11.37; 11.49-12.39 (Zusammenführung 70-125-km-Rennen); 14.28-14.48 Uhr.

Kürten-Biesfeld: 11.22-11.42; 13.02-13.22 Uhr

Kürten-Ort: 11.28-11.48; 12.55-13.15 Uhr.

Sand: 10.19-10.54; 11.52-13.33; 14.34-14.54 Uhr.

Heidkamp: 10.23-10.58; 11.57-13.38; 14.39-14.59 Uhr.

Bensberg: 10.27-11.02; 12.00-13.40; 14.42-15.02 Uhr.

Forsbach: 10.35-11.10; 12.08-13.47 Uhr.

Rösrath: 10.46-11.21; 13.37-13.57 Uhr.

Overath: 11.06-11.46; 13.55-14.15 Uhr. Streckenfeste Odenthal-Mitte, Kreisverkehr: 10-12.30 Uhr (Gaststätte Herzogenhof).

Odenthal-Neschen, Parkplatz Angerweg: 10-12.30 Uhr (Dorfgemeinschaft und KG Wilde Jecke). Getränke Kuchen, Bratwürste, Kinderspaß.

Bechen: 10-12.45 (SV Bechen und Imbiss). Getränkestand, Hüpfburg. Erlös für Jugendsport im SV Bechen.

Spitze: 10.15-15.30 (Kapellengemeinschaft).

Sand: 10.20-15.20 (DJK-SSV Ommerborn Sand)

Bensberg, Schloßstraße: 10.30-15.45 (Sportamt). Videoleinwand mit Liveübertragung, Musik, Interviews, Moderation, Fahrradausstellung, Spinningkurse. Durchfahrt Profis: ab 13.35 und ab 15.00 Uhr.

Lückerath: Gladbacher Straße 72, Spinning-Marathon vor dem Gasthaus Kaisersch Baach, Benefizveranstaltung zugunsten von „Herzenswünsche erfüllen“ des Vereins Hits fürs Hospiz. Freizeitsportler treten vier Stunden lang in die Pedale. Es gibt ein Musikprogramm und eine Tombola, ab 11 Uhr.

Köln-Rath: Schmitze Bud 12 bis 16 Uhr. Rennübertragung Von 12 bis 15.30 Uhr ist „Rund um Köln“ zu sehen auf wdr.de (Moderation Florian Kurz), sportschau.de; GCN+; L’Equipe; Eurosport. (cbt, ub)

Kommt das Feld näher, ist es ein bisschen wie das Auge eines Orkans. Zunächst ist gar nichts zu spüren. Es wird nur viel, viel ruhiger als sonst. Polizei und Ordner sperren ab, Autos kommen nicht mehr durch. Der Verkehr versiegt. Aber dann bricht es auf einmal alles los: Von oben wird der Übertragungshubschrauber knattern, der Elite voraus jagen Polizeimotorräder und die Kameraleute mit ihren teils halsbrecherisch anmutenden Motorradfahrten. Dann der Lautsprecherwagen, der das Renngeschehen für alle am Straßenrand kommentiert.



Dann rauschen auch schon die Profis im Höllentempo vorbei, das Summen der Räder und Surren der Fahrradketten begleitet den bunten Bogen, und an den Steigungen ist der elegante Wiegeschritt der Profis zu sehen. Direkt hinter dem Feld folgen Dutzende Begleitwagen mit Ersatzrädern und Mechanikern, die im hohen Tempo vorbeifahren, immer ein Ereignis. Nachzügler und abgehängte Rennfahrer folgen, Besenbus und das Schlussauto der Polizei.

Rennende im Bergischen ist frühestens nach Viertel nach drei, wenn die Profis vorbei an der „Schmitze Bud“ in Köln-Rath rauschen. Ab 15.30 Uhr wird die Elite zurück im Rheinauhafen zum Zielsprint erwartet. Jedermänner und Jederfrauen haben es eher geschafft.