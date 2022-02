Vier Parkplätze entfernt: Schutz der Radfahrer hat am Gladbacher Rathaus Vorrang

Bergisch Gladbach -

Die vier Parkplätze vor dem Historischen Rathaus am Marktplatz hat es seit Jahrzehnten gegeben. Jetzt sind sie weg, und der Grund ist die Fahrradstraße Laurentiusstraße und die Sicherheit der Radler. Nicht 16, wie bislang von der Stadt gezählt, sondern 20 Parkplätze sind somit für das neue Radangebot weggefallen. Einige Autofahrer, die gewohnheitsmäßig am Rathaus anhielten, bekamen bereits Knollen verpasst.

Neue Verbotsschilder

„Das neue Halteverbot ist deutlich zu sehen durch die entsprechenden Schilder“, erklärt Sprecher Martin Rölen auf Nachfrage. Vor und hinter der Parktasche hat die Stadt die blauen Parkschilder abgeschraubt und die Halteverbotszeichen angebracht. Eine besondere Kennzeichnung mit Verbots-Piktogrammen auf dem Asphalt ist aber nicht geschehen. Dies verleite zum Parken, ärgern sich ertappte Autofahrer.

„Dieser Parkplatz ist natürlich über viele Jahrzehnte tradiert“, bestätigt Rölen. Aber aus Sicherheitsgründen gebe es keine andere Lösung. Der Schutz der Radler habe Priorität.



Fahrradstraße wird vorbereitet

Die Laurentiusstraße , die unmittelbar am Rathaus beginnt, werde ja 2022 oder 2023 zur Fahrradstraße umgestaltet. Radfahrer würden dann mit hohem Tempo aus dieser Straße in Richtung Rathaus fahren. Zwischen Autofahrern und Radfahrern könne es dann zu gefährlichen Situationen kommen, berichtet der Sprecher. Bei der Gestaltung der Fahrradstraße würden die vier Parkplätze daher sowieso wegfallen. Die Verwaltung habe sich entschieden, diesen Schritt nun vorzuziehen.

Zum Hintergrund: Seit kurzem ist die Laurentiusstraße eine für Radler geöffnete Einbahnstraße. Dazu sind 16 Parkplätze entfallen, gegen Proteste zahlreicher Anlieger: acht Parkplätze an der unteren Laurentiusstraße, zwei an der Einmündung Am Broich und sechs vor Haus 80 bis 84. Ob für die ausstehende Einrichtung der Fahrradstraße weitere Parkplätze an der Straße oder im Umfeld wegfallen müssen, wird derzeit in einem Gutachten geprüft