Zukunft der Papierfabrik: Gespräche für Zanders laufen weiter

Bergisch Gladbach -

Die Zukunft der Papierfabrik Zanders ist weiterhin ungewiss. In der vergangenen Woche tagte sowohl der runde Tisch (eine Initiative des Betriebsrates) als auch der Gläubigerausschuss. Offizielle Nachrichten gibt es von keinen der Gremien.

Fest steht, dass der Mietvertrag von Zanders mit der Stadt Bergisch Gladbach Ende September ausläuft. Die Zeit drängt also. Zuletzt hatte es gute Nachrichten von der Zanders-Geschäftsführung („im Juli bestes Betriebsergebnis in diesem Jahr“) und dem Betriebsrat gegeben. Der hatte von einer Einsparung in Höhe von sechs Millionen Euro jährlich durch die Befreiung der EEG-Umlage gesprochen.

Am Freitag antwortete die zuständige Behörde – das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) – auf eine Anfrage dieser Zeitung und teilte mit, dass zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse keine Angaben zur Firma Zanders gemacht werden könnten. Kein offizielles Ergebnis gibt es auch von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, die die Zukunftsfähigkeit der Firma beurteilen soll. Ein Teilnehmer des Gläubigerausschusses: „Es gibt in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr viel zu tun.“ (nie)