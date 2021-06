Brandstiftung: Sieben Mülltonnen auf Schulhof in Leichlingen abgebrannt

Leichlingen -

In der Nacht auf Freitag sind in Leichlingen sieben Mülltonnen abgebrannt. Unbekannte Täter haben laut Polizei gegen 00:45 Uhr in der Straße Am Hammer das Papier in den Containern, die auf dem Schulhof der Sekundarschule stehen, angezündet. Die Flammen griffen auf andere Mülltonnen und auf eine daneben stehende Laterne über.

Sieben der Müllcontainer sind nach Polizeiangaben vollständig niedergebrannt. Außerdem entstand Sachschaden an den Fenstern der Sporthalle der Sekundarschule sowie an der Laterne.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zusätzlich wurde die Sporthalle, in die Rauch gezogen war von der Feuerwehr mit einem Überdruckbelüftungsgerät davon befreit. Der Brandort wurde von der Polizei abgesperrt; der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.



Wer etwas gesehen hat und eventuell Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (lsc/red)