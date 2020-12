Corona in Rhein-Berg: Krisenstab meldet an Heiligabend acht weitere Todesfälle

Rhein-Berg -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen.

Donnerstag, 24. Dezember: Rhein-Berg bekommt erste Impfdosen am Sonntag

Am kommenden Sonntag erhält Rhein-Berg zunächst 180 Impfdosen. Wie berichtet sollen vor Inbetriebnahme des Impfzentrums im Untergeschoss der Rhein-Berg-Galerie zunächst mobile Impfteams besonders gefährdete Personengruppen wie hoch betagte Senioren in entsprechenden Senioreneinrichtungen impfen.

Krisenstab meldet an Heiligabend acht weitere Todesfälle

Die Nachricht kam ausgerechnet an Heiligabend: Acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion hat der Krisenstab des Kreises am Donnerstag gemeldet.

„Es handelt sich um zwei über 90-jährige Personen aus dem Pilgerheim Weltersbach in Leichlingen, eine über 90-jährige Person aus dem Malteserstift Marialinden in Overath, eine über 90-jährige Person aus Kürten, eine über 80-jährige und eine über 90-jährige Person aus dem Altenheim Hasensprungmühle in Leichlingen, eine über 80-jährige Person aus Wermelskirchen sowie eine weitere über 80-jährige Person aus dem Haus Regenbogen in Wermelskirchen, die an den Folgen einer Covid-19 Infektion verstorben sind“, so Krisenstabssprecher Torsten Wolter.

Krisenstabssprecher bedauert Meldung an Heiligabend

Wolter bedauerte, „dass wir diese Nachricht am heutigen Heiligen Abend verkünden müssen“. Die heute gemeldeten Personen seien bereits in den vergangenen Tagen verstorben. Wolter: „Sie fließen jedoch erst in die Statistik ein, wenn die Totenscheine vorliegen und damit die Todesursache geklärt ist.“ Dies sei leider erst am 24. Dezember der Fall gewesen. „Wir bedauern sehr, dass wir diese Nachricht am heutigen Heiligen Abend verkünden müssen“, so der Sprecher des Krisenstabs. „Wir bringen den Angehörigen unser Mitgefühl zum Ausdruck.

155 Personen mehr in Quarantäne als am Vortag

Insgesamt meldete der Krisenstab an Heiligabend 96 weitere bestätigte Corona-Fälle für das Kreisgebiet: 33 in Bergisch Gladbach, sieben in Burscheid, drei in Kürten, zehn in Leichlingen, zwei in Odenthal, elf in Overath, zehn in Rösrath und 20 in Wermelskirchen.

23 weitere Personen gelten als genesen. 842 Personen sind aktuell infiziert.

1775 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne, weil sie selbst infiziert sind oder direkten Kontakt zu Infizierten hatten. Das sind 155 mehr als am Vortag.

Sieben-Tage.Inzidenz sinkt weiterhin leicht

73 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (10) in intensivmedizinischer Betreuung und davon acht an Beatmungsplätzen.

Die 7-Tage-Inzidenz sank laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) erneut leicht um gut sechs Zähler und liegt nun bei 178,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. (wg)

Mittwoch, 23. Dezember: Virus kehrt ins Pflegestift Marialinden zurück

Noch vor wenigen Tagen war die Leiterin des Malteserstifts in Overath-Marialinden zuversichtlich, die Infektionen in ihrer Einrichtung ausgestanden zu haben. Am Mittwoch meldet der Krisenstab neue Fälle in dem Pflegestift. Das Kreisgesundheitsamt hat eine Ebene der Senioreneinrichtung per Allgemeinverfügung unter Quarantäne gestellt. Eigentlich hätte die Bundeswehr am Mittwoch ihre Unterstützung in der Einrichtung beendet. Nun sei eine Verlängerung beantragt worden, so Krisenstabsleiter Torsten Wolter auf Nachfrage.

Auch im Seniorenpark Carpe Diem in Wermelskirchen sowie im Evangelischen Altenzentrum Hasensprungmühle in Leichlingen hat das Kreisgesundheitsamt einzelne Wohnbereiche unter Quarantäne gestellt.

Krisenstab meldet 57 Neuinfektionen

57 weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Kreises am Mittwoch für Rhein-Berg gemeldet. 86 weitere Personen gelten laut Krisenstab als genesen. 75 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, werden zurzeit in Rhein-Bergs Krankenhäusern behandelt, elf davon auf Intensivstationen, davon neun an Beatmungsplätzen.

1930 Rhein-Berger befinden sich laut Meldung des Krisenstabs in Krankenhäusern, das sind 73 weniger als am Vortag. Auch die Sieben-Tages-Neuinfektionsrate sank leicht auf 184,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. (wg)

Dienstag, 22. Dezember: Inzidenz steigt auf 187,5

17.30 Uhr: 187,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das Landeszentrum für Gesundheit am Dienstag für Rhein-Berg. Damit steigt der Inzidenz-Wert, der auch für die Einstufung von Corona-Hotspots zugrundegelegt wird, innerhalb von 24 Stunden um fünf Zähler: 182,5 hatte der Krisenstab am Sonntag gemeldet.

Nach dem Corona-Ausbruch im Evangelischen Seniorenzentrum Quirlsberg an der Straße An der Jüch hat das Kreisgesundheitsamt großflächige Tests in der Senioreneinrichtung mit 82 Plätzen genommen. Ergebnis laut Krisenstab: sieben weitere diagnostizierte Infektionen. „Damit sind nun insgesamt 26 Personen in der Einrichtung positiv auf das Coronavirus getestet worden“, so Krisenstabssprecher Torsten Wolter.

Auch im Leichlinger Altenheim Hasensprungmühle, in dem wie berichtet mehrere Corona-Fälle bekannt geworden waren, führte das Kreisgesundheitsamt weitere Corona-Tests durch. „Hierbei sind insgesamt 17 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden“, so Krisenstabssprecher Torsten Wolter.

Neue Allgemeinverfügungen zu Quarantäneanordnungen veröffentlichte der Kreis gestern nicht. Die Zahl der Rhein-Berger in Quarantäne blieb konstant bei 2003. 66 weitere Personen gelten seit Dienstag laut Krisenstab als genesen. Aktuell sind 809 Personen im Kreisgebiet infiziert, das sind rund 30 weniger als am Montag.

Zur Anzahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Kliniken konnte der Krisenstab gestern nach eigenem Bekunden keine Angaben machen. Das Divi-Intensivregister des Robert Koch-Instituts meldete für Rhein-Berg am Dienstag zehn Covid-19-Patienten in Krankenhäusern. Am Samstag wurden laut Krisenstab noch 77 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, in Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Zehn davon lagen nach Angaben des Krisenstabs auf Intensivstationen, davon sechs an Beatmungsplätzen.

Montag, 21. Dezember: Quarantäne-Anruf auch in den Schulferien

19.20 Uhr: Bei der Nachverfolgung von Infektionsketten im Lagezentrum des Kreisgesundheitsamts unterstützen sie bereits seit Monaten, aber auch in immer mehr Senioreneinrichtungen im Kreisgebiet helfen Soldatinnen und Soldaten bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Insgesamt sind aktuell 32 Bundeswehrmitglieder in Rhein-Berg im Einsatz. Das bestätigte am Montagabend Krisenstabssprecher Torsten Wolter auf Anfrage.

Zehn Soldatinnen und Soldaten arbeiten im Lagezentrum im Kreishaus und helfen bei der Ermittlung potenzieller Kontaktpersonen von Infizierten. Der Einsatz laufe zunächst bis zum 8. Januar, eine weitere Verlängerung sei aber bereits beantragt, so Krisenstabssprecher Wolter.

Je vier Bundeswehrangehörige sind als „helfende Hände“ im Malteserstift in Overath-Marialinden sowie im Haus Regenbogen in Wermelskirchen zunächst bis Mittwoch, 23. Dezember, im Einsatz. Weitere Bundeswehrsoldaten kommen gerade ins Kreisgebiet: acht zur Unterstützung im Evangelischen Altenzentrum Hasensprungmühle in Leichlingen sowie weitere sechs in der Leichlinger Senioreneinrichtung Pilgerheim Weltersbach, in der erst am Wochenende ein weiterer Corona-Ausbruch vom Krisenstab gemeldet worden war.

Sind Einrichtungen in arger Personalnot, können sie über den Krisenstab des Kreises Unterstützung der Bundeswehr beantragen. (wg)

12.10 Uhr: Auch nach Schließung der Schulen reißt die Reihe von Allgemeinverfügungen, die das Kreisgesundheitsamt wegen Coronafällen in Schulklassen erlassen muss, nicht ab. Es kann also sein, dass Schüler zu Hause in den vorgezogenen Ferien noch ein Anruf des Kreisgesundheitsamts und sie das Haus vorerst nicht mehr verlassen dürfen.

Allerdings sind die letzten Kontakte innerhalb der Klassen mittlerweile so lange her, dass die Quarantäneverfügungen häufig nur noch wenige Tage umfassen. So veröffentlichte der Kreis am Montag noch eine bis zum 23. Dezember befristete Quarantäne-Allgemeinverfügung für die Klasse 7B der Integrierten Gesamtschule in Bergisch Gladbach-Paffrath sowie Quarantäneanordnungen für die Klassen 4a und 4b der Katholischen Grundschule Burg Berge in Odenthal-Blecher, die bis zum 28. Dezember dauern. Auch Gruppen von Kitas, etwa im Caritas-Familienzentrum Odenthal wurden oder im ZAK-Familienzentrum im Wohnpark Bockenberg wurden jüngst Gruppen unter Quarantäne gesetzt.

Neuinfektionsrate sinkt leicht

49 neue bestätigte Corona-Fälle meldete der Krisenstab am Montag für Rhein-Berg, 57 weitere Personen gelten als genesen. Die Sieben-Tages-Neuinfektionsrate (Inzidenz) sank erneut, nachdem sie am Samstag einen Rekordwert von knapp 200 erreicht hatte. 182,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen meldete das Landeszentrum für Gesundheit am Montag für Rhein-Berg. 2003 Personen sind laut Krisenstab in Quarantäne, das sind 70 mehr als einen Tag zuvor. (wg)

Sonntag, 20. Dezember: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt nach Hoch am Samstag wieder leicht

Der Inzidenz-Wert, der die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus beschreibt, ist am Wochenende auf einen neuen Rekord geklettert: 198,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage gab das nordrhein-westfälische Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Samstag für den Rheinisch-Bergischen Kreis an. Am Sonntag sank der Wert dann wieder etwas, und zwar auf 188,2.

Auch die Lage in den Krankenhäusern hat sich nochmals angespannt. Seit der letzten Meldung vor einigen Tagen hat sich die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Berg fast verdoppelt: 77 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befanden sich laut Krisenstabsmeldung vom Samstag in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zehn auf Intensivstationen und davon sechs an Beatmungsplätzen. Am Sonntag teilte der Krisenstab keine aktuellen Patientenzahlen aus den Krankenhäusern mit.

In der Leichlinger Senioreneinrichtung Pilgerheim Weltersbach meldete der Krisenstab am Sonntag einen weiteren Corona-Ausbruch: 16 Bewohner und eine Person aus der Mitarbeiterschaft seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, so der Krisenstab am Wochenende in einer Pressemitteilung. Der betroffene Wohnbereich sei per Allgemeinverfügung unter Quarantäne gesetzt und zudem ein Besucherstopp verfügt worden.

Fast 200 Neuinfektionen am Wochenende

Insgesamt meldet der Krisenstab am Wochenende für das Kreisgebiet fast 200 Neuinfektionen innerhalb von 48 Stunden: 97 weitere bestätigte Corona-Fälle am Samstag sowie 94 neue Fälle am Sonntag. 165 weitere Personen gelten seit dem Wochenende als genesen. 846 Personen sind damit laut Meldung vom Sonntag aktuell infiziert.

933 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne, 359 weniger als am Freitag und 193 weniger als am Samstag. (wg)

Samstag, 19. Dezember: 77 Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern – Inzidenz steigt auf 198,8

Der Inzidenz-Wert, der die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus beschreibt, ist am Wochenende auf einen neuen Rekord geklettert: 198,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage gab das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Samstag für den Rheinisch-Bergischen Kreis an.

Lage in Krankenhäusern angespannt

Auch die Lage in den Krankenhäusern hat sich nochmals angespannt. Seit der letzten Meldung vor einigen tagen hat sich die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs fast verdoppelt: 77 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befanden sich laut Krisenstabsmeldung vom Samstag in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zehn auf Intensivstationen und davon sechs an Beatmungsplätzen.

Der Krisenstab des Kreises meldete am Samstag 97 weitere bestätigte Corona-Fälle: 36 in Bergisch Gladbach, zwei in Burscheid, drei in Kürten, 30 in Leichlingen, zehn in Odenthal, sieben in Overath, drei in Rösrath und sechs in Wermelskirchen.

88 weitere Personen gelten seit als genesen. 829 Personen sind damit aktuell infiziert. 2226 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne, das sind 66 weniger als am Vortag. (wg)

Freitag, 18. Dezember: 820 Rhein-Berger sind aktuell infiziert

Wie auch in den vergangenen Tagen meldete der Krisenstab des Kreises auch am Freitag mehr Neuinfektion als weitere genesene Corona-Infizierte. 78 weitere bestätigte Corona-Fälle seien im Kreisgebiet bekannt geworden, so eine Sprecherin am Freitagmittag. Neun weitere Personen galten zu dem Zeitpunkt im gleichen Zeitraum als genesen.

Damit stieg die Zahl der aktuell infizierten Rhein-Berger erneut um mehr als 60 auf nun 820 Personen an. Wie viele Covid-19-Patienten in den vier Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt werden, hatte der Krisenstab auch am Freitag nicht vorliegen.

Keine Zahlen aus Kliniken

Sobald eine der Kliniken keine Zahlen übermittele, könne man keine Meldung absetzen, da die Beschreibung dann unvollständig und nicht vergleichbar wäre, hatte Krisenstabssprecherin Birgit Bär diese Woche nochmals erläutert.

189,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) am Freitag für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Das war nur geringfügig mehr als das LZG am Donnerstag für den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet hatte (189,2).

2292 Rhein-Berger befanden sich am Freitag nach Angaben des Kreisgesundheitsamts in Quarantäne, weil sie selbst infiziert sind oder direkten Kontakt zu Infizierten hatten.

Damit waren zum Ende der Woche 171 Menschen mehr in Quarantäne als noch am Donnerstag. (wg)

Donnerstag, 17. Dezember: Rundgang durch das Impfzentrum

So viele Todesfälle an einem Tag hat der Krisenstab seit Beginn der Corona-Infektionen in Rhein-Berg Anfang März noch nicht gemeldet: sieben Menschen, die laut Kreisgesundheitsamt allesamt an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben sind. Die meisten von ihnen wohnten in Senioreneinrichtungen, die bereits seit einigen Tagen oder Wochen von Corona-Infektionen betroffen sind. Allerdings sind die Covid-19-Patienten nach Informationen dieser Zeitung teilweise bereits vor mehreren Wochen gestorben. Die entsprechenden Totenscheine seien aber erst jetzt bei den zuständigen Stellen eingegangen, so Krisenstabssprecher Torsten Wolter auf Nachfrage.

Bei den Verstorbenen handele es sich um eine über 90-jährige Person aus Wermelskirchen sowie um sechs weitere Menschen aus Overath, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär. Zwei der Verstorbenen aus Overath seien über 80, vier über 90 Jahre alt gewesen. Vier der Verstorbenen haben laut Krisenstab zuletzt im Malteserstift Overath-Marialinden gelebt, eine Person im Alten- und Pflegeheim Vivat in Overath-Steinenbrück.

Todesfälle aus dem November und von Anfang Dezember

In der Marialindener Einrichtung waren zwar wie berichtet im November rund 50 Infektionen unter Bewohnern und Mitarbeitenden gemeldet worden, seit dem 9. Dezember sei allerdings auch die letzte Quarantäne-Verfügung des Kreisgesundheitsamts ausgelaufen, berichtet Malteserstift-Leiterin Schwester Susanne Schrammel auf Anfrage dieser Zeitung. Die am Mittwoch vom Kreis offiziell als verstorben gemeldeten Personen seien bereits zwischen Mitte November und Anfang Dezember gestorben. „Auch die betroffenen Mitarbeiter sind bis auf eine alle wieder zurück“, beschreibt die Pflegestiftleiterin die aktuelle Situation.

Wie berichtet waren die Mitarbeiter der Einrichtung auch von der Bundeswehr unterstützt worden. Diese Unterstützung sei auch vorsichtshalber noch einmal bis zum 23. Dezember verlängert worden.

Im Pflegeheim „Haus Vivat“ in Overath-Steinenbrück waren Anfang dieser Woche zwölf Corona-Infektionen in der Bewohnerschaft sowie drei positiv auf das Virus getestete Mitarbeitende bekannt geworden.

Auch außerhalb der betroffenen und besonders gefährdeten Senioreneinrichtungen ist die Infektionslage im Kreis alles andere als entspannt.

Infektionsrate steigt Richtung 200

119 weitere bestätigte Corona-Fälle meldete der Krisenstab am Donnerstag. Dabei sei häufig nicht zu rekonstruieren, wo sich die Betroffenen angesteckt hätten, so Krisenstabssprecherin Bär. „Die Betroffenen wissen es zu einem großen Teil ja selbst nicht“, beschreibt die Krisenstabssprecherin das „diffuse Infektionsgeschehen“ im Kreisgebiet.

Das lässt auch die Neuinfektionsrate am Mittwoch fast den bisherigen Höchstwert von Anfang November (189,8) erreichen: 189,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vorausgegangenen sieben Tage meldete der Kreis am Dienstag, der amtlich entscheidende Wert des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) lag nur unwesentlich darunter bei 189,2. Wie berichtet weichen die Werte bisweilen durch unterschiedliche Zeitintervalle bei der Übertragung beziehungsweise Berechnung voneinander ab.

Mehr als 2000 Rhein-Berger in Quarantäne

2121 Rhein-Berger befinden sich laut Kreisgesundheitsamt aktuell in Quarantäne, lediglich drei weitere zuvor Infizierte gelten seit Donnerstag als genesen.

Über die Zahl der Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern konnte der Krisenstab nach eigenem Bekunden am Donnerstag keine Angaben machen. Es seien nicht alle Zahlen gemeldet worden, hieß es. Wie berichtet ist aber auch in den Kliniken die Lage angespannt. (wg)

Der Rheinisch-Bergische Kreis zeigt in einem Video einen Rundgang durch das neue Impfzentrum. Die Einrichtung in der Rhein-Berg-Galerie steht in den Startlöchern.

Mittwoch, 16. Dezember: Sieben-Tage-Inzidenz fast wieder so hoch wie Anfang November

Die Neuinfektionsrate steuert auch in Rhein-Berg auf die nächste bedenkliche Marke von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zu. Am Mittwoch meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) einen Wert von 180 für Rhein-Berg. Höher war der Wert im Kreisgebiet bisher lediglich Anfang November als die Sieben-Tage-Inzidenz bis auf 189,8 stieg.

63 weitere bestätigte Corona-Fälle meldete das Kreisgesundheitsamt zur Mitte der Woche. 53 weitere Personen gelten seit Mittwoch als genesen. 649 Personen sind aktuell infiziert.

2051 Rhein-Berger befinden sich laut Krisenstab in Quarantäne, das sind 110 weniger als am Vortag. Per Allgemeinverfügung wurden am Mittwoch weitere Kitas wie der Fröbel-Kindergarten und das Familienzentrum ZAK in Bensberg unter Quarantäne gestellt.

Über die Anzahl der stationären Patienten konnte der Krisenstab am Mittwoch nach eigenem Bekunden keine Angabe macheen. Gründe nannte der Krisenstab zunächst nicht.

Dienstag, 15. Dezember: 21 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 21 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 9 in Bergisch Gladbach, 1 in Burscheid, 1 in Kürten, 3 in Leichlingen, 4 in Overath und 3 in Rösrath. Es gelten 56 weitere Personen als genesen. 641 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 2.161 Personen in Quarantäne, das sind 101 mehr als am Vortag. Über die Anzahl der stationären Patienten kann heute keine Angabe gemacht werden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 177,2.

Insgesamt gibt es nun 4.325 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (1.849), Burscheid (317), Kürten (189), Leichlingen (512), Odenthal (150), Overath (457), Rösrath (375) und Wermelskirchen (476).

35 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Bergisch Gladbach (24), Burscheid (1), Leichlingen (2), Odenthal (1), Overath (4) und Wermelskirchen (3).

Sonntag, 13. Dezember: Neuinfektionsrate steigt rasant um mehr als 20 Zähler auf 164,5 – 49 Corona-Fälle in Leichlinger Heim

Die Neuinfektionsrate fürs Kreisgebiet ist übers Wochenende wieder deutlich stärker gestiegen. Nachdem der Krisenstab am Samstag 75 und am Sonntag sogar 119 bestätigte Neuinfektionen gemeldet hatte, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz seit Freitag laut Landeszentrum für Gesundheit in Rhein-Berg um mehr als 25 Zähler auf 164,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage an.

Hatte der Krisenstab vergangenes Wochenende noch 124 Neuinfektionen innerhalb von 48 Stunden gemeldet, so waren es an diesem Wochenende bereits 194.

49 Infektionen in Leichtlinger Senioreneinrichttung

Am Sonntag meldete das Kreisgesundheitsamt dabei einen weiteren größeren Ausbruch in einer Senioreneinrichtung. „Im Altenheim Hasensprungmühle in Leichlingen sind in drei Wohnbereichen 10 Personen aus der Mitarbeiterschaft sowie 39 Personen aus der Bewohnerschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden“, so Katharina Krause vom Krisenstab des Kreises. Eine weitere Testaktion für einen weiteren Wohnbereich sei in Planung.

„Die gesamte Einrichtung wird bis einschließlich 24. Dezember in Quarantäne gesetzt“, so Krause. Außerdem werde ein Besucherstopp verfügt.

50 weitere Personen im Kreisgebiet gelten seit Sonntag als genesen. 56 weitere Genesene hatte der Krisenstab am Samstag gemeldet. 661 Personen waren am Sonntag aktuell infiziert.

Robert Koch-Institut meldet noch vier freie Intensivbetten für Rhein-Berg

2022 Rhein-Berger meldete der Kreis am Sonntag in Quarantäne, das waren 317 weniger als am Vortag. Über die Anzahl der stationären Patienten konnte der Krisenstab nach eigenem Bekunden am Sonntag keine Angabe gemacht werden, weil die Zahlen am Wochenende nicht übermittelt werden.

Am Samstag waren zuletzt 46 Covid-19-Patienten aus Rhein-Bergs Krankenhäusern gemeldet worden. Zehn davon wurden auf Intensivstationen behandelt, vier davon an Beatmungsplätzen. Auf seinem Intensivregister meldete das Robert Koch-Institut am Wochenende noch vier freie Intensivbetten in Rhein-Berg. (wg)

Samstag, 12. Dezember: 75 weitere bestätigte Corona-Infektionen – Inzidenz steigt auf 143

75 weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Rheinisch-Bergischen Kreises am Samstag gemeldet: 40 in Bergisch Gladbach, sechs in Burscheid, drei in Kürten, zehn in Leichlingen, einer in Odenthal, sechs in Overath, zwei in Rösrath und sieben in Wermelskirchen.

46 Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern

56 weitere Personen gelten laut Kreishesundheitsamt als genesen. 592 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 2.339 Personen in Quarantäne, das sind 220 mehr als am Vortag.

46 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zehn in intensivmedizinischer Betreuung und davon vier an Beatmungsplätzen.

Die 7-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis liegt bei 143. (wg)

Freitag, 11. Dezember: 71 neue Corona-Fälle – Inzidenz steigt auf 137,3

12.10 Uhr: Eigentlich hätten die nicht direkt durch Corona-Infektionen betroffenen Klassen und Kurse der Bensberger Johannes-Gutenberg-Realschule nächste Woche aus dem Distanzunterricht zurückkehren können. Eigentlich. Denn bei einer groß angelegten Abstrichaktion in der Schule sei bei 107 Abstrichen lediglich ein weiterer Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär.Kaum allerdings wollte das der Kreis vermelden, kam die Nachricht aus Düsseldorf von Maßnahmen in Richtung hartem Lockdown bereits zu Beginn der kommenden Woche.

Präsenzpflicht für Schüler aufgehoben

Demnach hat die Landesregierung bereits ab dem kommenden Montag, 14. Dezember, die Präsenzpflicht für den Unterricht aller Jahrgangsstufen aufgehoben. Für die Jahrgangsstufen eins bis sieben soll es ein Unterrichtsangebot in den Schulen geben, wobei die Eltern ihre Kinder von der Präsenz befreien können.

Schüler ab Klasse 8 sollen zu Hause bleiben und werden auf Distanz unterricht. Die Weihnachtsferien werden um zwei unterrichtsfreie Tage am 7. und 8. Januar verlängert.

Distanzunterricht im Schulgebäude

Die Gesamtschule Kürten kündigte bereits am Freitag an, ab Montag für alle Schülerinnen und Schüler über die bereits erprobte Lernplattform Distanzunterricht einzuführen.

Schüler der Klassen fünf bis sieben können in die Schule kommen und dort an etwa 100 bereitstehenden Computern am Distanzunterricht teilnehmen. „Wie Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden, können wir erst nach Mitteilung des Ministeriums mitteilen“, so Klaus Schröder am Freitagnachmittag. (wg)

8.10 Uhr: 71 neue bestätigte Corona-Infektionen im Kreisgebiet hat das Landeszentrum Gesundheit NRW am Freitagfrüh gemeldet. Am Freitag vor einer Woche waren es 56 Neuinfektionen gewesen. entsprechend steigt die Sieben-Tages-Neuinfektionsrate um gut vier Zähler auf 137,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. (wg)

Donnerstag, 10. Dezember: Zahl der Corona-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern steigt weiter

89 weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Kreises am Donnerstag für Rhein-Berg gemeldet: 44 in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, drei in Kürten, neun in Leichlingen, zwei in Odenthal, neun in Overath, vier in Rösrath und 14 in Wermelskirchen.

17 weitere Personen gelten nach Einstufung des Kreisgesundheitsamts als genesen. 524 Personen sind aktuell infiziert. 2160 Rhein-Berger befinden in Quarantäne, das sind nochmals 95 mehr als am Vortag.

Und auch die Zahl der Corona-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern steigt weiter: 47 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befanden sich am Donnerstag in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, sechs mehr als noch am Vortag. Zehn der Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, davon vier an Beatmungsplätzen.

Die Neuinfektionsrate (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) um sieben Zähler und liegt nun bei 132 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Mittwoch, 9. Dezember: Weiterer Todesfall – Realschule komplett mit Distanz-Unterricht

Einen weiteren Todesfall hat der Krisenstab des Kreises am Mittwoch gemeldet. „Es handelt sich um eine über 90-jährige Personen aus dem Pilgerheim Weltersbach in Leichlingen, die an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben ist“, teilte Krisenstabssprecherin Birgit Bär mit. Wie berichtet waren in dieser Senioreneinrichtung ebenso wie in einem Pflegestift in Overath-Marialinden in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe von Corona-Infektionen gemeldet worden.

Größere Auswirkungen haben offenbar die an der Johannes-Gutenberg-Realschule in Bensberg diagnostizierten Corona-Fälle in mehreren Klassen und Kursen (wir berichteten). Gemeinsam mit der Schulleitung und dem Lehrerrat habe das Kreisgesundheitsamt die Sachlage erörtert, so Sprecherin Birgit Bär. Ergebnis: „Die gesamte Schule ist bis zum 11. Dezember in den Distanzunterricht geschickt worden.“

Am Mittwoch war bereits eine groß angelegte Abstrichaktion für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte vorgesehen. „Wenn die Testergebnisse vorliegen, wird die Situation neu bewertet“, so Krisenstabsprecherin Birgit Bär.

Kreisweit meldete der Krisenstab am Mittwoch 57 weitere bestätigte Corona-Fälle. Am Mittwoch vor einer Woche waren es 46 gewesen. Die Sieben-Tage-Neuinfektionsrate stieg entsprechend leicht um gut zwei Zähler auf 125 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

37 weitere Personen gelten seit gestern als genesen. 2065 Rhein-Berger befinden sich laut Krisenstab des Kreises in Quarantäne, das sind 69 mehr als noch am Vortag. 125 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen meldete das Landeszentrum Gesundheit NRW gestern für Rhein-Berg. 41Corona-Patienten befinden sich laut Krisenstab zurzeit in Rhein-Bergs Krankenhäusern, zehn davon auf Intensivstationen, davon vier an Beatmungsplätzen. (wg)

Dienstag, 8. Dezember: Drei über 80 Jahre alte Senioren sterben an Covid-19-Infektion

Zwei Sterbefälle im Malteserstift von Overath-Marialinden, ein weiterer in der Bergischen Residenz in Bergisch Gladbach-Refrath – es sind auch und häufig vor allem ältere Menschen, für die eine Infektion mit dem Coronavirus tödlich enden kann.

Sowohl die beiden verstorbenen Bewohner aus dem Malteserstift in Marialinden als auch die verstorbene Person aus der Residenz in Refrath seien über 80 Jahre alt gewesen, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär. Alle drei seien an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben.

Krisenstab bestätrigt Berichte über mehrere Fälle in Realschule

Am Dienstag bestätigte der Krisenstab auch offiziell entsprechende Berichte dieser Zeitung vom Vortag, dass das Kreisgesundheitsamt die Infektionswege bei den neuen Corona-Fällen in der Bensberger Johannes-Gutenberg-Realschule sehr genau habe nachvollziehen können.

Die Schülerinnen und Schüler, die in den entsprechenden Klassen und Kursen Kontakte mit den positiv getesteten Personen aus der Schülerschaft hatten, seien per Allgemeinverfügung bis zum 16. Dezember unter Quarantäne gesetzt worden, so die Sprecherin des Krisenstabs, Birgit Bär.

22 neue Infektionen im Kreisgebiet

Insgesamt meldete der Krisenstab am Dienstag lediglich 22 weitere bestätigte Corona-Fälle für Rhein-Berg sowie 58 weitere Personen, die als genesen gelten. Damit sind nun 435 Menschen im Kreisgebiet aktuell infiziert (siehe Tabelle). Die Sieben-Tages-Neuinfektionsrate liegt laut Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) nun bei 122,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen



1996 Rhein-Berger befanden sich laut Krisenstab am Dienstag in Quarantäne. Das waren 663 mehr als am Vortag, nicht zuletzt wegen neuer Quarantäneanordnungen durch den Kreis.

Weitere Kitas und Schulklassen unter Quarantäne

Per Allgemeinverfügung hat das Kreisgesundheitsamt zuletzt unter anderem die Caritas-Kita Cederwald in Bergisch Gladbach, die Klasse 3c der Grundschule in Bergisch Gladbach-Paffrath, die Wiesenwichtelgruppe der Caritas-Kita Sonnenblume in Burscheid, die Klasse 9c der Sekundarschule Wermelskirchen unter Quarantäne gestellt. (wg)

Montag, 7. Dezember: Mehrere Klassen an Bensberger Schule in Quarantäne – Inzidenz bei 122,5

19.13 Uhr: Entspannt hat sich die Lebensbedrohlichkeit der Lage nicht, auch wenn der Krisenstab des Kreises seit dem 27. November keine Todesfälle mehr im Zusammenhang mit Covid 19 gemeldet hat. „Einige Totenscheine stehen aber noch aus“, sagt Krisenstabssprecherin Birgit Bär auf Nachfrage. Erst wenn der Totenschein dem Kreisgesundheitsamt vorliege und zweifelsfrei feststehe, ob ein Patient an oder mit Covid-19-Erkrankung verstorben sei, werde er in die Corona-Statistik als Todesfall mit aufgenommen.

Nach Informationen dieser Zeitung hatte es im Frühjahr in einzelnen Fällen mehrere Wochen gedauert, bis der entsprechende Totenschein dem Gesundheitsamt vorlag. (wg)

15.50 Uhr: Gleich vier Klassen sowie mehrere Kurse hat das Kreisgesundheitsamt an der Johannes-Gutenberg-Realschule in Bensberg per Allgemeinverfügung unter Quarantäne gestellt. Nach Informationen dieser Zeitung hat es mehrere neue Corona-Fälle gegeben, ist die Lage aber keineswegs außer Kontrolle, da das Kreisgesundheitsamt sehr genau die Infektionswege nachverfolgen konnte.

Nachverfolgbare Verbindungen soll es auch zum Berufskolleg in an der Bensberger Straße in Bergisch Gladbach-Heidkamp geben, wo ebenfalls eine Klasse unter Quarantäne gestellt worden.

Seit einigen Wochen nennt der Krisenstab des Kreises – auch wegen der Vielzahl der neuen Fälle – nicht mehr die nachvollzogenen Infektionswege. Immer noch aber stecke sich ein großer Teil der Neuinfizierten im privaten Umfeld an, hieß es auf Nachfrage aus dem Kreishaus. (wg)

14 Uhr: 35 weitere bestätigte Corona-Infektionen meldete der Krisenstab des Kreises am Montag für Rhein-Berg. Das waren 16 weniger als eine Woche zuvor und einer weniger als zwei Wochen zuvor am jeweiligen Montag.

94 weitere Personen im Kreisgebiet gelten seit Wochenbeginn als genesen, 476 Rhein-Berger sind aktuell infiziert. Das sind 70 weniger als der Krisenstab noch am Sonntag gemeldet hatte. 1333 Personen in Rhein-Berg befinden sich laut Krisenstab in Quarantäne. Das sind 23 mehr als noch einen Tag zuvor.

122,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen meldete der Krisenstab am Sonntag für Rhein-Berg. Damit sank er Inzidenz-Wert im Vergleich zu den Vortagen leicht.

Über die Zahl der Covid-19-Patienten konnte der Krisenstab am Montag nach eigenem Bekunden keine Angaben machen, weil diese Zahlen am Wochenende von den Kliniken nicht übermittelt werden. Für die vergangene Woche hatte der Krisenstab zuletzt 37 Corona-Patienten in Rhein-Bergs Kliniken gemeldet, davon zehn auch Intensivstationen, vier davon an Beatmungsplätzen. (wg)

Sonntag, 6. Dezember: Mehr Neuinfektionen als an den vergangenen Wochenenden – Inzidenz bei 126,4

Vergleichsweise konstante Steigerungsraten bei den Corona-Fällen im Kreisgebiet hat der Krisenstab am Wochenende gemeldet: am Samstag 60 weitere bestätigte Neuinfektionen, am Sonntag 64. Macht zusammen 124 neue Fälle innerhalb von 48 Stunden.

Das waren unterdessen erneut mehr als an den vergangenen Wochenenden. Zum Vergleich: Am vergangenen Wochenende hatte der Krisenstab für Samstag und Sonntag zusammen 103 neue Fälle gemeldet, am Wochenende davor 77.

1310 Personen in Quarantäne

158 weitere Personen gelten seit dem Wochenende als genesen.

Die Sieben-Tage-Neuinfektionsrate stieg unterdessen kontinuierlich weiter an. Hatte der Krisenstab am Freitag noch 119,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen für Rhein-Berg gemeldet, so waren es am Samstag 123,9 und am Sonntag 126,4.

1310 Rhein-Berger befanden sich laut Krisenstab am Sonntag in Quarantäne, das waren 48 weniger als am Vortag. Zu Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern lagen dem Krisenstab am Sonntag keine Angaben vor, am Samstag waren es 37 Patienten gewesen, davon zehn auf Intensivstationen (vier an Beatmungsplätzen). (wg)

Samstag, 5. Dezember: 60 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis

60 weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Kreises am Samstag für Rhein-Berg gemeldet: 25 in Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid, vier in Kürten, sechs in Leichlingen, einen in Odenthal, neun in Overath, fünf in Rösrath und fünf in Wermelskirchen.

111 weitere Personen gelten als genesen. 521 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich, wie am Vortag, 1358 Personen in Quarantäne. 37 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zehn auf Intensivstationen und davon vier an Beatmungsplätzen.

Die 7-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis liegt laut Krisenstab bei 123,9. Das Landezentrum für Gesundheit NRW meldet davon abweichend 102,0. Laut Krisenstab des Kreises ist es dazu gekopmmen, weil es am Freitag einen Übermittlungsfehler gab und vom LZG daher an diesem Tag kein Wert erfasst wurde. (wg)

Freitag, 4. Dezember: Was Menschen in Quarantäne machen müssen – Inzidenz bei 119,7

16.15 Uhr: Rhein-Berg. Per Allgemeinverfügungen hat das Kreisgesundheitsamt erneut mehrere Teile von Gemeinschaftseinrichtungen unter Quarantäne gestellt. Betroffen ist auch erneut ein Wohnbereich des Pflegestifts in Overath-Marialinden.

Außerdem unter Quarantäne gestellt worden sind die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und 2 der Grundschule in Kürten-Olpe sowie der dortigen OGS, die Kinder und Betreuenden der Kita St. Klara an der Reginharstraße im Wohnpark Bensberg, die Gruppe „Drachenbande“ der Integrativen Kindertagesstätte Zauberkiste in Overath, die Ü3-Gruppe der Awo-Kita in Bergisch Gladbach-Herrenstrunden sowie eine weitere Klasse des Berufskollegs in Wermelskirchen.

Per Allgemeinverfügung aufgehoben wurde auch die Allgemeinverfügung des Kreises zur Quarantäne, die nun gleichwohl durch die landesweite Regelung abgelost wurde. (wg)

12.15 Uhr: Was in Rhein-Berg bereits seit Mitte November galt, gilt jetzt auch im Rest des Landes: Wer ein positives Testergebnis erhält, muss sich unmittelbar in Quarantäne begeben, die Personen des eigenen Haushalts informieren, damit sich diese ebenfalls in die nun von Rechts wegen vorgesehene Quarantäne begeben können. Auf diese umfassende Informationspflicht untereinander, aber auch den beteiligten Behörden gegenüber, weist der Krisenstab des Rheinisch-Bergischen Kreises hin. Auch müssten nach der neuen landesweiten Verordnung alle weiteren Personen informiert werden, mit denen der oder die Infizierte in den letzten vier Tagen vor dem Test oder seit dem Test unmittelbar Kontakt hatten. „Die neuen Landesregelungen erfordern eine aktive Beteiligung aller betroffenen Personen“, erläutert Krisenstabssprecher Torsten Wolter. So müssten sich auf das Coronavirus getestete Personen zunächst auch in eigener Verantwortung um ihr Testergebnis bemühen.

Personen mit positivem Testergebnis unterlägen auch weiterhin der Beobachtung durch das Gesundheitsamt. Wolter: „Sie sind aber auch von sich aus beim Entwickeln von Krankheitssymptomen zur Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt verpflichtet.“ Die Kontaktdaten sind auf der Internetseite des Kreises zu finden (www.rbk-direkt.de). Ziel all dieser Maßnahmen sei es, Infektionsketten möglichst schnell zu unterbrechen, so Wolter.

11 Uhr: 56 neue Corona-Fälle meldete der Kreis am Freitag, 34 weitere Personen gelten als genesen, 1358 befinden sich in Quarantäne, 34 Covid-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern, davon acht auf Intensivstationen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Kreis 119,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. (wg)

Donnerstag, 3. Dezember: Klarer Trend nicht erkennbar – 72 weitere Infektionen im Kreis

46, 21, 51 und jetzt wieder 72: Ein klarer Trend nach unten lässt sich aus den täglichen Corona-Zahlen der Kreisverwaltung nicht ablesen. 72, das ist die Zahl der am Donnerstag vom Kreis gemeldeten weiteren Corona-Fälle, 46 waren es tags zuvor. Eine noch höhere Zahl, 88, hatte es zuletzt am vergangenen Freitag gegeben. 25 der am Donnerstag gemeldeten Fälle, also ein knappes Drittel, kommen aus Bergisch Gladbach, 12 aus Burscheid, 6 in Kürten, 4 aus Leichlingen, 1 aus Odenthal, 11 aus Overath, 2 aus Rösrath und 11 aus Wermelskirchen.

„Es gelten 35 weitere Personen als genesen“, so die Kreisverwaltung weiter, und 551 Personen seien aktuell infiziert. Die Zahl der Menschen, die in Quarantäne geschickt wurden, ist um 51 auf jetzt 1324 gestiegen. 34 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet, davon neun in intensivmedizinischer Betreuung. Fünf von ihnen liegen an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW bei 132,7, nach der Zählung der Kreisverwaltung bei 131,3.

Im Seniorenpflegeheim Haus Regenbogen in Wermelskirchen

sind insgesamt neun Personen, Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie Personal, positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Für den betroffenen Wohnbereich 2 wurde Quarantäne bis zum 11. Dezember 2020 durch das Gesundheitsamt angeordnet. Eine Sprecherin der Kreisverwaltung: „Eine Testaktion wird durchgeführt.“

Mittwoch, 2. Dezember: Neuinfektionsrate sinkt leicht – Hotspot in Leichlingen

15 Uhr: Im Pilgerheim Weltersbach in Leichlingen sind inzwischen insgesamt 45 Personen aus der Bewohner- und Mitarbeiterschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden, davon 19 Personen aus Haus Siloah und 26 Personen aus Haus Tiberias. Für beide Wohnhäuser wurde bereits ein Besucherstopp und Quarantäne bis zum 11. Dezember 2020 durch das Gesundheitsamt angeordnet.(wg)

14.30 Uhr: 46 weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Kreises am Mittwoch für Rhein-Berg gemeldet. 55 weitere Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt als genesen, 1273 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne, das sind 93 weniger als am Vortag. Die Zahl der in Rhein-Bergs Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patienten sank um zwei auf 42 Personen, davon werden weiter sieben auf Intensivstationen behandelt, vier davon an Beatmungsplätzen.



134,5Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW am Mittwoch für Rhein-Berg. Damit sank dieser Wert um knapp drei Zähler im Vergleich zum Vortag. (wg)

Dienstag, 1. Dezember: Zahl der Covied-19-Patienten in Krankenhäusern steigt auf 44

19 Uhr: Während im Oberbergischen Kreis ebenso wie im Rhein-Sieg-Kreis bereits feststeht, wo die dortigen Impfzentren eingerichtet werden, scheint die Frage in Rhein-Berg noch offen. „Wir haben verschiedene Ideen und Optionen, die aber erst noch geprüft werden müssen“, sagte Krisenstabssprecherin Birgit Bär gestern auf Anfrage dieser Zeitung. Kurz zuvor hatten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf ein künftiges Impfzentrum besucht.

In Rhein-Berg ist bislang lediglich klar, dass es – wie vom Land geplant – ein Impfzentrum geben wird. Selbst auf die Kommune, in der das Zentrum eingerichtet werden soll, wollte sich Krisenstabssprecherin Birgit Bär gestern noch nicht festlegen. Fragen, die berücksichtigt werden, sind laut Bär neben der Fläche möglicher Immobilien auch deren Verkehrs- und Internetanbindung.

Wie berichtet, sollen mobile Impfteams das Impfzentrum unterstützen, damit zum Beispiel besonders durch das Coronavirus gefährdete Personengruppen wie Bewohner von Seniorenheimen nicht zum Impfzentrum gebracht werden müssen, sondern in ihren Einrichtungen geimpft werden können. (wg)

12.21 Uhr: So wenige neue bestätigte Corona-Infektionen, wie der Krisenstab am Dienstag für die zurückliegenden 24 Stunden meldete, gab’s bereits seit Mitte November nicht mehr. 21 neue Corona-Fälle bilanzierte das Kreisgesundheitsamt zum Wochenbeginn. 36 weitere Personen gelten als genesen.

Allerdings steigt die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen. 44 entsprechende Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern meldete der Krisenstab am Dienstag. Das waren vier mehr als vor dem Wochenende. Sieben Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, jeder zweite (vier Patienten) wird beatmet. Ende voriger Woche waren acht Covid-19-Patienten auf Intensivstationen im Kreisgebiet behandelt worden, fünf davon an Beatmungsplätzen.

Innerhalb von 24 Stunden 392 Personen mehr in Quarantäne

Die Sieben-Tages-Inzidenz (Neuinfektionsrate) sank nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit NRW vom Dienstag von 145,4 auf nun 137,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vorausgegangenen sieben Tagen.

1366 Rhein-Berger befanden sich laut Krisenstabsmeldung vom Dienstag in Quarantäne, das waren 392 Personen mehr als am Vortag.

Quarantäne für Kita-Gruppe angeordnet

Per Allgemeinverfügung stellte das Kreisgesundheitsamt auch am Dienstag weitere Teile von Gemeinschaftseinrichtungen in Rhein-Berg unter Quarantäne, darunter etwa die „Hasengruppe“ der katholischen Kita St. Josef in Bergisch Gladbach-Refrath. (wg)

Montag, 30. November: Mehrere Kitas und Schulen unter Quarantäne – Inzidenz streiugt auf 145,4

Nachdem es übers Wochenende vergleichsweise ruhig geblieben war, hat das Kreisgesundheitsamt am Montagmorgen gleich eine ganze Reihe von Allgemeinverfügungen veröffentlicht, um einzelne Gruppen oder Klassen von Gemeinschaftseinrichtungen unter Quarantäne zu stellen – oder auch gleich komplette Einrichtungen zu schließen.

Betroffen davon ist etwa die Kita Weidenkätzchen in Kürten, deren Kinder und Mitarbeitenden komplett in Quarantäne geschickt wurden. Unter Quarantäne gesetzt wurden zudem die Regenbogen- und die Stern-Gruppe der Kita Heilige Drei Könige in Bergisch Gladbach, die Mäuse- und die Fuchs-Gruppe der Natur-Kita des Marienkäfer-Treffs in Overath-Marialinden, die Klasse 4a der Verbundschule Mitte-Nord des Rheinisch-Bergischen Kreises am Standort in Refrath, die Klassen 2b und 4c der Gemeinschaftsgrundschule Refrath an der Wittenbergstraße in Bergisch Gladbach-Refrath, die Klasse 1c sowie die OGS Tente der entsprechenden Gemeinschaftsgrundschule in Burscheid sowie die Klasse 1/2B der Gemeinschaftsgrundschule in Burscheid-Dierath.

51 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Insgesamt meldete der Krisenstab des Kreises am Montag 974 Personen in Quarantäne. Trotz der zahlreichen neuen Allgemeinverfügungen sind das wegen zahlreicher auslaufender Quarantänezeiträume 333 weniger als noch am Vortag.



51Neuinfektionen innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden meldete der Krisenstab am Montagmorgen. 33 weitere Personen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Neuinfektionsrate (Inzidenz) stieg nun wieder stärker an.



145,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vorausgegangenen sieben tage meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW für Rhein-Berg. Am Wochenende war von dort noch ein Wert von 122,5 gemeldeten worden. (wg)