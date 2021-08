Corona in Rhein-Berg: Steigende Inzidenz und ein weiterer Todesfall im Kreis

Rhein-Berg -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen.

Hinweis zum Zahlen-Dashboard: Aufgrund von Übermittlungsverzögerungen und abweichenden Berechnungsinterfallen können die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Werte von denen der Behörden vor Ort abweichen.

Mit dem Button Zur Karte gelangen Sie zur Detail-Ansicht des Dashboards. Dort können Sie auch die Daten zu den größten Städten des Kreises abrufen. Hinweis der Redaktion: Aufgrund von Übermittlungsverzögerungen und abweichenden Berechnungsintervallen können die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Werte von denen der Behörden vor Ort abweichen.

Der Kreis stellt Informationen zum Corona-Virus hier zur Verfügung.

Eine Übersicht zu den Entwicklungen der Pandemie auf Landesebene finden Sie hier.

Die wichtigsten Informationen zu Corona in Deutschland und weltweit haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Dienstag, 10. August

Steigende Inzidenz und ein Todesfall im Kreis

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion und einen großen Sprung nach oben bei der Sieben-Tage-Inzidenz vermeldet der Kreis: Sie liegt nun bei 28,6. Am Vortag lag sie bei 19,8. Allerdings hat dieser Sprung auch mit der Meldesysthematik zu tun.



So meldet der Kreis am Montag die Neuinfizierten vom vergangenen Freitag. Am Dienstag dann die Neuinfizierten von Samstag, Sonntag und Montag. So wurden gestern 36 neue Coronafälle gemeldet. 14 weitere Personen gelten als genesen. Im Kreis gibt es aktuell 139 Infizierte – gestern waren es 118. Sechs Erkrankte befinden sich in Krankenhäusern in stationärer Behandlung, eine Person liegt auf der Intensivstation an einem Beatmungsplatz.

Die verstorbenen Person war laut Kreisverwaltung 60 Jahre alt und hatte keine bekannten Vorerkrankungen.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden bislang 349 269 Menschen geimpft. Die Zahl der Erstimpfungen beträgt 67 Prozent, die der Zweitimpfungen 56,3 Prozent. Am Montag betrug die Zahl der Erstimpfungen 66,7 Prozent, Zweitimpfungen 55,5 Prozent.



Der Kreis weist daraufhin, dass sich alle Personen ab 16 Jahren täglich – auch an den Wochenenden – im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr ohne Terminabsprache impfen lassen können. Ein Impfangebot ohne Termin für 12- bis 15-Jährige gibt es dort ebenfalls täglich durch einen Kinderarzt von 12 bis 18 Uhr. Hinzu kommen die mobilen Impfstationen.



Montag, 9. August

Inzidenz sinkt im kreis nach Meldepause leicht – Impfzeiten für Zwölf bis 15-Jährige

Nachdem der Kreis wie seit einigen Wochen praktiziert am Wochenende keine aktuellen Neuinfektionszahlen ans Land gemeldet hat, ist die Sieben-Tages-Inzidenz am Montag laut Robert Koch-Institut (RKI) leicht um 0,4 Zähler auf 19,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage gesunken.

16 weitere bestätigte Corona-Fälle meldete der Krisenstab des Kreises am Montag von den Freitagswerten nach. Die neuen Corona-Fälle vom Wochenende und vom Montag veröffentlicht der Kreis am Dienstag.

Am Freitag, Samstag und Sonntag wurden laut Krisenstab 12 907 Bürgertests in den Teststellen im Kreisgebiet durchgeführt, 38 Test führten zu einem positiven Ergebnis, das entspricht einer Quote von 0,29 Prozent.

66,7 Prozent der Bevölkerung in Rhein-Berg hat mindestens eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten, 55,5 Prozent der Kreisbevölkerung haben bereits den vollen Impfschutz. Das geht aus den Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung hervor.



Personen ab 16 Jahren können sich aktuell täglich (auch am Wochenende von 8.30 Uhr bis 18 Uhr ohne Termin im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie Bergisch Gladbach impfen lassen.



Zwölf bis 15-Jährige können im Impfzentrum vorerst bis zum 15. August täglich in der Zeit von 12 bis 18 Uhr im Impfzentrum ohne Termin geimpft werden.

Sonntag, 8. August

Inzidenz im Kreis minimal gesunken

Obwohl der Kreis wie berichtet seit einigen Wochen am Wochenende keine neuen Corona-Fälle ans Land übermittelt, blieb der Inzidenz-Wert am Sonntag über der 20er-Marke (20,1). Das geht aus den am Wochenende veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis ist der Inzidenz-Wert am Wochenende sogar wieder über die 50er-Marke auf 53,7 gestiegen, in Köln lag er am Sonntag bei 47,1, im Rhein-Sieg-Kreis bei 26,3 und in Leverkusen bei 47,0.

Knapp die Hälfte (27 Personen) der in den zurückliegenden sieben Tagen neu gemeldeten 58 Infizierten in Rhein-Berg sind zwischen 20 und 39 Jahren alt, ein knappes Drittel (17) sind Kinder und Jugendliche.

Lediglich zwölf der laut Krisenstab in der zurückliegenden Woche positiv auf das Coronavirus getesteten Rhein-Berger sind zwischen 40 und 59 Jahren alt, zwei zwischen 60 und 79. Rhein-Berger, die 80 Jahre oder älter sind, befinden sich nicht unter den in der vergangenen Woche neu gemeldeten Fällen. Das geht aus den Zahlen des Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) hervor.

Samstag, 7. August

Inzidenz-Wert steigt über 20 – Meiste Neuinfizierten sind jünger als 40

Nachdem der Rheinisch-Bergische Kreis am Freitag 16 neue bestätigte Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet hat, ist die Sieben-Tages-Inzidenz um 3,9 Zähler auf 20,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gestiegen. Das geht aus den am Samstag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor.

Im benachbarten Oberbergischen Kreis ist der Inzidenz-Wert am Wochenende sogar wieder über die 50er-Marke auf 52,6 gestiegen, in Köln liegt er bei 43,8, im Rhein-Sieg-Kreis bei 23,1 und in Leverkusen bei 47,6.

Knapp die Hälfte (27 Personen) der in den zurückliegenden sieben Tagen 58 neu gemeldeten Infizierten sind zwischen 20 und 39 Jahren alt, ein knappes Drittel (17) sind Kinder und Jugendliche. Lediglich zwölf sind zwischen 40 und 59 Jahren alt, zwei zwischen 60 und 79. Rhein-Berger, die 80 Jahre oder älter sind, befinden sich nicht unter den in der vergangenen Woche neu gemeldeten Fällen. Das geht aus den Zahlen des Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) hervor. (wg)

Freitag, 6. August

Impfung für Kinder zu bestimmten Zeiten im Zentrum

Ab dem kommenden Montag, 9. August, können auch Zwölf- bis 15-Jährige im Bergisch Gladbacher Impfzentrum im Untergeschoss der Rhein-Berg-Galerie geimpft werden. Das hat der Krisenstab des Kreises am Freitagnachmittag mitgeteilt.

Die Verantwortlichen des Impfzentrums haben für dieses Angebot eigens Kinder- und Jugendärzte hinzugezogen. Sie würden nun die Impfungen der Kinder und Jugendlichen vorerst bis zum 15. August täglich in der Zeit von 12 bis 18 Uhr durchführen, so eine Sprecherin des Kreises. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Abweichende Öffnungszeiten

Für alle Personen ab 16 Jahren ist das Impfzentrum bis zum 15. August montags bis sonntags von 8.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, ab dem 16. August montags bis sonntags von 8.30 Uhr bis 13 Uhr sowie vom 30. August bis zum 30. September montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Ende September schließen die Impfzentren wie berichtet landesweit.

Zusätzlich zum Angebot im Bergisch Gladbacher Impfzentrum gibt es mobile Impfangebote in den Städten und Gemeinden des Kreises. „Dieses dezentrale Impfangebot wird in Kooperation mit der Stadt Bergisch Gladbach durchgeführt, die ihre Feuerwehr mit der Organisation betraut hat“, so der Kreis in einer Mitteilung.

Sowohl im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie als auch in den mobilen Impfzentren werden die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna verimpft. Der Kreis bittet Bürgerinnen und Bürger, ihren Personalausweis mitzubringen, Jugendliche unter 18 Jahren sollten zudem eine Einverständniserklärung der Eltern vorlegen können. Darüber hinaus kann ein vorhandener Impfausweis mitgebracht werden.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Inzidenz steigt auf über 15 im Kreisgebiet

15 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet, lediglich sieben weitere genesene Rhein-Berger und 246 Kreisbewohner, die sich in Quarantäne befinden, weil sie selbst oder eine Kontaktperson mit dem Coronavirus infiziert sind. Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis steigen die Infektionswerte.

16,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage hat das Robert Koch-Institut am Freitag für Rhein-Berg gemeldet.

3679 Bürgertests wurden laut Krisenstab des Kreises am Donnerstag im Kreisgebiet, davon führten 14 zu einem positiven Ergebnis. Das entspricht einer Quote von 0,38 Prozent. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

2 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich nach Angaben des Krisenstabs aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.

Donnerstag, 5. August

Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis liegt bei 13,8

Getestet – geimpft – genesen. Einen solchen Nachweis brauchen seit gestern auch wieder Besucher im Hallenbad des Kombibades Paffrath. Der Grund: Auch Rhein-Berg hat wie berichtet die Inzidenzstufe 0 wieder verlassen. Ausgenommen von der Testpflicht sind die Freibäder des Kombibades und im Milchborntal.

13,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen meldete das Robert Koch-Institut am Donnerstag für Rhein-Berg. Damit stieg der Wert gegenüber dem Vortag um 0,8 Zähler. Neun neue Corona-Fälle hatte der Kreis gemeldet. Zwei Covid-19-Patienten liegen in Rhein-Bergs Kliniken.

Impfzentrum in Bergisch Gladbach wird reduziert

Dass auch Impfungen für Zwölf- bis 15-Jährige in Impfzentren angeboten werden sollen, darauf hatten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montagabend geeinigt. Wie damit konkret im Impfzentrum Bergisch Gladbach verfahren werden soll, darauf hofft der Kreis bis Freitag eine endgültige Regelung treffen zu können. Noch stehe eine detaillierte Regelung aus Düsseldorf aus, hieß es am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung. Konkret geht es vor allem darum, ob für die entsprechende Beratung im Impfzentrum eigens Kinderärzte hinzugezogen werden müssten oder ob dies auch die bereits dort tätigen Mediziner übernehmen können.

Bislang können sich bereits Personen ab 16 Jahren täglich, also auch an Wochenenden, zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr ohne Termin im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) impfen lassen.

Reduziert werden die Öffnungszeiten ab dem 16. August auf dann montags bis sonntags 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Im September gibt es dann keine Wochenend-Öffnungszeiten mehr. Ende September schließen landesweit die Impfzentren.

Mittwoch, 4. August

Hohe Inzidenz führt zu strengeren Regeln

Zwölf weitere Menschen haben sich im Rheinisch-Bergischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Aufgrund des erhöhten Inzidenzwertes gilt ab Donnerstag die Inzidenzstufe 1, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) liegt die tagesaktuelle Inzidenz nun bei 13,1.

Da die Inzidenz in den vergangenen Tagen kontinuierlich über 10 lag, hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) gestern festgestellt, dass für den Rheinisch-Bergischen Kreis ab morgen von Stufe 0 auf 1 erhöht wird. Dies hat zur Folge, dass unter anderem bei der Maskenpflicht in Einzelhandel und Gastronomie sowie weiteren Bereichen strengere Regeln gelten als bisher.

Bei Versammlungen und Veranstaltungen in Innenräumen sowie gastronomischen Einrichtungen muss wieder die einfache Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden gewährleistet werden.

Die neuen Infektionen verteilen sich auf die Kommunen wie folgt: Drei Personen in Bergisch Gladbach, drei Personen in Burscheid, zwei Menschen in Odenthal, jeweils eine Person in Overath und in Rösrath sowie zwei Menschen in Wermelskirchen. Acht weitere Personen gelten als genesen. 100 Personen sind aktuell infiziert. 206 Menschen halten sich in Quarantäne auf, das ist eine Person mehr als bei der letzten Meldung, teilt der Kreis mit. Zwei an Covid-19 Erkrankte werden zurzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt.

Dienstag, 3. August

Genesenenzertifikate ab sofort im Impfzentrum erhältlich

Ab sofort können im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie in Bergisch Gladbach auch Genesenen-Zertifikate ausgestellt werden. Das hat der Krisenstab des Kreises am Montag mitgeteilt. Das Angebot gilt für von einer Covid-19 Erkrankung genesene Bürgerinnen und Bürger und für Personen, die nach der Genesung eine erste Impfung erhalten haben.

Wer sich eine Genesenenbescheinigung im Impfzentrum ausstellen lassen möchte, muss laut Krisenstab ein positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 und höchstens 180 Tage alt ist, sowie den Personalausweis vorlegen, da hierüber der Abgleich mit dem Testergebnis erfolgt. „Es ist auch möglich, mehrere Genesungen auf einem Zertifikat zu erfassen, wenn eine Person mehrfach an Covid-19 erkrankt war“, so eine Sprecherin. Zwischen zwei erfassten PCR-Tests muss ein Mindestabstand von 28 Tagen liegen.

Das Impfzentrum in der Rhein-Berg Galerie hat täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Neuinfektionsrate in Rhein-Berg weiterhin vergleichsweise niedrig

Trotz zehn weiterer bestätigter Corona-Fälle, die der Krisenstab des Kreises vom Wochenende und dem darauf folgenden Montag ans Land gemeldet hat, bleibt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet vergleichsweise niedrig. 13,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag für den Rheinisch-Bergischen Kreis.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis liegt der Inzidenz-Wert bei 39,0, in Köln bei 39,8, in Leverkusen bei 30,5 und im Rhein-Sieg-Kreis bei 17,3.

Zwölf weitere Personen gelten in Rhein-Berg übers Wochenende als genesen, 205 Rhein-Berger befinden sich laut Krisenstab in Quarantäne. Das sind 18 weniger als bei der Meldung des Krisenstabs vom Freitag. Weiterhin entspannt ist auch die Lage in den vier Krankenhäusern im Kreisgebiet: Lediglich ein Covid-19-Patient wird laut Krisenstab derzeit im Kreisgebiet stationär behandelt.

Von den 4562 Corona-Bürgertests, die laut Krisenstab am Montag an den Teststellen im Kreisgebiet durchgeführt wurden, führten sieben zu einem positiven Ergebnis. Das entspricht einer Quote von 0,15 Prozent.

Für Personen ab 16 Jahren besteht nach wie vor täglich von 9 bis 12.30 Uhr die Möglichkeit, sich im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) impfen zu lassen.

Montag, 2. August

Inzidenz im Kreis minimal gesunken

Zwei Drittel der Bevölkerung im Kreisgebiet hat bereits mindestens eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Das geht aus den Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein hervor. Demnach sind 66,1 Prozent der Kreisbevölkerung mindestens ein erstes Mal geimpft, 53,3 Prozent der Kreisbevölkerung hat bereits den vollen Impfschutz.

Die Zahl neuer Infektionen war zum Ende der vergangenen Woche zurückgegangen. Zwei weitere bestätigte Corona-Fälle hatte der Kreis am Freitag ans Land gemeldet. Das hat der Krisenstab des Kreises am Montag mitgeteilt, die Veröffentlichung der Nachmeldungen vom Wochenende, an dem der Kreis wie berichtet seit einigen Wochen nicht mehr aktuell meldet, ist für Dienstag angekündigt.

Aktuell liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in Rhein-Berg laut Robert Koch-Institut bei 13,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Lediglich ein Covid-19-Patient wird laut Krisenstab in Rhein-Berg in einer Klinik behandelt.

Sonntag, 1. August

Sieben-Tages-Inzidenz in Rhein-Berg liegt aktuell bei 13,8

13,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage weist das Robert Koch-Institut (RKI) heute für den Rheinisch-Bergischen Kreis aus. Da der Kreis allerdings wie berichtet seit einigen Wochen am Wochenende keine neuen Fälle mehr ans Land übermittelt und dies dann jeweils erst am folgenden Montag nachholt, dürfte die tatsächliche Inzidenz im Kreisgebiet höher liegen.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis liegt die Sieben-Tages-Inzidenz laut RKI aktuell bei 33,4, in Rhein-Sieg bei 15,8, in Köln bei 35,4 und in Leverkusen bei 29,9. (wg)

Freitag, 30. Juli

Elf weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind elf weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Vier weitere Personen gelten als genesen. 101 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 208 Personen in Quarantäne, das sind 19 mehr als bei der letzten Meldung. Eine Person, die an Covid-19 erkrankt ist, befindet sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.

Es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 19,8.

Donnerstag, 29. Juli

Neun Neuinfektionen – Fehler bei Datenübertragung behoben

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind laut Kreisangaben neun weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. 95 Personen sind aktuell infiziert und 189 Personen befinden sich in Quarantäne. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 17,7. Die am Mittwoch gemeldete technische Störung bei der Datenübertragung an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) wurde behoben.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Mittwoch insgesamt 334.906 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 186.525 Erstimpfungen und um 148.381 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 65,8 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 52,4 Prozent der Bevölkerung. Diese Zahlen werden unter Vorbehalt kommuniziert.

Bei der Anzahl der Impfungen gab es einen technischen Fehler bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Dieser hat dazu geführt, dass dort die Daten mehrfach gezählt und so erhöhte Zahlen gemeldet wurden. Der Fehler ist mittlerweile behoben

Mittwoch, 28. Juli

14 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

12.20 Uhr: Am Dienstag meldete der Krisenstab des Kreises noch 20 Neuinfektionen fürs gesamte Wochenende und den Montag, am Mittwoch kam bereits eine zweistellige Zahl neuer Fälle in lediglich 24 Stunden hinzu.

Überraschenderweise sank jedoch die vom Robert Koch-Institut für Rhein-Berg gemeldete Sieben-Tages-Inzidenz, obwohl sie nach den 14 Neumeldungen eigentlich hätte steigen müssen.

Der Rückgang des Inzidenzwerts von 14,1 auf 11,6 sei auf ein „technisches Problem zurückzuführen, wodurch die aktuellen Zahlen nicht an das Landeszentrum Gesundheit NRW übermittelt worden sind“, erläuterte Krisenstabssprecherin Birgit Bär. Das Problem sei allerdings bekannt und werde „zeitnah behoben“.

Sieben weitere Personen gelten seit Mittwoch als genesen. Die Lage in den vier Krankenhäusern im Kreisgebiet ist unterdessen weiterhin entspannt. Lediglich ein Covid-19-Patient befindet sich laut Krisenstab derzeit in stationärer Behandlung in einer der Kliniken.

Dienstag, 28. Juli

Wieder zweistellige Neuinfektionen

13.05 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen zieht auch in Rhein-Berg wieder an: 20 neue Corona-Fälle registrierte das Kreisgesundheitsamt am Wochenende und am gestrigen Montag. Vergangene Woche hat der Kreis noch 17 Neuinfektionen fürs Wochenende und den folgenden Montag gemeldet.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die am Montag nochmals unter die 10er-Marke gesunken war, schnellt damit wieder nach oben: 14,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das Robert Koch-Institut am Dienstag für Rhein-Berg. Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz 12,1, im Rhein-Sieg-Kreis 14,3, in Köln 29,3 und in Leverkusen 23,2.

Sechs weitere Personen gelten seit Montag als genesen, 88 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, 173 befinden sich in Quarantäne, das sind zwölf mehr als bei der vergangenen Meldung des Krisenstabs am Montag.

Weiterhin entspannt ist unterdessen die Situation in Rhein-Bergs Krankenhäusern. Lediglich ein Covid-19-Patient wird darin laut Krisenstab derzeit behandelt.

Montg, 27. Juli

Kreis meldet sieben neue Corona-Fälle

18.45 Uhr: Zwar sind im Rheinisch-Bergischen Kreis weitere Corona-Fälle bestätigt worden, doch ist der Inzidenzwert vergangenen Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) auf 9,5 gesunken. Die Kreisverwaltung hat gestern die Fallzahlen vom vergangenen Freitag gemeldet. Am heutigen Dienstag soll die Meldung der bis einschließlich gestern und gegebenenfalls vom Wochenende eingegangenen Fallzahlen folgen. Sieben weitere Personen im Kreisgebiet haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Vier Personen sind es in der Stadt Bergisch Gladbach und jeweils eine Person in Kürten, in Overath und in Rösrath. Eine weitere Person gilt als genesen. 75 Personen sind nach Angaben der Kreisverwaltung aktuell infiziert.

Damit steigt die Zahl der gesamten bestätigten Corona-Fälle in Rhein-Berg auf 11.372. Davon sind 11.119 Menschen inzwischen genesen. In Quarantäne leben zurzeit 161 Frauen und Männer. Das sind 23 Personen mehr als bei der Meldung vom vergangenen Donnerstag. Eine an Covid-19 erkrankte Person wird zurzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt.

338.563 Impfungen sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bis Freitag durchgeführt worden. Davon waren 192.731 Erst- und 145.832 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 68 Prozent. 51,5 Prozent der Bevölkerung im Kreis haben die zweite Impfung erhalten. Menschen ab 16 Jahren können sich täglich von 9 bis 12.30 Uhr ohne Termin im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie mit einem mRNA-Impfstoff impfen zu lassen.

Freitag, 23. Juli

Rhein-Berg bleibt vorerst in Inzidenzstufe 0

16.56 Uhr: Die Nachbarn in Oberberg haben ihn bereits gehen müssen, den Rückschritt aus der Inzidenzstufe 0 in die Stufe 1 mit den damit verbundenen verschärften Hygienevorschriften, und auch bei uns fragen sich viele Bürgerinnen und Bürger, wann es hier wieder so weit ist. Die Antwort weiß Kreissprecherin Birgit Bär: „Frühestens Ende nächster Woche.“

Denn die Rechtslage in Sachen Corona wird zwar einerseits immer komplizierter.

So hat die aktuelle Verordnung von Minister Karl-Josef Laumann 37 Seiten. Sie ist aber gleichwohl eindeutig: Von Stufe 0 nach Stufe 1 geht es erst, wenn der bei 10 liegende Grenzwert der Sieben-Tage-Inzidenz an „acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird“, wie es in Paragraf 1 Absatz 4 Satz 3 der Verordnung hießt. Die entsprechenden Werte der vergangenen Tage wiederum kann man beim Robert-Koch-Institut in einer Excel-Tabelle nachschlagen, die von Aachen bis Zwickau alphabetisch alle 412 Landkreise und kreisfreien Städte auflistet.

Rhein-Berg hat da erst seit Montag, 20. Juli, Werte um 12, die beiden Wochenende-Tage davor lagen aber unter zehn. Erst wenn nun in Folge Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag in Rhein-Berg in der (dank Rückrechnung vom Wochenend-Meldewesen des lokalen Behörden unabhängigen) Zählung von Bund und Land wieder über zehn kämen, würde mit Wirkung für den übernächsten Tag Rhein-Berg wieder hochgestuft. Sprecherin Bär: „Wir würden vorher darüber informieren.“

Sollte im Kreisgebiet tatsächlich wieder Stufe 1 gelten, hätten dies Auswirkungen etwa auf die Besucherzahlen im Einzelhandel, der nicht Grundversorgung ist, oder auf Beschäftigte in der Gastronomie.

Unterdessen wurden am Freitag für Rhein-Berg sechs neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet (siehe Tabelle); zwei weitere Personen gelten als genesen. Die Zahl der Toten hat sich um zwei erhöht.

Sprecherin Bär: „Es handelt sich um eine über 70-jährige Person aus Rösrath ohne bekannte Vorerkrankungen und eine über 70-jährige Person aus Bergisch Gladbach ohne bekannte Vorerkrankungen, welche an den Folgen einer Covid-19 Infektion verstorben sind.“ 143 Personen sind in Quarantäne, fünf weniger als bei der letzten Meldung. Zwei Covid-Kranke befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, aber nicht auf Intensivstationen.

Mittwoch, 21. Juli

Corona-Teststation Hoffnungsthal: Ehrenamtler beenden Einsatz

15.33 Uhr: Die ehrenamtlich betriebene Corona-Teststation Hoffnungsthal hat nach drei Monaten ihre Arbeit vorerst beendet. 25 ehrenamtlich Aktive haben insgesamt 1400 Tests durchgeführt – an sechs Tagen pro Woche. Den dabei erzielten Erlös von 8000 Euro spendet die Ehrenamtler-Initiative nun an drei Rösrather Projekte. Einer der Empfänger ist der Ökumenische Hospizdienst, außerdem soll ein Projekt für Jugendliche und eines für die Umwelt ausgewählt werden.

Die Vorgeschichte der Teststation reicht schon länger als drei Monate zurück. „Wir müssen doch auch etwas in Hoffnungsthal anbieten“, war damals der Gedanke von Brian Müschenborn, der das Angebot initiierte. Nach einem Aufruf in den sozialen Medien meldeten sich sehr viele Freiwillige. „Das hat mich unglaublich beeindruckt“, sagt Müschenborn.

Danach stellte er bei der Kreisverwaltung den Antrag auf Genehmigung der Teststation. Die Zeit, bis er grünes Licht erhielt, empfand er als sehr lang – „die Mühlen mahlten unglaublich langsam“, stellt er rückblickend fest – „nicht zuletzt, weil zig Stellen in den Prozess involviert waren“.

Bis es schließlich losgehen konnte, waren daher einige Freiwillige aus unterschiedlichen Gründen wieder abgesprungen – ein Kreis von 25 Aktiven legte aber los. „Bald kennen wir jede Nase von Hoffnungsthal“, sagte Marion Heinemann, die sich für das Testen eigens hatte schulen lassen.

Die Rückmeldungen der Getesteten seien „durchweg positiv“ gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung zum Abschluss der dreimonatigen Arbeit. Über ihre Bilanz seien sich die ehrenamtlich Aktiven einig: „Die Arbeit hat unglaublich viel Spaß bereitet.“ Die Beteiligten „würden sie wiederholen, wenn es nötig werden sollte.“

Dienstag, 20. Juli

Inzidenz in Rhein-Berg wieder über Zehner-Marke

16.28 Uhr: Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 12,4. Gestern veröffentlichte die Kreisverwaltung die Zahlen der Neuinfektionen von Freitag bis Sonntag und meldete 17 neue Fälle. Sie verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (4), Burscheid (1), Kürten (1), Overath (2), Rösrath (7) und Wermelskirchen (2). Acht Menschen gelten als genesen.

Aktuell sind 62 Menschen infiziert, am Montag waren es 54. Sie verteilen sich aufs Kreisgebiet: Bergisch Gladbach (19), Burscheid (6), Kürten (5), Leichlingen (6), Overath (12), Rösrath (20) und Wermelskirchen (21). Es befinden sich laut Kreisverwaltung 119 Menschen in Quarantäne – 19 weniger als in der letzten Meldung.

Die Zahl der Geimpften steigt weiter. Laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein wurden in Rhein-Berg insgesamt 326 264 Impfungen durchgeführt. 184 708 Erstimpfungen und 141 556 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 65,2 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 50 Prozent der Bevölkerung. Allerdings wird das Impftempo durch das schleppend angenommene Impfangebot im Impfzentrum und in den Impfmobilen gedrosselt. (nie)

Montag, 19. Juli

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 8,8 – Fünf Neuinfektionen

14.52 Uhr: Die Kreisverwaltung meldet fünf weitere Corona-Fälle. Die Meldungen von Montag beziehen sich auf den vergangenen Freitag – Zahlen vom Wochenende und den Montag werden jeweils Dienstags veröffentlicht. Die neuen Fälle verteilen sich aufs Kreisgebiet wie folgt: Bergisch Gladbach (2), Overath (1), und Rösrath (2).

Eine Person gilt als genesen, 54 Personen sind aktuell infiziert: In Bergisch Gladbach sind aktuell 21 Menschen infiziert, in Burscheid sieben, in Kürten vier, in Leichlingen drei, in Odenthal zwei, in Overath drei, in Rösrath sieben und in Wermelskirchen sieben. Von Freitag bis Sonntag wurden 10.895 Bürgertests durchgeführt, davon waren sechs positiv.

138 Personen befinden sich in Quarantäne – drei mehr als zuletzt. Aktuell befindet sich niemand wegen einer Corona-Erkrankung in einem der Krankenhäuser im Kreisgebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 8,8.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass nach wie vor die Möglichkeit besteht, sich im Impfzentrum ohne Voranmeldung impfen zu lassen. Ein Angebot für alle ab 16 Jahre. Geimpft wird mit den mRNA-Impfstoffen Biontech oder Moderna. Aktuell sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein insgesamt 332 965 Impfungen in Rhein-Berg durchgeführt worden. 182 418 Erstimpfungen und 139 547 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen liegt bei 64,8 Prozent, die Zahl der Zweitimpfungen bei 49,3 Prozent.

Sonntag, 18. Juli

Impftermine der Impfaktion der Feuerwehr Bergisch Gladbach

09.06 Uhr: In Bergisch Gladbach können sich kommende Woche Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren an den folgenden Orten und Zeiten gegen COVID-19 impfen lassen:

Montag, 19.07.2021: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Bürgerhaus Bergischer Löwe, Bergisch-Gladbach-Stadtmitte, Konrad-Adenauer-Platz, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Burscheid, Marktplatz vor der Bücherei, Am Markt

9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Bürgerhaus Bergischer Löwe, Bergisch-Gladbach-Stadtmitte, Konrad-Adenauer-Platz, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Burscheid, Marktplatz vor der Bücherei, Am Markt Dienstag, 20.07.2021: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Edeka Hetzenegger, Bergisch Gladbach-Sand, Herkenrather Str. 70, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Edeka Hetzenegger, Kürten-Dürscheid, Wipperfürther Str.165

9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Edeka Hetzenegger, Bergisch Gladbach-Sand, Herkenrather Str. 70, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Edeka Hetzenegger, Kürten-Dürscheid, Wipperfürther Str.165 Mittwoch, 21.07.2021: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Herz-Jesu-Kirche, Bergisch Gladbach-Schildgen, Altenberger-Dom-Str., 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Rathaus Wermelskirchen, Innenhof, Telegrafenstraße 29-33

9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Herz-Jesu-Kirche, Bergisch Gladbach-Schildgen, Altenberger-Dom-Str., 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Rathaus Wermelskirchen, Innenhof, Telegrafenstraße 29-33 Donnerstag, 22.07.2021: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Busbahnhof Bergisch Gladbach-Bensberg, Steinstraße, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Penny Markt, Odenthal, In der Hofer Aue

9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Busbahnhof Bergisch Gladbach-Bensberg, Steinstraße, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Penny Markt, Odenthal, In der Hofer Aue Freitag, 23.07.2021: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Feuerwehrhaus Refrath, Steinbreche 2, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Edeka Breidohr, Rösrath, Hauptstraße 104

9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Feuerwehrhaus Refrath, Steinbreche 2, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Edeka Breidohr, Rösrath, Hauptstraße 104 Samstag, 24.07.2021: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Kaufland Bergisch Gladbach-Stadtmitte, Refrather Weg 1, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Hagebaumarkt Quintus, Overath, Probsteistraße 18

Bei der Aktion werden die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna verimpft. Die Impfwilligen werden gebeten ihren Personalausweis mitzubringen, Jugendliche unter 18 Jahren sollten zudem eine Einverständniserklärung der Eltern vorlegen. Darüber hinaus kann ein vorhandener Impfausweis mitgebracht werden.

Freitag, 16. Juli

Drei Neuinfektionen in Rhein-Berg

16 Uhr: Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind drei weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, einer davon in Overath und zwei in Wermelskirchen, so die Kreisverwaltung am Freitag. Eine weitere Person gelte als genesen, 50 Personen seien aktuell infiziert. Es befinden sich 135 Personen in Quarantäne, das seien neun weniger als bei der letzten Meldung. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liege laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 10,2. Am Donnerstag habe es 3201 Bürgertests gegeben, davon drei positive.

Die Zahl der Impfungen habe sich laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein bis gestern auf 321.444 Impfungen erhöht, darunter 183.113 Erst- und 138.331 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 64,6 Prozent der Bevölkerung, die der Zweitimpfungen 48,8 Prozent.

Insgesamt hat es nach Angaben der Kreisverwaltung bislang 11.329 bestätigte Corona-Fälle in Rhein-Berg gegeben. 176 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis standen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Donnerstag, 15. Juli

Inzidenz steigt im Kreis auf 11,3

15 Uhr: Rhein-Berg im NRW-Trend: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Kreises am Donnerstag auf 11,3 gestiegen, am Vortag lag sie bei 9,5. Aktuell greifen noch die Regeln der Inzidenzstufe 0, sollte die Inzidenz in Rhein-Berg weiterhin über 10 bleiben, drohen Regelverschärfungen mit den Maßnahmen der von der Landesregierung festgelegten Inzidenzstufe 1.

Aktuell sind im Kreis 48 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 144 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne, am Mittwoch waren es noch 127. 64,5 Prozent der Menschen in Rhein-Berg haben mindestens eine Impfung erhalten.

Luft nach oben bei mobilem Impfangebot

12.19 Uhr: Seit Montag läuft die „Woche des Impfens “ auch im Rheinisch Bergischen Kreis. Täglich macht ein Team aus Ärzten in Kooperation mit der Gladbacher Feuerwehr an unterschiedlichen Standorten im Gladbacher Stadtgebiet Halt, um Menschen ein Impfangebot zu machen. Geimpft wird ausschließlich mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech.

Wegen des Wetters wurde das Angebot am Donnerstag kurzfristig in einen Linienbis verlegt, der am Busbahnhof in Bensberg stand. Am Freitag steht der Bus von 9 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz der Feuerwehr in Refrath an der Steinbreche.

Die Nachfrage ist bisher jedoch eher gering. Lediglich drei Personen suchten am Donnerstagvormittag den Impfbus am Bensberger Busbahnhof auf. Das Team vor Ort hofft nun auf Mundpropaganda und auf den Nachmittag. Auch am Vortag war die Nachfrage alles andere als groß. Innerhalb von sechs Stunden hatten in Schildgen nur sechs Perosnen das mobile Impfangebot wahrgenommen.

Noch bis Ende der Woche ist das mobile Impfteam unterwegs. Zusätzlich dazu können sich alle Impfwilligen ab 16 Jahren weiterhin im Gladbacher Impfzentrum ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen.

Mittwoch, 14. Juli

Inzidenzwert erhöht sich auf 9,5

19.13 Uhr: Sieben weitere Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis sind mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte gestern die Kreisverwaltung. Aktuelle seien 42 Menschen infiziert. Damit steigt der Inzidenzwert laut Robert Koch-Institut (RKI) in Rhein-Berg nun auf 9,5.

Von den bestätigten Fällen sei jeweils einer in Kürten, in Leichlingen, in Odenthal, in Overath und in Wermelskirchen bekannt geworden. Zwei Fälle seien es in Rösrath. Laut Mitteilung der Kreisverwaltung sind zwei Personen von der Erkrankung genesen. 127 Menschen sind aktuell in Quarantäne, das sind zwei Personen weniger als bei der letzten Meldung.

Drei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, werden zurzeit noch in Krankenhäusern stationär behandelt. Von ihnen ist ein Patient auf intensivmedizinische Betreuung angewiesen. Insgesamt verzeichnet die Verwaltung 11 318 bestätigte Corona-Fälle im Kreis.

3641 Bürgertests liegen dem Kreis von gestern vor. Davon sind laut Mitteilung sieben Tests positiv. Die positiven Testergebnisse sollen mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden. Laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein wurden bis gestern insgesamt 316 813 Impfungen durchgeführt. Davon waren 182 063 Erstimpfungen und 134 750 Menschen haben die zweite Impfung erhalten. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 64,3 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 47,6 Prozent der Bevölkerung. (dr)

Dienstag, 13. Juli

Mobile Impfangebote in Bergisch Gladbach

16.11 Uhr: Nachdem der Kreis bereits Impfen ohne Termin in seinem Impfzentrum anbietet, hat auch die Bergisch Gladbacher Feuerwehr ihr mobiles Testzentrum zu einem mobilen Impfzentrum aufgerüstet. Wie Gladbacher Verwaltung mitteilt, wird an folgenden Stationen neben den Covid-Tests eine Impfung mit Biontech oder Moderna angeboten:

Mittwoch 9 bis 14 Uhr: Schildgen, Auguste-und-Fritz-Fuchs-Platz.

Schildgen, Auguste-und-Fritz-Fuchs-Platz. Donnerstag 9 bis 14 Uhr: Sand, Edeka Hetzenegger, Herkenrather Str. 70.

Sand, Edeka Hetzenegger, Herkenrather Str. 70. Freitag 9 bis 10.30 Uhr: Herrenstrunden, Parkplatz an der Kirche, Herrenstrunden 32

Herrenstrunden, Parkplatz an der Kirche, Herrenstrunden 32 Freitag 11 bis 12 Uhr: Bärbroich, Parkplatz an der Kirche, Bärbroich 13-15

Bärbroich, Parkplatz an der Kirche, Bärbroich 13-15 Freitag 12.30 bis 14 Uhr: Moitzfeld, vor der Kirche, Moitzfeld 65

Moitzfeld, vor der Kirche, Moitzfeld 65 Samstag 9 bis 14 Uhr: Stadtmitte, Parkplatz Kaufland, Refrather Weg 1.

60-Jähriger stirbt nach Infektion – Acht neue Fälle

12.51 Uhr: Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion meldet der Kreis. Es handelt sich um eine über 60-jährige Person aus Overath mit Vorerkrankungen. Die gemeldete Person ist bereits in den vergangenen Tagen verstorben. Sie fließt jedoch erst in die Statistik ein, wenn der Totenschein vorliegt und damit die Todesursache geklärt ist.

Acht neue Corona-Fälle wurden gemeldet. Fünf in in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, einer in Rösrath und einer in Wermelskirchen. 37 Personen sind aktuell infiziert, 129 befinden sich in Quarantäne – acht weniger als gestern. Vier Covid-Erkrankte befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 7,8.

Für den Montag liegen 4 145 Bürgertests vor, davon waren fünf positiv. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wurden bis gestern insgesamt 315 315 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 181 591 Erstimpfungen und um 133 724 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 64,1 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 47,2 Prozent der Bevölkerung.

In Odenthal wurde ein Corona-Fall zu viel gezählt. Dies wurde korrigiert. Insgesamt gibt es nun 11 311 bestätigte Corona-Fälle im Kreis.

Montag, 12. Juli

Impfen ohne Voranmeldung bis Sonntag

18.15 Uhr: Im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie wird ab sofort ohne Terminvergabe gearbeitet: Alle über 16-Jahre alten Personen können sich bis bis einschließlich Sonntag, 18. Juli, täglich von 9 bis 18 Uhr impfen lassen.

Es werden ausschließlich die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna eingesetzt . Die Impflinge erhalten im Impfzentrum auch ihren zweiten Termin. In den kommenden Tagen werden zusätzlich mobile Impfteams unterwegs sein und Impfen ohne Termin in sozialen Brennpunkten und auf Marktplätzen anbieten. Dieses dezentrale Impfangebot wird in Kooperation mit der Feuerwehr Bergisch Gladbach organisiert und befindet sich derzeit in der Planung.

In Rhein-Berg wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Freitag insgesamt 309 650 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 180 155 Erstimpfungen und um 129 495 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 63,6 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 45,7 Prozent der Bevölkerung.

Vier neue Fälle im Kreisgebiet gemeldet

16.30 Uhr: Gestern wurden vom Kreis vier neue Coronafälle gemeldet. Aber diese Zahl muss eingeordnet werden, denn die Kreisverwaltung meldet montags die Fallzahlen vom vergangenen Freitag. Am Dienstag werden die Zahlen von Samstag mit Montag gemeldet. Am Freitag gab es drei neue Fälle in Bergisch Gladbach und einen in Leichlingen. Aktuell sind laut Kreis 40 Personen infiziert, 137 befinden sich in Quarantäne.

Vier Covid-Erkrankte befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon einer in intensivmedizinischer Betreuung. Niemand muss beatmet werden. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 5,6. Für Freitag, Samstag und Sonntag liegen 15.867 Bürgertests vor, davon waren 14 positiv. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Samstag, 10. Juli

19.27 Uhr: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis aktuell bei 6,0. Die Gesamtzahl der Coronafälle in Rhein-Berg liegt bei11.304.

Freitag, 9. Juli

Gladbacher Pilotprojekt: Lola-Pass vorerst ausgesetzt

16.23 Uhr: Der Lola-Corona-Pass macht Pause in der Kreisstadt. Weil zahlreiche Einschränkungen aufgehoben und Test- und Impfnachweise nur noch selten erforderlich seien, setze das Angebot mit dem Armband aus, berichtet die Stadt. Das Lola-Armband hatte den Gladbacherinnen und Gladbachern den Zutritt zu Geschäften, Dienstleistern und der Gastronomie stark erleichtert.

Die Bilanz, die Dezernent Thore Eggert als Leiter des Stabs für Außergewöhnliche Ereignisse zieht, ist positiv: 6206 Mal hätten sich getestete, genese oder fertig geimpfte Mitbürger das fälschungssichere Bändchen angelegen lassen. Auf dem Lola-Armband gespeichert waren überwiegend Testergebnisse. Aber auch 663 geimpfte Personen hätten sich das Armband geholt. Am 22. Mai seien an den Ausgabestellen insgesamt 519 Bändel verteilt worden, der Tagesrekord. Die Abfrage der Testergebnisse erfolgte über 25.000 Mal.

Die meisten Testzentren im Stadtgebiet hatten sich der Lola-Idee angeschlossen und das Armband mit ausgegeben. Auch Einzelhandel und Gastronomie unterstützten die Aktion. Eggerts Fazit: „Es war unsere Absicht, den Bürgerinnen und Bürgern Erleichterungen zu schaffen, aber auch der Wirtschaft eine wirksame Hilfestellung zu geben.“ Zu vielen Angeboten sei mit dem Lola-Pass der Zutritt einfacher geworden.

Dem IT-Dienstleister Lorent als Partner der Stadt und den Betreibern der Teststellen gelte der besondere Dank. Lorent-Geschäftsführer Maximilian Lorent hofft, dass die Lola-Idee nach dem Pilotversuch in Gladbach auch andernorts nachgefragt wird. An der Fachhochschule der Wirtschaft FHDW werde schon nach dem Zusatznutzen (Anreiz) geforscht. Bei einer neuen Corona-Welle könnte die Stadt den Lola-Pass wieder reaktivieren.

Inzidenz in Rhein-Berg steigt um zwei Punkte

16.18 Uhr: Seit dem Vortag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis sieben neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie der Kreis mitteilt steigt die Sieben-Tage-Inzidenz damit auf 6,4. Die Neuinfektion pro Tag hat sich damit seit der letzten Meldung fast verdoppelt – am Donnerstag waren nur drei Neuinfektionen bekannt geworden. Zwei Infektionen meldeten Bergisch Gladbach, Kürten und Rösrath, außerdem erkrankte eine Person in Burscheid.

Die Gesamtzahl der Coronafälle in Rhein-Berg liegt damit jetzt bei genau 11.300. 132 Menschen im Kreis befinden sich in Quarantäne. Drei Erkrankte müssen weiterhin stationär in Krankenhäusern des Kreises behandelt werden, glücklicherweise nur eine davon auf der Intensivstation.

Für die Bürgerinnen und Bürger, die bereits ihre Schutzimpfung erhalten haben, können die bis einschließlich Freitag, den 16. Juli in ihren gelben Impfpass eintragen lassen. Das Gesundheitsamt stellt hierfür einen kostenlosen Service im Impfzentrum Bergisch Gladbach zur Verfügung. Montags bis Freitags zwischen 14 und 17 Uhr, Interessierte brauchen keinen Impftermin.

Donnerstag, 8. Juli

Neue Lockerungen für den Kreis – Drei Neuinfektionen

21.15 Uhr: Nachdem Gesundheitsminister Laumann am 7. Juli die Einführung einer „Inzidenzstufe 0“ bekannt gab, hat das Gesundheitsministerium die Coronaschutzmaßnahmen angepasst. Die Kreisverwaltung bestätigte den neuen Lockerungskatalog bis Redaktionsschluss nicht – allerdings ist der Rheinisch-Bergische Kreis bereits seit dem 21. Juni unter der ausschlaggebenden Inzidenzmarke von 10.

Bei der „Inzidenzstufe 0“ fallen Kontaktbegrenzungen komplett weg. In diversen Branchen entfällt die Testpflicht: Theater, Kinos und Konzertveranstalter etwa haben die Wahl, entweder Tests von Besucherinnen und Besuchern zu fordern oder Sitzpläne im Schachbrettmuster durchzusetzen. Messen und Märkte sind ohne Einschränkungen erlaubt und der Einzelhandel muss keine Rücksicht mehr auf Flächenbegrenzungen nehmen.

Seit dem Vortag sind drei neue Corona-Infektionen im Kreisgebiet gemeldet worden, die Zahl der aktuellen Erkrankungen steigt auf 37. Die Inzidenz in Rhein-Berg liegt bei 4,2. Drei Menschen werden in Krankenhäusern wegen Covid-19 behandelt. Genauere Informationen zu den Lockerungen gibt es im Internet.

Mittwoch, 7. Juli

Die Luftfilter bleiben weiter Thema

17.18 Uhr: Die Anschaffung von Luftfiltern zur Reinigung der Luft in den Kürtener Schulklassen und Turnhallen kommt nach dem Sommer erneut in die Politik: Die Verwaltung klärt bis dahin, ob es eine Förderung vom Land gibt. Im Gemeinderat hatten sich die Fraktionen nach längerer Debatte auf diesen Weg geeinigt. Die Luftfilter-Anschaffung hatte die SPD-Fraktion beantragt. Bürgermeister Willi Heider (parteilos) will auch abwarten, wie eine Ende September zu erwartende Aussage auf Verbandsebene ausfällt.

Im Rat warb der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Schmidt energisch für die Anschaffung. Die Filter schützten die Kinder vor dem Coronavirus, die Gemeinde müsse schauen, dass es so lange wie möglich Präsenzunterricht gebe. „Wir werden das Virus nicht mehr los“, warnte er. Es werde in den nächsten Wochen auch eine neue Welle mit dem Virus geben. Gerade die Schüler, die meisten ungeimpft, seien gefährdet, zu erkranken. Thema wird in den Beratungen auch die Wartung der Luftfiltergeräte.

Bei den Schulleitungen ist die Stimmung überwiegend positiv, was die Filter angeht. In Biesfeld, Kürten/Olpe und Bechen meinten die Rektorinnen, die Filter sollten ausprobiert werden. Im Winter werde es sonst durch offene Fenster kalt in den Räumen. Die Dürscheider Grundschule bat um Expertenrat, und die Gesamtschule betonte, alle Räume ausreichend belüften zu können.

Erneut drei Corona-Tote im Kreis

15.38 Uhr: Trotz der gegenwärtig niedrigen Zahl an Neuerkrankungen hat sich die offizielle Zahl der Corona-Toten im Kreisgebiet erneut um drei erhöht. Dabei handelt es sich nach Angaben der Kreisverwaltung von Mittwoch um „zwei über 70-jährige Personen aus Bergisch Gladbach mit Vorerkrankungen und eine über 70-jährige Person aus Overath mit Vorerkrankungen“.

Sie seien bereits in den vergangenen Tagen verstorben. Ihr Tod fließe aber erst in die Statistik ein, wenn die Totenscheine vorlägen und damit die Todesursache geklärt sei. Dies sei jetzt der Fall. Die Zahl der Corona-Todesopfer im Kreis liegt damit jetzt bei 175.

Die Zahl der Impfungen habe sich laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein bis Dienstag auf 298 727 erhöht, so der Kreis weiter. Dabei handele es sich um 177 837 Erstimpfungen und um 120 890 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspreche 62,8 Prozent, die der Zweitimpfungen 42,7 Prozent der Bevölkerung.

146 Personen sind laut Kreis in Quarantäne, 36 aktuell infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 4,9. Am Dienstag gab es zudem 4281 Bürgertests im Kreisgebiet. Von ihnen waren vier positiv.

Dienstag, 6. Juli

Neue Corona-Fälle in Gladbach und Burscheid

17.55 Uhr: Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Dienstag zwei weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden,der eine in Bergisch Gladbach, der andere in Burscheid. Die Zahl der Genesenen hat sich nach weiteren Angaben der Kreisverwaltung nicht geändert.

38 Personen seien aktuell infiziert, 150 Personen in Quarantäne, also 25 mehr als bei der letzten Meldung. Drei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon eine auf einer Intensivstation, aber nicht an einem Beatmungsplatz.

Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 4,6. Für den Montag lagen 8729 Bürgertests vor, davon waren 18 positiv. Von den 150 Personen in Quarantäne leben in Bergisch Gladbach 70, in Burscheid 13, in Kürten 20, in Leichlingen zehn, in Odenthal fünf, in Overath und Rösrath je 14 und in Wermelskirchen vier.

Unter Berufung auf die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein berichtete der Kreis „unter Vorbehalt“ zudem, dass bis Montag insgesamt 295 628 Impfungen durchgeführt wurden, 177 001 Erst- und 118 627 Zweitimpfungen. Der Kreis: „Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 62,5 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 41,9 Prozent der Bevölkerung.“ Hinsichtlich der Gesamtzahl korrigierte sich der Kreis um einen zu viel gezählten Fall in Gladbach, hinsichtlich der Zahl der Genesenen um einen in Wermelskirchen.

Montag, 5. Juli

Inzidenz nach meldefreiem Wochenende bei 3,9

3,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen weist das Robert Koch-Institut für Rhein-Berg aus. Vier weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Kreis am Montag vom vergangenen Freitag gemeldet. Die Zahlen fürs Wochenende und den Montag folgen erst am Dienstag.

Bei dem Pflegedienst im Nordkreis, in dessen Reihen vergangene Woche eine Infektion mit der Delta-Variante des Coronavirus festgestellt wurde, ergaben weitere Tests auch bei zu Pflegenden der betroffenen Person laut Krisenstab keine weiteren positiven Testergebnisse.

61,6 Prozent der Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis haben bereits mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten, 39,8 Prozent haben bereits den vollen Impfschutz. Das geht aus den Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein hervor.

Samstag, 3. Juli

Wocheninzidenz sinkt leicht auf 5,6 – Keine Meldung am Wochenende

8.30 Uhr: Eine gleichbleibende Zahl von Corona-Fällen meldet das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) für den Rheinisch-Bergischen Kreis.

Das mag allerdings ebenso dadurch zustande kommen, dass es keinerlei neu bekanntgewordene Corona-Infektionen gab, es können sich aber auch die Neumeldungen mit den Korrekturen die Waage halten. Wie berichtet hatte der Kreis in den vergangenen Tagen sämtliche Bestandsfälle noch einmal durchgearbeitet und versehentlich aufgrund unterschiedlicher Schreibweisen doppelt gezählte Fälle aus der Statistik herausgenommen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Rhein-Berg jedenfalls sinkt laut Robert Koch-Institut leicht um 1,1 Zähler auf 5,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Damit liegt der Inzidenz-Wert in Rhein-Berg exakt auf dem landesweiten Durchschnittswert von 5,6.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis beträgt der Inzidenz-Wert 8,1, in rhein-Sieg 3,0, in Köln 9,2 und in Leverkusen 9,2.

7.30 Uhr: Aufgrund der aktuell niedrigen Fallzahlen wird das Lagezentrum des Gesundheitsamtes und ebenso die Bevölkerungsinformation und Medienarbeit (Buma) des Krisenstabes laut Kreis ab dem heutigen Ferienbeginn den „regelmäßigen Dienstbetrieb auf einen Regelbetrieb und damit eine Fünf-Tage-Woche zurückführen“.

Das bedeute, dass die Fallzahlberichterstattung an den Wochenenden vorerst bis auf weiteres eingestellt werden, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär. Dasselbe gelte auch für die Meldungen an das Landeszentrum Gesundheit (LZG).

Ein Bereitschaftsdienst für besondere Fälle ist an Wochenenden laut Kreis allerdings sowohl im Gesundheitsamt als auch im Krisenstab weiterhin gegeben. „Nur bei besonderen Ereignissen erfolgt künftig eine Information der Medien und der Bevölkerung an Wochenenden“, so Krisenstabssprecherin Bär. Sollte sich das Infektionsgeschehen und die Informationslage wieder verstärken, könnten die Meldungen am Wochenende „jederzeit und auch kurzfristig wieder aufgenommen“ werden, so Bär.

Freitag, 2. Juli

Weiterer Corona-Fall mit Delta-Variante des Virus

Eine Mitarbeitende eines ambulanten Pflegedienstes in Wermelskirchen ist positiv auf die Delta-Variante des Coronavirus getestet worden. Das hat der Krisenstab des Kreises am Freitag mitgeteilt. „ Die Person hatte Kontakt zu fünf zu pflegenden Menschen mit Wohnort im Rheinisch-Bergischen Kreis“, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär. „Quarantäne wurde bereits angeordnet.“

Der Arbeitseinsatz der Pflegekraft habe unter Einhaltung der vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen stattgefunden, und das Hygienekonzept sei eingehalten worden, so Krisenstabssprecherin Bär. Nun werde eine Testaktion vorbereitet.

Insgesamt meldete der Kreis heute vier weitere bestätigte Corona-Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank damit leicht. 6,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen hat das Robert Koch-Institut für den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet. Der Inzidenz-Wert sank damit um 0,7 Zähler. In Oberberg lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Freitag bei 8,1, in Rhein-Sieg bei 3,0, in Köln bei 9,2 und in Leverkusen bei 3,7.

Fünf weitere Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt als genesen. In Rhein-Bergs Krankenhäusern werden laut Krisenstab aktuell vier Corona-Patienten behandelt, zwei davon an Beatmungsplätzen auf Intensivstationen.

61 Prozent der Menschen im Kreis haben mindestens eine erste Corona-Impfung, 39,1 Prozent den vollen Impfschutz.

Donnerstag, 1. Juli

Zwei neue Corona-Fälle – Inzidenz bei 7,4

7 Uhr: Zwei neue bestätigte Corona-Fälle hat der Rheinisch-Bergische Kreis laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) gemeldet. Damit steigt die Inzidenz leicht um 0,3 Zähler auf 7,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Zum Vergleich: Im Oberbergischen Wert liegt die Inzidenz aktuell bei 8,5, in Rhein-Sieg bei 3,2, in Köln bei 8,7 und in Leverkusen bei 1,8.

Mittwoch, 30. Juni

Inzidenz steigt nach Korrekturen – Weiterer Todesfall

18 Uhr: Vier weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab am Mittwoch gemeldet. Eine weitere Person gilt laut Kreisgesundheitsamt als genesen.

Im Zusammenhang mit dem Nachweis einer Delta-Variante des Coronavirus bei einem Grundschulkind in Bergisch Gladbach gab es am Mittwoch laut Krisenstab noch keine neuen Informationen. Die Ergebnisse von Variantenbestimmungen bei den ebenfalls erkrankten Geschwisterkindern lägen noch nicht vor, hieß es aus dem Kreishaus.

17 Uhr: Das weitere Corona-Todesopfer, das der Krisenstab des Kreises am Mittwoch gemeldet hat, kommt aus Overath. „Es handelt sich dabei um eine über 80-jährige Person mit diversen Vorerkrankungen“, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär. Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) ist die Person aus Overath bereits am 2. Juni gestorben. In die Statistik aufgenommen werden Todesfälle allerdings erst, wenn den zuständigen Behörden der Totenschein vorliegt und damit die Todesursache feststeht.

7.20 Uhr: Nachdem der Rheinisch-Bergische Kreis gestern wie berichtet den Fehler in der Datenübermittlung an das Land gefunden und behoben hat, ist die Sieben-Tages-Inzidenz aufgrund der Nachmeldungen deutlich gestiegen: um 5,3 auf nun 7,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Das geht aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor.

Laut Landesamt für Gesundheit NRW (LZG) hat der Kreis neun neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet sowie einen weiteren Todesfall. Der detaillierte Bericht des Krisenstabs des Kreises steht derzeit noch aus.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 10,3, in Rhein-Sieg bei 2,8, in Köln bei 8,5 und in Leverkusen bei 6,1.

Dienstag, 29. Juni

Sieben-Tages-Inzidenz am vierten Tag bei 1,8

11.40 Uhr: Der Grund für die seit vier Tagen stagnierende Sieben-Tages-Inzidenz ist offenbar gefunden. „Es gab eine technische Störung bei uns im Haus“, sagt Krisenstabssprecherin Birgit Bär auf Anfrage, „deshalb sind unsere Meldungen nicht beim Landeszentrum für Gesundheit NRW angekommen.“ Der Fehler sei nun aber gefunden und das Problem werde behoben. Sie gehe davon aus, dass sich die Sieben-Tages-Inzidenz aufgrund der Meldungen der vergangenen Tage allerdings nur geringfügig ändern werde, so Bär.

8.20 Uhr: Den vierten Tag in Folge liegt die Sieben-Tages-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Rhein-Berg bei 1,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden Tage. Laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) wurden keine neuen Fälle aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet. Dr Krisenstab des Kreises hatte unterdessen wegen der stagnierenden Inzidenz-Zahl bereits am Sonntag ein technisches Problem beim LZG vermutet. Auch am Montag hatte sich die Frage laut Krisenstab nicht klären lassen. Eine für Dienstag angekündigte Mitteilung des Kreises steht noch aus.

Montag, 28. Juni

Sieben-Tages-Inzidenz unverändert bei 1,8

16.10 Uhr: Keine neuen Erkenntnisse gibt es laut Krisenstab zu den bei Schülern in Bergisch Gladbach aufgetretenen Infektion mit der Delta-Variante des Coronavirus. Weitere Testergebnisse stünden diesbezüglich noch aus, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär auf Nachfrage.

Wie berichtet war am Freitagabend das positive Delta-Varitanten-Testergebnis eines Schüler an einer Gladbacher Grundschule dem Kreisgesundheitsamt bekannt geworden und danach sowohl die Grundschulklasse des betroffenen Schülers als auch drei Klassen, die Geschwisterkinder an einer Förderschule besuchen, in Absprache mit den Schulen vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden. Am Dienstag hofft der Krisenstab weitere Erkenntnisse nennen zu können.

Aktueller Vergleich der Sieben-Tages-Inzidenz: Im Oberbergischen Kreis liegt der Wert laut RKI aktuell bei 13,2, im Rhein-Sieg-Kreis bei 2,2, in Köln bei 7,6 und in Leverkusen bei 7,9.

7.50 Uhr: Den dritten Tag in Folge liegt die Sieben-Tages-Inzidenz, die das Robert Kopch-Institut für Rhein-Berg (RKI) meldet, bei 1,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Am Sonntag hatte der Krisenstab selbst bereits vermutet, dass es technische Probleme auf Seiten des Landes bei der Verarbeitung der gemeldeten Daten gebe, am Sonntag selbst dann meldete der Kreis, wie in den vergangenen Wochen an Sonn- und Feiertagen, keine aktuellen Zahlen ans Land.

Eventuelle neue Corona-Infektionen, die gegebenenfalls am Sonntag dem Kreisgesundheitsamt bekanntgegeben wurden, werden in der Regel am Montag mit nachgemeldet. Die nächsten aktuellen Daten veröffentlicht der Krisenstab daher erst am Dienstag. Bis dahin gilt offiziell der Inzidenz -Wert, seit August 2020 in Rhein-Berg nicht mehr so niedrig gewesen ist.

Aktueller Vergleich: In Oberberg liegt die Inzidenz laut RKI aktuell bei 13,2, in Rhein-Sieg bei 2,2, in Köln bei 7,6 und in Leverkusen bei 7,9.

Zusammenfassung am Wochenende: Vier Klassen wegen Delta-Variante in Bergisch Gladbach wieder auf Distanz

14:13 Uhr: Trotz stark rückläufiger Fallzahlen haben neue Coronafälle in Bergisch Gladbach wieder für Einschränkungen an zwei Schulen gesorgt. Wie der Rheinisch-Bergische Kreis am Samstag mitteilte, wurde bei einem vergangene Woche bekannt gewordenen Fall in einer Grundschule jetzt die Delta-Variante des Virus nachgewiesen.

Die Kontaktpersonen des betroffenen Kindes seien bereits ermittelt und unter Quarantäne gesetzt worden, darunter seien auch die unmittelbaren Sitznachbarn des Kindes. „Im Einvernehmen mit Schulleitung und Elternschaft wurde für die gesamte Klasse Distanzunterricht vereinbart.“

Drei Geschwisterkinder wurden ebenfalls positiv getestet. Davon betroffen sind drei Schulklassen einer Förderschule in Bergisch Gladbach. Die letzte Schulwoche vor den Sommerferien verbringen diese Klassen jetzt ebenfalls im Distanzunterricht. Von welcher Coronavariante die drei Kinder betroffen sind, wird noch ermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Rheinisch-Bergischen Kreis am Samstag und Sonntag laut Robert Koch-Institut bei 1,8 und wies damit den viertniedrigsten Wert aller 53 Kommunen in NRW auf.

Freitag, 25. Juni

Landeszentrum meldet vier neue Fälle für Rhein-Berg – Inzidenz sinkt weiter auf 2,8

Vier neue Corona-Fälle sind laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank dennoch weiter und beträgt laut Robert Koch-Institut aktuell 2,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. So niedrig war der Wert im Kreisgebiet seit Ende August 2020 nicht mehr.

Donnerstag, 24. Juni

Inzidenz sinkt auf 3,5 – So niedrig wie seit August 2020 nicht mehr

Nachdem im Rheinisch-Bergische Kreis nach Angaben des Krisenstabs am zweiten Tag in Folge keine neuen Corona-Fälle gemeldet worden sind, ist die Sieben-Tages-Inzidenz weiter gesunken. 3,5 Neuinfektionen meldet das Robert Koch-Institut am Donnerstag für Rhein-Berg und damit einen Wert, der 1,8 Zähler unter dem des Vortages liegt. So niedrig ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet zuletzt Ende August 2020 gewesen.

Mittwoch, 23. Juni

Sieben-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 5,3 – Bislang keine Delta-Variante im Kreisgebiet nachgewiesen

7.50 Uhr: Die ansteckendere indische Virusmutante mit der Bezeichnung „Delta“, die sich derzeit rasant in Großbritannien ausbreitet, ist bisher im Rheinisch-Bergischen Kreis nicht nachgewiesen worden. Das sagte Krisenstabssprecherin Birgit Bär auf Nachfrage der Redaktion.

Wie seit Monaten praktiziert, lässt das Kreisgesundheitsamt jeden PCR-Test, der zu einem positiven Ergebnis geführt hat, auf mögliche Varianten hin analysieren. Ergebnis: Zu 90 Prozent beherrsche die britische Variante das Infektionsgeschehen, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär. Das entspreche dem Bundesdurchschnitt. Die britische Virus-Variation wird von der Weltgesundheitsorganisation nun mit „Alpha“ bezeichnet.

Im benachbarten Oberbergischen Kreis war jüngst eine Ansteckung mit der „Delta“-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. In den Schnelltestzentren im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag laut Krisenstab 4958 Bürgertests durchgeführt, vier davon führten zu einem positiven Ergebnis (0,08 Prozent). Die positiven Testergebnisse von Bürgertests (Schnelltests) sollen laut Krisenstab grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

7.05 Uhr: Die Wochen-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis sinkt weiter. Nachdem der Kreis offenbar weitere, bislang zu doppelt gezählte Fälle korrigiert hat, sinkt die Zahl der seit Anfang März aus Rhein-Berg gemeldeten Fälle um zwei Zähler.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt danach laut Robert Kpch-Institut im Kreisgebiet bei 5,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage und damit 2,1 Zähler unter dem gestern gemeldeten Wert.

Dienstag, 22. Juni

Sieben-Tages-Inzidenz sinkt auf 7,4

Trotz der Nachmeldungen vom Wochenende ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet weiter gesunken. 7,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das Robert Koch-Institut am Dienstagmorgen für Rhein-Berg – einen Wert, der 1,1 Zähler unter der am Montag veröffentlichten Sieben-Tages-Inzidenz lag. Zuletzt war der Wert in Rhein-Berg Anfang September 2020 so niedrig gewesen.

Laut Krisenstab des Kreises wurde seit Samstag allein am Montag ein weiterer bestätigter Corona-Fall im Kreisgebiet bekannt. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) hatte der Kreis am Montag vier weitere bestätigte Corona-Fälle an das Land gemeldet. Laut Krisenstab dürfte es sich dabei allerdings um Korrekturen handeln, die im Datenbestand angesichts der aktuell niedrigen Infektionslage durch intensive Überprüfungen sämtlicher Fälle auffielen. Zum Beispiel seien in Einzelfällen durch unterschiedliche Namensschreibweisen oder ungenaue Adressangaben Fälle doppelt eingetragen worden, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär. Dies werde nun korrigiert. Auf die Bearbeitung und die Einschätzung der Fälle habe die doppelte Eintragung keine Auswirkung, so die Krisenstabssprecherin.

Montag, 21. Juni

Nach meldefreiem Sonntag sinkt Sieben-Tages-Inzidenz auf 8,5

Nachdem der Rheinisch-Bergische Kreis wie bereits an den vergangenen Wochenenden am Sonntag keine neuen Corona-Fälle an das Land übermittelt hat, sank die Sieben-Tages-Inzidenz am Montag erstmals seit Mitte September wieder unter die Marke von zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Am Montag meldete das Robert Koch-Institut einen Inzidenz-Wert von 8,5 für Rhein-Berg – 2,1 Zähler unter dem Wert des Vortages.

Acht weitere bestätigte Corona-Fälle hatte der Krisenstab des Kreises am Wochenende gemeldet – sieben Fälle am Samstag und einen am Sonntag. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg am Samstag leicht auf 11,6 und sank am Sonntag wieder auf den Wert vom Freitag, auf 10,6.

Freitag, 18. Juni

Landeszentrum meldet zwei weitere Todesfälle in Rhein-Berg – Inzidenz weiter bei 10,6

7 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Nach Angaben des LZG starben die beiden Personen zwischen dem 30. Mai und dem 2. Juni.

Dass Todesfälle in der Regel erst einige Zeit nach dem jeweiligen Sterbedatum gemeldet werden, liegt daran, dass zunächst die Totenscheine bei den Behörden vorliegen müssen, bevor die festgestellte Todesursache in die Statistik aufgenommen werden kann.

Seit Anfang März 2020 sind damit im Rheinisch-Bergischen Kreis 171 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Laut LZG hat der Kreis zudem drei Neuinfektionen gemeldet. Damit stagniert die Sieben-Tages-Inzidenz bei 10,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Donnerstag, 17. Juni

Sieben-Tages-Inzidenz steuert auf die 10 zu – So niedrig wie seit September nicht mehr

7.20 Uhr: Acht neue bestätigte Fälle meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Die Sieben-Tages-Inzidenz geht damit weiter zurück: um 1,8 Zähler auf 10,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Der Inzidenz-Wert ist damit so niedrig wie seit neun Monaten nicht mehr. Zuletzt war am 24. September ein Wert von 10,6 gemeldet worden.

Mittwoch, 16. Juni

Sieben-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 12,4 – Elf Neuinfektionen aus Rhein-Berg

6.55 Uhr: Elf neue bestätigte Corona-Fälle hat das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Mittwoch aus Rhein-Berg gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt damit weiter um 1,8 Zähler auf laut Robert Koch-Institut (RKI) nun 12,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. So niedrig war der Inzidenz-Wert im Rheinisch-Bergischen Kreis seit dem 26. September nicht mehr.

Allerdings hatte es zu Beginn der jetzigen Woche laut Kreis möglicherweise technische Probleme beim LZG gegeben, weil weder die vom Kreis nachgemeldeten Fälle vom Sonntag noch die vom Montag erfasst worden waren.

Laut RKI liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in Oberberg aktuell bei 21,0, in Rhein-Sieg bei 15,8, in Köln bei 21,3 und in Leverkusen bei 28,1.

Dienstag, 15. Juni

Technische Probleme beim Landeszentrum, Impfnachweis und sinkende Inzidenz

16.30 Uhr: Wer bereits einen Termin im Impfzentrum hatte, erhält laut Kreis einen digitalen Impfnachweis in Form eines QR-Codes bis Ende Juni automatisch von der Kassenärztlichen Vereinigung per Post zugeschickt. Der Kreis bittet daher, dies abzuwarten und derzeit von Rückfragen am Bürgertelefon oder im Impfzentrum abzusehen. Personen, die aufgrund einer geplanten Auslandsreise auf den Postversand nicht warten können, haben die Möglichkeit, eine digitale Impfbescheinigung in Form eines QR-Codes auch über die Apotheke zu beziehen. Über ein Onlineportal des Deutsche Apothekerverbands kann die nächste teilnehmende Apotheke ermittelt werden.

14.30 Uhr: Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Rhein-Bergs Krankenhäusern behandelt werden müssen, steigt wieder leicht an. Das geht aus den vom Krisenstab des Kreises veröffentlichten Zahlen hervor. Demnach werden aktuell 19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, in den vier Krankenhäusern in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen behandelt, davon sechs auf Intensivstationen und drei an Beatmungsplätzen. Ende vergangener Woche waren diese Zahlen noch um einen bis zwei Zähler niedriger.

14 Uhr: Sieben weitere bestätigte Fälle hatte der Kreis am Montag gemeldet, in die Berechnungen des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) sowie in der Folge auch des Robert-Koch-Instituts flossen sie aber noch nicht ein. Die Ursache sei noch unklar, so Rhein-Bergs Krisenstabssprecherin Birgit Bär. „Eventuell liegt ein technisches Problem beim LZG vor.“

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Rhein-Berg lag ohne die Meldungen von Sonntag, an dem der Kreis seit zwei Wochenenden wie berichtet keine Zahlen mehr ans Land übermittelt, bei 14,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden Woche. Der Wert dürfte allerdings aus genannten Gründen unter dem der tatsächlichen Infektionslage liegen.

Im Oberbergischen Kreis liegt die Sieben-Tages-Inzidenz laut Robert Koch-Institut bei 19,8, in Rhein-Sieg bei 14,0, in Köln bei 20,9 und in Leverkusen bei 26,9 .

14 weitere Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt als genesen. 356 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne, weil sie selbst infiziert sind oder direkten Kontakt mit Infizierten hatten. Damit stieg die Zahl der Rhein-Berger in Quarantäne im Vergleich zum Samstag um 24 Personen.

Erfreulicher: Der weitere Anstieg der Impfquote. 154.427 Rhein-Berger haben bereits mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten, das sind 54,5 Prozent.

Montag, 14. Juni

Inzidenz bei 15,5 nach meldefreiem Sonntag

Nachdem der Kreis wie bereits vor zehn Tagen angekündigt und auch vergangenes Wochenende praktiziert, diesen Sonntag keine Zahlen ans Land übermittelt hat, ist die Sieben-Tages-Inzidenz wieder leicht gesunken: um 1,1 Zähler auf 15,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden Woche.

Wie berichtet werden die neuen Corona-Fälle vom Sonntag mit denen vom Montag heute nachgemeldet.

Im benachbarten Oberbergischen Kreis liegt die Sieben-Tages-Inzidenz laut Robert Koch-Institut heute bei 21,0, in Rhein-Sieg bei 15,8, in Köln bei 21,3 und in Leverkusen bei 28,1.

Sonntag, 13. Juni

Vier weitere Corona-Fälle – Inzidenz sinkt auf 16,6

Vier weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Kreises am Sonntag gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet sinkt damit im Vergleich zu Samstag leicht um 2,1 Zähler: 16,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das Robert Koch-Institut am Sonntag für Rhein-Berg.

Zum Vergleich: Im Oberbergischen Kreis lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntag laut RKI bei 21,3, in Rhein-Sieg bei 19,6, in Köln bei 21,4 und in Leverkusen bei 28,7.

48 weitere Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt seit dem Wochenende als genesen. 332 Rhein-Berger befinden sich laut Meldung des Krisenstabs vom Sonntag in Quarantäne, das sind 145 weniger als bei der vergangenen Meldung vom Freitag.

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern war zuletzt weiter gestiegen. 18 Patienten meldete der Krisenstab am Samstag, zwei mehr als am Freitag. Weiterhin wurden davon vier Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt, zwei davon an Beatmungsplätzen. Am Sonntag wurden keine aktuellen Zahlen übermittelt.

Samstag, 12. Juni

Fünf weitere Corona-Fälle – Inzidenz bei 18,7

Fünf weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Kreises gemeldet.

damit steigt die Sieben-Tages-Inzidenz leicht um 0,3 Zähler. Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt sie nun bei 18,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis liegt die Sieben-Tages-Inzidenz laut RKI aktuell bei 20,6, in Rhein-Sieg bei 16,6, in Köln bei 22,6 und in Leverkusen bei 30,5.

15 weitere Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt als genesen. 148 Rhein-Berger sind aktuell infiziert. Es befinden sich 396 Kreisbewohner in Quarantäne, das sind 81 weniger als am Vortag.

18 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und davon zwei an Beatmungsplätzen.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis gestern insgesamt 221.711 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 152.480 Erstimpfungen und um 69.231 Zweitimpfungen. 53,8 Prozent der Rhein-Berger haben damit mindestens eine erste Impfung erhalten, 24,4 Prozent der Bevölkerung auch eine zweite.

Freitag, 11. Juni

Sieben weitere Todes-Fälle – Inzidenz steigt wieder leicht – Ab heute ohne Test ins Restaurant und zum Sport in Studio oder Halle

8 Uhr: Sieben weitere Todesfälle hat das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) für den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet. Damit steigt die Zahl der Menschen, die seit März 2020 in Rhein-Berg an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestiegen sind, auf 169 Personen an.

Leicht gestiegen ist die Sieben-Tages-Inzidenz in Rhein-Berg nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) zum Ende der Woche. 18,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das RKI am Freitag – damit stieg der Wert um 1,8 Zähler gegenüber dem Vortag.

Neun neue bestätigte Corona-Fälle hatte der Kreis laut LZG gemeldet.

In jedem Fall treten heute eine Reihe von Lockerungen in Kraft, weil die landesweite Inzidenz nun stabil unter der 35er-Marke liegt. So braucht man nun keinen negativen Corona-Test mehr vorzuweisen, um ein Restaurant zu besuchen oder Sport in Innenräumen zu betreiben (siehe Einträge vom Donnerstag, 10. Juni).

Donnerstag, 10. Juni

Inzidenz aktuell bei 1,6 – Bald ohne Test ins Restaurant

8.10 Uhr: Wieder ohne negativen Test auch in die Innengastronomie – am Freitag könnte eine weitere Lockerung in Rhein-Berg in Kraft treten. Nötig war dazu, dass auch die landesweite (Durchschnitts-)Sieben-Tages-Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter die 35er-Marke sank. Das war am Mittwoch der Fall. Auf Basis der aktuellen Corona-Schutzverordnung kann die NRW-Landesregierung den Wegfall der Testpflicht auch in der Innengastronomie ab Freitag verfügen.

Der Dehoga-Vorsitzende für den Rheinisch-Bergischen Kreis, Udo Güldenberg, freut sich, wenn damit die Innengastronomie mit der Außengastronomie gleichgestellt wird, in der bereits seit Mittwoch vergangener Woche kein negativer Testnachweis mehr nötig war. „Das Problem war ja bei manchen Kollegen auch, wenn es anfing zu regnen: Dann durften nur die aus dem Biergarten ins Restaurant rein, die einen negativen Test hatten.“

Udo Güldenberg selbst hat im Gronauer Wirtshaus daher die Innengastronomie bis gestern noch nicht wieder eröffnet. Heute will er erstmals wieder die Innenräume seines Gasthauses öffnen, hofft, dass dann auch die Verordnung des Landes kommt, dass die Testpflicht für die Innengastronomie ab dem morgigen Freitag entfällt.

„Dann können wir auch den Empfang wieder angenehmer gestalten“, sagt der Gastwirt. Die Dokumentation der Gäste, die Abstände und die Desinfektion blieben natürlich auch nach Wegfall der Testpflicht. „Aber das kennen wir ja schon gut aus dem vergangenen Sommer“, sagt er und freut sich auf ein weiteres Stück mehr Normalität im Umgang mit seinen Gästen.

7.43 Uhr: Nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet in den vergangenen Tagen erneut leicht gestiegen war, ist sie jetzt wieder rückläufig. Seit Dienstag ist der Wert um knapp 3 Zähler auf 16,6 gesunken.

Zwölf weitere Corona-Fälle hat der Krisenstab des Kreises am Donnerstag gemeldet, drei in den vergangenen Tagen zu viel gezählte zog er nach eigenen Angaben wieder ab. 21 weitere Personen gelten als genesen, 486 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne – elf weniger als am Vortag.

486 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne – elf weniger als am Vortag.

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern sank um vier auf 15. Fünf der Patienten (Vortag: vier) liegen auf Intensivstationen.

Mittwoch, 9. Juni

Sieben-Tages-Inzidenz sinkt auf 17,7

17,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen hat das Robert Koch Institut (RKI) am Mittwoch für den Rheinisch-Bergischen gemeldet. Damit sank der Wert gegenüber den vom RKI am Vortag errechneten um 2,1 Zähler.



Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch bei 26,5, in Rhein-Sieg bei 23,0, in Köln bei 18,3 und in Leverkusen bei 40,3.



7937 Corona-Antigentests sind laut Krisenstab des Kreises am Dienstag im Kreisgebiet durchgeführt worden. 26 Testergebnisse seien positiv gewesen. Das entspricht einer Quote von 0,33 Prozent.

Dienstag, 8. Juni

Sieben-Tages-Inzidenz steigt wieder an auf 19,8

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet ist wieder gestiegen, um fünf Zähler auf 19,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Das geht aus den Zahlen hervor, die der Krisenstab des Kreises am Dienstag veröffentlicht hat. Wie berichtet, werden seit vergangener Woche an Sonn- und Feiertagen keine Zahlen mehr vom Lagezentrum des Kreises ans Land übertragen.

Insofern umfassten die am Dienstag vom Kreis veröffentlichten 16 neuen bestätigten Corona-Fälle in Rhein-Berg sowohl die Neuinfektionen, die am Sonntag bekannt wurden als auch die Fälle vom Montag. Lediglich drei weitere Rhein-Berger gelten seit der vergangenen Meldung als genesen. Auch die Zahl der Kreisbewohner in Quarantäne stieg wieder an – um 25 Personen auf 465.

Mehr Covid-Fälle in Kliniken

Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern ist wieder leicht gestiegen. Von 15 Patienten, die der Krisenstab des Kreises am Samstag gemeldet hatte auf, 18 Covid-19-Patienten, die der Krisenstab am Dienstag für Rhein-Bergs Kliniken meldete. Vier (+1) der Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, zwei davon liegen an Beatmungsplätzen. Bereits vergangene Woche hatten die Leiterin des Kreisgesundheitsamts und der Krisenstabsleiter des Kreises wie berichtet dazu aufgerufen, die durch die Lockerungen der Corona-Regelungen zurückgewonnenen Freiheiten „achtsam zu genießen“. Bei aller Freude darüber dürfe nicht in Vergessenheit geraten, dass noch immer ein Risiko für eine Infektion mit Covid-19 bestehe.

Montag, 7. Juni

Inzidenz sinkt unter 15 nach meldefreiem Sonntag

14,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen hat das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag für Rhein-Berg gemeldet. Wie berichtet hatte der Kreis am Sonntag – wie vergangene Woche vom Krisenstab für Feier- und Sonntage angekündigt – keine aktuellen Zahlen ans Land übermittelt. Sie werden mit den Montagszahlen nachgemeldet. Durch die Melde-Pause am Sonntag sank die Sieben-Tages-Inzidenz erneut um 0,7 Zähler.

Sonntag, 6. Juni

Drei weitere Fälle – Inzidenz sinkt weiter auf 15,5

Lediglich drei weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Rheinisch-Bergische Kreis nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) gemeldet, vier waren es nach seinen eigenen Angaben. Damit sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz laut robert Koch-Institut weiter um 4,2 Zähler auf 15,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. So niedrig war dieser Wert seit dem 30. September vergangenen Jahres nicht mehr.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis liegt der Inzidenz-Wert aktuell bei 36,0, in Rhein-Sieg bei 33,6, in Köln bei 27,6 und in Leverkusen bei 45,8.

Samstag, 5. Juni

Sechs weitere Fälle – Inzidenz stabil bei 19,8

Fünf neue bestätigte Corona-Fälle hat der Rheinisch-Bergische Kreis laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) gemeldet, sechs waren es nach seinen eigenen Angaben. Die Sieben-Tages-Inzidenz bleibt damit laut Robert Koch-Institut (RKI) stabil bei 19,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Wie berichtet hatte der Kreis allerdings an Fronleichnam keine Zahlen ans Land übermittelt, daher kann es gegebenenfalls noch Nachmeldungen geben, da auch die aktualisierten Daten des Robert Koch-Instituts noch ausstehen.

15 Covid-19-Patienten werden nach Angaben von Rhein-Bergs Krisenstab in den vier Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, drei davon liegen auf Intensivstationen, zwei davon an Beatmungsplätzen.

Freitag, 4. Juni

Kreis meldet am Feiertag erstmals keine Zahlen – Inzidenz bei 19,8

Nachdem der Kreis wie angekündigt am Feiertag keine neuen Infektionen ans Land gemeldet hat, weil er sein Lagezentrum an Sonn- und Feiertagen wegen der aktuell niedrigen Inzidenz etwas heruntergerfahren hat, sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz für den Rheinisch-Bergischen Kreis auf 19,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Zuletzt hatte die Inzidenz im Kreisgebiet am 2. Oktober unter der 20er-Marke gelegen.

Am heutigen Brückentag werden die Fälle vom Feiertag Fronleichnahm nachgemeldet, die Werte entsprechend korrigiert. In die offizielle Inzidenz fließen sie allerdings damit nicht mehr ein.

Zum Vergleich der rheinisch-bergischen Corona-Lage: Im benachbarten Oberbergischen Kreis liegt die Inzidenz aktuell bei 43,0, im Rhein-Sieg-Kreis bei 34,5, in Köln bei 32,8 und in Leverkusen bei 44,0.

Donnerstag, 3. Juni

25 neue Fälle – Inzidenz bei 26,8

25 neue bestätigte Corona-Fälle hat das Kreisgesundheitsamt ans LAnd gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank trotzdem leicht auf 26,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Da am heutigen Feiertag keine neuen Fälle vom Kreis ans Land gemeldet werden, gibt es morgen keine Aktualisierung der Corona-Lage.

Die aktuellen Corona-Regeln, die seit Mittwoch in Rhein-Berg gelten, finden Sie hier.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis liegt die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit bei 48,9, allerdings ist im dortigen Kreisgebiet die 50er-Marke noch nicht wieder seit fünf Tagen unterschritten, so dass noch die verschärften Einschränkungen für Gebiete mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 gelten. In Rhein-Sieg liegt die Inzidenz aktuell bei 34,0, in Köln bei 38,8 und in Leverkusen bei 49,5.

Mittwoch, 2. Juni

Zwölf neue Corona-Fälle – Inzidenz steigt wieder leicht

14.38 Uhr: Wegen der aktuell niedrigen Fallzahlen hat das Lagezentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises angekündigt, "nach vielen Monaten intsiever Einsätze an sieben Tagen in der Woche seinen Regelbetrieb zu reduzieren". An Sonn- und Feiertagen sollen deshalb zurzeit keine Meldungen mehr erfolgen. Das hat der Krisenstab des Kreises am Nachmittag mitgeteilt.

Die Nichtmeldung der Zahlen an den Schließungstagen des Lagezentrums führten in der aktuellen Lage zu "geringfügigen rückwirkenden Änderungen der Inzidenz auf Landesebene, nicht aber bei den relevanten Zahlen des RKI, da diese nicht rückwirkend geändert werden", so eine Mitteilung des rheinisch-bergischen Krisenstabs.

7.20 Uhr: Nach zwölf neuen bestätigten Corona-Fällen, die der Kreis laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) gemeldet hat steigt die Sieben-Tages-Inzidenz in Rhein-Berg wieder leicht um 2,8 Zähler auf 27,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Noch allerdings liegt er damit deutlich unter der 35er-Marke. Nachdem diese am Montag fünf Werktage hintereinander unterschritten war, treten ab dem heutigen Mittwoch, weitere Lockerungen in Kraft. Einen Überblickt gibt's hier.

Dienstag, 1. Juni

Neue Regeln ab Mittwoch – Krisenstab meldet vier weitere Todesfälle – und warnt

14.30 Uhr: Treffen mit Familie oder Freunden, ein spontaner Einkaufsbummel oder ein Stück Kuchen im Lieblingscafé. „Bei aller Freude darüber darf jedoch nicht in Vergessenheit geraten, dass noch immer ein Risiko für eine Infektion mit Covid-19 besteht“, ruft der Leiter des Krisenstabs des Kreises, Kreisdirektor Dr. Erik Werdel, in Erinnerung: „Wir alle sind froh, bei dem schönen Wetter etwas unternehmen zu können. Wenn wir auch weiterhin aufeinander aufpassen, verantwortungsvoll miteinander umgehen und die Gefahr des Virus nicht unterschätzen, bin ich zuversichtlich dass sich die Situation auch in den kommenden Wochen weiter positiv entwickeln wird.“

Eine Botschaft, die auch Kreisgesundheitsamtsleiterin Dr. Sabine Kieth unterstützt: „Seien Sie weiterhin achtsam und vorsichtig – denn auch vollständig geimpfte Personen können Überträger für das Virus sein. Das stellt beispielsweise eine Gefahr für unsere Kinder dar, die noch nicht geimpft werden können“, rät die Medizinerin, die Mitglied im Krisenstab des Kreises ist. „Daher sollten Personen, die Symptome zeigen, nicht einfach so in Schule, Kita oder zum Arbeitsplatz gehen, sondern diese ernst nehmen und sich einem Test bei ihrem Haus- oder Kinderarzt unterziehen.“

11 Uhr: Ohne negativen Test ins Freibad, unter Auflagen wieder eine private Party veranstalten oder eine Kulturveranstaltung besuchen. Nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis an fünf Werktagen unter der 35er-Marke lag, treten ab heute weitere Lockerungen in Kraft. Doch der Krisenstab des Kreises warnt: Die Ansteckungsgefahr sei noch nicht vorbei.

Neben lediglich vier Neuinfektionen meldete der Krisenstab des Kreises auch vier weitere Covid-19-Todesfälle. Verstorben sind die vier Personen bereits zwischen dem 7. und dem 14. Mai. In die Statistik aufgenommen werden Todesfälle erst, wenn die Totenscheine vorliegen und damit die Todesursache zweifellos feststeht. Dies sei jetzt der Fall gewesen, so der Kreis am Dienstag.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine über 70-jährige und eine über 80-jährige Person aus Overath sowie zwei über 60-jährige Personen aus Bergisch Gladbach und Wermelskirchen.

24,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen hat das Robert Koch-Institut am Dienstag für Rhein-Berg gemeldet. Damit sank der Sieben-Tages-Inzidenzwert um 1,4 Zähler.

Einen Überbblick über die ab Mottwoch, 2. Juni, 0 Uhr, in Rhein-Berg geltenden Corona-Regeln gibt's hier.

Montag, 31. Mai

Neue Regeln ab heute – Weitere Lockerungen ab Mittwoch in Sicht

26,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen hat das Robert Koch-Institut am Montag für Rhein-Berg gemeldet. Damit sank der Sieben-Tages-Inzidenzwert um 0,4 Zähler und liegt den fünften Werktag in Folge unter der 35er-Marke (der Sonntag, an dem die Inzidenz ebenfalls unter 35 lag, unterbricht die Zählung der relevanten Tage laut Landesverordnung nicht). Vier neue bestätigte Corona-Fälle hatte der Kreis zum Wochenbeginn gemeldet.

Seit Montag, 0 Uhr, gelten gelockerte Corona-Regeln in Rhein-Berg, weil die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet fünf Werktage in Folge die 50er-Marke unterschritten hat. Alle Regeln im Überblick gibt es hier.

Sonntag, 30. Mai

Inzidenz sinkt weiter auf 26,5

17 weitere Corona-Infektionen hat der Krisenstab des Kreises nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) gemeldet. Damit sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet laut der verbindlichen Zahlen des Robert Koch-Instituts weiter auf 26,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat zwischenzeitlich das Unterschreiten der 50er-Marke an fünf Werktagen in Folge für Rhein-Berg auch offiziell festgestellt. Somit treten am Montag, 0 Uhr, weitere Lockerungen in Kraft. Einen Überblick finden Sie hier.

Samstag, 29. Mai

Mit zehn neuen gemeldeten Corona-Fällen bleibt die Inzidenz auch am fünften Werktag in Folge unter 50

Zehn weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Kreises ans Land gemeldet. das Robert Koch-Institut wies in der Folge einen Sieben-Tages-Inzidenz-Wert von 27,5 für das Kreisgebiet aus. Damit liegt der Wert den fünften Werktag in Folge unter der 50er-Marke. Sofern das Land dies heute auch offiziell feststellt, treten am Montag weitere Lockerungen in Kraft.

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern ist weiter gesunken. Der Krisenstab des Kreises meldet aktuell 19 Covid-19-Patienten in den vier Kliniken im Kreisgebiet, davon werden drei auf Intensivstationen behandelt und alle drei beatmet.

Die Quote der Rhein-Berger, die bereits mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben steuert auf die 50 zu. Laut Kassenärztlicher Vereinigung betrug die Erstimpfquote der rheinisch-bergischen Bevölkerung am Freitag 48,1 Prozent, 14,5 Prozent der Rhein-Berger haben auch bereits die Zweitimpfung erhalten.

Freitag, 28. Mai

Inzidenz steigt wieder leicht an, bleibt aber unter 35

30,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage hat das Robert Koch-Institut für Rhein-Berg am Freitag, 20. Mai, gemeldet. Damit stieg der Inzidenz-Wert wieder leicht, lag aber am vierten Werktag in Folge (seit Dienstag) unter 50. In Oberberg beträgt die Inzidenz am Freitag 45,2, in Rhein-Sieg 32,0, in Köln 51,8 und in Leverkusen 51,3.

Durch die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW gelten heute auch in Rhein-Berg zumeist gelockerte Vorschriften. Eine weitere Lockerungsstufe könnte nach Unterschreiten der 50er-Marke an fünf Werktagen in Folge frühestens am Montag, 31. Mai, 0 Uhr, in Kraft treten. Was aktuell gilt und was schon bald gelockert werden könnte, finden Sie im Überblick hier.

Donnerstag, 27. Mai

Inzidenz sinkt weiter – Dritter Werktag unter 50

26,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage hat das Robert Koch-Institut (RKI) für Rhein-Berg gemeldet. Damit sank der Inzidenz-Wert um 2,8 Zähler und lag am dritten Werktag in Folge (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) unter der 50er-Marke. Nach fünf Werktagen unter 50 können weitere Lockerungen wie die Öffnung der Innengastronomie unter Auflagen erfolgen.

Der fünfte Werktag unter dem Inzidenz-Wert von 50 könnte dann am Samstag erreicht sein. Dann müsste das Land dies noch per Allgemeinverfügung feststellen. Lockerungen träten dann frühestens am Montag um 0 Uhr in Kraft, sagt Rhein-Bergs Kirsenstabssprecherin Birgit Bär auf Nachfrage.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis beträgt die Inzidenz nach den aktuellen Meldungen des RKI 45,9, in Rhein-Sieg 35,5, in Köln 52,4 und in Leverkusen 61,1.

Mittwoch, 26. Mai

Inzidenz-Wert sinkt unter 30 – Sechs weitere Todesfälle

14 Uhr: Unter den sechs im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Rhein-Bergern, die der Kreis heute gemeldet hat, sind laut Krisenstab zwei über 80-jährige Personen aus Rösrath, eine davon mit diversen Vorerkrankungenr. Eine weitere verstorbene Person aus Rösrath sei noch keine 60 Jahre alt gewesen, habe aber ebenfalls diverse Vorerkrankungen gehabt, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär. Eine vierte verstorbene Person aus Rösrath sei über 70 Jahre alt gewesen. Außerdem zählten zu den am Mittwoch gemeldeten Todesfällen eine über 90-jährige Person aus Bergisch Gladbach sowie eine über 80-jährige aus Wermelskirchen.

In den Schnellteststellen im Kreisgebiet wurden am Dienstag 13 059 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 21 Testergebnisse (0,16 Prozent) positiv waren.

8 Uhr: Lediglich fünf neue bestätigte Corona-Fälle meldet das Robert Koch-Institut am Morgen für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Damit sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz erstmals seit dem 9. Oktober wieder unter die Marke von 30 auf aktuell 29,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Allerdings hat der Kreis offenbar auch sechs weitere Todesfälle an das Land gemeldet. Gestorben sind sie laut Rückdatierung des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) zwischen dem 28. April und 10. Mai. Genauere Angaben zum Alter der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorben werden vom Krisenstab des Kreises im Laufe des Vormittags erwartet.

Dienstag, 25. Mai

Zwei neue Corona-Fälle gemeldet – Inzidenz sinkt unter 40

Mit zwei neuen gemeldeten Corona-Fällen fürs gesamte Kreisgebiet sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstag erstmals seit dem 14. Oktober wieder unter 40 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. das geht aus den am Morgen von Robert Koch-Institut und Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) veröffentlichten Zahlen hervor. Demnach beträgt der Inzidenz-Wert aktuell 37,1 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Zwar sind die Zahlen nach Sonn- und Feiertagen in der Regel niedriger, weil an diesen Tagen nicht so viel getestet wird, die Nachmeldungen und Korrekturen waren aber in den vergangenen zwei Wochen bereits sehr niedrig.

Den zweiten Werktag in Folge liegt Rhein-Berg nun bereits unter dem Schwellenwert von 50. Wenn dieser Wert fünf Werktage in Folge unterschritten wird – wobei Sonn- und Feiertage die Zählung der dafür nötigen Tage nicht unterbrechen – können nach Feststellung des Landes weitere Lockerungen wie die Öffnung der Gastronomie in Innenräumen für Gäste, die vollständig geimpft, genesen oder einen negativen, maximal 48 Stunden alten Corona-Test vorweisen können, in Kraft treten. Im Rheinisch-Bergischen Kreis könnte dies Ende der Woche der Fall sein, wenn die Infektionslage weiterhin so niedrig bleibt.

Montag, 24. Mai

Neun neue Fälle gemeldet – Inzidenz weiter unter 50

21:28 Uhr: Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Berg-Kreis nach wie vor unter der Marke von 50. Sie ist laut Robert Koch-Institut (RKI) leicht angestiegen: Von 41,3 am Sonntag auf 43,9 am Montag. Der Kreis meldete neun neue Fälle.

Sonntag, 23. Mai

Inzidenz-Wert sinkt zum Sonntag

Die 7-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das RKI gibt den Wert von 41,3 an.

Samstag, 22. Mai

Inzidenz steigt zum Wochenende leicht

Die 7-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis ist im Vergleich zum Vortag am Samstag ein wenig gestiegen. Das RKI gab am Vormittag den Wert von 54.7 an.

Freitag, 21. Mai

Inzidenz-Wert steuert nächste Marke von 50 an

11.15 Uhr: Lediglich zehn Neuansteckungen binnen 24 Stunden hat der Kreis laut Mitteilung vom Freitag zuletzt gemeldet. Demgegenüber galten 74 weitere Personen laut Kreisgesundheitsamt als genesen.

1261 Rhein-Berger befanden sich am Freitag in Quarantäne, das waren 156 weniger als noch am Vortag.

Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern ging zurück. 37 (–6) meldete der Krisenstab des Kreises am Freitag noch, acht davon werden auf Intensivstationen behandelt.

42,6 Prozent der Bewohner des Rheinisch-Bergischen Kreises haben laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein mindestens eine Impfung erhalten, 10,8 Prozent sind bereits zum zweiten Mal geimpft.

977 Corona-Antigentests sind am Donnerstag in den Schnellteststellen im Kreisgebiet durchgeführt worden. 13 Testergebnisse der am Donnerstag genommenen Schnelltests im Kreisgebiet waren positiv. Damit führten 0,13 Prozent der Tests zu einem positiven Ergebnis. Bei Einführung der Bürgertests lag diese Quote noch bei rund 0,7 Prozent.

8 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen sinkt weiter und steuert die 50er-Marke an, nach deren stabilen Unterschreiten weitere Lockerungen möglich wären. Am Freitagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Inzidenz-Wert von lediglich noch 52,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage für Rhein-Berg. Damit sank der Wert gegenüber dem Vortag nochmals um knapp neun Zähler.

Lediglich neun Neuansteckungen hat der Kreis laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) gemeldet. Die ausführlichere Meldung des rheinisch-bergischen Krisenstabs zu den Zahlen steht noch aus.

Alle Lockerungen, die mit der Lockerung der Bundesnotbremse ab heute in Rhein-Berg gelten, finden Sie hier.

Donnerstag, 20. Mai

Ab morgen gelten einige Lockerungen

61,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen hat das Robert Koch-Institut am Donnerstag für Rhein-Berg gemeldet. Damit sank der Inzidenz-Wert erneut um sechs Zähler.

Bereits am Mittwoch hat das NRW-Gesundheitsministerium auch offiziell festgestellt, dass ab Freitag, 21. Mai, in Rhein-Berg die Bundesnotbremse gelockert wird. Was ab morgen erlaubt ist und welche Einschränkungen weiterhin bleiben, finden Sie hier.

28 neue Corona-Fälle hat der Kreis heute gemeldet, 27 weitere Personen gelten als genesen, 1417 in Quarantäne. 42,1 Prozent der Rhein-Berger sind mittlerweile mindestens einmal geimpft.

Mittwoch: 19. Mai

Corona-Notbremse wird am freitag gelockert – Inzidenz bei 67,4

35 weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Kreis am Mittwoch gemeldet. Damit sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz weiter auf 67,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Weil damit am fünften Werktag in Folge der Wert von 100 unterschritten wurde, stellte das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwochnachmittag auch offiziell fest, dass die Bundesnotbremse am Freitag im Rheinisch-Bergischen KReis gelockert wird. Was das in Einzelnen bedeutet, finden Sie hier.

Dienstag, 18. Mai

Zwölf Infektionen bei Folienhersteller – Inzidenz bei 76,3

Insgesamt zwölf Personen aus der Mitarbeiterschaft des Unternehmens joke Folienschweißtechnik in Bergisch Gladbach-Herkenrath sind bei innerbetrieblichen Testungen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der Krisenstab des Kreises mitgeteilt. Das Unternehmen habe selbst auf die Infektionen der nur zum Teil im Kreisgebiet wohnenden Mitarbeitenden hingewiesen, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär. Das Unternehmen habe in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt den Betrieb für zwei Wochen auf Notbesetzung heruntergefahren.

Insgesamt meldete der Krisenstab am Dienstag zehn neue Corona-Fälle im Kreisgebiet, die Sieben-Tages-Inzidenz sank um 2,1 Zähler auf 76,3. 49 Covid-19-Patienten werden in Rhein-Bergs Krankenhäusern behandelt, 1523 Rhein-Berger sind in Quarantäne.

Montag, 17. Mai

Bundesnotbremse könnte am Freitag gelöst werden – Inzidenz bei 78,4

Mit einem Wert von 78,4 hat die Sieben-Tages-Inzidenz in Rhein-Berg nach der Meldung am Montag den dritten Werktag in Folge unter der kritischen Marke von 100 gelegen. Unterschreitet ein Landkreis die 100er-Marke an fünf Werktagen in Folge – wobei Sonn- und Feiertage die Zählung der relevanten Tage nicht unterbrechen – so werden zwei Tage später die Einschränkungen der Bundesnotbremse aufgehoben. In Rhein-Berg könnte die Bundesnotbremse demnach am Freitag gelöst werden – pünktlich vor dem Pfingstwochenende.

Zum Vergleich: In Oberberg beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz aktuell117,3, in Rhein-Sieg 61,4, in Köln 105,3 und in Leverkusen 140,5.

34 weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Rheinisch-Bergische Kreis am Montag gemeldet. Damit stieg die Inzidenz gegenüber dem Vortag zwar noch einmal um zehn Punkte, blieb aber zugleich noch deutlich unter dem 100er-Schwellenwert.

24 weitere Personen galten am Montag laut Kreisgesundheitsamt als genesen. 1509 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne, das sind 54 mehr als am Vortag.

Über die Anzahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern konnte der Krisenstab des Kreises gestern nach eigenem Bekunden keine Angaben machen. Diese Zahlen werden wie berichtet am Wochenende von den Kliniken nicht übermittelt.

In den Schnellteststellen im Kreisgebiet sind am Sonntag 1619 Corona-Antigentests durchgeführt worden. Zwei Testergebnisse davon waren laut Krisenstab positiv. Damit liegt die Quote der positiv ausgefallenen Schnelltests weiterhin deutlich unter einem Prozent – genauer: bei 0,12 Prozent.

Samstag, 15. Mai

16 neue Corona-Fälle – Inzidenz sinkt auf 79,4

Nach 16 weiteren Corona-Fällen, die der Rheinisch-Bergische Kreis ans Land gemeldet hat, ist die Sieben-Tages-Inzidenz in Rhein-Berg auf nunmehr 79,4 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner binnen sieben Tagen gesunken. Damit liegt der Inzidenz-Wert bereits den dritten Tag in Folge (den zweiten Werktag) unter der 100er-Marke.

Unterschreitet der Inzidenz-Wert in einem Landkreis an fünf Werktagen in Folge die 100er-Marke, so werden die entsprechenden Einschränkungen der Bundesnotbremse am zweiten Tag danach gelöst. Sonn- und Feiertag unterbrechen die für die Zählung notwendigen Tage nicht. Sollte die Entwicklung also so anhalten, könnten am nächsten Mittwoch die fünf Werktage unter der 100er-Mark erreicht und am Freitag vor dem Pfingstwochenende die Bundesnotbremse für Rhein-Berg gelöst werden.

Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern geht zurück: 56 Patienten meldete der Krisenstab am Samstag für die vier Krankenhäuser im Kreisgebiet. 1503 Rhein-Berger befinden sich laut Krisenstab in Quarantäne, das sind 83 weniger als am Vortag.

Freitag, 14. Mai

Sieben-Tages-Inzidenz bleibt unter 100 – selbst nach Nachmeldung zum Vortag

Am zweiten Tag in Folge liegt die Sieben-Tages-Inzidenz mit aktuell 90,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage unter der 100er-Marke. Auch die Nachmeldungen zum Vortag waren – vergleichen mit den Nachmeldungen noch vor gut einer Woche – so gering, dass der Inzidenz-Wert auch nach der entsprechenden Korrektur lediglich von 97,1 auf 99,9 stieg und damit noch knapp unter der 100er-Marke liegt.

Unterschreitet der Inzidenz-Wert in einem Landkreis an fünf Werktagen in Folge die 100er-Marke, so werden die entsprechenden Einschränkungen der Bundesnotbremse am zweiten Tag danach gelöst. Sonn- und Feiertag unterbrechen die für die Zählung notwendigen Tage nicht. Sollte die Entwicklung also so anhalten, könnten am nächsten Mittwoch die fünf Werktage unter der 100er-Mark erreicht und am Freitag vor dem Pfingstwochenende die Bundesnotbremse für Rhein-Berg gelöst werden.

Zum Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 39 Neuinfektionen für den Rheinisch-Bergischen Kreis.

Donnerstag, 13. Mai

Sieben-Tages-Inzidenz fällt unter die 100er-Marke

Mit 97,1 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage hat das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen den Inzidenz-Wert für Rhein-Berg angegeben. Zudem gab es in den vergangenen Tagen nur noch geringe Korrekturen aufgrund von Nachmeldungen. So dürfte der nun ausgewiesene tagesaktuelle Inzidenz-Wert deutlich näher an der tatsächlichen Infektionslage liegen, als dies noch vor rund zehn Tagen der Fall war.

Unterschreitet der Inzidenz-Wert an fünf Werktagen in Folge die Marke von 100, werden die Einschränkungen der Bundesnotbremse am zweiten darauffolgenden Tag aufgehoben. Sonn- und Feiertage unterbrechen dabei nicht die für die Zählung maßgeblichen Tage.

Ingsesamt meldete das RKI am Feiertag Christi Himmelfahrt 46 Neuinfektionen für Rhein-Berg.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz aktuell 168,0, in Rhein-Sieg 81,4, in Köln 74,9 und in Leverkusen 200,3.

Mittwoch, 12. Mai

Zwei weitere Todesfälle in Rhein-Berg - Mehr als 800 Lehrer in Drive-in der Feuerwehr geimpft

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch gemeldet. Dabei handelte es sich um eine über 80-jährige Person aus Rösrath und eine über 70-jährige Person aus Overath. 56 Covid-19-Patienten werden in Rhein-Bergs Krankenhäusern behandelt. 53 weitere bestätigte Corona-Fälle meldete der Kreis am Mittwoch, 81 weitere Personen galten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut bei 108,0.

Mehr als 800 Lehrkräfte aus Odenthal, Bergische Gladbach, Kürten, Overath und Rösrath sind am Mittwoch in einem Drive-in der Feuerwehr Bergisch Gladbach von Ärzten des Impfzentrums im Auftrag des Kreises geimpft worden.

Dienstag, 11. Mai

Sieben weitere Todesfälle

Sieben weitere Menschen sind in Rhein-Berg im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Laut Mitteilung des Kreises war das jüngste Todesopfer aus Kürten noch keine 60 Jahre alt. Bei den übrigen Verstorbenen handele es sich um drei über 70-Jährige sowie eine über 80-Jährige aus Wermelskirchen, eine über 80-jährige Person aus Bergisch Gladbach sowie eine über 80-Jährige Person aus Rösrath, so die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung am Nachmittag.

Bereits am frühen Morgen hatte das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) gemeldet, dass die sieben weiteren Todesopfer zwischen dem 13. und dem 22. April gestorben sind.

Wie berichtet werden die Todesfälle erst dann in die Statistik aufgenommen, wenn der entsprechende Totenschein im Kreisgesundheitsamt vorliegt. Das war offenbar jetzt der Fall.

Zudem meldete der Kreis am Dienstag 21 neue bestätigte Corona-Fälle. Da der Kreis in zahlreichen Kommunen Werte korrigierte, sind die genauen Veränderungen schwer auszumachen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut nun bei 109,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

35,9 Prozent der Einwohner des Rheinisch-Bergischen Kreises haben laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein mindestens eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten.

Montag, 10. Mai

Sieben-Tages-Inzidenz stagniert und liegt aktuell bei 114,7

16.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz scheint sich bei den Erstmeldungen stabilisiert zu haben. Bereits seit vor dem Wochenende liegen diese zwischen 110 und 120 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Zwar sind auch diese in den vergangenen Tagen noch nach oben korrigiert worden, aber nicht mehr so stark wie noch in der vergangenen Woche. So ergaben sich mit den Nachmeldungen korrigierte knapp über 120 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Am Montag meldeten das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) und in der Folge das Robert Koch-Institut einen um 1,4 höheren Zähler gegenüber dem Vortag mit einem Inzidenz-Wert von 114,7.

Insgesamt wurden nach Angaben der Kreisverwaltung 28 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet.

Leicht rückläufig ist nach Angaben des Kreises zurzeit sogar die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern. 58 Covid-Patienten meldete der Kreis am Montag aus den vier Kliniken in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen 62 waren es noch am Freitag gewesen. Weiterhin müssen allerdings 16 der Patienten auf Intensivstationen behandelt werden, 14 davon an Beatmungsplätzen.

101.637 Menschen in Rhein-Berg haben laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein bereits mindestens eine erste Impfung erhalten (Stand: Montag). Am kommenden Mittwoch, 12. Mai, soll im Kreis die nächste große Sonder-Impfaktion stattfinden: für Lehrpersonal an weiterführenden Schulen. Für die Kommunen im südlichen Kreisgebiet organisiert die Feuerwehr Bergisch Gladbach dafür mit Impfpersonal aus dem Gladbacher Impfzentrum erneut einen Impf-Drive-in am Zanders-Gelände in Heidkamp.

8:30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz scheint sich bei den Erstmeldungen stabilisiert zu haben. Bereits seit vor dem Wochenende liegen diese zwischen 110 und 120 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Zwar sind auch diese in den vergangenen Tagen noch nach oben korrigiert worden, aber nicht mehr so stark wie noch in der vergangenen Woche. So ergaben sich mit den Nachmeldungen korrigierte knapp über 120 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Heute meldeten das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) und in der Folge das Robert Koch-Institut einen um 1,4 Zähler gegenüber dem Vortag gestiegen Inzidenz-Wert von 114,7.

Insgesamt wurden laut LZG 27 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Die aktuelle Tagesmeldung vom Rheinisch-Bergischen Kreis mit weiteren Details liegt noch nicht vor.

Am kommenden Mittwoch, 12. Mai, soll im Kreis die nächste große Sonder-Impfaktion stattfinden: für Lehrpersonal an weiterführenden Schulen. Für die Kommunen im südlichen Kreisgebiet organisiert die Feuerwehr Bergisch Gladbach dafür mit Impfpersonal aus dem Gladbacher Impfzentrum erneut einen Impf-Drive-in am Zanders-Gelände in Heidkamp.

Sonntag, 9. Mai

Corona-Fälle in Kitas, Schulen und Seniorenzentrum – Inzidenz bei 113,3

Ob Kindertagespflege „Monis kleine Zwerge“ oder „Zwergennest“ in Overath, Wohnbereiche des Evangelischen Seniorenzentrums Haus Quirlsberg in Gladbach oder des Alten- und Pflegeheims in Rösrath-Kleineichen, eine Gruppe der Kita Robin Hood in Lückerath oder Klassen der Gemeinschaftsgrundschule Gronau oder der Rösrather LVR-Schule am Königsforst – in zahlreichen Gemeinschaftseinrichtungen hat das Gesundheitsamt des Kreises in der vergangenen Woche nach Corona-Ausbrüchen Quarantäne angeordnet. Das geht aus den entsprechenden Allgemeinverfügungen vor, die der Rheinisch-Bergische Kreis unkommentiert auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Insgesamt befinden sich nach Angaben des Kreises von Sonntag 1538 Rhein-Berger in Quarantäne. Das sind 279 Personen weniger als noch am Freitag.

Zudem meldete der Kreis übers Wochenende 94 neue bestätigte Corona-Fälle, 43 davon am Samstag, 51 weitere am Sonntag.

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach laut Robert-Koch-Institut am Sonntag bei 113,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, am Samstag hatte sie laut Erstmeldung leicht darüber gelegen (115,1). Der Wert von Samstag wurde unterdessen am Sonntag bereits auf 120,4 nach oben korrigiert, da vom Kreis offenbar zeitverzögert weitere Fälle nachgemeldet worden waren. Wie berichtet datiert das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) neue Corona-Fälle seit rund einem Monat jeweils auf das Datum des Testergebnisses zurück.

214 weitere Personen gelten seit dem Wochenende als genesen. Zur Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern wurden am Wochenende keine Angaben übermittelt. 34,1 Prozent der Rhein-Berger haben laut Kassenärztlicher Vereinigung zwischenzeitlich mindestens die erste Corona-Schutzimpfung erhalten.

Samstag, 8. Mai

Weniger Neuinfektionen gemeldet – Aktuell gemeldete Inzidenz bei 115,1

44 neue Corona-Fälle hat der Rheinisch-Bergische Kreis nach Angaben des robert Koch-Instituts neu gemeldet. Damit sank die aktuell berechnete Sieben-TAges-Inzidenz leicht um 1,4 Zähler aus 115,1. Der Vortageswert wurde um vier Zähler nach oben korrigiert aus 121,4, der am Donenrstag gemeldete Wert zwischenzeitlich um 14 Zähler auf 116,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Freitag, 7. Mai

Inzidenz steigt auf 117,2 – Jeder dritte Rhein-Berger ist mittlerweile geimpft

Die Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch: 85 neue bestätigte Corona-Fälle meldete der Kreis am Freitag für Rhein-Berg. Damit steig die Sieben-Tages-Inzidenz mit der Erstmeldung um 14,5 Zähler gegenüber dem am Vortag gemeldeten Wert auf 116,5. Der Wert von Donnerstag wurde unterdessen auch bereits wieder um mehr als 15 Zähler nach oben korrigiert und lag am Freitag aktuell bei 117,2.

Die nachträglichen Korrekturen kommen dadurch zustande, dass das Land verspätet vom Kreis gemeldete Neuinfektionen auf den Tag des jeweiligen Testergebnisses zurückdatiert. Damit steigt die Sieben-Tages-Inzidenz eines Tages in der Regel noch über Tage nach der Erstmeldung.

Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Berg ist gegenüber Donnerstag um vier Patienten auf 62 Personen gestiegen. 16 von ihnen (plus 1) werden auf Intensivstationen behandelt, 13 von ihnen (plus 1) an Beatmungsplätzen.

33 Prozent der Rhein-Berger (93 556 Personen) laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein mittlerweile mindestens eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. 1817 Rhein-Berger sind aktuell in Quarantäne.

Donnerstag, 6. Mai

Erneut erhebliche Korrekturen der Inzidenz nach oben

7.30 Uhr: 100 neue bestätigte Fälle hat der Kreis nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) für Rhein-Berg gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz geht damit zwar um 9,5 Zähler zurück, liegt aber mit 102,0 immer noch über der 100er-Marke. Wird die fünf Werktage in Folge unterschritten, sieht die Bundesnotbremse eine Lockerung der Maßnahmen vor.

Unterdessen ist auch der gestern gemeldete Inzidenz-Wert von 111,6 erneut nach oben korrigiert worden: um mehr als 20 Zähler auf 134,5. Wie berichtet kommen diese nachträglichen Korrekturen durch verspätete Meldungen von Neuinfektionen zustande, die das LZG und das Robert Koch-Institut seit knapp einem Monat stets auf das Datum des Testergebnisses zurückdatiert. Dadurch waren in der Vergangenheit Inzidenz-Werte für Rhein-Berg um bis zu mehr als 70 Punkte nach oben korrigiert worden.

Angesichts solcher Korrekturen, die bisweilen gleich mehrere in der Bundesnotbremse vorgesehene Schwellenwerte überschreiten, nach denen weitere Einschränkungen in Kraft treten müssen, kann die aktuell ausgewiesene Inzidenz für den Rheinisch-Bergischen Kreis in keiner Weise die tatsächliche Infektionslage widerspiegeln.

Zum aktuellen Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz laut LZG aktuell202,5, im Rhein-Sieg-Kreis (aus dem gleichwohl ähnliche Meldeverzögerungen gemeldet werden) 96,9, in Köln 177,7 und in Leverkusen 235,8.

Einen Überblick über die aktuell in Rhein-Berg geltenden Maßnahmen finden Sie hier.

Mittwoch, 5. Mai

Jeder zweite Über-80-Jährige unzufrieden mit Terminvergabe

16:57 Uhr: Jeder zweite Über-80-Jährige waren unzufrieden mit der Terminvergabe der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein für einen Impftermin im Impfzentrum. Das hat eine vom Bundestagsabgeordneten Dr. Herman-Josef Tebroke angeregte Umfrage der CDU Rhein-Berg unter über 80-jährigen Mitgliedern der Kreispartei und ihrer Vereinigungen ergeben.

110 neue bestätigte Corona-Fälle – Sieben-Tage-Inzidenz auch ohne Korrektur wieder über 100

12.15 Uhr: Nachdem Grundschullehrer, Erzieherinnen und Tagespflegpersonal im Rheinisch-Bergischen Kreis bereits vor Ostern ein Impfangebot erhalten haben, sind nun auch die Lehrenden an weiterführenden Schulen an der Reihe. Sie erhalten ein Impfangebot für ein Impf-Drive-in, das wie schon bei der Impfung ehrenamtlicher Feuerwehrleute und THW-Helfer die Feuerwehr Bergisch Gladbach mit einem Impfteam aus dem Bergisch Gladbacher Impfzentrum organisieren wird, wie Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders auf Anfrage bestätigte.

An den Schulen laufen derzeit die Vorbereitungen für die Aktion am Mittwoch, 12. Mai. Dazu müssen alle Impfwilligen erfasst werden und dann eine Pkw-Kolonne von der Schule zum Drive-in organisiert werden, we Romina Matthes, stellvertretende Schulleiterin vom Gymnasium Herkenrath, berichtet. Die Freude bei den Kollegen sei groß, so die Pädagogin. „Jeder der die Möglichkeit hat, ergreift sie nun auch.“

8.30 Uhr: 110 neue bestätigte Corona-Fälle weist das Robert Koch-Institut (RKI) heute für Rhein-Berg aus. Damit steigt die Sieben-Tages-Inzidenz auch noch vor der ersten Korrektur des Werts wieder über die 100er-Marke auf 111,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Ein Lösen der Bundesnotbremse, die eine Aufhebung der Einschränkung nach fünf Werktagen unter der Inzidenz 100 vorsieht, ist damit für Rhein-Berg erst einmal vom Tisch.

Dienstag, 4. Mai

Inzidenz in Rhein-Berg bei 94

21 Uhr: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Berg-Kreis auf 94 gestiegen. So wurden rund 70 neue Fälle von Personen, die sich mit dem Coronavorus infiziert haben, registriert. Der Wert liegt demnach den vierten Tag in Folge unter dem Wert von 100.

Montag, 3. Mai

Dritter Tag in Rhein-Berg formal unter der Inzidenz 100

15.15 Uhr: Eine Erklärung, warum die Infektionszahlen aus Rhein-Berg offenbar zu einem guten Teil immer noch mit einiger Zeitverzögerung ans Land gemeldet werden und damit nicht in die aktuelle Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz einfließen, hat es trotz Ankündigungen des Kreises bereits in der vergangenen Woche auch an diesem Montag nicht gegeben.

Stattdessen wichen nun selbst die tagesaktuell gemeldeten Neuinfektionen von denen ab, die das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) zu Wochenbeginn gemeldet hatte.

Während das LZG am Morgen 21 Neuinfektionen für Rhein-Berg ausgewiesen hatte, meldete der Kreis am Nachmittag 28. Für die Abweichung gab es keine Erklärung.

Die tagesaktuell berechnete Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) demnach für Rhein-Berg bei 81,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen und damit wieder gut vier Zähler über dem Wert vom vergangenen Sonntag.

Weiterhin werden die Inzidenz-Werte für Rhein-Berg unterdessen rückwirkend nach oben korrigiert, weil das Land seit dem 9. April verspätet eingehende Corona-Fälle auf das Datum des Testergebnisses zurückdatiert. So wurde die am Samstag noch mit 89,7 übermittelte erste Inzidenz unter 100 gestern bereits auf 99,2 korrigiert. Weitere Korrekturen sind wahrscheinlich. Gut möglich also, dass die tatsächliche Inzidenz am Samstag noch gar nicht unter die 100er-Marke gefallen war. Mehrere Bürger aus dem Kreis haben sich wegen der Verzögerungen bei den Meldungen aus Rhein-Berg bereits mit Beschwerden ans Land gewendet.

162 weitere Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt als genesen. 1775 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne – das sind zwei weniger als am Vortag.

Über die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern lagen dem Kreis nach eigenem Bekunden zu Wochenbeginn keine Angaben vor.

Sonntag, 2. Mai

Sieben-Tages-Inzidenz bleibt unter 100 und fällt auf aktuell gemeldete 77,3

Lediglich 21 neue bestätigte Corona-Fälle sind laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) zum Sonntag aus Rhein-Berg gemeldet worden. Damit ist die Sieben-Tages-Inzidenz, die offiziell bereits am Samstag um 26,8 Zähler wieder unter die 100er-Marke gefallen ist, nun weiter gesunken auf 77,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Damit unterschreitet der Rheinisch-Bergische Kreis erstmals seit dem 8. April wieder die 100er-Marke. Wird diese fünf Tage in Folge unterschritten, darf laut Vorgabe der Bundesnotbremse diese wieder gelöst werden. Damit würden weitere Einschränkungen im Kreisgebiet zurückgenommen.

Wie berichtet sind die derzeit aktuell gemeldeten Inzidenz-Zahlen aber aufgrund von Meldeverzögerungen und der vom Land seit dem 9. April vorgenommenen Rückdatierung sämtlicher Coronafallmeldungen auf das Datum des Testergebnisses wenig zuverlässig und werden in der Regel in den folgenden Tagen teils erheblich nach oben korrigiert.

So liegt beispielsweise der am Dienstag veröffentlichte Wert mittlerweile nach Korrekturen bei 165,2 (anstelle der zunächst gemeldeten 145,1). Gleichwohl ist ein deutlicher Abwärtstrend bei den Inzidenz-Werten für Rhein-Berg zu beobachten, wenn auch auf einem höheren Niveau als tagesaktuell gemeldet.

Die tagesaktuellen Meldungen allerdings werden bei der Bewertung der Pandemie und der dagegen zu ergreifenden Maßnahmen zugrunde gelegt. Damit könnte – wenn die Erstmeldungen der Inzidenz fünf Tage lang die 100er-Marke unterschreiten – also frühestens Mittwoch die Bundesnotbremse für Rhein-Berg aufgehoben werden. Damit könnten Einschränkungen wie die Ausgangssperre oder Kontaktbeschränkung, dass sich Mitglieder eines Haushalts nur mit einer weiteren Person treffen dürfen, der Wechselunterricht in den Schulen, aber auch die Einschränkungen in Handel und Gastronomie sowie bei Kultur, Freizeit und Sport noch in dieser Woche wieder gelockert werden. Eine Stellungnahme des Kreises zur aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen steht allerdings noch aus.

Samstag, 1. Mai

Landeszentrum weiß von nur 29 neuen Corona-Fällen in Rhein-Berg – Inzidenz sinkt unter 100er-Marke

9 Uhr: Lediglich 29 neue bestätigte Corona-Fälle sind laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) gestern Abend aus Rhein-Berg gemeldet worden. Damit sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz offiziell um 26,8 Zähler auf 89,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Damit unterschreitet der Rheinisch-Bergische Kreis erstmals seit dem 8. April wieder die 100er-Marke. Wird diese fünf Tage in Folge unterschritten, darf laut Vorgabe der Bundesnotbremse diese wieder gelöst werden. Damit würden weitere Einschränkungen im Kreisgebiet zurückgenommen.

Wie berichtet sind die derzeit aktuell gemeldeten Inzidenz-Zahlen aber aufgrund von Meldeverzögerungen und der vom Land seit dem 9. April vorgenommenen Rückdatierung sämtlicher Coronafallmeldungen auf das Datum des Testergebnisses wenig zuverlässig und werden in der Regel in den folgenden Tagen teils erheblich nach oben korrigiert.

Freitag, 30. April

Landeszentrum meldet 43 neue Corona-Fälle für Rhein-Berg – Immer noch Meldeverzögerungen – Inzidenz offiziell nur bei 116,5

13.10 Uhr: Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises gemeldet. Es handele sich um eine über 60-jährige Person aus Burscheid, eine über 70-jährige Person aus Burscheid, eine über 50-jährige Person aus Wermelskirchen und eine über 80-jährige Person aus Wermelskirchen, die an den Folgen einer Covid-19 Infektion verstorben sind, so eine Sprecherin des Kreises.

8 Uhr: 43 Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am frühen Morgen für Rhein-Berg gemeldet. Damit sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet nach der offiziellen Berechnung erneut um 11,3 Zähler auf 116,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Zugleich werden aber weiterhin die zurückliegenden Inzidenz-Werte nach oben korrigiert. Allein der am Donnerstag veröffentlichte Wert von Mittwoch wurde mit der Donnerstagsmeldung ans Landes um fast elf Zähler nach oben korrigiert: von 127,8 auf 138,4.

Warum es nach wie vor offenbar zu den verzögerten Meldungen des Kreises an das Land kommt, das die Werte seit nun drei Wochen auf den Tag des Testergebnisses zurückdatiert, dazu gab es trotz mehrfacher Nachfragen der Redaktion sowie anderer Medien immer noch keine Auskunft vom Kreis. Am Mittwoch war zwischenzeitlich eine Pressemitteilung zum Thema angekündigt worden, die bislang aber auch noch nicht eingetroffen ist.

Insofern bleibt allein der Vergleich mit den Nachbarregionen, in denen auch die tagesaktuell gemeldeten Inzidenz-Werte zumeist deutlich über denen von Rhein-Berg liegen: In Oberberg betrug die Sieben-Tages-Inzidenz laut LZG am Freitag 209,5, in Köln 193,6, in Leverkusen 233,9 und in Rhein-Sieg 125,2.

Mittwoch, 28. April

Landeszentrum erhält Meldung über 55 neue Fälle in Rhein-Berg – Inzidenz offiziell nur bei 141,6 – „Klar unklare Lage“ auch im Kreishaus

22 Uhr: Die vom Kreis angekündigte Pressemitteilung auf die Frage der Redaktion, warum die Corona-Fälle aus Rhein-Berg offenbar seit mindestens zwei Wochen so verspätet gemeldet werden, dass sie nicht in die tagesaktuell gemeldeten inzidenz-Werte einfließen und diese damit tatsächlich viel höher sind als gemeldet, hat es auch bis weit nach Redaktionsschluss nicht gegeben. Das Problem aber bleibt: eine „klar unklare Lage“ – auch im Kreishaus.

8.30 Uhr: 55 neue bestätigte Corona-Fälle sind nach Angaben des ALndeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) vom frühen Morgen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet worden. Damit sinkt die tagesaktuell berechnete Sieben-Tages-Inzidenz erneut leicht auf 141,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Da die neu gemeldeten Fälle wie berichtet allerdintgs seit mehr als zwei Wochen jeweils auf den Tag des Testergebnisses zurückgerechnet werden und es dadurch auch noch Tage später zu Korrekturen der Sieben-Tages-Inzidenz kommt, liegt der tagesaktuell gemeldete Inzidenzwert häufig deutlich unter der tatsächlichen Infektionslage am jeweiligen Tag.

Für weitere Einschränkungen durch die Bundesnotbremse ab, werden jeweils die tagesakutellen Inzidenz-Werte zugrunde gelegt. Aus diesem Grund sind diese Woche die Schulen auch wieder zum Wechselunterricht zurückgekehrt und durften eine Reihe von Geschäften des nichttäglichen Bedarfs wieder nach Terminvereinbarung für Kunden mit tagesaktuellem negativen Corona-Test unter Auflagen öffnen.

Eine Stellungnahme des Kreises zur tagesaktuellen lage steht bislang beenso aus, wie Antworten auf Fragen, die die Redaktion in den vergangenen Tagen an die Kreisverwaltung gestellt hat.

Dienstag, 27. April

82 neue Fälle - Inzidenz sinkt leicht auf 145,1

Am Dienstag hat der Kreis einen leichten Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen registriert. Mit 145,1 (Wert für Montag) fiel der Wert um vier Prozentpunkte (25. April: 149,3). Damit gelten die verschärften Inhalte der „Bundes-Notbremse“ weiterhin, etwa die Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr. Die für Handel und Schulen ab einem Wert von 165 gesetzten weiteren Einschränkungen sind für den Kreis hingegen bislang nicht greifend.

Nachträgliche Korrekturen der Meldezahlen haben auch am Dienstag zu den im Nachhineinen veränderten Meldezahlen geführt.

Am Dienstag meldete der Rheinisch-Bergische Kreis 82 weitere bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Neun Menschen in Rhein-Berg haben die Infektion überstanden.

Die Zahl der infizierten Bürgerinnen und Bürger wird vom Kreis mit 1112 angegeben. Die Zahl derjenigen, die wegen Infektion oder Kontakt in häusliche Quarantäne müssen, steigt unterdessen weiter. Aktuell sind es 1881 Personen, 219 mehr als Montag.

Auch die Situation in den Krankenhäusern bleibt kritisch: 74 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, werden derzeit in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon 13 Patienten auf Intensivstationen, zehn an Beatmungsplätzen.

31 Schnelltests führten am Montag zu einem positiven Corona-Testergebnis. An den Teststellen wurden 6805 Antigentests durchgeführt. Auch aktualisierte Impfzahlen liegen der Kreisverwaltung vor.

Bis Montag seien nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung 85 940 Impfungen durchgeführt worden, davon 67 280 Erst- und 18 660 Zweitimpfungen.

Auf Vorschriften, die die sogenannte Bundes-Notbremse zu medizischen Dienstleistungen vorgibt, weisen Logopäden aus dem Kreis hin. Ein negativer Corona-Test sei (als Ausnahme bei den medizinischen Dienstleistungen) für die Besuche von Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie nicht erforderlich. Die betroffenen Berufsgruppen fürchten aufgrund falscher Annahmen, dass zu ihnen weniger Kunden kommen.

Sonntag, 25. April

Inzidenzwerte erneut korrigiert – Sieben-Tage-Wert aktuell unter 150

17.30 Uhr: Was in Rhein-Berg an diesem Montag offiziell erlaubt ist und was nicht hat die Redaktion hier zusammengestellt:

Einen Überblick über alle Maßnahmen finden Sie hier.

17 Uhr: Der Kreisverband die Linke kritisierte die Festlegung des Landes vom Freitag, derzufolge Schulen an diesem Montag wieder auf Wechselunterricht gehen und im Einzelhandel des nichttäglichen Bedarfs wieder Terminshopping mit tagesaktuellem negativen Corona-Test erlaubt wird.

Die Bundesnotbremse sehe nicht nur vo, wann Einschränkungen für Schulen (drei Tage hintereinander Inzidemnz über 165) und Einzelhandel (drei Tage hintereinander über 150) in Kraft träten, sondern schreibe auch vor, dass die Vorgaben für Schulen und Handel erst dann wieder gelockert werden dürfen, wenn die Inzidenz fünf Tage unter dem jeweiligen Grenzwert gelegen hat. Das war aber in Rhein-Berg nicht der Fall, wo bereits vergangene Woche Schulen im Distanzunterricht und der Handel eingeschränkt waren.

15.30 Uhr: Der Rheinisch-Bergische Kreis hat die Sieben-Tage-Inzidenzwerte der vergangenen Tage korrigiert – in der Regel nach oben. Grund dafür sei, dass das Landeszentrum für Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) seine „Verfahren hinsichtlich der Übermittlung der Corona-Inzidenzzahlen geändert“ habe, schreibt Landrat Stephan Santelmann am Samstagnachmittag in einer eigenhändig verschickten Pressemitteilung an 120 Empfänger, darunter auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Das Landeszentrum buche mit den Korrekturen die neuen Fälle auf den Tag des Laborbefunds um, erläuterte der Landrat.

Dadurch lag die Inzidenz am vergangenen Montag, 19. April, bereits wieder bei 181,5 und nicht wie bislang gemeldet bei 199,5. Dafür war der bisherige Spitzenwert am Donnerstag, 15. April, mit 222,8 deutlich höher als der bislang angegebene Spitzenwert von 205,8 am Freitag, 16. April. Aber auch der Wert an diesem Tag lag nach den Korrekturen höher: bei 207,2.

Die korrigierten Werte für die vergangene Woche gab Landrat Santelmann am Sonntag mit 182,2 (bisher: 199,5) am Montag, 19. April an, 168 (unverändert) am Dienstag, 20. April, 162,4 (149,7) am Mittwoch, 21. April, 157,8 (133,8) am Donnerstag, 22. April, und 156,40 (129,2) am Freitag, 23. April, an. Damit war zumindest der Grenzwert fürs Terminshopping mit tagesaktuellem negativen Corona-Test am Freitag in Rhein-Berg bereits überschritten. Als Basis für die die heute geltenden Einschränkungen in Rhein-Berg legte das Land am Freitag indes den zuerst gemeldeten Wert zugrunde.

Am Samstag sind laut Landrat 97 neue Corona-Fälle in Rhein-Berg hinzugekommen, am Sonntag 53. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag damit am Sonntag wieder unter der 150er-Marke bei 143,0 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage. Damit gibt es aktuell weder Distanzunterricht in den Schulen noch weitere Einschränkungen in den Kitas und Tagespflegestellen. Für beides sieht die am Freitag in Kraft getretene Bundesnotbremse Einschränkungen vor, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen ein Inzidenz-Wert von 165 überschritten wurde. Auch der Einzelhandel für Produkte des nichttäglichen Bedarfs darf bis zu einem Grenzwert von 150 an drei aufeinander folgenden Tagen für Terminshopping mit tagesaktuellem negativem Corona-Test geöffnet bleiben.

Samstag, 24. April

97 neue Corona-Fälle – Inzidenz steigt auf 138,0

16.30 Uhr: Der Kreis hat die Sieben-Tages-Inzidenzwerte der vergangenen Tage korrigiert – nach oben. Grund dafür sei, dass das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) seine „Verfahren hinsichtlich der Übermittlung der Corona-Inzidenzzahlen geändert“ habe, schreibt Landrat Stephan Santelmann am Samstagnachmittag in einer eigenhändig verschickten Pressemitteilung an 120 Empfänger, darunter auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Mitarbeiter des Kreises. Das Landeszentrum buche mit den nachträglichen Korrekturen die neuen Fälle auf den Tag des Laborbefunds um.

Dadurch lag die Inzidenz am vergangenen Montag, 19. April, bereits wieder bei 181,5, und nicht wie bislang gemeldet bei 199,5. Dafür war der bisherige Spitzenwert am Donnerstag, 15. April, mit 222,8 deutlich höher als der bislang angegebene vermeintliche bisherige Spitzenwert von 205,8 am Freitag, 16. April. Aber auch der Wert an diesem Tag lag nach den Korrekturen höher: bei 207,2.

Die korrigierten Werte für die vergangene Woche, gibt Landrat Santelmann nun mit 181,5 (bisher: 199,5) am Montag, 19, April, 168 (unverändert) am Dienstag, 20. April, 161,7 (bisher 149,7) am Mittwoch, 21. April, 154,3 (bisher 133,8) am Donnerstag, 22. April, und 138,0 (bisher: 129,2) am Freitag, 23. April an.

Der aktuelle Landesdurchschnitt bei der Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut Santelmann bei 183,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vorausgegangenen sieben Tagen.

Am Samstag sind laut Landrat 97 neue Corona-Fälle bekannt geworden (Das Landeszentrum hatte über 98 informiert), 1154 Rhein-Berger sind laut Kreis aktuell infiziert, 1712 befinden sich in Quarantäne, das sind 133 weniger als am Vortag.

11 Uhr: 98 weitere bestätigte Corona-Fälle haben das Robert Koch-Institut und das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Samstagmorgen für den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt damit um 8,8 Zähler. Damit drohen weder aktuell weder Distanzunterricht in den Schulen oder weitere Einschränkungen in den Kitas und Tagespflegestellen. Für beides würden gemäß der am Freitag in Kraft getretenen Bundesnotbremse Einschränkungen bei Überschreiten eines Werts von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen. Auch der Einzelhandel für Produkte des nicht täglichen Bedarfs darf laut Bundesnotbremse bis zu einem Grenzwert von 150 an drei aufeinanderfolgenden Tagen laut Bundesnotbremse noch geöffnet bleiben.

Eine Mitteilung des Kreises zur aktuellen Situation liegt bislang nicht vor.

Zum Vergleich: In Oberberg beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz am Samstag 261,7, in Rhein-Sieg 128,0, in Köln 239,7 und in Leverkusen 253,5.

Einen Überblick über alle Maßnahmen finden Sie hier.

Freitag, 23. April

Ausgangssperren gelten ab Freitag

Ab sofort gilt auch in Rhein-Berg die am Donnerstag in Berlin verabschiedete „Bundesnotbremse“. Das hat der Kreis am späten Freitagnachmittag mitgeteilt. Mit der Verabschiedung des neuen bundesweiten Infektionsschutzgesetzes sind damit auch in Rhein-Berg bereits am Freitag weitere Einschränkungen eingetreten. Der harte Lockdown ist für alle Kreise und kreisfreien Städte vorgeschrieben, in denen an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tages-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschritten ist.

Einen Überblick über alle Maßnahmen finden Sie hier.

Landrat kündigt Corona-Stab an

Wende: Nachdem Landrat Stephan Santelmann die Aufgaben des Krisenstabs nach dem Rücktritt von dessen Leiter vor zehn Tagen zunächst in die reguläre Verwaltung integrieren wollte, kündigte er am Freitagabend die Einrichtung eines Corona-Stabs binnen zwei bis drei Wochen an.

Landeszentrum meldet vier weitere Corona-Todesfälle in Rhein-Berg – Inzidenz bei 129,2 – Bundesnotbremse kommt

13.07 Uhr: Erneut ist eine nicht einmal 50 Jahre alte Person aus Rösrath an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das geht aus den vom Kreis am Nachmittag veröffentlichten Angaben zu den bereits am Morgen vom Landeszentrum für Gesundheit gemeldeten vier weiteren Corona-Todesfällen in Rhein-Berg hervor. Ebenfalls an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben ist laut Kreis eine über 80-jährige Person aus Bergisch Gladbach, eine über 50-jährige Person aus Rösrath und eine über 80-jährige Person aus Wermelskirchen.

78 weitere bestätigte Corona-Fällehat der Kreis am Nachmittag gemeldet: 43 in Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid, zwei in Kürten, sieben in Leichlingen, fünf in Odenthal, sechs in Overath, fünf in Rösrath und fünf in Wermelskirchen.

Erneut mehr Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern

51 weitere Personen gelten laut Kreis als genesen. 1.165 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.845 Personen in Quarantäne, das sind 62 mehr als am Vortag.

Erneut um drei Patienten gestiegen ist die Zahl derer, die in Rhein-Bergs Krankenhäusern mit einer Corona-Infektion behandelt werden müssen: 62 Covid-19-Patienten befinden sich laut Kreis aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet, davon 15 auf Intensivstationen und davon zehn an Beatmungsplätzen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 129,2.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 5.409 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 34 Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

8.30 Uhr: Vier weitere Todesfälle hat das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Freitagmorgen für den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet. Damit steigt die Zahl der Rhein-Berger, die seit Anfang März 2020 im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, auf 139.

76 weitere bestätigte Corona-Fälle meldet das LZG für Rhein-Berg. Damit sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz um 4,6 Zähler auf 129,2 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Da die gemeldeten Zahlen jedoch wegen zahlreicher technischer Probleme und Umstellungen in dieser Woche wenig aussagekräftig im hinblick auf die aktuelle Situation waren und vom LZG immer wieder nachträglich hatten korrigiert werden müssen, dürfte die am Donnerstag in Berlin verabschiedete Bundesnotbremse mit nächtlicher Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr ab Samstag zunächst auch im Rheinisch-Bergischen Kreis in Kraft treten. Eine offizielle Aussage des Kreises dazu liegt auch auf Anfragen der Redaktion bislang noch nicht vor.

Donnerstag, 22. April

Landeszentrum meldet sechs weitere Todesfälle in Rhein-Berg und 84 Neuinfektionen

8.30 Uhr: Sechs weitere Todesfälle meldet das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Morgen für Rhein-Berg. Damit steigt die Zahl der Kreisbewohner, die seit Anfang März 2020 im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, auf 135 Personen.

Bei den seit Tagen von steten Nachmeldungen und Korrekturen geprägten Infektionszahlen meldet das LZG 84 Neuansteckungen sowie einen sinkenden Sieben-Tages-Inzidenswert: Er ging laut LZG um 15,9 Zähler auf 133,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage zurück.

Mittwoch, 21. April

Landeszentrum meldet „erhebliche Störungen“ – Inzidenz in Rhein-Berg wird mit 149,7 angegeben

16.30 Uhr: 68 weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Kreis am späten Nachmittag gemeldet: 43 in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, zwei in Kürten, vier in Leichlingen, zwei in Odenthal, sechs in Overath, vier in Rösrath und drei in Wermelskirchen.

8.319 Personen gelten laut Kreis seit Anfang März 2020 als genesen. 1.117 Personen sind aktuell infiziert. 1.548 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne, das sind 99 weniger als am Vortag.

59 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet, 14 davon werden auf Intensivstationen behandelt, 13 davon an Beatmungsplätzen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 149,7 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

7.30 Uhr: Seit der ausgefallenen Meldung der Corona-Zahlen des Kreises am Wochenende, die der Kreis selbst mit „technischen Problemen“ begründet hatte, scheint es keine authentischen Daten mehr zur Corona-Lage im Rheinisch-Bergischen Kreis. Am Mittwochmorgen meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) zwar 40 neue Corona-Fälle für Rhein-Berg und eine Sieben-Tages-Inzidenz von 149,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der zurückliegenden sieben Tage, in diesen Werten dürften aber eine Reihe von Fällen fehlen.

Das LZG selbst meldet dazu: „Seit dem Abend des 19.04.2021 bestehen erhebliche Störungen im Landesverwaltungsnetz, so dass eine größere Zahl von Meldungen der Gesundheitsämter das LZG.NRW noch nicht erreicht hat. Die angegebenen Werte sind daher leider unvollständig, wir bitten um Verständnis.“

7 Uhr: Die vom Kreis am Dienstag gemeldeten fünf weiteren Todesfälle stammen bereits aus dem Februar. Das geht aus den Rückrechnungen des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) hervor. Dieses ordnet neu eingegangene Todesfallmeldungen jeweils den Sterbedaten der Personen zu. Der Kreis hatte bei Meldungen vor der weitgehenden Stilllegung des Krisenstabs in der vergangenen Woche stets darauf hingewiesen, dass Todesfälle erst dann in die Statistik aufgenommen würden, wenn der entsprechende Totenschein vorliege.

Das LZG ordnet den ersten am Dienstag vom Kreis gemeldeten Todesfall einem Todesdatum am 16. Februar dieses Jahres zu, zwei weitere der Todesfälle dem 18. Februar und einen weiteren Todesfall dem 19. Februar. Der fünfte in dieser Woche gemeldete Todesfall wird vom LZG auf das Sterbedatum des 22. Februar datiert.

Dienstag, 20. April

Land meldet fünf weitere Todesfälle und zehn Neuinfektionen

16.30 Uhr: Es sind nicht nur ältere Menschen, die an Covid-19 sterben. Das führen gerade auch die fünf Todesfälle vor Augen, die der Kreis am Dienstag gemeldet hat. Das jüngste Opfer, das laut Kreis an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben ist, stammt aus Rösrath und war nicht einmal 50 Jahre alt. Von etwaigen Vorerkrankungen erwähnt der Kreis nichts. Auch auf Nachfragen war dazu keine Stellungnahme zu erhalten.

Neben der über 40-jährigen Person aus Rösrath seien eine über 50-jährige Person aus Wermelskirchen, eine über 70-jährige Person aus Overath sowie eine 80-jährige und eine über 90-jährige Person aus Bergisch Gladbach an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben, so der Kreis am späten Nachmittag in einer Pressemitteilung.

Insgesamt meldete der Kreis am Dienstag 24 weitere bestätigte Corona-Fälle. Die Sieben_Tages-Inzidenz sank damit nach der automatischen Berechnung des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) auf 168,0 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

50 Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Kliniken

Unverändert hoch die Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern: 50 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich laut Kreis aktuell in den vier Kliniken in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen. Zwölf der Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, allesamt müssen laut Kreis beatmet werden.

594 Rhein-Berger sind am Dienstag in Quarantäne gewesen, das waren 169 mehr als am Vortag. In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Montag 4649 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 28 Testergebnisse positiv waren (0,6 Prozent).

7.30 Uhr: Fünf weitere Todesfälle meldet das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am frühen Morgen für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Damit sind seit Anfang März 2020 129 Rhein-Berger im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Ob die beim LZG vom Kreis eingegangenen Infektionszahlen verlässlich sind, lässt sich noch nicht abschätzen. Am Montag mussten sie nach Nachmeldungen aus Rhein-Berg immer wieder nach oben korrigiert werden. Nachfragen der Redaktion beim Kreis blieben mit Hinweis auf das Dienstende der Pressestelle am Montag unbeantwortet.

Zehn neue bestätigte Corona-Fälle meldete das LZG am frühen Morgen. Damit sinkt die vom LZG automatisch berechnete Sieben-Tages-Neuinfektionsrate für rhein-Berg auf 168,0 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Hier haben wir einen aktualisierten Überblick über alle Maßnahmen der aktuell in Rhein-Berg geltenden Notbremse zusammengestellt.

Montag, 19. April

Inzidenz offiziell bei 199,5 – Landeszentrum meldet 101 neue Corona-Fälle für Rhein-Berg

17 Uhr: Die SPD kritisiert das Krisenmanagement des Kreises und das Handeln des Landrats im Zusammenhang mit der Notbremse des Landrats als „unverantwortlich“.

16.45 Uhr: Während das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Morgen zunächst 19 neue bestätigte Corona-Fälle für Rhein-Berg nannte und später auf 101 erhöhte, differenziert die Kreisverwaltung selbst am Nachmittag die Zahlen auf 94 neue Fälle am Wochenende sowie weitere 84 Fälle, die am Montag bekannt geworden seien. Demnach stieg die Zahl der Infektionen im Kreisgebiet also im Vergleich zu Freitag um 178 Neuinfektionen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz sank damit laut jüngster Berechnung des Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) wieder leicht unter die 200er-Marke auf 199,5 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.

Kreis begründet fehlende Datenübermittlung vom Wochenende mit technischen Problemen

Einen „Serverfehler“ nannte der Kreis am Montagnachmittag als Grund dafür, dass am Wochenende die Corona-Zahlen „an einem Tag“ nicht übermittelt worden seien. Dies sei jedoch mit der aktuellen Datenübermittlung bereinigt worden, die Sieben-Tage Inzidenz beim LZG sei damit „rückwirkend korrekt berechnet“ worden, so der Kreis.

„Technische Gründe“ seien auch dafür verantwortlich gewesen, dass die Pressestelle des Kreises keine Daten veröffentlicht habe, so der Kreis. Nachfragen waren nicht möglich. Anrufe an die Pressenummer liefen ins Leere, eine umgehend gesendete Rückfrage der Redaktion per E-Mail wurde 30 Minuten später mit dem Hinweis beantwortet, dass die Pressestelle „seit zehn Minuten nicht mehr besetzt“ sei.

1425 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne

108 weitere Personen gelten unterdessen seit Freitag als genesen. 1425 Rhein-Berger befinden sich laut Kreis in Quarantäne – 32 mehr als vor dem Wochenende. In den Schnellteststellen in Rhein-Berg wurden am Sonntag 884 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon sieben Testergebnisse (0,8 Prozent) positiv waren. Positive Testergebnisse sollen laut Kreis grundsätzlich mit einem folgenden PCR-Test überprüft werden.

Zur Zahl der Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern liegt dem Kreis nach eigenen Angaben am Montag keine Meldung vor. In der Regel werden diese Zahlen am Wochenende auch von den Kliniken nicht an den Kreis übermittelt.

8 Uhr: 101 neue laborbestätigte Corona-Fälle meldet das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) für Rhein-Berg. Ob dies alle Nachmeldungen aus dem Kreis vom Wochenende waren, ist noch offen. Eine Antwort auf die entsprechende Anfrage der Redaktion steht noch aus.

6.30 Uhr: Das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) weist für Rhein-Berg eine Sieben-Tages-Inzidenz von 199,5 Neuansteckungen pro 100.00 Einwohner binnen sieben Tagen aus, nachdem offenbar am Wochenende doch noch 19 Neue bestätigte Corona-Fälle aus Rhein-Berg gemeldet worden waren. Es dürften aber noch Nachmeldungen ausstehen, da das LZG am Sonntag 0 gemeldete Fälle von Samstag dokumentierte und den Inzidenz-Wert entsprechend noch niedriger angesetzt hatten.

Zum Vergleich die Werte der Nachbarkreise und Städte, die am Wochenende Neuinfektionen an das LZG gemeldet hatten: Oberbergischer Kreis 253,6, Rhein-Sieg-Kreis 129,2, Köln 188,1 und Leverkusen 249,2.

Ab heute gilt zudem die Notbremse des Landes für Rhein-Berg.

Hier haben wir einen aktualisierten Überblick über alle Maßnahmen von Montag an zusammengestellt.

Sonntag, 18. April

Notbremse kommt, Kitas bleiben geöffnet – Kreis meldet offenbar am Wochenende keine Zahlen mehr

Nachdem Landrat Stephan Santelmann (CDU) vergangene Woche den Krisenstab als Gremium nach dem Rückzugvon dessen Leiter faktisch stillgelegt hat, meldet der Kreis am Wochenende offenbar keine Corona-Zahlen mehr ans Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG). Das wies für den Kreis am Sonntag jedenfalls 0 Neuinfektionen aus. Entsprechend sank die Sieben-Tages-Inzidenz auf 174,4 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage, die allerdings angesichts der offenbar fehlenden Meldung nicht realistisch sein dürfte.

Eine Erklärung des Kreises dazu gab es auch nicht, da Landrat Santelmann als ersten Schritt der organisatorischen Umgestaltung die Stabsstelle Bevölkerungsinformation und Medienarbeit, kurz BuMA, umgehend in den Regelbetrieb der Pressestelle des Kreises integriert hatte. Und die arbeitet in der Regel am Wochenende nicht. Wie berichtet hatte offenbar auch die Leiterin der BuMA sowie der Pressestelle des Kreises, Landratsbüroleiterin Birgit Bär, Anfang der Woche um die Entpflichtung von Ihren Aufgaben gebeten, wie Landrat Santelmann am Mittwoch bestätigt hatte.

Landrat Santelmann selbst klärte am Wochenende auf Nachfrage die noch offene Frage zum Kita-Betrieb in der kommenden Woche, zu dem sich am Freitag weder der Kreis geäußert hatte, noch die nun ab Montag greifende Notbremse des Landes eine Aussage trifft.

Das bestätigte auch Santelmann am Wochenende auf Anfrage: "Die Allgemeinverfügung des Landes bezieht sich auf Schulen. Bei Kitas gibt es keine Änderungen." Damit sind die Kitas in der kommenden Woche auch in Rhein-Berg im eingeschränkten Regelbetrieb (verringerte Stundenzahl) weiterhin geöffnet.

Die Schulen bleiben wie berichtet bis auf die Abschlussjahrgänge zunächst für eine weitere Woche im Distanzunterricht.

Hier haben wir einen aktualisierten Überblick über alle Maßnahmen von Montag an zusammengestellt.

Samstag, 17. April

Inzidenz-Wert bei 197,3 – Notbremse ab Montag – Kita-Frage offen

12 Uhr: Nach 31 Neuinfektionen, die das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Samstagmorgen für Rhein-Berg gemeldet hat, ist die Neuinfektionsrate wieder unter die 200er-Marke gefallen. 197,3 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das LZG für Rhein-Berg.

Die Notbremse des Landes, die der Kreis am Freitag nach Rücksprache mit den Kommunen wie berichtet doch noch gezogen hat, tritt aber trotzdem am Montag in Kraft. Wie es mit Kitas weitergeht, dazu gibt weder die Notbremse des Landes Angaben, noch hat sich der Kreis bislang dazu geäußert. Derzeit ist also davon auszugehen, dass der Betrieb eingeschränkt weiterläuft, wie in den vergangenen Wochen.

Zur Frage, ob beim Besuch der Einrichtungen, die wie Friseure ab Montag nach Terminvereinbarung noch geöffnet bleiben dürfen, ein tagesaktueller negativer Corona-Test notwendig ist, sagte Landrat Stephan Santelmann am Samstag auf Nachfrage der Redaktion am Rande eines Termins in Wermelskirchen, dass ein solches bestätigtes negatives Testergebnis aus einer Teststelle nach Rücksprache mit dem Krisenstab nicht verpflichtend ist. Eine Reihe von Friseuren aber fordert einen solchen Test bereits von sich aus. Ratsam ist es daher, bei der Terminvereinbarung danach zu fragen.

Hier haben wir einen aktualisierten Überblick über alle Maßnahmen von Montag an zusammengestellt.

7.30 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit hat seine Zahlen für Rhein-Berg nachträglich korrigiert. Demnach hatte die Sieben-Tages-Inzidenz bereits am Mittwoch, 14. März, die 200er-Marke mit 212 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen deutlich überschritten. Zunächst hatte das LZG einen Wert von 195 angegeben.

Korrigiert hat das LZG auch die Neuinfektionsrate für Donnerstag, 15. April: An dem Tag, an dem im Kreishaus am Abend über das nachträgliche Doch-Inkraftsetzen der Notbremse beraten wurde, lag die Inzidenz nicht wie zunächst vermeldet bei 206, sondern bereits bei 219 – bevor der Wert am Freitag, wie heute berichtet, auf 197 zurückging.

Freitag, 16. April

Die Regeln von Montag an im Überblick

Mehr als 100 Neuansteckungen binnen 24 Stunden und eine Sieben-Tage-Inzidenz, die über die nächste kritische Marke von 200 schnellte ließen am Freitag offenbar auch den schärfsten Verfechtern einer Offenhalten-Strategie keinen Spielraum mehr.

Nach Abstimmung mit dem Krisenstab, Gesundheitsamt und Schulaufsicht, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Kreis sowie einer Videokonferenz mit den Landräten der Nachbarkreise will Santelmann zwar auf eine Ausgangssperre, wie sie Oberberg und Köln eingestielt haben, zwar zunächst verzichten, die Schulen aber mit Ausnahme der Abschlussklassen in der kommenden Woche nicht zum Präsenzunterricht zurückkehren lassen.

Hier haben wir einen Überblick über alle Maßnahmen von Montag an zusammengestellt.

Inzidenz-Wert steigt in Rhein-Berg auf 205,8 – Kreis muss nun weitere Maßnahmen treffen

Erstmals seit Beginn der Pandemie hat die Sieben-Tages-Inzidenz auch die 200er-Marke überschritten. 205,8 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am frühen Morgen. Damit dürfte der Kreis nun um weitere Einschränkungen nicht umhinkommen. Fraglich ist derzeit auch noch, ob der eigentlich ab Montag vorgesehene Präsenzunterricht an den Schulen mit Ausnahme der Abschlussklassen wieder aufgenommen werden kann. Informationen des Kreises dazu gibt es noch nicht. Sie werden aber im Laufe des Vormittags erwartet.

Gestern hatte der Kreis laut LZG 66 neue bestätigte Corona-Fälle ans Land gemeldet.

Donnerstag, 15. April

Landeszentrum meldet fünf weitere Todesfälle – Inzidenz bei 190,6

8.50 Uhr: Fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung meldet das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Donnerstag. Demnach steigt die Zahl der Rhein-Berger, die seit Anfang März 2020 im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, auf 124.

Gestiegen ist auch erneut die Sieben-Tages-Inzidenz in Rhein-Berg: um 15 Zähler gestiegen – auf nun 190,6 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Das geht aus den am Morgen vom Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) veröffentlichten Zahlen hervor. Demnach gab es im Rheinisch-Bergischen Kreis 75 neue bestätigte Fälle innerhalb von 24 Stunden.

Zum Vergleich: Im Oberbergischen Kreis beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz laut LZG 208,8, in rhein-Sieg 133,5, in Köln 163,7 sowie in Leverkusen 162,5.

7.30 Uhr: Bei der Allgemeinverfügung, die eine seit Mittwoch eigentlich vom Land verhängte Notbremse für Rhein-Berg aushebelt, hat der Kreis am Mittwoch noch einmal nachgebessert. Demnach dürfen nun Gruppen von höchstens 20 Kindern – statt höchstens zehn Kindern – bis zum Alter von 14 Jahren zusammen mit zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen auf Sportanlagen im Freien Sport treiben. In der Ursprungsversion habe es sich um einen „redaktionellen Fehler“ gehandelt, stellte der Kreis in einer ergänzenden Allgemeinverfügung klar.

Mittwoch, 14. April

93 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis

21.38 Uhr: Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind laut Kreisangaben 93 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 46 in Bergisch Gladbach, 7 in Burscheid, 4 in Kürten, 5 in Leichlingen, 4 in Odenthal, 10 in Overath, 9 in Rösrath und 8 in Wermelskirchen. Es gelten 13 weitere Personen als genesen. 943 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.345 Personen in Quarantäne, das sind 159 mehr als am Vortag.

59 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (10) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (9) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 175,8.

Dienstag, 13. April

Land ordnet Notbremse ab Mittwoch an – Inzidenz bei 166,3

10.30 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat eine Notbremse für den Rheinisch-Bergischen Kreis angeordnet, die ab dem morgigen Mittwoch, 14. April, gelten soll. Die Notbremse tritt in den Kommunen in Kraft, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz nach den veröffentlichten Daten des Landeszentrum Gesundheit seit mindestens drei Tagen in Folge über dem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt.

Der Kreis und die Kommunen wollen die Folgen der Notbremse wie erneute Geschäftsschließungen durch eine Allgemeinverfügung und ein Hochfahren der Testkapazitäten verhindern. Wann diese Allgemeinverfügung in Kraft treten kann, war bislang beim Kreis allerdings noch nicht zu erfahren.

Unterdessen ist die Sieben-Tages-Inzidenz in Rhein-Berg laut Landeszentrum für Gesundheit NRW am Dienstag nochmals um mehr als 30 Zähler auf nunmehr 166,3 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage gestiegen.

Montag, 12. April

Notbremse für Rheinisch-Bergischen-Kreis könnte ab Mittwoch kommen

Den dritten Tag infolge hat die Neuinfektionsrate am Montag den kritischen Wert von 100 überschritten. Damit droht nun die vom Land angeordnete Notbremse oder in Abstimmung mit dem Land eine eigene Allgemeinverfügung mit einer Verschärfung etwa der Testauflagen für den Einzelhandel, um erneute Schließungen zu verhindern. Wie berichtet, hatte sich Landrat Stephan Santelmann vergangene Woche mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Kreis auf die zweite Variante verständigt.

In Abstimmung mit den Kommunen werde derzeit an der Allgemeinverfügung gearbeitet, hieß es am Montag aus dem Kreishaus. Bevor man sie auf den Weg bringen könne, müsse das Land aber ohnehin erst die Überschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis und die Notwendigkeit zur Notbremse offiziell feststellen. Nach den Vorgaben des Landes muss das bis zwei Tage nach dem dreimaligen Überschreiten der Sieben-Tages-Inzidenz erfolgen, also voraussichtlich bis Mittwoch.

Die sogenannte Notbremse hat eine Rücknahme der zum 8. März in Kraft getretenen Öffnungen in Einzelhandel, aber auch in Kultur- und Freizeiteinrichtungen zur Folge.

Die Zahl der Teststellen in Rhein-Berg nimmt unterdessen derzeit nahezu täglich noch zu, wie die Auflistung des Kreises mit mittlerweile fast 70 Teststellen zeigt.

Inzidenz steigt weiter schnell

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für den Rheinisch-Bergischen-Kreis am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 130,3. So viele Personen steckten sich also in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet mit dem Coronavirus an. Schon die Zahl vom Vortag war das Ergebnis einer steilen Anstiegskurve, sie lag zwölf Punkte über dem Wert vom Samstag.

Laut RKI infizierten sich seit Beginn der Pandemie 8902 Personen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. 119 Menschen aus dem Kreis starben an Covid-19, neue Todesfälle wurden heute keine gemeldet.

Sonntag, 11. April

Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf nun 125,0

65 weitere bestätigte Corona-Fälle sind laut Krisenstabsmeldung vom Sonntag binnen 24 Stunden bekannt geworden: 31 in Bergisch Gladbach, einer in Burscheid, zwei in Kürten, vier in Leichlingen, jeweils sechs in Odenthal, Overath und in Rösrath sowie neun in Wermelskirchen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun um weitere 12,4 Zähler bei 125,0 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Landesweit liegt die Inzidenz ebenfalls exakt bei 125,0. In Oberberg beträgt der Wert laut LZG 167,6, in Rhein-Sieg 87,7, in Köln 128,1 und in Leverkusen 90,4.

1.056 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne

53 weitere Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt als genesen. 755 Rhein-Berger sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.056 Menschen im Kreisgebiet in Quarantäne, das sind 17 weniger als am Vortag. Über die Anzahl der stationären Patienten im Rheinisch-Bergischen Kreis kann laut Krisenstab heute keine Angabe gemacht werden.

Mittlerweile 49 Krüger-Mitarbeiter positiv auf Corona getestet

Über die Anzahl der am Freitag in den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis durchgeführten Corona-Antigentests kann der Krisenstab nach eigenem Bekunden auch am Sonntag noch keine Angaben machen.

Wie dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises bekannt wurde, sind in dem Unternehmen Krüger in Bergisch Gladbach 2 weitere Personen aus der Mitarbeiterschaft, die nicht im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnhaft sind, positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Rückblickend sind nun insgesamt 49 Personen positiv getestet wurden, davon sind 23 Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnhaft.

Samstag, 10. April

Sieben-Tage-Inziden überschreitet 100er-Marke – 93 weitere bestätigte Corona-Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat die kritische Marke von 100 überschritten. 111,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage hat das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Samstag für Rhein-Berg gemeldet, das sind 18 Zähler mehr als noch am Freitag.

Zuletzt hatte die Sieben-Tages-Inzidenz in Rhein-Berg Ende März über der 100er-Marke gelegen.

Vermeidung der „Notbremse“ könnte möglicherweise durch Gesetzesnovelle verboten werden

Liegt der Inzidenz-Wert im Kreis nun drei Tage hintereinander über 100, muss binnen zwei Werktagen danach entweder die sogenannte „Notbremse“ greifen und mit erneuten Geschäftsschließungen reagiert werden oder mit dem derzeit in NRW noch möglichen Erlass einer Allgemeinverfügung durch den Kreis. Diese würde erneuten Schließungen mit einer verschärften Testpflicht und beispielsweise tagesaktuellen Negativtests als Voraussetzung für das Einkaufen in Geschäften mit Waren des nichttäglichen Bedarfs vermeiden.

Sollte allerdings das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte neue Infektionsschutzgesetz in der vorgesehenen Form durchkommen, dürften solche Alternativen zur Notbremse künftig bundesweit einheitlich nicht mehr möglich sein.

93 weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Kreises am Samstag für Rhein-Berg gemeldet: 34 für Bergisch Gladbach, fünf in Burscheid, sechs in Kürten, vier in Leichlingen, vier in Odenthal, zwölf in Overath, acht in Rösrath und 20 in Wermelskirchen.

54 Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern

46 weitere Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt als genesen. 743 Rhein-Berger sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.073 Personen in Quarantäne, das sind 21 mehr als am Vortag.

54 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, das ist einer mehr als am Freitag. Zwölf Covid-19-Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, davon neun an Beatmungsplätzen.

Nun 47 Mitarbeiter von Krüger positiv auf Corona getestet

Über die Anzahl der am Freitag in den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis durchgeführten Corona-Antigentests kann der Krisenstab nach eigenem Bekunden heute keine Angaben machen.

Die noch ausstehenden PCR-Testergebnisse zu den zwei positiven Schnelltestergebnissen in dem Unternehmen Krüger in Bergisch Gladbach liegen nun vor, welche beide positiv sind. Über den Werksarzt fand eine weitere Schnelltestaktion von rund 55 Mitarbeitenden aus der Nachtschicht statt, wovon alle Testergebnisse negativ waren. Rückblickend sind nun insgesamt 47 Personen positiv getestet wurden, davon leben 23 Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Freitag, 9. April

Inzidenz steigt auf 93,6 – Landrat und Bürgermeister „einigen“ sich auf Allgemeinverfügung bei Überschreitung der 100

13.45 Uhr: Die Zahl der Patienten, die wegen Corona in den vier rheinisch-bergischen Kraneknhäusern in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen behandelt werden müssen, steigt weiter: 53 Covid-19-Patienten befinden sich laut Krisenstabsmeldung vom Freitag in den Krankenhäusern im Kreisgebiet – acht mehr als am Donnerstag. Zwölf Covid-19-Patienten wurden am Freitag auf Intensivstationen behandelt, davon sieben an Beatmungsplätzen.

12.46 Uhr: Der Krisenstab des Kreises meldet sogar 69 statt den vom Landeszentrum für Gesundheit übermittelten 64 neuen bestätigten Corona-Fällen. 28 neue Fälle gibt es laut Krisenstab in Bergisch Gladbach, vier in Burscheid, sechs in Kürten, drei in Leichlingen, drei in Odenthal, sechs in Overath, sieben in Rösrath und zwölf in Wermelskirchen. Es gelten 20 weitere Personen als genesen. 669 Personen sind aktuell infiziert. 1.052 Rhein-Berger befinden sich laut Krisenstab in Quarantäne, das sind 82 mehr als am Vortag.

9 Uhr: 64 Neuansteckungen hat das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Freitag für Rhein-Berg gemeldet. Damit steigt der Sieben-Tages-Inzidenzwert erneut um zehn Zähler auf nun 93,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Zwar liegt er damit noch unter dem Landesdurchschnitt von 108,5, die kritische Marke von 100 rückt damit aber deutlich näher. Ab einem Inzidenz-Wert von 100 muss mit einer Notbremse und erneuten Schließungen von Handel und öffentlichen Einrichtungen oder einer vom Kreis zu erlassenden Allgemeinverfügung mit Testkonzept reagiert werden. Auf Letzeres haben sich Landrat Stephan Santelmann und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Kreises am Mittwochabend „geeinigt“, nachdem Santelmann zunächst in Abstimmung mit dem Krisenstab des Kreises für ein Ziehen der vom Land vorgegebenen Notbremse plädiert hatte.

Sobald die Sieben-Tages-Inzidenz drei Tage hintereinander die 100er-Marke überschritten hat muss bis zwei Arbeitstage danach reagiert werden.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis liegt die Inzidenz bei 135,6, in Rhein-Sieg bei 70,4, in Köln bei 135,2 und in Leverkusen bei 89,8.

Donnerstag, 8. April

Sieben-Tages-Inzidenz steigt auf 83,3 – 40 Neuansteckungen

Die Neuinfektionsrate in Rhein-Berg steigt weiterhin. Nach 40 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Morgen für Rhein-Berg eine Sieben-Tages-Inzidenz von 83,3 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Damit stiegt der Wert im Kreisgebiet gegenüber dem Vortag um sechs Zähler.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz laut LZG 153,6, in rhein-Sieg 61,9, in Köln 133,0 und in Leverkusen 967,5. Der Landesschnitt liegt bei 106,9.

Mittwoch, 7. April

44 Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern – Inzidenz bei 77,3

44 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, werden derzeit in Rhein-Bergs Krankenhäusern behandelt. Damit stieg die Zahl der Corona-Patienten in den vier Kliniken in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen gegenüber Ende vergangener Woche um 25 Prozent. Das geht aus den Zahlen hervor, die der Krisenstab des Kreises erstmals wieder seit den Osterfeiertagen veröffentlichte. Elf der Corona-Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, davon fünf an Beatmungsplätzen. Vergangene Woche waren es noch drei Intensivpatienten gewesen, von denen keiner beatmet werden musste.

62 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

62 weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Kreises am Mittwoch gemeldet. Damit steigt die Neuinfektionsrate im Kreisgebiet um mehr als fünf Zähler auf 77,3 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Zum Vergleich: Im benachbarten Oberbergischen Kreis lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 155,5, in Rhein-Sieg bei 67,7, in Köln bei 136,5 und in Leverkusen bei 100,2. Der landesweite Durchschnitt betrug am Mittwoch für NRW 110,5.

Anteil der Mutationen an Neuansteckungen liegt bei 70,49 Prozent

63 weitere Personen galten im Kreisgebiet am Mittwoch laut Gesundheitsamt als genesen. 986 Rhein-Berger befanden sich in Quarantäne – 25 weniger als am Vortag.

Laut den seit dem 1. Februar regelmäßig durchgeführten Nachtestungen aller positiver PCR-Testergebnisse im Hinblick auf Virus-Mutationen lag der Anteil der Mutationen an den Neuinfektionen in der vergangenen Woche on Rhein-Berg bei 70,49 Prozent.

Dienstag, 6. April

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt – Landrat kündigt Teststrategie an

72,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage hat das Landeszentrum für Gesundheit NRW am Dienstag für Rhein-Berg gemeldet. Damit sank der Wert gegenüber Ostermontag um fast vier Zähler. Landesweit lag der Wert am Dienstag bei 121,0. In Rhein-Bergs Nachbarkreis Oberberg lag er bei 157,7, in Rhein-Sieg bei 82,9, in Köln bei 143,9 und in Leverkusen bei 108,7.

Bereits rund 60 Schnellteststellen im Kreis

27weitere bestätigte Corona-Fälle hatte Rhein-Berg am Dienstag gemeldet, 14 weitere Personen galten als genesen, 647 waren aktuell infiziert. 1011 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne – zehn mehr als am Vortag.

Nahezu täglich eröffnen neue Schnellteststellen im Kreisgebiet. An die 60 führt der Kreis bereits auf seiner stetig erweiterten Internet-Liste auf (www.rbk-direkt.de). Gestern kündigte Landrat Stephan Santelmann eine kreisweite Teststrategie an, die der Kreis gemeinsam mit den acht kreisangehörigen Städten und Gemeinden erarbeiten und umsetzen wolle.

„So zügig wie möglich impfen, systematisch testen und danach erst bedachte und behutsame Öffnungen in den Blick nehmen,“ beschreibt Landrat Santelmann den Plan.

Kein Widerstand gegen Notbremse

„Daher werden wir, sollte die Sieben-Tage-Inzidenz, die in unserem Kreis ja noch als einer der wenigen Kreise in NRW unter 100 liegt, über diese 100er-Marke steigen, keine Allgemeinverfügung zur Lockerung der dann staatlich angeordneten Notbremse erlassen,“ so der Landrat. Durch ein Ineinandergreifen von zügiger Impfung und systematischer, kreisweiter Testung sollen „bedachte und behutsame Öffnungen perspektivisch wieder möglich“ werden, so Santelmann. Über geplante Schritte werde der Kreis rechtzeitig vorab informieren, vor allem um Planungssicherheit für die Unternehmen und Bürger zu gewährleisten.

Wie berichtet waren über Ostern mehr als 3800 Menschen im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie geimpft worden – dazu war das Zentrum erstmals unter Volllast gelaufen.

Montag, 5. April

Rheinisch-Bergischer Kreis verschärft Quarantäne-Anordnung

In mehreren Gebäuden der „WMB Wohnen für Menschen mit Behinderung gGmbH“ in Rösrath kam es zu Corona-Fällen: Vier im Wohnhaus Pannhof, 22 im Wohnhaus Kölner Straße und 13 im Wohnhaus Scharrenbroicher Straße. Hier wurden Quarantäne-Verfügungen verlängert.

Mit Blick auf die rasante Ausbreitung der britischen Virus-Variante verschärfte der Kreis zudem die Quarantäne-Anordnung generell: Sie dauert nun mindestens 14 Tage und kann nicht verkürzt werden.

16 weitere Corona-Fälle – Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf unter 80

16 weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Kreises am Ostermontag gemeldet: sieben in Bergisch Gladbach, einen in Burscheid, einen in Kürten, fünf in Leichlingen, einen in Rösrath und einen in Wermelskirchen.

Die Inzidenz sinkt damit nochmals deutlich und liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 75,9 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen und liegt damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 123,9. Zum Vergleich: Im Oberbergischen Kreis beträgt die Inzidenz am Ostermontag 170,2, in Rhein-Sieg 90,7, in Köln 139,3 und in Leverkusen 117,9.

18 weitere Personen gelten in Rhein-Berg laut Kreisgesundheitsamt als genesen. 635 Personen sind aktuell im Kreisgebiet nachgewiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert. Es befinden sich 1.001 Personen in Quarantäne, das sind 68 mehr als am Vortag. Über die Anzahl der stationären Patienten im Rheinisch-Bergischen Kreis kann der Krisenstab nach eigenem Bekunden am heutigen Montag keine Angaben machen.

Sonntag, 4. April

22 weitere Corona-Fälle – Inzidenz bei 81,9

13 Uhr: 22 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: Drei in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, zwei in Kürten, sieben in Leichlingen, einer in Overath, zwei in Rösrath und vier in Wermelskirchen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut damit Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 81,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Im benachbarten Oberbergischen Kreis liegt der Wert bei 172,8, in Rhein-Sieg, bei 83,9, in Köln bei 139,4 und in Leverkusen bei 124,6. Landesweit liegt der Durchschnitt bei 125,0.

36 weitere Personen im Rheinisch-Bergischen kreis gelten seit Sonntag als als genesen. 637 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 933 Personen in Quarantäne, das sind 37 weniger als am Samstag. Über die Anzahl der stationären Patienten im Rheinisch-Bergischen Kreis kann heute keine Angabe gemacht werden.

Quarantäneanordnungen in Rösrather Wohneinrichtungen verlängert

8 Uhr: Wie berichtet, war eine Person aus der Mitarbeiterschaft der Gemeinnützigen Werkstätten Köln positiv auf die britische Virus-Variante getestet worden von der es Kontaktpersonen in unterschiedliche Wohnstätten der WMB Wohnen für Menschen mit Behinderung gGmbH in Rösrath gibt. Von den Testaktionen in den vergangenen Tagen liegen die Ergebnisse nun vor. Einige davon sind laut Krisenstab bereits in den in die Meldungen der vergangenen Tage aufgenommen worden. Im Folgenden die Zusammenfassung:

In der Wohnstätte „Wohnhaus Pannhof“ wurden insgesamt vier Personen, zwei Bewohnende und zwei Mitarbeitende positiv auf das Corona-Virus getestet. Daher wurde die per Allgemeinverfügung angeordnete Quarantäne für das gesamte Wohnhaus bis zum 12. April 2021 verlängert.

In der Wohnstätte „Wohnhaus Kölner Strasse“ wurden insgesamt 22 Personen, 18 Bewohnende und vier Mitarbeitende positiv auf das Corona-Virus getestet. Daher wurde die per Allgemeinverfügung angeordnete Quarantäne für das gesamte Wohnhaus bis zum 14. April 2021 verlängert.

In der Wohnstätte „Wohnhaus Scharrenbroicher Strasse“ wurden in einem von fünf Wohnbereichen insgesamt 13 Personen, neun Bewohnende und vier Mitarbeitende, und in einem weiteren Wohnbereich eine Person aus der Bewohnerschaft positiv auf das Corona-Virus getestet. Daher wurde die per Allgemeinverfügung angeordnete Quarantäne bis zum 13. April 2021 verlängert.

Freitag, 2. April

Inzidenz sinkt deutlich – 35 neue Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rheinisch-Bergischen Kreis erneut deutlich gesunken. Laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) lag sie am Freitag bei 74,1. 669 Personen sind aktuell infiziert.

Darüber hinaus befinden sich 1015 Personen in Quarantäne, das sind sechs mehr als am Vortag. 34 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.

Donnerstag, 1. April

21 neue Fälle - Inzidenz wieder unter 100

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 21 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung an Gründonnerstag weiter mitteilte, leben zehn der betroffenen Personen in Bergisch Gladbach, sechs in Kürten, eine in Leichlingen, zwei in Rösrath und zwei in Wermelskirchen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liege laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 86,1. Sie ist damit wieder unter 100 gesunken, nachdem sie zuvor an zwei Tagen in Folge darüber gelegen hatte.

Es gelten 13 weitere Personen als genesen. 692 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.009 Personen in Quarantäne, das sind 15 weniger als am Vortag. Über die Anzahl der stationären Patienten im Rheinisch-Bergischen Kreis konnte die Kreisverwaltung keine Angabe machen.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Mittwoch 3228 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zwölf Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis seien nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis zum 31. März 2021 insgesamt 37.358 Impfungen durchgeführt worden, davon 7.074 Erstimpfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca, so der Kreis weiter. Eine Sprecherin: „19.065 Erstimpfungen und 10.648 Zweitimpfungen, damit insgesamt 29.713 Impfungen, wurden mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer durchgeführt. 553 Erstimpfungen und 18 Zweitimpfungen, damit insgesamt 571 Impfungen, wurden mit dem Impfstoff von Moderna durchgeführt.“ Diese Zahlen würden „unter Vorbehalt“ mitgeteilt.

Mittwoch, 31. März

Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin über 100

14.35 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am zweiten Tag in Folge über 100. Das Landesgesundheitszentrum NRW (LZG NRW) meldet am Mittwoch 103,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag um 3,5 Punkte gestiegen. Den Gesundheitsämtern wurden binnen 24 Stunden 44 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 übermittelt. Weitere Todesfälle wurden im selben Zeitraum nicht gemeldet.

Dienstag, 30. März

Erneut Teilstopp für Astrazeneca – Impfungen für Frauen unter 55 seit Dienstagnachmittag ausgesetzt

18.13 Uhr: Die Kreisverwaltung hat die Impfung von Frauen unter 55 Jahren mit dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca ausgesetzt. „Diese Vorsichtsmaßnahme wurde unter Beteiligung der leitenden Impfärzte und der Abwägung der Risiken, nicht zu impfen, getroffen“, teilte die Kreisverwaltung am Nachmittag mit. Der vorläufige Impfstopp für Frauen unter 55 sei um 14 Uhr in Kraft getreten, so die Kreisverwaltung weiter. Grund seien die „Vorkommnisse im Kreis Euskirchen“ gewesen, wo es in zwei Fällen zu Komplikationen kam. Es werde voraussichtlich eine Überprüfung der bekannten Nebenwirkungen durch das Paul-Ehrlich-Institut geben, die der Kreis zunächst abwarten wolle.

Im Bergisch Gladbacher Impfzentrum ist dies nun bereits der zweite Stopp für Astrazeneca: Bereits am Sonntag waren Impflinge auf Initiative eines Impfarztes vorübergehend zurückgewiesen worden.

Sieben-Tage-Inzidenz hat Wert von 100 überschritten

18 Uhr: Die FDP forderte am Dienstag eine stärkere Einbindung der Politik bei der Frage, was geschehen solle, wenn auch in Rhein-Berg der Sieben-Tage-Inzidenzwert an drei Tagen in Folge über 100 liege. Eine Entscheidung, ob eine Notbremse gezogen oder Öffnungen mit Tests aufrecht erhalten werden, sei aus Sicht der FDP eine „grundlegende und wesentliche Entscheidung“, die in die Zuständigkeit des Kreistages falle.

Werner Conrad, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FW) fragte, wie weit die Kreisverwaltung bei der Prüfung der Frage sei, welche Apps bei der Kontaktverfolgung hilfreich sein könnten. „Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt“, sagte dazu Kreissprecherin Birgit Bär. Die FW hatten sich zunächst für die App „Luca“ eingesetzt, die jetzt auch der Oberbergische Kreis verwenden will. Dagegen hatte der Gladbacher Kreistag statt auf eine lokale zunächst auf eine landesweite Lösung gedrungen.

Unterdessen sind laut Kreisverwaltung in Rhein-Berg 42 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden (Tabelle). Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 100,3. Nachtestungen, die zum 1. Februar eingeführt worden seien, hätten ergeben, dass die Häufigkeit von Mutationen in der vergangenen Woche bei 86,86 Prozent gelegen habe. Gegenwärtig befinden sich 1112 Personen in Quarantäne, 85 mehr als am Vortag. 24 Covid-19-Kranke liegen in Krankenhäusern, davon sechs auf Intensivstationen und davon zwei an Beatmungsplätzen. In den Schnellteststellen gab es am Montag 3087 Tests, davon 21 positive. Im Impfzentrum wurden 926 Menschen geimpft, davon 275 mit Astrazeneca.

Sonntag, 28. März

Impfungen mit Astrazeneca kurzzeitig ausgesetzt

Nach dem Todesfall im Kreis Euskirchen, der im Zusammenhang mit dem Impfstoff von Astrazeneca stehen könnte, hat ein Leitender Impfarzt des Gladbacher Impfzentrums am Sonntagmorgen vorübergehend die Impfungen mit den Impfdosen des Herstellers ausgesetzt.

Impflinge wurden nach Hause geschickt. „Der Arzt hat sehr umsichtig gehandelt“, bestätigt Kreis-Pressesprecherin Birgit Bär. Der Mediziner habe aufgrund seines hippokratischen Eides Rücksprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung genommen.

Das Impfen mit Astrazeneca sei später wieder fortgesetzt worden. Die Impflinge würden nun noch ausführlicher über mögliche Nebenwirkungen des Impfstoffs informiert. Alle, die am Sonntagmorgen am Impfzentrum abgewiesen worden seien, hätten später am Tage die Impfung nachholen können.

Samstag, 27. März

40 Neuansteckungen – Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 98,8

40 weitere bestätigte Corona-Fälle meldet der Krisenstab des Kreises am Samstag für Rhein-Berg: Neun in Bergisch Gladbach, drei in Burscheid, zwei in Kürten, vier in Leichlingen, zwei in Odenthal, neun in Overath, fünf in Rösrath und sechs in Wermelskirchen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit wieder unter die 100er-Marke und liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 98,8 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

47 weitere Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt als genesen. 669 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.132 Personen in Quarantäne, das sind 207 weniger als am Freitag. 24 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwei auf Intensivstationen und eine an einem Beatmungsplatz.

Freitag, 26. März

Impfangebot für Vorerkrankte

Durch einen Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen können sich rund 900 Rhein-Berger mit Vorerkrankungen vorzeitig impfen lassen. Wie der Kreis mitteilt, werde das möglich, wenn Impfkontingente für Über-80-Jährige nicht ausgeschöpft wurden. Die Vorerkrankten erhalten demnach noch zugewiesene Dosen des Präparats von Biontech/Pfizer.

Nach den nicht wahrgenommenen Impfterminen wird der Kreis nun Bürgerinnen und Bürger kontaktieren, die bereits einschlägige Bescheinigungen über die Einordnung ihrer Vorerkrankungen in die Prioritätengruppe 2 erhalten haben.

Für einen Impftermin wird der Kreis die betroffenen Personen direkt kontaktieren. Von schriftlichen oder telefonischen Anfragen solle daher abgesehen werden.

Wegen der Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen sei absehbar, dass nicht alle Personen mit Vorerkrankungen bei der Sonderaktion geimpft werden können. Das sei aber kein Grund zur Sorge. Die bisherige Regelung gilt bis zum 6. April. Ab dann werden Vorerkrankte in ihren jeweiligen Hausarztpraxen geimpft.

Neuinfektionsrate steigt kontinuierlich weiter

8 Uhr: Nach 69 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, die das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Freitagmorgen für Rhein-Berg meldete, steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet weiter an. Laut LZG liegt sie am Freitag bei 113,7 – 0,3 Zähler über dem Wert von Donnerstag. Auch in den umliegenden Kreisen und kreisfreien Städten liegt der Inzidenz-Wert ab heute überall über der 100er-Marke. Im rhein-Sieg-Kreis, der noch lange darunter gelegen hatte, stieg er am Freitag auf 105,7; in Oberberg liegt er bei 149,6, in Köln bei 128,0, in Leverkusen bei 106,3, in Solingen bei 131,9 und in Remscheid bei sogar 212,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Der landesweite Mittelwert liegt bei 121,6.

Donnerstag, 25. März

72 Neuinfektionen – Inzidenz steigt auf über 100

72 Neuansteckungen binnen 24 Stunden hat das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Donnerstagmorgen für Rhein-Berg gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet wieder über die 100er-Marke. 101,3 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage gibt das LZG für den Rheinisch-Bergischen Kreis an. Zum Vergleich: In Oberberg liegt der Wert bei 156,6, in Köln bei 113,3, in Leverkusen bei 107,5 sowie im Rhein-Sieg-Kreis bei 95,9. Im Landesdurchschnitt beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz 113,4.

Dienstag, 23. März

Lediglich fünf bekannte neue Corona-Fälle – Inzidenz sinkt auf 97,4

Nachdem der Krisenstab am Dienstag lediglich fünf neue Corona-Fälle gemeldet hat, ist die Siebe-Tage-Inzidenz wieder unter die 100er-Marke gesunken. 97,4 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) für Rhein-Berg. In Oberberg liegt der Wert bei 141,5, in Köln bei 109,8, in Leverkusen bei 106,3 in Rhein-Sieg bei 86,2, im NRW_Durchschnitt bei 109,2.

1289 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne (+71), 21 Covid-19-Patienten werden in Rhein-Bergs Kliniken behandelt (+2), davon vier auf Intensivstationen. Von 1804 Corona-Schnelltests im Kreis waren am Montag zwölf positiv (0,7 Prozent). (wg)

Montag, 22. März

Inzidenz steigt wieder auf über 100 – 07 Prozent der genommenen Schnelltests führten zu positivem Ergebnis

13.55 Uhr: Deutlich zugenommen hat – zumindest unter der Woche – in Rhein-Berg das Interesse an Schnelltests. In den Schnellteststellen im Kreisgebiet wurden am Freitag 1691 Corona-Antigentests durchgeführt. Am Montag der Woche waren noch 465 Schnelltests gemacht worden. Die positiven Ergebnisse der Schnelltests sind allerdings nicht in gleicher Stärke gestiegen. Am Montag waren zwei der 465 Tests positiv (0,4 Prozent), am Dienstag sechs der an diesem Tag genommenen 624 Schnelltests (1,0 Prozent), am Mittwoch waren es zwölf positive Testergebnisse von 854 Tests 1,4 Prozent). Dann allerdings stagnierte die Zahl der positiven Ergebnisse beziehungsweise ging zurück. Am Donnerstag waren zwölf von 1219 Tests positiv (1,0 Prozent), am Freitag fünf der 1691 (0,3 Prozent). Am Samstag waren sieben von 1171 Tests positiv (0,6 Prozent), am Sonntag 1 von 40 Schnelltests (2,5 Prozent).

Damit sind in den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis in der zurückliegenden Kalenderwoche insgesamt 6064 Corona-Antigentests durchgeführt worden, wovon 45 Testergebnisse positiv waren (0,7 Prozent). „Die positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden“, so Krisenstabssprecher Torsten Wolter.

12.05 Uhr: Auch in Rhein-Berg hat der Sieben-Tage-Inzidenzwert jetzt offenbar wieder die 100er-Marke überschritten: 100,6 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am frühen Montagmorgen für das Kreisgebiet. Zuletzt hatte der Wert im Kreisgebiet am 22. Januar über der 100er-Marke gelegen (107,3).

Die meisten Nachbarregionen des Kreises wiesen bereits seit Tagen deutlich höhere Werte auf, größtenteils bereits über der 100er-Markt. Zum aktuellen Vergleich: Am Montag betrug der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert in Oberberg 150,0, in Köln bei 110,9, in Leverkusen bei 103,2 in Solingen bei 123,7 und in Remscheid bei 159,0. Der Landesdurchschnitt lag in NRW am Montag bei 106,6.

In Rhein-Berg hatte der Krisenstab des Kreises zum Wochenbeginn 29 neue bestätigte Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. 15 weitere Personen galten als genesen.

1218 Rhein-Berger befanden sich zu Wochenbeginn laut Krisenstab in Quarantäne, das war 109 mehr als am Vortag.

8.05 Uhr: Auch in Rhein-Berg hat der Sieben-Tage-Inzidenzwert jetzt offenbar wieder die 100er-Marke überschritten: 100,6 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am frühen Morgen für das Kreisgebiet. Demnach hat es innerhalb von 24 Stunden 30 neue bestätigte Corona-Fälle gegeben. Die ausführliche Bewertung der Situation durch den Krisenstab des Kreises steht noch aus.

Sonntag, 21. März

Inzidenz bei 98,1 – 33 neue bestätigte Corona-Fälle

85 weitere bestätigte Corona-Fälle am Samstag, 36 weitere am Sonntag – der Rheinisch-Bergische Kreis steuert weiter auf die landesweit bereits überschrittene 100er-Marke bei der Neuinfektionsrate zu.

98,1 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Sonntag für den Rheinisch-Bergischen Kreis.

In Oberberg liegt die Inzidenz bereits bei 159,9

Die meisten Nachbarregionen wiesen bereits seit Tagen deutlich höhere Werte auf. Zum aktuellen Vergleich: Im Oberbergischen Kreis betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bereits 159,9, in Remscheid 142,8, in Solingen 131,1, in Köln 106,8 und in Leverkusen 104,4. Allein im südlich von Rhein-Berg gelegenen Rhein-Sieg-Kreis lag der Wert am Sonntag noch bei 87,2.

56 weitere Personen galten laut Kreisgesundheitsamt übers Wochenende als genesen, 26 am Samstag, weitere 30 am Sonntag. 1109 Rhein-Berger befanden sich am Sonntag in Quarantäne, das waren 19 weniger als am Freitag.

Zuletzt 16 Covid-19-Patienten aus Rhein-Bergs Krankenhäusern gemeldet

16 Covid-19-Patienten wurden laut Meldung des Krisenstabs vom Samstag in den vier Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon drei auf Intensivstationen, allesamt an Beatmungsplätzen. Am Sonntag meldete der Krisenstab keine aktuellen Fälle.

Auch über die Zahl der in den Schnellteststellen im Kreis durchgeführten Corona-Antigentests konnte der Krisenstab am Wochenende nach eigenem Bekunden keine Angabe machen.

Samstag, 20. März

Inzidenz bei 95,7 – 16 Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern

85 weitere bestätigte Corona-Fälle hat der Krisenstab des Rheinisch-Bergischen Kreises am Samstag gemeldet: 24 in Bergisch Gladbach, einen in Burscheid, 15 in Kürten, zwölf in Leichlingen, neun in Overath, acht in Rösrath und 16 in Wermelskirchen.

26 weitere Personen galten laut Kreisgesundheitsamt als genesen. 581 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.182 Personen in Quarantäne, das sind 54 mehr als am Vortag.

16 Covid-19-Patienten werden in den vier Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon drei auf Intensivstationen, allesamt an Beatmungsplätzen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) in Rhein-Berg nun bei 95,7 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage. Zum Vergleich: In Oberberg beträgt der Wert 137,5, in Rhein-Sieg 82,2, in Köln 103,5 und in Leverkusen 98,9.

Über die Anzahl der in den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis durchgeführten Corona-Antigentests kann heute keine Angabe gemacht werden.

Freitag, 19. März

Mehrere Kitas geschlossen – Inzidenz bei 80,5

Ob die Kita Purzelbaum in Rösrath-Hoffnungsthal, die Awo-Kita Rheinhöhenweg in Bergisch Gladbach oder eine Gruppe der Natur-Kita Marienkäfer-Treff in Overath-Marialinden – zahlreiche Gruppen und ganze Einrichtungen sind in der vergangenen Woche vom Kreisgesundheitsamt nach Bekanntwerden von Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt worden.

Insgesamt befinden sich laut Meldung des Krisenstabs vom Freitag aktuell 1128 Personen in Quarantäne, am Donnerstag waren es noch 46 weniger gewesen. Wie berichtet stecken sich derzeit bereits zwei von drei Neuinfizierten im Kreisgebiet mit einer der ansteckenderen Mutante n des Coronavirus an.

33 Neuansteckungen im Kreisgebiet

33 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet hat der Krisenstab des Kreises am Freitag gemeldet. 14 weitere Personen galten laut Kreisgesundheitsamt als genesen.

13 Covid-19-Patienten wurden laut Meldung vom Freitag in den vier Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon drei auf Intensivstationen, allesamt an Beatmungsplätzen.

Mehr Schnelltests und steigende Inzidenz

1219 Corona-Antigen-Tests wurden am Donnerstag im Kreisgebiet durchgeführt, davon fielen – wie am Vortag – zwölf positiv aus. Am Montag wurden laut Krisenstab 465 Corona-Antigentests in den Teststellen genommen, wovon zwei positiv waren, am Dienstag waren von 624 Tests sechs positiv, am Mittwoch von 854 Tests zwölf. Die positiven Testergebnisse werden mit einem nachfolgenden PCR-Test überprüft.

80,5 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Freitag für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Damit sank der Inzidenz-Wert gegenüber dem Donnerstag um 3,5 Zähler. Zum Vergleich: Im Oberbergischen Kreis betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag 131,5, im Rhein-Sieg-Kreis 82,7, in Köln 103,6 und in Leverkusen 91,0.

Donnerstag, 18. März

9:30 Uhr: Zwei positive PCR-Tests nach Schnelltest-Aktion an Schulen

Bei der Schnelltest-Aktion an Schulen in Bergisch Gladbach sind von 6000 Selbsttests bislang 32 positiv gewesen. Davon seien bei einer anschließenden PCR-Test-Überprüfung bisher zwei tatsächlich positiv und zwölf negativ gewesen. 18 Ergebnisse der PCR-Tests stünden noch aus, teilte Bürgermeister Frank Stein (SPD) am Donnerstag mit.

Laschet unterstützt Meyer im Imfspritzen-Streit

Aus der Richtung hätte man im Gladbacher Impfzentrum Unterstützung im Spritzen-Streit mit dem NRW-Gesundheitsministerium nicht unbedingt erwartet: Ausgerechnet NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der neben seinem Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann in der Kritik steht, weil das Gesundheitsministerium die Verwendung der Zero-Residual-Spritzen im Gladbacher Impfzentrum bis auf Weiteres untersagt hat, stärkte am späten Mittwochabend in der ARD-Sendung „Maischberger – Die Woche“ dem Leitenden Impfarzt Dr. Hans-Christian Meyer aus dem Gladbacher Impfzentrum den Rücken.

Mittwoch, 17. März

Hat Rhein-Berg zu wenig Impftermine bekommen?

Nicht nur wegen der Spritzen-Blockade durch das NRW-Gesundheitsministerium gehen im Bergisch Gladbacher Impfzentrum täglich 65 Impfdosen verloren, auch durch zu wenig vergebene Impftermine an Über-80-Jährige sind offenbar mehr als 1000 Impfdosen, die dem Kreis eigentlich zugestanden hätten, nicht abgerufen worden. Mehr dazu hier.

Inzidenz im Rhein-Berg-Kreis leicht gesunken

13 Uhr: Die Gesundheitsämter melden 34 Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Rheinisch-Bergischen Kreis. Damit sind derzeit 290 Person akut mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreisgebiet leicht auf 72,7 gesunken. Am Dienstag lag der Wert bei 73,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Dienstag, 16. März

14 neue Infizierungen - Inzidenz steigt weiter

18 Uhr: Mehr als zwei Drittel der Neuansteckungen im Kreisgebiet werden mittlerweile durch Mutationen des Coronavirus ausgelöst. Das hat die Auswertung des Kreisgesundheitsamts ergeben. Wie berichtet, lässt dieses sämtliche positiven PCR-Tests, die in Arztpraxen und Testzentren im Kreisgebiet genommen worden sind, seit Anfang Februar auf mögliche Mutationen des Virus untersuchen.

Während die Mutationsquote in der ersten Februar-Woche bei zehn, in der zweiten bei 35 Prozent gelegen hatte und dann auf 50 Prozent gestiegen war, lag sie nun in der ersten März-Woche bei rund 70 Prozent. „Das entspricht dem Bundesdurchschnitt“, ordnete Krisenstabssprecher Torsten Wolter ein und kündigte an, dass der Kreis die Nachuntersuchungen der positiven PCR-Tests auf die ansteckenderen Virusmutationen hin fortsetzen werde.

13.10 Uhr: Der Rheinisch-Bergische Kreis meldet 14 neue bestätigte Infizierungen mit dem Coronavirus. Damit sind im Kreisgebiet derzeit 452 Menschen infiziert. Seit dem Vortag gelten nach Meldung des Kreises 17 Menschen als genesen.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 945 Menschen. Das sind 37 mehr als am Vortag. Meldungen zu weiteren Todesfällen gibt es bislang nicht.

Die 7-Tage-Inzidenz steigt derweil weiter: Sie ist seit dem Vortag um 2,7 Punkte auf 73,8.

Montag, 15. März

Impfungen mit Astrazeneca ausgesetzt

Die im Rheinisch-Bergischen Kreis für die kommenden Tage angesetzten Termine, bei denen der Impfstoff Astrazeneca verimpft werden soll, werden nach Informationen des Kreises vorrübergehend ausgesetzt.

Die betroffenen Personen werden über ihre Arbeitsgeber per E-Mail informiert. Für die ausfallenden Termine können nach erfolgter Freigabe wieder neue Termine im Erfassungstool vereinbart werden. Auch hierrüber informiert der Rheinisch-Bergische Kreis dann die betroffenen Personen. Der Rheinisch-Bergische Kreis bittet hierfür um Verständnis.

Weitere Informationen auf der Homepage des Paul-Ehrlich-Instituts oder telefonisch bei der Bürgerhotline des Landes unter 0211 / 9119-1001.

Inzidenz in einer Woche über 15 Punkte gestiegen

Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder. Wie der Rheinisch-Bergische Kreis mitteilt, liegt sie aktuell bei 71,7 und damit um über 15 Punkte höher als vor einer Woche, wo die Inzidenz 56,01 betragen hat.

Der Kreis meldet außerdem 19 neue bestätigte Infizierungen mit dem Coronavirus. Damit sind derzeit insgesamt 457 Menschen im Kreis infiziert. 20 gelten außerdem als genesen. In Quarantäne befinden sich aktuell 908 Menschen, vier wurden außerdem gesund aus der Quarantäne entlassen.

Meldungen zu neuen Todesfällen gibt es laut Kreis keine.

Sonntag, 14. März

Sieben-Tage-Inzidenz steigt allmählich wieder an

Nach 43 neu gemeldeten Corona-Fällen am Samstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende kurzzeitig erneut über die 70er-Marke gestiegen. Nach weiteren vergleichsweise moderaten 28 Neuinfektionen am Sonntag sank sie dann wieder auf 65,7 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage.

Gleichwohl scheint nach dem Abwärtstrend mittlerweile auch die Stagnation dieses für die Bewertung der aktuellen Infektionslage herangezogenen Wertes zu wackeln. Darauf deuten neben den bundesweit wieder steigenden Zahlen auch die Werte in den Nachbarkreisen und -städten hin.

Am Sonntag betrug der Inzidenz-Wert laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) in Oberberg 116,2, in Rhein-Sieg, 59,9, in Köln 112,7 sowie in Leverkusen 72,1.

Britische Virus-Variante auf dem Vormarsch

Der vergleichsweise starke Zuwachs von Corona-Fällen in Leichlingen (plus 15 Fälle am Samstag) ist laut Kreisgesundheitsamt unter anderem auf die „Ausbreitung der ansteckenderen britischen Virus-Variante in familiären Strukturen“ zurückzuführen, wie der Krisenstab des Kreises am Samstag meldete.

Im Vergleich zu den Werten Anfang des Jahres ist die Zahl von 18 Covid-19-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern, die der Krisenstab am Samstag meldete, noch nicht in der Höhe, die den Klinikverantwortlichen vor einigen Wochen mit an die 100 Covid-19-Patienten in den vier Krankenhäusern Sorgen bereiteten.

Da die Krankenhäuser die Zahlen am Wochenende nicht übermitteln liegen vom Krisenstab keine aktuelleren Zahlen vom Sonntag vor.

Zahl der Rhein-Berger in Quarantäne geht zurück

62 weitere Infizierte gelten seit dem Wochenende als genesen. Rückläufig ist auch die Zahl der Rhein-Berger, die sich in Quarantäne befinden. Am Samstag sank ihre Zahl laut Krisenstab um 17 Personen auf 955, am Sonntag um weitere 43 Personen auf 912.

Samstag, 13. März

43 weitere Infektionen registriert

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 43 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, Wie der Kreis mitteilt, gelten 28 weitere Personen als genesen. 465 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 955 Personen in Quarantäne, das sind 17 weniger als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 70,3.

Freitag, 12. März

42 neue Infektionen - Inzidenz steigt wieder

Seit dem Vortag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis 42 neue Infizierungen mit dem Coronavirus bestätigt worden, meldet der Kreis. Damit steigt die Zahl der aktuell infizierten Menschen auf 450 an.

19 Menschen gelten außerdem als genesen. Insgesamt wurden 34 Personen aus der Quarantäne entlassen. Weiterhin bleiben aber 972 Menschen vorsorglich zuhause.

Die 7-Tage-Inzidenz steigt derweil auf 62,1, nachdem sie am Vortag leicht gesunken war und bei 60,0 gelegen hatte.

Donnerstag, 11. März

30 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle im Kreis

Wie der Rheinisch-Bergische Kreis mitteilt, sind 30 weitere Infizierungen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Demnach sind aktuell 427 Personen mit dem Virus infiziert, zehn Menschen gelten als genesen. In Quarantäne befinden sich derzeit 1.026 Menschen - das sind 125 weniger als am Vortag.

Drei Menschen sind außerdem an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, so die Mitteilung. Damit liegt die Zahl der Todesfälle im Kreis in Zusammenhang mit dem Virus bei 119.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt derweil bei 60,0 und sinkt damit um 2,5 Punkte im Vergleich zum Vortag. (ebu)

Mittwoch, 10. März

Schüler und Bärenbande müssen in Quarantäne

Sowohl Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Kippekausen als auch die „Bärenbande“-Gruppe des Awo-Familienzentrums „Haus der Kinder“ am Ahornweg in Bergisch Gladbach hat das Kreisgesundheitsamt gestern unter Quarantäne gestellt.

Wie berichtet sind seit der Rückkehr der ersten Abschlussklassen in Schulen auch diese – ebenso wie Kindergärten – immer wieder von Quarantäneanordnungen aufgrund von bekanntwerdenden Corona-Fällen betroffen.

Wie es ab der kommenden Woche aussieht, wenn auch alle anderen Schüler im Rahmen von Wechselunterricht zumindest tageweise in die Schulen zurückgehen sollen, vermag zurzeit noch niemand zu sagen.

Am Mittwoch meldete der Krisenstab des Kreises mit 38 wieder mehr Neuansteckungen als in den vergangenen Tagen. Damit stieg auch die Sieben-Tage-Inzidenz (siehe Neuinfektionsrate). 1151 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne. 21 Covid-19-Patienten (-8) werden in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, fünf (-2) davon auf Intensivstationen, vier davon beatmet (+1).

Dienstag, 9. März

Mutationsquote bleibt bei 50 Prozent – Corona in Ausschuss – Bürgermeister in Quarantäne

15.30 Uhr: Jede zweite Neuansteckung im Kreisgebiet erfolgt mit einer Mutation des Coronavirus. Das hat die fortlaufende Auswertung aller im Kreis positiv ausgefallener Corona-PCR-Tests ergeben. Während der Anteil der ansteckenderen Mutationen in der ersten Februar-Woche noch bei rund 10 Prozent gelegen hatte und in der zweiten Februar-Woche auf rund 35 Prozent angestiegen war, so erreichte die Quote in der dritten Woche die 50 Prozent, bei sie in der vierten Woche auch stagnierte, wie die am Dienstag veröffentlichten Nachuntersuchungen des Kreises zeigen.

„Das entspricht dem Bundesdurchschnitt“, ordnete Krisenstabssprecherin Birgit Bär ein und kündigte an, dass der Kreis die Auswertungen weiter fortsetzen werde.

Kreis nimmt Verschärfung der Quarantäne-Regelung teilweise zurück

Unterdessen hat der Kreis eine verschärfte Quarantäneregelung teilweise wiederzurückgezogen. Einer Allgemeinverfügung zufolge müssen Menschen im Kreis, die bei einem PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet wurden und dabei „wahrscheinlich eine Virusvariante in sich tragen“, grundsätzlich für 14 Tage in Quarantäne.

Eigentlich sollte das auch für Haushaltsangehörige von Infizierten gelten. Diesen Teil der Verfügung hob der Kreis allerdings am Montagabend wieder auf. Als Grund nennt der Kreis einen „Widerspruch bei dem benannten Adressatenkreis“. Damit gilt für Angehörige von Infizierten wieder die Quarantäneverordnung NRW, nach der eine Quarantäne endet, wenn keine Krankheitssymptome mehr vorliegen, frühestens zehn Tage ab dem ersten Testergebnis.

Neun Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden im Kreisgebiet

Einstellig war auch am Dienstag die vom Krisenstab gemeldete Zahl von neun Neuinfektionen im Kreisgebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit um knapp einen Zähler auf 55,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

29 Covid-19-Patienten werden laut Krisenstab zurzeit in Rhein-Bergs Krankenhäusern behandelt, davon sieben auf Intensivstationen und drei an Beatmungsplätzen.

10 Uhr: Nach der Sitzung des Gladbacher Hauptausschusses am vergangenen Mittwoch ist am Freitag ein Politiker aus dem Ausschuss positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Pressestelle der Kreisstadt am Montagabend mitgeteilt. Ob sich die Person mit einer mutierten Variante des Virus infiziert habe, sei noch nicht bekannt, so Stadtsprecherin Marion Linnenbrink.

Schon jetzt ist allerdings klar, dass eine Reihe von Ausschussmitgliedern in Quarantäne muss, darunter auch Bürgermeister Frank Stein. Ob noch weitere Politiker oder Verwaltungsmitarbeitende in Quarantäne müssen, kann laut Stadt erst entschieden werden, wenn die exakte Virusform bekannt ist. Wie berichtet gelten bei Ansteckungen mit Virus-Mutationen striktere Quarantäneanordnungen. Der Bergisch Gladbacher Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) stehe in einem Austausch und werde weitere Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt des Kreises abstimmen, hieß es am Abend. Als erste Sofortmaßnahme bietet die Stadtverwaltung allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Ausschusssitzung vom 3. März für den heutigen Dienstag einen Corona-Schnelltest an. Die eigentlich für heute Abend terminierte Hauptausschusssitzung ist abgesagt.

Montag, 8. März

Neuinfektironsrate sinkt auf 56,1 – Wert in Oberberg weiterhin über 100

Um mehr als acht Zähler gesunken ist die Sieben-Tage-Neuinfektionsrate zum Wochenbeginn in Rhein-Berg. 56,1 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Montag für das Kreisgebiet. Vier Neuinfektionen hatte der Krisenstab des Kreises zum Wochenbeginn gemeldet. 16 weitere Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt als genesen. Die Zahl der Rhein-Berger, die sich in Quarantäne befinden, weil sie selbst oder Kontaktpersonen von ihnen infiziert sind, stieg unterdessen: 1079 Quarantäne-Fälle wurden zu Wochenbeginn gemeldet – 15 mehr als am Sonntag.

In Oberberg bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz über der 100er-Marke. Am Montag meldete das LZG einen Wert von 119,8 für den Nachbarkreis. Ebenfalls über 100 liegt der Wert im benachbarten Remscheid (122,2). Für Rhein-Sieg meldete das LZG am Montag einen Wert von 38,0, für Köln 66,3, für Leverkusen 56,8 sowie für Solingen 86,7.

Weitere Infektion in per Quarantäneanordnung geschlossener Kita Förstchen

Von der Testaktion in der Kita Fröstchen in Leichlingen liegen laut Krisenstab nun alle noch ausstehenden Ergebnisse vor. Demnach ist eine weitere Person aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden, so dass nun insgesamt vier Mitarbeitende und sieben Kinder positive auf das Virus getestet wurden.

Wie berichtet waren vergangene Woche sämtliche Kinder und Mitarbeitende der Kita per Allgemeinverfügung des Kreisgesundheitsamts unter Quarantäne gestellt worden.

Über die Zahl der in Rhein-Bergs Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patienten konnte der Krisenstab am Montag nach eigenem Bekunden keine Angaben machen. Die entsprechenden Zahlen werden wie bericht am Wochenende nicht übermittelt.

Sonntag, 7. März

35 weitere bestätigte Corona-Fälle – Inzidenzwert steigt steil an

20:35 Uhr: Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 35 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. 416 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1.064 Personen in Quarantäne, das sind 24 weniger als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW nun bei 64,6. Gestern lag der WErt noch bei 54,7.

Samstag, 6. März

Übermittlungsfehler an das Land – Inzidenzwert bleibt über 50er-Marke bei 54,7

13.50 Uhr: Die freudige Überraschung war am Samstag nur von kurzer Dauer: 0 neue Corona-Fälle und erstmals seit Oktober 2020 wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 meldete das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Samstagmorgen. Allerdings hatte es in der Nacht ein Problem bei der Datenübertragung gegeben, wie der Krisenstab des Kreises am Vormittag mitteilte. Demnach gab es sehr wohl 20 weitere bestätigte Corona-Infektionen im Kreisgebiet. Entsprechend sank auch die Sieben-Tage-Inzidenz nicht unter 50, sondern beträgt nach Berechnungen des Krisenstabs aktuell 54,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Inzidenz-Wert in Oberberg wieder über 100

Eine böse Überraschung erlebten am Samstag unterdessen erneut die Menschen im benachbarten Oberbergischen Kreis. Dort stieg die Sieben-Tage-Inzidenz wieder auf über 100 (100,3) – und dabei handelte es sich nicht um einen Übertragungsfehler. In Rhein-Sieg beträgt die Inzidenz aktuell 43,3, in Köln 75,8 und in Leverkusen 54,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden Woche.

26 weitere Personen gelten in Rhein-Berg laut Kreisgesundheitsamt seit Samstag als genesen, 421 sind aktuell infiziert. 1088 Rhein-Berger sind in Quarantäne, das sind 113 mehr als am Freitag.

Die Zahl der Menschen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem der Krankenhäuser im Kreisgebiet behandelt werden, stieg wieder von 24 auf 29 Patienten. Sieben (Freitag: sechs) davon werden auf Intensivstationen behandelt, vier davon an Beatmungsplätzen. (wg)

(In einer früheren Version dieses Blogs wurden für den 6. März leider fehlerhafte Daten übermittelt)

Freitag, 5. März

Kita-Gruppen und Schuljahrgänge unter Quarantäne gestellt – Inzidenz bei 56,5

Ob es die Viertklässler der Gemeinschaftsgrundschule in Bergisch Gladbach Paffrath sind oder die Zehntklässler an der Gesamtschule Kürten, die Arche-Noah-Gruppe der Kita St. Engelbert in Odenthal-Voiswinkel, die Hummelgruppe der Kita Sonnenblume in Burscheid oder die Igelgruppe der Kita Förstchen in Leichlingen – zahlreiche Kita-Gruppen und Schulklassen hat das Kreisgesundheitsamt in den vergangenen Tagen komplett unter Quarantäne gestellt.

Jede zweite Infektion mittlerweile mit Virus-Mutante

Dabei gab es teilweise – wie eine Kita-Mutter der Redaktion berichtete – auch ein mehrfaches Hin und Her, da unklar war, ob es sich bei dem bekanntgewordenen Corona-Fall in der jeweiligen Einrichtung um eine Infektion mit dem „normalen“ Coronavirus oder einer der ansteckenderen Mutationen handelte. Wie berichtet werden im zweiten Fall auch Kontaktpersonen zweiten Grades vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt. Der Anteil der Mutationen bei den Neuansteckungen im Kreis betrug wie diese Woche berichtet unterdessen bereits in der dritten Februar-Woche 50 Prozent.

Weitere Fall unter Mitarbeitern des Lagezentrums im Gesundheitsamt

Auch im Lagezentrum des Gesundheitsamts hatten zwei Corona-Fälle wie berichtet zu Beginn der Woche dazu geführt, dass 52 von 83 Mitarbeitenden der betroffenen Teams in Quarantäne mussten. Mit Home-Office, Hilfe der Bundeswehr und aus anderen Abteilungen zusammengezogenen Mitarbeitern hatte man die weitere Arbeit sichergestellt.

Bei den Tests der in Quarantäne geschickten Mitarbeitern ist am Freitag ein weiterer Corona-fall aufgetreten. Dies habe jedoch keine weiteren Auswirkungen auf das Lagezentrum, sagt Krisenstabssprecherin Birgit Bär. Auch die telefonische Erreichbarkeit des Bürgertelefons (0 22 02/13 13 13) sei mittlerweile wieder „uneingeschränkt sichergestellt“.

975 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne

Insgesamt meldete der Krisenstab am Freitag aus dem gesamten Kreisgebiet 37 weitere Ansteckungen. 23 weitere Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt als genesen. 56,5 Neuinfektionen (+1,8) pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen meldete der Krisenstab am Freitag für Rhein-Berg. In Oberberg betrug der Inzidenz-Wert 92,6, in Rhein-Sieg 45,8, in Köln 74,6 und in Leverkusen 59,9.

975 Rhein-Berger befinden sich in Quarantäne – zehn mehr als am Donnerstag. 24 Covid-19-Patienten wurden in Rhein-Bergs Kliniken behandelt, davon sechs auf Intensivstationen (vier beatmet). (wg)

Donnerstag, 4. März

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 54,7

7.45 Uhr: Die Neuinfektionsrate ist im Rheinisch-Bergischen Kreis um knapp fünf Zähler auf 54,7 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden Woche gesunken. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Donnerstagmorgen veröffentlicht hat. Demnach wurden im Rheinisch-Bergischen Kreis zuletzt insgesamt 36 Neuansteckungen binnen 24 Stunden bekannt.

7491 Rhein-Berger haben sich seit Anfang März 2000 mit dem Coronavirus infiziert, 7100 gelten mittlerweile als genesen. 116 Menschen aus dem Kreisgebiet sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorbn. (wg)

Mittwoch, 3. März

Auch Soldaten aus dem Lagezentrum in Quarantäne

Zwölf Mitarbeitende aus anderen Abteilungen hat die Kreisverwaltung im Lagezentrum des Gesundheitsamts zusammengezogen, nachdem in der Schaltzentrale der Pandemie-Bekämpfung im Kreis aufgrund von zwei Corona-Fällen großflächig Quarantäne angeordnet worden war. Hinzu kommen zwölf Bundeswehrsoldaten sowie 19 Lagezentrumsmitarbeitende, die aus dem Homeoffice weiter arbeiten können. Mit den insgesamt 43 Mitarbeitern könne der Ausfall im Lagezentrum „weitestgehend kompensiert werden“, hieß es am Mittwoch aus dem Krisenstab. Lediglich am Bürgertelefon und in der Beantwortung von E-Mails und Post, komme es noch zu „leichten Verzögerungen“.

Bislang keine weiteren positiven Testergebnisse

Wie berichtet, waren zu Wochenbeginn 53 von 82 Personen im Lagezentrum per Allgemeinverfügung in Quarantäne geschickt worden. Von den 53 sind laut Krisenstab 29 bereits getestet. Die bislang vorliegenden fünf Testergebnisse seien allesamt negativ.

Unter den in Quarantäne geschickten Lagezentrumsmitarbeitern sind auch 19 Bundeswehrsoldaten. Da die Soldaten gerade ihren Dienstwechsel hatten, als die beiden Infektionen mit Virus-Mutationen bekannt wurden, waren Kräfte von zwei Einheiten betroffen.

Drei Teams im Lagezentrum betroffen

Laut Quarantäne-Anordnung des Kreises war für drei Teams des Lagezentrums (Kontakt, Index und Post) Quarantäne bis zum 11. März angeordnet. Die Teams „Kontakt“ und „Index“ hätten in „Schichten übergreifend gearbeitet“, erläuterte Krisenstabssprecherin Birgit Bär auf Nachfrage.

Die aus anderen Abteilungen nun ins Lagezentrum abgeordneten Kräfte seien größtenteils bereits in den vergangenen Monaten schon einmal im Lagezentrum eingesetzt gewesen, hätten also entsprechend Erfahrung, erläuterte Bär im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Bundeswehr schicke zudem kurzfristig Ersatz für die ausgefallenen Kräfte, so dass weiterhin zwölf Soldaten im Lagezentrum eingesetzt seien.

Jede zweite Infektion mit Virus-Mutante

Prozent der bestätigten Corona-Neuansteckungen im Kreisgebiet erfolgten in der dritten Februar-Woche mit einer ansteckenderen Virus-Mutation. Das geht aus einer Auswertung des Krisenstabs hervor. Demnach hat sich vom 15. bis zum 21. Februar bereits jeder zweite coronapositiv getestete Rhein-Berger mit einer Mutation des Virus angesteckt. In der ersten Februar-Woche hatte die Quote noch bei 10, in der zweiten Woche bei 35 Prozent gelegen. Die für die dritte Februar-Woche ermittelte Quote von 50 Prozent entspreche dem Bundesdurchschnitt, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär. Sie kündigte an, dass die Untersuchung sämtlicher positiver PCR-Tests auf Mutationen fortgesetzt werde.

22 weitere bestätigte Corona-Fälle meldete der Krisenstab am Mittwoch, 15 weitere Personen gelten als genesen. die Sieben-Tage-Neuinfektionsrate (Inzidenz) stieg leicht um 2,1 Zähler auf 59,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen (Landesdurchschnitt: 63,8). 972 Rhein-Berger sind in Quarantäne (- 24), 26 Corona-Patienten in den Kliniken (+1). (wg)

Dienstag, 2. März

Impfung bald auch in Schwerpunktpraxis

Ab der kommenden Woche sollen die ersten Lehrkräfte, Kita-Mitarbeitende und Tagespflegepersonen im Gladbacher Impfzentrum geimpft werden können. Ab dem 1. April könnte es die Corona-Schutzimpfung dann auch in einer ersten Schwerpunktpraxis geben. „Wir sind froh, dass der neue Impferlass des Landes es zulässt, ab 1. April eine solche Schwerpunktpraxis einrichten zu können“, äußerte sich Landrat Stephan Santelmann. Der Kreis erwägt wie vor Beginn der Corona-Schutzimpfungen angekündigt, als erstes einen weiteren Impfstandort im Nordkreis einzurichten. Im Gespräch ist eine Praxis in Wermelskirchen.

Voraussetzung dafür ist, dass das zentrale Impfzentrum in Bergisch Gladbach ausgelastet ist. „Diesen Zustand werden wir im Laufe des März erreichen“, sagt Kreissprecherin Birgit Bär im Hinblick auf die vier Impfstraßen im Zentrum in der Rhein-Berg-Galerie, die seit Montag wie berichtet täglich von 8 bis 20 Uhr in Betrieb sind. „In Wermelskirchen kommt dann eine weitere Impfstraße dezentral in einer Arztpraxis hinzu“, erläutert Bär.

Im Lagezentrum greift Plan B

Der neue Erlass des Gesundheitsministeriums erlaubt bis zu fünf Schwerpunktpraxen pro Kreis, in denen gegen Corona geimpft werden darf. In Wermelskirchen will der Kreis damit starten, in der Folge seien weitere auch im Kreissüden nicht ausgeschlossen, hieß es am Dienstag.

Zunächst aber muss man im Kreishaus derzeit die ab 8. März vorgezogenen Impfungen für Schul- und Kita-Personal organisieren. Ein entsprechendes Terminmodul werde vorbereitet, so Kreissprecherin Bär. Geimpft werden sollen nicht komplette Kollegien, sondern einzelne Gruppen von Kitas und Schulen.

Im Lagezentrum des Kreisgesundheitsamts, in dem wie berichtet am Montag zwei Infektionen mit der britischen Virus-Mutation bekannt geworden waren, laufen derzeit weitere Tests. Am Mittwoch rechne man mit weiteren Ergebnissen, so Bär. Nachdem 53 von 82 Mitarbeitern in Quarantäne mussten, greife Plan B, nach dem einschlägig erfahrene Mitarbeitende aus anderen Ämtern ins Lagezentrum geholt würden.

Montag, 1. März

Ausbruch im Lagezentrum des Gesundheitsamtes

Wie der Rheinisch-Bergische Kreis mitteilt, befindet sich ein Großteil der Mitarbeiter des Lagezentrums derzeit in Quarantäne. Der Grund: In zwei Teams sind unabhängig voneinander zwei Fälle der britischen Virusmutation aufgetreten. Zum einen im Team der Corona-Hotline, zum anderen bei der Kontaktpersonennachverfolgung.

Corona-Ausbruch in Wohnhaus für Behinderte

Durch die Corona-Fälle im Kreisgesundheitsamt ist zwar laut Krisenstab derzeit unklar, ob der Anteil der ansteckenderen Virus-Varianten in dieser Woche ausgewertet werden kann. Fest steht aber, dass sie sich rasant ausbreiten. Am Montag wurde eine Infektion mit der britischen Mutation aus der Mitarbeiterschaft des Caritas-Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen in Wermelskirchen gemeldet.

Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Testaktion wurden dann laut Krisenstab des Kreises drei weitere Mitarbeitende aus insgesamt vier Wohngruppen sowie fünf Bewohner aus zwei Wohngruppen positiv auf das Coronavirus getestet. Ob es sich bei den übrigen Betroffenen auch um die ansteckendere britische Virus-Mutation handele ist derzeit noch offen. Die entsprechenden Nachtestergebnisse stünden noch aus, so Krisenstabssprecherin Birgit Bär. Das Kreisgesundheitsamt hat die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht

Insgesamt meldete der Krisenstab am Montag 28 Neuansteckungen im Kreisgebiet, 32 weitere Personen galten laut Kreisgesundheitsamt als genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten nahm um vier Personen ab, die Zahl der Rhein-Berger, die in Quarantäne sind, weil sie selbst oder eine Kontaktperson mit dem Virus infiziert sind, stieg um 55 nunmehr auf wieder über 1000 (1031).

Auch die Neuinfektionsrate stiegt leicht auf 58,2 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden Woche. Damit stieg die Inzidenz gegenüber Sonntag leicht um 1,7 Zähler. In Oberberg betrug der Wert gestern 79,0, in Rhein-Sieg 44,1 und in Köln 72,0.