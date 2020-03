Coronavirus in Rhein-Berg: 69 Personen im Kreisgebiet infiziert

Rhein-Berg -

Mehr als 1000 bestätigte Fälle einer Ansteckung mit dem Coronavirus gibt es mittlerweile in ganz NRW. fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen.

Mittwoch, 18. März: Besucherstopp für Kliniken in Bergisch Gladbach

17.50 Uhr: Der kreis meldet 69 bestätigte Fälle von Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Das ist ein Anstieg um 10 Personen gegenüber den zuletzt bekannten Fällen. Fünf Personen aus Bergisch Gladbach, drei aus Wermelskirchen und zwei aus Leichlingen wurden positiv getestet. Gemeinschaftseinrichtungen sind nicht betroffen.

9.27 Uhr: Die drei Gladbacher Kliniken lassen Patientinnen und Patienten keinen Besuch mehr empfangen, mit nur wenigen Ausnahmen. Ein ursprünglicher Appell hatte nicht funktioniert, so der Pflegedienstleiter im Evangelischen Krankenhaus in Bergisch Gladbach. Die Krankenhäuser bereiten sich außerdem auf einen möglichen Ernstfall vor. Planbare Operationen sind verschoben, um Intensivkapazitäten freizuhalten.

Diverse Supermärkte planen Lieferdienste.

Dienstag 17. März: So reagieren die Gastwirte auf Zwangsschließungen

17.40 Uhr: Eine Tür ist abgesperrt, vor der zweiten steht ein Security-Mitarbeiter: „Wo wollen Sie hin?“ „Zur Post“, sagt die junge Frau mit der Handtasche. „Okay, die hat noch geöffnet, im Untergeschoss, aber nur hin und wieder hierher zurück.“ Die Einlasskontrollen an der Rhein-Berg-Galerie wirken gespenstig, aber seit Dienstag ist das Einkaufszentrum dazu angehalten, die Besucher allein zur Deckung des dringenden oder täglichen Bedarfs ins Haus zu lassen.

Neben dem Eingang stapelt Luca die Stühle des Eiscafés „Don Gelati“. Seit der jüngsten Allgemeinverfügung der Stadt Bergisch Gladbach darf niemand mehr Speisen in einem Gladbacher Restaurant oder in dessen Außengastronomie verzehren. Nur Mitnehmen ist noch erlaubt. Beim Eiscafé um die Ecke sind die Außenmöbel abgeriegelt. Die Gäste holen sich ihr Eis am Tresen – und setzen sich fünf Meter weiter auf die Bank in der Fußgängerzone. Das „Alte Pastorat“ ein par Meter weiter hat bereits komplett geschlossen, die Tische in der Bäckerei schräg gegenüber sind mit Absperrband beklebt: Setzen verboten. Im Theater-Café am Bergischen Löwen hängt ein Schild: „Vorübergehend geschlossen!“

In Overath und Rösrath haben Restaurants noch geöffnet

Helle Aufregung herrscht in der Gastronomie. Während in Bergisch Gladbach und Odenthal gar nichts mehr geht, dürfen die Betriebe in Overath und Rösrath tagsüber bis 18 Uhr servieren. Theoretisch. „Uns hat das Ordnungsamt den Betrieb offiziell verboten,“ sagt Christopher Wilbrand von der Post in Odenthal. Ebenso wie die meisten Kollegen haben die Wilbrands Kurzarbeit angemeldet für ihre Angestellten. „Wir schließen jetzt unser Restaurant und nutzen die Situation als Kreativpause,“ gibt sich der Sternekoch optimistisch. „Wir werden gestärkt wieder eröffnen, sobald wir es können.“

Für Andrea Tamas vom Haus Thal in Overath ist ebenfalls Schluss. Trotzig hat sie im Biergarten drei Tische aufgestellt. Aber: „Tagsüber kommt doch keiner,“ sagt sie. Die Gastronomin ist verzweifelt: „An einem Tag haben wir 300 Buchungen verloren. Die Absagen kamen im Minutentakt.“ Wandergruppen, Geburtstage, Taufen, alles weg, auf Null. Seminare sind storniert bis Ende April. Auch das Hotel ist betroffen.



Tamas ist fassungslos, was alles plötzlich möglich ist: „Acht Amerikaner haben in der Nacht fluchtartig das Hotel verlassen, nachdem Trump mit Einreiseverbot gedroht hat.“ Die Chefin macht sich auch Sorgen darüber, wie ihre Angestellten mit der Kurzarbeit zurechtkommen. „Ob 65 Prozent des Gehalts für den Lebensunterhalt reichen, ich weiß nicht,“ zweifelt sie.

„Mehr als zwei Monate überlebe ich nicht“

Dominik Eßer ist mit seinem Gasthaus Schwäke in Bergisch Gladbach-Sand vom „Worst Case“ betroffen, er darf gar keine Gäste im Lokal bewirten, auch nicht tagsüber. Für den jungen Koch ist das deshalb besonders bitter, weil er – der ehemalige Küchenchef – das Gasthaus vor kurzem erst übernommen und gut investiert hat. Den beliebten Biergarten, ein wichtiger Baustein der Gastronomie, hat er für den kommenden Sommer neu gestaltet und hoffte auf eine gute Saison. „Ich habe zwei Jahre umsonst gearbeitet,“ sagt Eßer resigniert. Ob die Bank ihm zur Überbrückung helfen wird, kann er noch gar nicht sagen.

Auch für Joel Schramm steht die Existenz auf dem Spiel. „Mehr als zwei Monate überlebe ich nicht“, sagt der Patron der Dröppelminna in Herrenstrunden. Das traditionsreiche französische Lokal ist ausgezeichnet mit einem Teller im Guide Michelin. „Ich kann das Personal doch nicht einfach in Urlaub schicken,“ so Schramm.

„Das Geschäft ist einfach nicht mehr kalkulierbar.“

Da hat es Martin Backhausen leichter. Der Betreiber von „Seefisch & Meer“ in Untereschbach dürfte sogar als Lebensmittelhandel weiter machen, nimmt aber eine Auszeit. „Wir machen Betriebsferien bis 5. April,“ erklärt sein Stellvertreter Peter Gooß. „Das Geschäft ist einfach nicht mehr kalkulierbar.“

Wie ein Fels in der Brandung scheint da Josée Moissonnier im Restaurant Klostermühle in Rösrath, das (noch) bis 18 Uhr servieren darf. „Das Mittagsgeschäft geht immer,“ sagt die Chefin. „Jetzt machen wir von 12 bis 18 Uhr durch und abends Pause.“ Die Mühle hat viele Stammkunden, darauf setzt Moissonnier, die auch über einen Lieferservice nachdenkt.



So geht die Kirche in Rhein-Berg mit der Krise um

8.07 Uhr: Die Kirchen im Kreis bleiben zwar geöffnet, es finden aber keine Gottesdienste statt. Das Erzbistum Köln hatte bereits am Samstag alle Messen und Gottesdienste untersagt. Die Stadt Köln untermauerte das am Sonntag mit einer Allgemeinverfügung, ebenso wie Rösrath und Bergisch Gladbach.

Sonntag, 15. März: Stadt und Kreis verbieten große Familienfeier

22.45 Uhr: Eine Familienfeier mit 900 Personen haben Kreis und Stadt Bergisch Gladbach am Samstag nach eigenen Angaben im Stadtteil Gronau untersagt.

Alle Veranstaltungen in der Kreisstadt und Rösrath untersagt

15 Uhr: Sämtliche Veranstaltungen auf dem Bergisch Gladbacher Stadtgebiet hat die Kreisstadt in der Nacht zu Sonntag bis zum 19. April durch eine Allgemeinverfügung abgesagt. Das gleiche gilt in der Stadt Rösrath. Betroffen sind alle Konzerte, Seminare, Vorträge, Konzerte und Kinovorführungen. Auch Schwimmbäder sind geschlossen.

Samstag, 14.März: Anträge nötig für Notangebot in Kitas



20:00 Uhr: Neben den Schulen schließen in dieser Woche auch die Kitas in Rhein-Berg. Konkret hat das NRW-Gesundheitsministerium sämtliche Betreuungseinrichtungen dazu angehalten, ab Montag, 16. März, bis zum Ende der Osterferien am 19. April „Kindern und ihren Eltern den Zutritt zu sämtlichen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen zu untersagen“. Darauf weist der Rheinisch-Bergische Kreis hin. Das heiße: „Die Einrichtungen sind zwar grundsätzlich geöffnet, doch der Personenkreis derer, die das Angebot nutzen dürfen ist eingeschränkt.“

Wer zu diesem Personenkreis zählt, hat das Kreisjugendamt für die Kitas in seinem Zuständigkeitsbereich (Burscheid, Kürten, Odenthal) in einem Elternbrief zusammengefasst.



Schriftlicher Antrag an das Kreisjugendamt nötig

Demnach können Menschen, die in der Gesundheitsversorgung oder Pflege, in der Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe, in der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) oder öffentlicher Infrastruktur (Telekommunikation, Strom/Wasser/Gas, ÖPNV, Rechenzentren, Straßenmeisterei, Lebensmittelversorgung u.a.) oder an zentralen Stellen in Staat, Justiz oder Verwaltung tätig sind, Ausnahmen für die Betreuung ihrer Kinder erhalten. Notwendig ist dafür ein schriftlicher Antrag an das Kreisjugendamt (für Eltern in Kürten, Odenthal und Burscheid) beziehungsweise die jeweilige Heimatstadt.

Entsprechende Anträge haben der Kreis und erste Städte bereits auf ihren Internetseiten bereitgestellt. Voraussetzung für die Not-Kinderbetreuung ist grundsätzlich, dass die Kinder keine Krankheitssymptome zeigen, nicht in Kontakt mit infizierten Personen standen und in den vergangenen 14 Tagen nicht aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. (wg)

www.rbk-direkt.de

Freitag, 13. März: 28 bestätigte Corona-Fälle in Rhein-Berg

Nachdem bereits am Donnerstagabend sechs neue Corona-Fälle bekannt geworden waren, sind bis Freitagnachmittag bereits zehn weitere hinzugekommen.

Die nunmehr 28 bestätigten Corona-Fälle im Kreisgebiet verteilten sich laut Kreisgesundheitsamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Bergisch Gladbach (6), Kürten (1), Leichlingen (4), Odenthal (1), Overath (6), Rösrath (1) und Wermelskirchen (3). Sechs aktuelle Fälle müssten noch zugeordnet werden, teilte der Kreis am Nachmittag mit. „Die Kontaktpersonen wurden ermittelt und kontaktiert.“ Sämtliche Kontaktpersonen stehen unter häuslicher Quarantäne. Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kindergärten sind laut Kreis nicht betroffen. „Den Betroffenen geht es den Umständen entsprechend gut“, so ein Sprecher des Kreises.

Mittwoch, 11. März: Mittlerweile zwölf Infizierte

Nach der Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt in einem Corona-Risikogebiet ist jetzt auch eine 50-jährige Frau aus Odenthal an der Virusinfektion erkrankt. Das hat der Rheinisch-Bergische Kreis am Mittwochmittag bestätigt.

Laut Kreisgesundheitsamt hat die Odenthalerin seit dem 8. März Symptome. Am 10. März wurde ein Abstrich veranlasst. Dessen Ergebnis fiel positiv aus. „Die Erkrankte hält sich zu Hause auf und steht unter häuslicher Quarantäne“, teilt das Kreisgesundheitsamt in einer Pressemeldung mit.

Aus dem Umfeld der 50-Jährigen ermittelte das Kreisgesundheitsamt neun Kontaktpersonen. Auch für diese gilt nach Angaben der Behörde die häusliche Quarantäne.

Sonntag, 1. März: Erste Infektion in Rhein-Berg

Nach Köln und Bonn ist nun auch im Rheinisch-Bergischen Kreis die erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten. Das hat die Kreisverwaltung am Sonntagabend mitgeteilt. Wie sich die Frau angesteckt hat, sei derzeit noch unklar, sagte Kreissprecher Schiele am Sonntagabend auf Nachfrage.

„Der Test einer Patientin aus Overath ergab am Sonntagnachmittag, dass es sich um das Virus handelt“, sagte Kreissprecher Alexander Schiele. Die Frau befinde sich in häuslicher Quarantäne. Sie dürfe die eigenen vier Wände derzeit nicht verlassen, so Schiele weiter. Wie sich die Frau angesteckt hat, sei derzeit noch unklar, sagte Kreissprecher Schiele am Sonntagabend auf Nachfrage.

Erkrankten gehe es „den Umständen entsprechend gut“

Am Freitag hatte die Patientin ihrem Hausarzt telefonisch unklare Symptome mit Fieber geschildert. Der Frau gehe es „den Umständen entsprechend gut“, so die Kreisverwaltung am Sonntagabend in einer Pressemitteilung. Das Gesundheitsamt des Kreises hat unterdessen damit begonnen, die Kontakte der Patientin zu ermitteln und anzusprechen. „Je nach Intensität des Kontaktes und Vorliegen von Beschwerden erfolgten die entsprechenden Empfehlungen wie beispielsweise zuhause zu bleiben“, so Kreissprecher Schiele. In diesem Fall betreffe die Quarantäne auch enge Familienangehörige.

Eigener Schutz und Infos Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, empfiehlt das Kreisgesundheitsamt anlässlich des ersten bestätigten Corona-Falls in Rhein-Berg erneut, die allgemeinen Hygienemaßnahmen zu beachten: Dazu zählen beispielsweise das häufige und ausgiebige Waschen der Hände. Hygienisches Niesen und Husten sei wichtig, beispielsweise in ein Einweg-Taschentuch und wenn ein solches nicht greifbar ist, in die Armbeuge und danach sich gründlich die Hände zu waschen. Ansammlungen von großen Menschenmassen sollten gemieden werden. Informationen des Robert-Koch-Institutes mit häufig gestellten Fragen zum Coronavirus hat der Rheinisch-Bergische Kreis auf seiner Internetseite: www.rbk-direkt.de/informationen-zum-coronavirus.aspx

„Wenn Personen Kontakt mit einem bestätigten Fall gehabt haben sollten oder sich in einem der Risikogebiete aufgehalten und Beschwerden haben, sollten sie telefonisch Kontakt mit ihrem Hausarzt aufnehmen“, rät das Kreisgesundheitsamt. Der Hausarzt entscheide dann über die weiteren einzuleitenden medizinischen Schritte – wie beispielsweise den Besuch in seiner Praxis oder die stationäre Einweisung in ein Krankenhaus.

Sollte bei einer Person nach einem Test auf das neue Coronavirus eine Infektion nachgewiesen werden, so erfolgt automatisch die Meldung durch das Labor oder den Arzt oder die Ärztin an das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises.