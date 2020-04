Coronavirus in Rhein-Berg: Erstes Pflegeheim betroffen – Acht neue Fälle

Rhein-Berg -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen.

Samstag, 4. April: Erstes Pflegeheim in Bergisch Gladbach von Corona-Fall betroffenen - Kontaktpersonen dürfen Zimmer nicht verlassen

17.18 Uhr: Acht weitere bestätigte Corona-Fälle sind seit gestern laut Krisenstab im Rheinisch-Bergischen bekannt geworden. Die neuen bestätigten Corona-Infektionen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4), Kürten (1), Odenthal (2) und Wermelskirchen (1). "Die Kontaktpersonen der betroffenen Patienten sind ermittelt worden und werden entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt", so Torsten Wolter vom Krisenstab.

Insgesamt haben sich nun seit Anfang März 258 Rhein-Berger mit dem Coronavirus infiziert, darunter 109 Bergisch Gladbacher, 33 Rösrather, 32 Wermelskirchener, 28 Overather, 20 Leichlingener, 14 Odenthaler sowie jeweils elf Burscheider und Kürtener.

Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt

17 Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. das sind drei mehr als noch am Freitag. Der Kreis weist allerdings darauf hin, dass Patienten, die in einem hiesigen Krankenhaus stationär sind, nicht unbedingt alle aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis stammen und umgekehrt auch Rhein-Berger in Kliniken im Umland sein können. Daher geben die Zahlen kein genaues Abbild über stationär behandelte Personen ab, die im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnen.

132 Patienten seit Anfang März genesen

Von den 258 bestätigten Fällen gelten 132 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich laut Kreisgesundheitsamt wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (52), Burscheid (6), Kürten (6), Leichlingen (8), Odenthal (5), Overath (16), Rösrath (19) und Wermelskirchen (20).

Insgesamt befinden sich 574 Personen in Quarantäne. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (243), Burscheid (31), Kürten (39), Leichlingen (49), Odenthal (26), Overath (60), Rösrath (61) und Wermelskirchen (65).

0.13 Uhr: Wie der Krisenstab des Kreises in der Nacht auf Samstag mitteilte, ist jetzt auch das erste Pflegeheim im Kreisgebiet von einer Corona-Infektion betroffen. "Es handelt sich um eine Person aus der Mitarbeiterschaft einer Senioreneinrichtung in Bergisch Gladbach", teilte Krisenstab-Sprecherin Bär mit. Die betroffene Person sei am 26. März zuletzt im Pflegedienst tätig gewesen. Am Freitag vor einer Woche (27. März) habe sie dann erste Symptome einer Covid-19-Erkrankung gezeigt. "Heute Abend kam das positive Testergebnis", so die Krisenstab-Sprecherin.

Gesundheitsamt macht mehrere Bewohner als Kontaktpersonen aus

Noch am Abend waren Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes vor Ort, um die Kontaktpersonen ausfindig zu machen. Dabei handele es sich laut Krisenstab um mehrere Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung, die von dem Erkrankten betreut worden sind. Darüber hinaus seien einige Mitarbeitende der Einrichtung betroffen, so Birgit Bär. Zu Zahlen von Betroffenen machte der Krisenstab zunächst keine Angaben.

Für die Kontaktpersonen in der Einrichtung ordnete das Kreisgesundheitsamt Quarantäne an. "Das bedeutet für die Bewohnerinnen und Bewohner, dass sie für die Dauer der angeordneten Quarantäne ihr Zimmer nicht verlassen dürfen", erläutert Krisenstab-Sprecherin Bär. "Dies sind wesentliche Einschränkungen für die älteren Menschen, die zwar schwer wiegen, jedoch notwendig sind, um weitere Infektionsketten zu unterbrechen." Gerade in einer Einrichtung der Seniorenpflege sei dies allerdings von besonderer Bedeutung, da die Bewohner zur Risikogruppe gehören, die von schweren Verläufen einer Infektion mit dem Coronavirus besonders betroffen seien.

Mitarbeiter unter häuslicher Quarantäne

Die Kontaktpersonen aus dem Kollegenkreis der erkrankten Person wurden laut Kreisgesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gesetzt oder müssen vorsorglich unter vollständiger Schutzkleidung weiterarbeiten. Das sei nötig, um die Sicherheit der Pflegebedürftigen, aber auch die "Funktionsfähigkeit der Pflegestrukturen in der Pflegeeinrichtung aufrecht zu erhalten, so die Sprecherin des Krisenstabs.

Erst am Mittwoch hatte der Rheinisch-Bergische Kreis per Allgemeinverfügung einen Aufnahmestopp für Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet angeordnet und vor der Neuaufnahme von Bewohnern eine zweiwöchige Quarantäne zur Bedingung gemacht.

Freitag, 3. April: 250 bestätigte Fälle seit Anfang März - 563 Rhein-Berger in Quarantäne

16.44 Uhr: Zum Ende der Woche sind die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreisgebiet wieder angestiegen. Meldete das Kreisgesundheitsamt Dienstag und Mittwoch je sieben weitere bestätigte Corona-Fälle, so waren es am am Donnerstag zehn und am Freitag 14 neue Corona-Fälle. Die Kontaktpersonen der Betroffenen seien ermittelt worden, würden verständigt und unter häusliche Quarantäne gesetzt, so Krisenstabs-Sprecherin Birgit Bär.

Die neuen Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (6), Burscheid (1), Kürten (1), Leichlingen (1), Overath (1), Rösrath (1) und Wermelskirchen (3).

14 Corona-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern

14 Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet. Der Kreis weist aber darauf hin, dass diese Patienten nicht unbedingt alle aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis stammen und umgekehrt auch Rhein-Berger in Kliniken im Umland sein können.

116 der insgesamt 250 Rhein-Berger, die sich seit Anfang März nachgewiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert haben , gelten inzwischen als genesen: Gladbach (47), Burscheid (2), Kürten (5), Leichlingen (7), Odenthal (4), Overath (15), Rösrath (17) und Wermelskirchen (19).

Nur ein Rhein-Berger durfte Quarantäne am Freitag verlassen

563 Menschen befinden sich in Rhein-Berg laut Kreisgesundheitsamt zurzeit in Quarantäne, das ist eine Person Weniger als einen Tag zuvor. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (233), Burscheid (30), Kürten (43), Leichlingen (46), Odenthal (29), Overath (56), Rösrath (59) und Wermelskirchen (67). (wg)

Donnerstag, 2. April: Aufnahmestopp für Pflegeeinrichtungen - Zehn neue Corona-Fälle - 236 bestätigte Erkranungen seit Anfang März

17.16 Uhr: Zehn weitere bestätigte Corona-Fälle sind laut Kreisgesundheitsamt seit gestern bekannt geworden. Die neuen Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (2), Kürten (1), Odenthal (2), Overath (3) und Wermelskirchen (2).

Unterdessen hat der Rheinisch-Bergische Kreis einen Aufnahmestopp für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe per Allgemeinverfügung angeordnet. Wenn es zu Corona-Fällen in solchen Einrichtungen komme, seien Menschen, die den Risikogruppen angehören besonders gefährdet, erläuterte die Sprecherin des Krisenstabds, Birgit Bär. "Diese gilt es auch besonders zu schützen"

Kreis mietet spezielle Quarantäne-Einrichtungen an

Um die Bewohner bestmöglich zu versorgen und die Regeleinrichtungen zu schützen, ist eine Neu- oder Wiederaufnahme von Bewohnern nur in Pflegeinrichtungen und Einrichtungen zur Eingliederungshilfe nach der neuen Allgemeinverfügung nur möglich, nachdem diese sich in vierzehntägiger Quarantäne befunden haben.

"Wenn die Quarantäne über eine Isolierstation oder ein Isolierzimmer in der Einrichtung sichergestellt werden kann, dann innerhalb der Einrichtung,", so Krisenstab-Sprecherin Birgit Bär, "falls dies nicht möglich ist, erfolgt dies über eine Quarantäne-Einrichtung, die der Rheinisch-Bergischen Kreis anbietet."

Der Kreis habe hierfür mehrere Kurzzeit-Pflegeeinrichtungen mit einem Quarantänekonzept eingerichtet, die in Kürze startklar seien. Dort sollen die Bewohner ihre Quarantänezeit unter besonderer Betreuung von entsprechendem Fachpersonal verbringen. Vor Ablauf der vierzehntägigen Quarantänezeit wird ein Abstrich genommen. "Bei negativem Ergebnis erfolgt die Verlegung in die vorgesehene Regeleinrichtung", so Krisenstab-Sprecherin Birgit Bär.

Zehn Corona-Infizierte in rheinisch-bergischen Krankenhäusern

Insgesamt haben sich nun seit Anfang März 236 Rhein-Berger an dem Coronavirus infiziert. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (99), Burscheid (10), Kürten (9), Leichlingen (19), Odenthal (12), Overath (27), Rösrath (32) und Wermelskirchen (28).

Zehn Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich laut Krisenstab des Kreises aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.

Allerdings, so Krisenstab-Sprecherin Bär, seien diese Patienten nicht alle aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Umgekehrt seien auch Rhein-Berger in Kliniken im Umland in Behandlung. "Daher geben die Zahlen kein genaues Abbild über stationär behandelte Personen ab, die im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnen", so die Krisenstab-Sprecherin.

114 Patienten gelten mittlerweile als genesen

Von den 236 bestätigten Corona-Fällen in Rhein-Berg seit Anfang März gelten 114 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (47), Burscheid (1), Kürten (5), Leichlingen (7), Odenthal (4), Overath (15), Rösrath (16) und Wermelskirchen (19).

Insgesamt befinden sich 564 Rhein-Berger in Quarantäne. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (242), Burscheid (31), Kürten (42), Leichlingen (44), Odenthal (26), Overath (54), Rösrath (62) und Wermelskirchen (63).

Mittwoch, 1. April: Erneut sieben neue Corona-Fälle - 226 bestätigte Erkranungen seit Anfang März

17.06 Uhr: Sieben weitere bestätigte Corona-Fälle sind laut Kreisgesundheitsamt seit gestern in Rhein-Berg bekannt geworden. Das hat der Krisenstab des Kreises mitgeteilt. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (5), Burscheid (1) und Leichlingen (1). Sämtliche Kontaktpersonen der neu infizierten Corona-Patienten würden ermittelt, kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt, so Krisenstabs-Sprecherin Birgit Bär.

Anstieg blieb gegenüber Vortag kostant

Der Anstieg der Corona-Fälle blieb damit gegenüber dem Vortag konstant. Auch am dienstag hatte das Kreisgesundheitsamt sieben neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Am Montag waren es zwölf bestätigt Neuinfektionen gewesen, am Sonntag waren 13 gemeldet worden.

„Stadt mit K“ – Der Newsletter Alles, was Sie zum Coronavirus in Köln wissen müssen In Zeiten des Coronavirus ist es besonders wichtig, immer auf dem aktuellen Stand der Ereignisse zu sein. Unser neuer Newsletter „Stadt mit K“ bietet Ihnen genau das – in nicht mal fünf Minuten Lesezeit. Bis 7 Uhr liefern wir Ihnen von Montag bis Samstag alle Infos für den Tag und erzählen Ihnen außerdem, was in Köln wichtig ist und was über den Tag wichtig wird. Als Newsletter-Abonnent erhalten Sie außerdem regelmäßig exklusive Infos und Geschichten. Alles komplett kostenlos und mit nur einem Link bestellbar. Hier geht's zur Anmeldung.

Seit Anfang März sind damit insgesamt 226 Menschen in Rhein-Berg an Covid-19 erkrankt. Die Fälle verteilen sich laut Kreisgesundheitsamt wie folgt auf die einzelnen Städte und Gemeinden: Bergisch Gladbach (97), Burscheid (10), Kürten (8), Leichlingen (19), Odenthal (10), Overath (24), Rösrath (32) und Wermelskirchen (26).

96 Patientenseit Anfang März genesen

96 der seit Anfang März an Covid-19 erkrankten 226 Rhein-Berger gelten laut Kreisgesundheitsamt zwischenzeitlich als genesen. Ihre Zahl verteilt sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (34), Kürten (5), Leichlingen (6), Odenthal (4), Overath (14), Rösrath (16) und Wermelskirchen (17). Damit sind aktuell 130 Menschen in Rhein-Berg an Covid-19 erkrankt.

575 Personen befinden sich laut Kreis zurzeit in Quarantäne: Bergisch Gladbach (250), Burscheid (34), Kürten (45), Leichlingen (45), Odenthal (29), Overath (50), Rösrath (60) und Wermelskirchen (62).

Dienstag, 31. März: Dritter Todesfall in Rhein-Berg - 219 bestätigte Erkranungen seit Anfang März

17.17 Uhr: Eine unter anderem an Covid-19 erkrankte 84-jährige Patientin aus Overath ist am Dienstag in einem Gladbacher Krankenhaus laut Kreisgesundheitsamt an den „Folgen schwerer multipler Vorerkrankungen“ gestorben. „Aufgrund der Schwere der Vorerkrankungen ist nicht sicher, ob die Patientin an den Folgen der Corona-Infektion verstorben ist, es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden“, sagt Birgit Bär, die im Krisenstab des Kreises für Bevölkerungsinformation und Medienarbeit zuständig ist.

Im „infektiösen Zeitraum“ habe die Patientin „keine Außenkontakte“ gehabt, so Bär. Das medizinische Personal, das in Kontakt mit der Patientin gekommen sei, sei aufgrund der verwendeten Schutzausrüstung lediglich auf der Basis von Kontaktpersonen dritten Grades eingestuft worden, für die keine weitergehenden Einschränkungen wie Quarantäne oder ähnliches angeordnet werden müsse.

„Schutzmaßnahmen für ältere Menschen sind nötig“

„Auch dieser traurige Todesfall verdeutlicht, dass ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen besonders geschützt werden müssen“, so Krisenstab-Sprecherin Birgit Bär. Die aktuellen drastischen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung seien dafür absolut notwendig. Jeder Bürger stehe in der Verantwortung soziale Kontakte soweit wie möglich zu vermeiden, so Bär. „Besonders gefährdete Personengruppen sollten derzeit auch von nahestehenden Menschen möglichst nicht besucht werden.“

219 Corona-Infektionen seit Anfang März

Insgesamt meldete der Krisenstab des Kreises am Dienstag sieben weitere bestätigte Corona-Fälle in Rhein-Berg. Damit sind seit Anfang März in Rhein-Berg insgesamt 219 Menschen an Covid-19 erkrankt.

Auch die Zahl der mittlerweile genesenen Patienten steigt täglich: gestern erneut um zehn auf nun 84 Personen. Damit sind aktuell 135 am Coronavirus erkrankt.

Warum die Zahl der Genesenen nicht grundsätzlich von der Zahl der Erkrankten seit Anfang März abgezogen wird) „Das ist aus epidemologischen Gründen notwendig, um den Verlauf der Epidemie vergleichen zu können“, erläutert Krisenstab-Sprecherin Birgit Bär.

Montag, 30. März: 212 bestätigte Fälle - Ambulanter Pflegedienst betroffen

17.07 Uhr: Bei einer Routineoperation in einem Kölner Krankenhaus ist eine Rösratherin laut Krisenstab des Kreises positiv auf Corona getestet worden. Die Frau lebt zwar in einer eigenen Wohnung, wird dort aber von einem ambulanten Pflegedienst betreut. "Die Kontaktpersonen aus dem ambulanten Pflegedienst sowie aus dem privaten Umfeld wurden ermittelt, bzw. sind in der Ermittlung", so Birgit Bär vom Krisenstab am späten Montagnachmittag. Für das Pflegepersonal, das mit der betroffenen Person in Kontakt gekommen sei, gelten entsprechend der Richtlinie des Robert-Koch-Instituts, dass sie in häuslicher Quarantäne oder unter entsprechender Schutzausrüstung weiter arbeiten dürften, so Bär. "Diese Maßnahme wird getroffen, damit sowohl die Sicherheit der Pflegebedürftigen als auch die Funktionsfähigkeit der Pflegestrukturen aufrechterhalten bleibt."

13 neue Fälle gemeldet

Insgesamt meldete der Krisenstab des Kreises am Montag 13 neue bestätigte Corona-Fälle in Rhein-Berg. Die neuen Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4), Odenthal (2), Overath (1), Rösrath (5) und Wermelskirchen (1).

Die nun insgesamt seit Anfang März bestätigten 212 Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (90), Burscheid (8), Kürten (8), Leichlingen (18), Odenthal (9), Overath (22), Rösrath (32) und Wermelskirchen (25). Aufgrund eines Eingabefehlers bei der Datenerfassung sei in Leichlingen bisher ein Fall zu viel gezählt worden, so Krisenstabs-Sprecherin Birgit Bär. "Dies wurde nun korrigiert."

74 Corona-Patienten seit Anfang März genesen

Von den 212 bestätigten Fällen gelten 74 Personen laut Kreisgesundheitsamt inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (27), Kürten (4), Leichlingen (5), Odenthal (2), Overath (9), Rösrath (12) und Wermelskirchen (15). Aufgrund eines Eingabefehlers bei der Datenerfassung ist laut Krisenstab auch hierbei in Wermelskirchen bislang ein Fall zu viel gezählt worden. Dies sei nun ebenfalls korrigiert worden, so Sprecherin Birgit Bär.

Insgesamt befinden sich 576 Rhein-Berger in Quarantäne. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (272), Burscheid (27), Kürten (46), Leichlingen (51), Odenthal (27), Overath (38), Rösrath (62), Wermelskirchen (53).

Sonntag, 28. März: 200 bestätigte Fälle - Zweite Frau in Rhein-Berg gestorben

17.10 Uhr: 13 weitere bestätigte Corona-Fälle in Rhein-Berg hat der Krisenstab des Kreises am Sonntag vermeldet. Die neuen Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (8), Kürten (1), Leichlingen (1), Overath (1) und Rösrath (2). Die Kontaktpersonen der Betroffenen seien ermittelt beziehungsweise würden ermittelt, so der zweite Leiter der Stelle für Bevölkerungsinformation und Medienarbeit im Krisenstab, Torsten Wolter. Alle bekannten Kontaktpersonen würden kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt. Gemeinschaftseinrichtungen seien "nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen".

Insgesamt gibt es nun 200 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen: Bergisch Gladbach (86), Burscheid (8), Kürten (8), Leichlingen (19), Odenthal (7), Overath (21), Rösrath (27) und Wermelskirchen (24).

Von den 200 bestätigten Fällen gelten 66 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (23), Kürten (2), Leichlingen (5), Overath (9), Rösrath (11) und Wermelskirchen (16).

Insgesamt befinden sich 620 Personen in Quarantäne. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (261), Burscheid (34), Kürten (57), Leichlingen (53), Odenthal (28), Overath (53), Rösrath (77), Wermelskirchen (57). (wg)

Samstag, 27. März: Zweite Frau in Rhein-Berg stirbt an Coronavirus - 187 bestätigte Fälle

17.14 Uhr: Die zweite Frau ist in Rhein-Berg an dem Coronavirus gestorben. Wie der Krisenstab des Kreises am späten Samstagnachmittag mitteilt, ist die 85-Jährige, die seit mehr als einer Woche in einem Bergisch Gladbacher Krankenhaus inteinsivmedizinisch behandelt worden war, am Freitagabend an den Folgen einer Infektions mit dem Coronavirus in Kombination mit ihren Vorerkrankungen gestorben. Bereits am Donnerstag, 19. März, war eine 83-jährige Bergisch Gladbacherin an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

"Der zweite traurige Todesfallder 85-jährigen Patientin am Freitag macht wiederum deutlich, dass die aktuellen drastischen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung notwendig sind, um die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen", sagte der zweite Leiter der Stelle für Bevölkerungsinformation und Medienarbeit im Krisenstab des Kreises, Torsten Wolter, am Samstag. Besonders gefährdete Personengruppen sollten derzeit auch von nahestehenden Menschen möglichst nicht besucht werden, so Wolter.

Kontaktpersonen waren bereits ermittelt

Die Kontaktpersonen der 85-jährigen Verstorbenen, die vor ihrer Aufnahme im Krankenhaus in einer eigenen Wohnung gelebt hatte, waren laut Kreisgesundheitsamt bereits ermittelt worden, als das Coronavirus bei der Patientin nachgewiesen worden war.



Insgesamt meldete der Krisenstab des Kreises am Samstag 18 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Die neuen Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (12), Leichlingen (1), Odenthal (1) und Rösrath (4). Die Kontaktpersonen seien ermittelt beziehungsweise würden noch ermittelt, so Sprecher Torsten Wolter. "Alle bekannten Kontaktpersonen werden kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt." Gemeinschaftseinrichtungen seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen.



Insgesamt gibt es nun 187 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen: Bergisch Gladbach (78), Burscheid (8), Kürten (7), Leichlingen (18), Odenthal (7), Overath (20), Rösrath (25) und Wermelskirchen (24). Wiederum korrigierte der Krisenstab des Kreises am Vortag veröffentlichte Zahlen: "Aufgrund eines Eingabefehlers bei der Datenerfassung sind in Kürten und Wermelskirchen am Freitag insgesamt zwei Fälle zu viel gezählt worden", so Sprecher Torsten Wolter. Dies sei nun korrigiert worden.

Von den 187 bestätigten Fällen gelten 52 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (17), Kürten (2), Leichlingen (3), Overath (6), Rösrath (9) und Wermelskirchen (15).

Insgesamt befinden sich 683 Personen in Quarantäne. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (272), Burscheid (36), Kürten (63), Leichlingen (59), Odenthal (30), Overath (60), Rösrath (99), Wermelskirchen (64). (wg)

Freitag, 26. März: 171 bestätigte Fälle – erstmals Zahlen zur Quarantäne

17.09 Uhr: Erstmals haben sich am Freitag mehr Menschen in Rhein-Berg von einer Corona-Infektion erholt und sind genesen als neue Patienten hinzukamen. Während der Krisenstab des Kreises acht neue Infektionen meldete, stieg die Zahl derer, die als genesen gelten, um 13 Personen auf 45 an.

Allerdings waren bei den acht am Freitag bekannt gewordenen Neuinfektionen in zwei Fällen Bergisch Gladbacher Krankenhäuser betroffen. Im einen Fall hatte eine positiv auf den Coronavirus getestete Person kurz zuvor Kontakt zu Menschen in der Klinik gehabt. Zwei, die direkten Kontakt mit dem Infizierten gehabt hatten, wurden daraufhin vom Kreisgesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt.

Krankenhauspersonal in Kontakt mit Corona-Patienten

In einem anderen Gladbacher Krankenhaus hatte medizinisches Personal Kontakt mit einem Corona-Infizierten. Entsprechend der Richtlinie des Robert-Koch-Instituts bestehe die Möglichkeit, für die Betroffenen ebenfalls häusliche Quarantäne anzuordnen, oder aber sie unter entsprechender Schutzausrüstung weiter arbeiten zu lassen, so Krisenstab -Sprecherin Birgit Bär. „Diese Maßnahme wird getroffen, damit sowohl die Sicherheit der Patienten als auch die Funktionsfähigkeit der Krankenhäuser erhalten bleibt.“ Das Kreisgesundheitsamt betrachte dabei immer den Einzelfall, bevor über konkrete Maßnahmen entschieden werde, so Bär.

Eigener Schutz und Infos Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, empfiehlt das Kreisgesundheitsamt anlässlich des ersten bestätigten Corona-Falls in Rhein-Berg erneut, die allgemeinen Hygienemaßnahmen zu beachten: Dazu zählen beispielsweise das häufige und ausgiebige Waschen der Hände. Hygienisches Niesen und Husten sei wichtig, beispielsweise in ein Einweg-Taschentuch und wenn ein solches nicht greifbar ist, in die Armbeuge und danach sich gründlich die Hände zu waschen. Ansammlungen von großen Menschenmassen sollten gemieden werden. Informationen des Robert-Koch-Institutes mit häufig gestellten Fragen zum Coronavirus hat der Rheinisch-Bergische Kreis auf seiner Internetseite: www.rbk-direkt.de/informationen-zum-coronavirus.aspx

Erstmals hat der Krisenstab des Kreises am Freitag auch die genaue Zahl der Menschen veröffentlicht, die sich im Kreisgebiet in Quarantäne befinden: Die 723 Personen, die auch regelmäßig telefonisch in Kontakt mit dem Lagezentrum des Gesundheitsamts stehen teilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinde auf: Bergisch Gladbach (275), Burscheid (31), Kürten (66), Leichlingen (67), Odenthal (34), Overath (68), Rösrath (95), Wermelskirchen (87).

Die acht am Freitag gemeldeten Neuinfektionen verteilen sich folgendermaßen: Bergisch Gladbach (3), Burscheid (2), Kürten (1), Leichlingen (1) und Overath (1).

Die 45 Personen, die von einer Corona-Infektion wieder genesen sind, kommen aus folgenden Kommunen: Bergisch Gladbach (16), Kürten (1), Leichlingen (2), Overath (6), Rösrath (9), Wermelskirchen (11).



Das Bürgertelefon des Kreises für medizinisch-gesundheitliche Fragen rund um das Coronavirus ist am Wochenende von 10 bis 16 Uhr unter (0 22 02) 13 13 13 zu erreichen, unter der Woche von 8 bis 18 Uhr.

Donnerstag, 26. März, Kreishandwerkerschaft: 163 Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis - „Wirtschaftliche Lage der Handwerker ist ernst“

16:55 Uhr: Elf weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis sind heute im Laufe des Tages bekannt geworden. Die neuen Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (5), Burscheid (1), Odenthal (1), Rösrath (1) und Wermelskirchen (3). Alle bekannten Kontaktpersonen werden kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt. Gemeinschaftseinrichtungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen. Insgesamt gibt es nun 163 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet.

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilt sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (63), Burscheid (6), Kürten (7), Leichlingen (16), Odenthal (6), Overath (19), Rösrath (21) und Wermelskirchen (25).

Von den 163 bestätigten Fällen gelten 32 Personen inzwischen als genesen. Die Zahl der genesenen Fälle verteilt sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (9), Kürten (1), Leichlingen (1), Overath (6), Rösrath (7) und Wermelskirchen (8). (wg)

15.27 Uhr: Die Kreishandwerkerschaft im Rheinisch-Bergischen Kreis sieht die Betriebe wegen der Coronavirus-Epidemie in einer schwierigen Situation. „Wir sind in einer schweren Krise“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Marcus Otto, laut einer Mitteilung.

„Dementsprechend nimmt die Nervosität in den Betrieben zu.“ Dies

sei auch durch die erhöhte Nachfrage der Mitgliedsbetriebe nach Beratungen spürbar.

Die Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft erwartet von Freitag an nochmal einen erhöhten Beratungsbedarf, weil dann die Anträge der Soforthilfen der Landesregierung bereitstehen. Waren die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie zunächst bei Metzgereien, Bäckereien und Betrieben des Veranstaltungsgewerbes zu spüren, weil Catering-Aufträge zurückgezogen und Veranstaltungen gestrichen wurden, sind nun neben Friseuren und Autohäusern, die ihre Geschäfte oder zumindest ihre Ausstellungsflächen schließen mussten, mittlerweile auch andere Handwerksbetriebe von der schmaler werdenden Geschäftsbasis betroffen. Otto: „Auch bei den Bauhaupt- und Baunebengewerben, die bislang weiterarbeiten dürfen, ist die Auftragslage teils rückläufig.“

Mittwoch, 25. März: 11 neue bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis

16.43 Uhr: 11 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreisgebiet sind laut Kreisgesundheitsamt im Laufe des Mittwochs bekannt geworden. Die neuen Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (4), Kürten (2), Leichlingen (1), Odenthal (2) und Rösrath (2). "Alle bekannten Kontaktpersonen werden kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt", so Birgit Bär, Sprecherin des Krisenstabs beim Kreis. Gemeinschaftseinrichtungen wie Heime oder Krankenhäuser seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen.

Hahn Foto:

Insgesamt gibt es nun 152 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilt sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (58), Burscheid (5), Kürten (7), Leichlingen (16), Odenthal (5), Overath (19), Rösrath (20), Wermelskirchen (22).

Inzwischen gelten 27 Personen, die an Corona erkrankt waren, als genesen. "Aufgrund eines Eingabefehlers bei der Datenerfassung sind in Bergisch Gladbach und Leichlingen gestern insgesamt zwei Fälle zu viel gezählt worden", erläuterte Krisenstabssprecherin Bär. "Dies wurde nun korrigiert." Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (7), Kürten (1), Overath (6), Rösrath (6), Wermelskirchen (7). (wg)

Dienstag, 24. März: 141 bestätigte Fälle – 24 Personen genesen

17.02 Uhr: Sieben weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis sind heute im Laufe des Tages bekannt geworden. Die neuen Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (3), Burscheid (1), Leichlingen (2) und Overath (1). Alle bekannten Kontaktpersonen werden kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt.

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen. Aufgrund eines Eingabefehlers bei der Datenerfassung ist in Kürten bisher ein Fall zu viel gezählt worden. Dies wurde nun korrigiert. Insgesamt gibt es nun 141 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet.

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilt sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (54), Burscheid (5), Kürten (5), Leichlingen (15), Odenthal (3), Overath (19), Rösrath (18) und Wermelskirchen (22).

Inzwischen gelten 24 Personen, die an Corona erkrankt waren, als genesen. Seit heute kann auch die Zahl der genesenen Fälle je Kommune mitgeteilt werden: Bergisch Gladbach (8), Kürten (1), Leichlingen (1), Overath (6), Rösrath (4) und Wermelskirchen (4).

Montag, 23. März: Neues Lagezentrum im Betrieb - 135 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis

17:50 Uhr: Den technischen Systemwechsel, dessentwegen es am Wochenende auch keine neuen Corona-Fallzahlen für Rhein-Berg gab, hat der Krisenstab des Kreises genutzt, um ein neues Lagezentrum in Betrieb zu nehmen. „Das Lagezentrum ist eine Organisationseinheit innerhalb des Gesundheitsamtes, welches die derzeitige besondere Lage zentral beobachtet, die Informationen bündelt und bewertet sowie die Lagemeldungen an die Fachgremien weitergibt“, erläutert Sprecherin Birgit Bär am Montagabend. Rund 180 Mitarbeiter aus dem Personal der Kreisverwaltung arbeiten im neuen Lagezentrum in einem Drei-Schichten-Modell.

„Eine Arbeitsgruppe informiert Personen, deren Tests positiv ausgefallen sind und erkundigt sich telefonisch täglich nach ihrem Gesundheitszustand“, so Bär. Die Gruppe ermittele und informiere darüber hinaus weitere Kontaktpersonen und leite entsprechende Quarantänemaßnahmen ein. Ein weiteres Team informiere Personen, deren Tests negativ ausgefallen sind. Auch bei dieser Personengruppe würden Quarantänemaßnahmen eingeleitet und der Gesundheitszustand telefonisch im Blick behalten, so Bär.

Ein weiteres Team wurde gebildet für besondere auch rechtliche Fragestellungen. Ein wichtiger Arbeitsbereich umfasst die zentrale Dateneingabe. Und schließlich bildet das Bürgertelefon (0 22 02/13 13 13) ein Team, welches die Fragen zu gesundheitlich-medizinischen Aspekten beantwortet, sowie weitere Informationshotlines wie die Ärztehotline betreut. (wg)

16:55 Uhr: Nachdem der Krisenstab des Rheinisch-Bergischen Kreises über das Wochenende wegen einer technischen Umstellung keine weiteren Corona-Infektionen bekanntgegeben hatte, meldete er am frühen Montagabend 40 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. "Die hohen Fallzahlen sind darin begründet, dass diese das vergangene Wochenende und den heutigen Montag beinhalten", so Birgit Bär, die im Krisenstab für Bevölkerungsinformation und Medienarbeit zuständig ist. 19 der neu infizierten Personen kommen aus Bergisch Gladbach, sechs aus Rösrath, fünf aus Leichlingen, drei aus Overath, je zwei aus Odenthal, Burscheid und Leichlingen sowie eine aus Kürten. "Die Kontaktpersonen wurden ermittelt beziehungsweise sind in der Ermittlung", so Birgit Bär. Alle bekannten Kontaktpersonen würden kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt. Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Heime seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen, so die Sprecherin des Krisenstabs. Insgesamt gibt es nun 135 bestätigte Corona-Fälle in Rhein-Berg. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (51), Burscheid (4), Kürten (6), Leichlingen (13), Odenthal (3), Overath (18), Rösrath (18), Wermelskirchen (22).

Seit heute können erstmals genesene Fälle mitgeteilt werden. Inzwischen gelten 20 Personen, die am Coronavirus erkrankt waren, als genesen. (wg)

Samstag, 21. März: Apothekennotdienste am Wochenende und Appell der Rettungskräfte

14: 30 Uhr: Mit einem Fotoshooting und einem eindringlichen Appell versuchen Feuerwehr, Rettungsdienst, Pflegepersonal , Seelsorger, Ordnungsamt und Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis auf das aufmerksam zu machen, was angesichts der Corona-Pandemie jetzt am wichtigsten ist: „Wir sind für euch da – bleibt ihr für uns alle zu Hause.“ Initiiert hat die Aktion die Freiwillige Feuerwehr in Rösrath in Abstimmung mit dem Krisenstab des Kreises: „Wir wollen gemeinsam die Bevölkerung sensibilisieren. Es geht nicht mehr alleine darum aufzuklären, sondern vielmehr um das Handeln jedes Einzelnen“, so Feuerwehrsprecher Björn Roth: „Nur gemeinsam werden wir diese Lage beherrschen, und dazu kann und muss jeder seinen Beitrag leisten.“ Alle am Aufruf Beteiligten seien und blieben für die Bevölkerung im Einsatz und vertrauten auf die Unterstützung jedes Einzelnen, so Roth.

Feuerwehr, Rettungsdienst, Pflegepersonal , Seelsorger, Ordnungsamt und Polizei machen aufmerksam. Valèry Kloubert Foto:

13:00 Uhr: Nachfolgende Apotheken helfen in Notfällen an diesem Wochenende für Bergisch Gladbach, Odenthal, Kürten, Overath und Rösrath:

Samstag, 21. März (bis Sonntag 9 Uhr):

Bären-Apotheke in der Rhein-Berg-Passage, Johann-Wilhelm-Lindlar-Str. 12-14, Bergisch Gladbach, (0 22 02) 95 67 60.

Glückauf-Apotheke, Olper Straße 31, Overath, (0 22 04) 7 10 10.

Einhorn-Apotheke, Buchheimer Str. 61, Köln, (02 21) 61 11 60.

Sonntag, 22. März (bis Montag 9 Uhr):

Bären-Apotheke, Frankenforster Str. 4-6, Bergisch Gladbach, (0 22 04) 6 17 01.

Barbara-Apotheke, Bergstraße 213, Odenthal, (0 21 74) 74 39 11.

Apotheke am Markt, An der Kemperwiese 3, Köln, (02 21) 6 80 10 80.

Freitag, 20. März: Appell des Landrats

18:15 Uhr: Landrat Stephan Santelmann ruft die Bürgerinnen und Bürger des

Rheinisch-Bergischen Kreises zum freiwilligen häuslichen Rückzug auf, um die Ausbreitung

des Corona-Virus zu bremsen. (Mehr zum Appell des Landrats lesen Sie hier.)

Er warb um Verständnis und Umsicht. „Manche Menschen haben unerkannte Vorerkrankungen. Sie sind gefährdet, ohne es zu wissen. Und wir könnten ihr Überträger sein, ohne es zu merken.“ Hinzu komme, so Santelmann, dass das neuartige Corona-Virus hochansteckend sei. „Eine Infektion erreicht nicht nur Sie. Sie trifft jeden, den Sie treffen.“

Die Ansteckungsgrafik zeigt, wie die Ausbreitung des Coronavirus durch die Einschränkung von Kontakten reduziert werden kann. Carsten Mell Foto:

Weitere Infektionen bekannt

16.35 Uhr: 14 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Freitag im Laufe des Tages bekannt geworden. Vier Personen aus Bergisch Gladbach, eine aus Burscheid, eine aus Leichlingen, fünf aus Overath, drei aus Rösrath wurden positiv getestet. Die Kontaktpersonen wurden ermittelt, bzw. sind in der Ermittlung. Alle bekannten Kontaktpersonen werden kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt. Gemeinschaftseinrichtungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen. Insgesamt gibt es nun 95 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet.

Die 95 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (32), Burscheid (2), Kürten (5), Leichlingen (8), Odenthal (1), Overath (15), Rösrath (12), Wermelskirchen (20).

Warnung vor Betrug

16.10 Uhr: Die Polizei Rhein-Berg warnt vor neuen Betrugsmaschen im Zusammenhang mit der Coronapandemie, die bald auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen könnten.

In einer Pressemitteilung warnt die Polizei vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben. Unter dem Vorwand, Kontrollen oder Corona-Tests durchzuführen, verschaffen sich die Täter Zugang zu Wohnungen und Häusern. Die Polizei weist darauf hin, dass das Gesundheitsamt aktuell keine solchen Kontrollen durchführt und keine Hausbesuche macht. Den Unbekannten sollte also auf jeden Fall der Zugang zum Wohnraum verwehrt werden. Im Zweifelsfall ist die Polizei unter 110 zu verständigen.

Trick-Anrufe – So verhalten Sie sich richtig Enkeltrick, Falsche Polizisten – Verhalten bei Betrugsanrufen Betrüger versuchen immer wieder, an Geld oder Wertgegenstände zu gelangen, in dem sie die Gutgläubigkeit von Menschen ausnutzen. Besonders oft wird das bei Seniorinnen oder Senioren versucht. Die Polizei informiert auf ihrem Beratungs-Portal über die häufigsten Maschen und erklärt, wie man sich bei einem Betrugsverdacht korrekt verhält. Enkeltrick „Rate mal, wer hier spricht“ – So beginnen Betrüger den sogenannten Enkeltrick oft. Personen geben sich als Enkel oder Verwandte aus, die in einer besonders misslichen Lage stecken und dringend Geld brauchen: oft auch mit wiederholten Anrufen. Willigt das Opfer ein zu zahlen, wird ein Bote angekündigt, um Bargeld abzuholen. Die Polizei rät: Fordern Sie den Anrufer auf, den Namen selbst zu nennen. Erfragen Sie von sogenannten Verwandten, die sie nicht kennen Dinge, die nur ein Mitglied Ihrer Familie wissen kann. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und sprechen Sie mit anderen über einen Anruf, der Sie misstrauisch macht. Informieren Sie unverzüglich die Polizei unter 110, wenn sie einen Anruf bekommen, der Sie verdächtig macht.

Und am allerwichtigsten: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Betrug durch falsche Polizisten Als Polizisten geben sich Betrüger nicht nur am Telefon aus. In manchen Fällen stehen sie auch mit gefälschten Dienstausweisen vor der Haustür oder verschicken falsche Haftbefehle mit Zahlungsaufforderungen und Drohungen, in Haft zu kommen, falls dem nicht Folge geleistet wird. Die Polizei rät: Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie immer den Dienstausweis von Menschen, die sich als Amtspersonen ausgeben und bei dem geringsten Zweifel rufen Sie die Behörde an, von der der Unbekannte kommen will. Um sicher zu bleiben, lassen Sie den Unbekannten vor ihrer geschlossenen Tür warten, während Sie sich die Telefonnummer beispielsweise von der Auskunft geben lassen. Außerdem wichtig: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten, um Haft zu verhindern. Geben Sie am Telefon keine Details zu ihrem Vermögen preis und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Im Zweifel: einfach auflegen. Falsche Gewinnversprechen Seit 2010 steigt die Zahl der Strafanzeigen wegen Betrugs mit Gewinnversprechen kontinuierlich, wie die Polizei auf ihrem Betrugs-Portal schreibt. Die Details der Anrufe variieren, aber die Methode bleibt ähnlich.

Opfer werden angerufen oder per E-Mail kontaktiert mit der freudigen Nachricht, ein Gewinnspiel gewonnen zu haben. Die „Gewinner“ sollen sich dann bei Personen melden, die sich als Rechtsanwälte oder Notare ausgeben, um ihren Preis einzulösen – gegen eine Bearbeitungsgebühr oder über eine kostenpflichtige Hotline. Besonders kritisch: Betrüger nutzen spezielle Technik, um die angezeigte Nummer zu fälschen, sodass es so aussieht, als käme der Anruf tatsächlich von einer Anwaltskanzlei oder ähnlichem. Was sie tun sollten, wenn sie mit einem Gewinnversprechen kontaktiert werden: Zu aller erst überlegen Sie – Haben Sie in der letzten Zeit überhaupt an einer Lotterie teilgenommen? Geben Sie niemals Geld aus, um einen Gewinn einzufordern oder wählen Nummern, die gebührenpflichtig sind. Diese erkennen Sie an den Vorwahlen: 0900, 0180, 0137. Geben Sie keine persönlichen Informationen wie Kreditkartennummern weiter. Erkundigen Sie sich nach den Verantwortlichen des Gewinnspiels und überprüfen sie Name und Adresse, wenn Ihnen diese genannt werden. Kontrollieren Sie regelmäßig ihre Telefonrechnung. Und lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Um einen angeblichen Vertragsabschluss zu widerrufen, können Sie Vordrucke nutzen, die von der Verbraucherzentrale zur Verfügung gestellt werden.

Auch der sogenannte Enkeltrick ist mittlerweile auf die Coronakrise angepasst worden. Angebliche Verwandte, die telefonisch häufig Seniorinnen und Senioren kontaktieren, brauchen dabei Geld für teure Medikamente oder geben vor, aufgrund einer Quarantäne nicht zur Bank zu können. Die Polizei warnt auch hier: Niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte übergeben. Zu den gängigsten Maschen informiert die Polizei auch online. (pic)

Donnerstag, 19. März: 83-jährige Bergisch Gladbacherin stirbt an Corona

17.35 Uhr: Eine 83-jährige Bergisch Gladbacherin ist am Donnerstag an den Folgen einer Corona-Infektion in einem Bergisch Gladbacher Krankenhaus gestorben – der erste Todesfall durch den neuartigen Virus im Kreisgebiet. Wie der Krisenstab des Kreises am Donnerstagabend mitteilte, habe die Seniorin multiple Vorerkrankungen gehabt, nach Informationen dieser Zeitung allerdings wohl keine an der Lunge.

„Wir kommen in eine neue Stufe – und wirklich jeder müsste doch verstehen, dass die Schutzmaßnahmen nötig sind“, kommentierte Birgit Bär vom Krisenstab des Kreises am Donnerstag die immer noch vielfach zu beobachtende Sorglosigkeit von Menschen im Kreisgebiet. Dort waren auch Donnerstag vielerorts Menschen zu beobachten, die sich in Gruppen auf öffentlichen Flächen trafen.

„Der traurige Todesfall macht deutlich, dass gerade die aktuellen drastischen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung notwendig sind, um die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen“, so der Kreis am Abend in einer Pressemitteilung.

83-Jährige lebte in einer eigenen Wohnung

Laut Kreisgesundheitsamt lebte die am Donnerstag verstorbene 83-Jährige in einer eigenen Wohnung, die Kontaktpersonen seien ermittelt, kontaktiert und entsprechend unter häuslicher Quarantäne gestellt.

In einem weiteren Krankenhaus in Bergisch Gladbach kam es zu einer Corona-Infektion bei einem Mitarbeiter des medizinischen Personals. Alle Kontaktpersonen, sowohl aus dem medizinischen als auch privaten Umfeld, seien ermittelt worden beziehungsweise würden noch ermittelt, so das Kreisgesundheitsamt am Abend.

Weitere Corona-Fälle in Rhein-Berg

Im dritten Krankenhaus in Bergisch Gladbach ist laut Kreis eine 85-jährige Patientin schwer erkrankt. Auch diese Patientin lebe in der eigenen Wohnung und hab keine Außenkontakte gehabt, so der Kreis am Abend. Sprecherin Birgit Bär: „Für das medizinische Fachpersonal, welches mit den drei Betroffenen in den Krankenhäusern in Kontakt gekommen ist, gilt entsprechend der Richtlinie des Robert-Koch-Instituts, dass die Kontaktpersonen entweder in häuslicher Quarantäne sind oder unter entsprechender Schutzausrüstung weiter arbeiten.“ Diese Maßnahme werde getroffen damit sowohl die Sicherheit der Patienten als auch die Funktionsfähigkeit der Krankenhäuser erhalten bleibe.

Aus einer Rösrather Senioreneinrichtung meldete das Kreisgesundheitsamt am Abend eine Kontaktperson zu einer Corona-Erkrankung. Es gebe allerdings keinen Corona-Fall in der Einrichtung selbst, eine Person aus der Verwaltung habe mit einem Betroffenen Kontakt gehabt.

„Da diese Kontaktperson aus dem Verwaltungsbereich der Einrichtung kommt und der Pflegebereich davon nicht berührt ist, gibt es keine Auswirkungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner“, so Birgit Bär, die im Krisenstab des Kreises für die Bevölkerungsinformation und Medienarbeit zuständig ist.

Zwölf neue Fälle in Rhein-Berg

Insgesamt registrierte das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag zwölf neue Corona-Fälle in Rhein-Berg. Vier Personen aus Bergisch Gladbach, zwei aus Kürten, eine Person aus Rösrath, vier Personen aus Wermelskirchen und eine Person aus Overath seien positiv getestet worden. Damit sind 81 Menschen nachweislich im Kreisgebiet mit Sars-CoV-2 infiziert. Die meisten Patienten kommen aus Bergisch Gladbach (28), die übrigen verteilen sich wie folgt auf die übrigen Städte und Gemeinden: Burscheid (1), Kürten (5), Leichlingen (7), Odenthal (1), Overath (10), Rösrath (9), Wermelskirchen (20).

Mittwoch, 18. März: 69 bestätigte Infizierte in Rhein-Berg

17.50 Uhr: Der kreis meldet 69 bestätigte Fälle von Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Das ist ein Anstieg um 10 Personen gegenüber den zuletzt bekannten Fällen. Fünf Personen aus Bergisch Gladbach, drei aus Wermelskirchen und zwei aus Leichlingen wurden positiv getestet. Gemeinschaftseinrichtungen sind nicht betroffen.

Besucherstopp für Kliniken in Bergisch Gladbach

9.27 Uhr: Die drei Gladbacher Kliniken lassen Patientinnen und Patienten keinen Besuch mehr empfangen, mit nur wenigen Ausnahmen. Ein ursprünglicher Appell hatte nicht funktioniert, so der Pflegedienstleiter im Evangelischen Krankenhaus in Bergisch Gladbach. Die Krankenhäuser bereiten sich außerdem auf einen möglichen Ernstfall vor. Planbare Operationen sind verschoben, um Intensivkapazitäten freizuhalten.

Diverse Supermärkte planen Lieferdienste.

Dienstag 17. März: So reagieren die Gastwirte auf Zwangsschließungen

17.40 Uhr: Eine Tür ist abgesperrt, vor der zweiten steht ein Security-Mitarbeiter: „Wo wollen Sie hin?“ „Zur Post“, sagt die junge Frau mit der Handtasche. „Okay, die hat noch geöffnet, im Untergeschoss, aber nur hin und wieder hierher zurück.“ Die Einlasskontrollen an der Rhein-Berg-Galerie wirken gespenstig, aber seit Dienstag ist das Einkaufszentrum dazu angehalten, die Besucher allein zur Deckung des dringenden oder täglichen Bedarfs ins Haus zu lassen.

Neben dem Eingang stapelt Luca die Stühle des Eiscafés „Don Gelati“. Seit der jüngsten Allgemeinverfügung der Stadt Bergisch Gladbach darf niemand mehr Speisen in einem Gladbacher Restaurant oder in dessen Außengastronomie verzehren. Nur Mitnehmen ist noch erlaubt. Beim Eiscafé um die Ecke sind die Außenmöbel abgeriegelt. Die Gäste holen sich ihr Eis am Tresen – und setzen sich fünf Meter weiter auf die Bank in der Fußgängerzone. Das „Alte Pastorat“ ein par Meter weiter hat bereits komplett geschlossen, die Tische in der Bäckerei schräg gegenüber sind mit Absperrband beklebt: Setzen verboten. Im Theater-Café am Bergischen Löwen hängt ein Schild: „Vorübergehend geschlossen!“

In Overath und Rösrath haben Restaurants noch geöffnet

Helle Aufregung herrscht in der Gastronomie. Während in Bergisch Gladbach und Odenthal gar nichts mehr geht, dürfen die Betriebe in Overath und Rösrath tagsüber bis 18 Uhr servieren. Theoretisch. „Uns hat das Ordnungsamt den Betrieb offiziell verboten,“ sagt Christopher Wilbrand von der Post in Odenthal. Ebenso wie die meisten Kollegen haben die Wilbrands Kurzarbeit angemeldet für ihre Angestellten. „Wir schließen jetzt unser Restaurant und nutzen die Situation als Kreativpause,“ gibt sich der Sternekoch optimistisch. „Wir werden gestärkt wieder eröffnen, sobald wir es können.“

Für Andrea Tamas vom Haus Thal in Overath ist ebenfalls Schluss. Trotzig hat sie im Biergarten drei Tische aufgestellt. Aber: „Tagsüber kommt doch keiner,“ sagt sie. Die Gastronomin ist verzweifelt: „An einem Tag haben wir 300 Buchungen verloren. Die Absagen kamen im Minutentakt.“ Wandergruppen, Geburtstage, Taufen, alles weg, auf Null. Seminare sind storniert bis Ende April. Auch das Hotel ist betroffen.

Tamas ist fassungslos, was alles plötzlich möglich ist: „Acht Amerikaner haben in der Nacht fluchtartig das Hotel verlassen, nachdem Trump mit Einreiseverbot gedroht hat.“ Die Chefin macht sich auch Sorgen darüber, wie ihre Angestellten mit der Kurzarbeit zurechtkommen. „Ob 65 Prozent des Gehalts für den Lebensunterhalt reichen, ich weiß nicht,“ zweifelt sie.

„Mehr als zwei Monate überlebe ich nicht“

Dominik Eßer ist mit seinem Gasthaus Schwäke in Bergisch Gladbach-Sand vom „Worst Case“ betroffen, er darf gar keine Gäste im Lokal bewirten, auch nicht tagsüber. Für den jungen Koch ist das deshalb besonders bitter, weil er – der ehemalige Küchenchef – das Gasthaus vor kurzem erst übernommen und gut investiert hat. Den beliebten Biergarten, ein wichtiger Baustein der Gastronomie, hat er für den kommenden Sommer neu gestaltet und hoffte auf eine gute Saison. „Ich habe zwei Jahre umsonst gearbeitet,“ sagt Eßer resigniert. Ob die Bank ihm zur Überbrückung helfen wird, kann er noch gar nicht sagen.

Auch für Joel Schramm steht die Existenz auf dem Spiel. „Mehr als zwei Monate überlebe ich nicht“, sagt der Patron der Dröppelminna in Herrenstrunden. Das traditionsreiche französische Lokal ist ausgezeichnet mit einem Teller im Guide Michelin. „Ich kann das Personal doch nicht einfach in Urlaub schicken,“ so Schramm.

„Das Geschäft ist einfach nicht mehr kalkulierbar.“

Da hat es Martin Backhausen leichter. Der Betreiber von „Seefisch & Meer“ in Untereschbach dürfte sogar als Lebensmittelhandel weiter machen, nimmt aber eine Auszeit. „Wir machen Betriebsferien bis 5. April,“ erklärt sein Stellvertreter Peter Gooß. „Das Geschäft ist einfach nicht mehr kalkulierbar.“

Wie ein Fels in der Brandung scheint da Josée Moissonnier im Restaurant Klostermühle in Rösrath, das (noch) bis 18 Uhr servieren darf. „Das Mittagsgeschäft geht immer,“ sagt die Chefin. „Jetzt machen wir von 12 bis 18 Uhr durch und abends Pause.“ Die Mühle hat viele Stammkunden, darauf setzt Moissonnier, die auch über einen Lieferservice nachdenkt.

So geht die Kirche in Rhein-Berg mit der Krise um

8.07 Uhr: Die Kirchen im Kreis bleiben zwar geöffnet, es finden aber keine Gottesdienste statt. Das Erzbistum Köln hatte bereits am Samstag alle Messen und Gottesdienste untersagt. Die Stadt Köln untermauerte das am Sonntag mit einer Allgemeinverfügung, ebenso wie Rösrath und Bergisch Gladbach.

Sonntag, 15. März: Stadt und Kreis verbieten große Familienfeier

22.45 Uhr: Eine Familienfeier mit 900 Personen haben Kreis und Stadt Bergisch Gladbach am Samstag nach eigenen Angaben im Stadtteil Gronau untersagt.

Alle Veranstaltungen in der Kreisstadt und Rösrath untersagt

15 Uhr: Sämtliche Veranstaltungen auf dem Bergisch Gladbacher Stadtgebiet hat die Kreisstadt in der Nacht zu Sonntag bis zum 19. April durch eine Allgemeinverfügung abgesagt. Das gleiche gilt in der Stadt Rösrath. Betroffen sind alle Konzerte, Seminare, Vorträge, Konzerte und Kinovorführungen. Auch Schwimmbäder sind geschlossen.

Samstag, 14.März: Anträge nötig für Notangebot in Kitas

20:00 Uhr: Neben den Schulen schließen in dieser Woche auch die Kitas in Rhein-Berg. Konkret hat das NRW-Gesundheitsministerium sämtliche Betreuungseinrichtungen dazu angehalten, ab Montag, 16. März, bis zum Ende der Osterferien am 19. April „Kindern und ihren Eltern den Zutritt zu sämtlichen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen zu untersagen“. Darauf weist der Rheinisch-Bergische Kreis hin. Das heiße: „Die Einrichtungen sind zwar grundsätzlich geöffnet, doch der Personenkreis derer, die das Angebot nutzen dürfen ist eingeschränkt.“

Wer zu diesem Personenkreis zählt, hat das Kreisjugendamt für die Kitas in seinem Zuständigkeitsbereich (Burscheid, Kürten, Odenthal) in einem Elternbrief zusammengefasst.

Schriftlicher Antrag an das Kreisjugendamt nötig

Demnach können Menschen, die in der Gesundheitsversorgung oder Pflege, in der Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe, in der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) oder öffentlicher Infrastruktur (Telekommunikation, Strom/Wasser/Gas, ÖPNV, Rechenzentren, Straßenmeisterei, Lebensmittelversorgung u.a.) oder an zentralen Stellen in Staat, Justiz oder Verwaltung tätig sind, Ausnahmen für die Betreuung ihrer Kinder erhalten. Notwendig ist dafür ein schriftlicher Antrag an das Kreisjugendamt (für Eltern in Kürten, Odenthal und Burscheid) beziehungsweise die jeweilige Heimatstadt.

Entsprechende Anträge haben der Kreis und erste Städte bereits auf ihren Internetseiten bereitgestellt. Voraussetzung für die Not-Kinderbetreuung ist grundsätzlich, dass die Kinder keine Krankheitssymptome zeigen, nicht in Kontakt mit infizierten Personen standen und in den vergangenen 14 Tagen nicht aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. (wg)

www.rbk-direkt.de

Freitag, 13. März: 28 bestätigte Corona-Fälle in Rhein-Berg

Nachdem bereits am Donnerstagabend sechs neue Corona-Fälle bekannt geworden waren, sind bis Freitagnachmittag bereits zehn weitere hinzugekommen.

Die nunmehr 28 bestätigten Corona-Fälle im Kreisgebiet verteilten sich laut Kreisgesundheitsamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Bergisch Gladbach (6), Kürten (1), Leichlingen (4), Odenthal (1), Overath (6), Rösrath (1) und Wermelskirchen (3). Sechs aktuelle Fälle müssten noch zugeordnet werden, teilte der Kreis am Nachmittag mit. „Die Kontaktpersonen wurden ermittelt und kontaktiert.“ Sämtliche Kontaktpersonen stehen unter häuslicher Quarantäne. Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kindergärten sind laut Kreis nicht betroffen. „Den Betroffenen geht es den Umständen entsprechend gut“, so ein Sprecher des Kreises.

Mittwoch, 11. März: Mittlerweile zwölf Infizierte

Nach der Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt in einem Corona-Risikogebiet ist jetzt auch eine 50-jährige Frau aus Odenthal an der Virusinfektion erkrankt. Das hat der Rheinisch-Bergische Kreis am Mittwochmittag bestätigt.

Laut Kreisgesundheitsamt hat die Odenthalerin seit dem 8. März Symptome. Am 10. März wurde ein Abstrich veranlasst. Dessen Ergebnis fiel positiv aus. „Die Erkrankte hält sich zu Hause auf und steht unter häuslicher Quarantäne“, teilt das Kreisgesundheitsamt in einer Pressemeldung mit.

Aus dem Umfeld der 50-Jährigen ermittelte das Kreisgesundheitsamt neun Kontaktpersonen. Auch für diese gilt nach Angaben der Behörde die häusliche Quarantäne.

Sonntag, 1. März: Erste Infektion in Rhein-Berg

Nach Köln und Bonn ist nun auch im Rheinisch-Bergischen Kreis die erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten. Das hat die Kreisverwaltung am Sonntagabend mitgeteilt. Wie sich die Frau angesteckt hat, sei derzeit noch unklar, sagte Kreissprecher Schiele am Sonntagabend auf Nachfrage.

„Der Test einer Patientin aus Overath ergab am Sonntagnachmittag, dass es sich um das Virus handelt“, sagte Kreissprecher Alexander Schiele. Die Frau befinde sich in häuslicher Quarantäne. Sie dürfe die eigenen vier Wände derzeit nicht verlassen, so Schiele weiter. Wie sich die Frau angesteckt hat, sei derzeit noch unklar, sagte Kreissprecher Schiele am Sonntagabend auf Nachfrage.

Erkrankten gehe es „den Umständen entsprechend gut“

Am Freitag hatte die Patientin ihrem Hausarzt telefonisch unklare Symptome mit Fieber geschildert. Der Frau gehe es „den Umständen entsprechend gut“, so die Kreisverwaltung am Sonntagabend in einer Pressemitteilung. Das Gesundheitsamt des Kreises hat unterdessen damit begonnen, die Kontakte der Patientin zu ermitteln und anzusprechen. „Je nach Intensität des Kontaktes und Vorliegen von Beschwerden erfolgten die entsprechenden Empfehlungen wie beispielsweise zuhause zu bleiben“, so Kreissprecher Schiele. In diesem Fall betreffe die Quarantäne auch enge Familienangehörige.

„Wenn Personen Kontakt mit einem bestätigten Fall gehabt haben sollten oder sich in einem der Risikogebiete aufgehalten und Beschwerden haben, sollten sie telefonisch Kontakt mit ihrem Hausarzt aufnehmen“, rät das Kreisgesundheitsamt. Der Hausarzt entscheide dann über die weiteren einzuleitenden medizinischen Schritte – wie beispielsweise den Besuch in seiner Praxis oder die stationäre Einweisung in ein Krankenhaus.

Sollte bei einer Person nach einem Test auf das neue Coronavirus eine Infektion nachgewiesen werden, so erfolgt automatisch die Meldung durch das Labor oder den Arzt oder die Ärztin an das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises.