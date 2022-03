Die Grünen: Wie der rasante Zuwachs in Rhein-Berg die Partei verändert hat

Rhein-Berg -

Schon bei der Europawahl 2019 konnten sie kaum fassen, dass sie kreisweit ein Top-Ergebnis erzielt hatten, in Rösrath mit 28,2 Prozent sogar die CDU hinter sich gelassen hatten. Vor anderthalb Jahren holten sich die Grünen in der Sülztalstadt auch den Rathaussessel und regieren zudem nach der Kommunalwahl 2020 auch in Bergisch Gladbach, Overath und wie schon davor im Kreistag mit. Seit der Bundestagswahl 2021 haben sie mit dem Gladbacher Maik Außendorf zudem den ersten rheinisch-bergischen Bundestagsabgeordneten der Grünen in Berlin. Wie sind die Grünen im Kreis mit diesem rasanten Aufstieg klargekommen und umgegangen?