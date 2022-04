Fotos des Jahres 2021: Freche Antwort auf Corona

Rhein-Berg -

Seine aufgeweckte Enkelin Johanna ist das Motiv, mit dem Dr. Rainer Wicke aus Odenthal beim Fotowettbewerb 2021 überzeugen konnte und es bis auf Platz 19 schaffte. "Das Foto wurde am Ende einer Unterhaltung aufgenommen, die ich mit meiner Enkelin geführt hatte", erinnert sich der Preisträger.

In dem Gespräch sei es darum gegangen, dass Johanna etwas in der Freizeit vorgehabt hatte, das unter die Corona-Beschränkungen fiel. "Was es genau war, kriegen wir leider nicht mehr zusammen. Den Hinweis des Großvaters, dass das unter den gegebenen Umständen nicht möglich ist, kommentierte sie mit den Worten: Das interessiert mich nicht. Corona ist blöd. Das mache ich doch!" Und automatisch sei die Zunge herausgekommen. "Da ich die Kamera noch griffbereit hatte, wurde dieses Foto geschossen."

Bei Wickes hängt das Foto in der Küche an der Wand, wo es jeden Tag mit Vergnügen betrachtet wird. "Wenn man bedenkt, wie sehr unsere vier Enkelkinder unter der Pandemie gelitten haben, dann ist die Reaktion von Johanna nicht nur nachvollziehbar und verständlich, sondern auch eine Art Bewältigungsstrategie, wie Kinder damit umgehen. Unser Motto lautet daher: Wir zeigen Corona die Zunge." Die Großeltern tauschen die Fotos in der Küche sonst immer regelmäßig aus. "Aber dieses Bild haben wir in vergrößerter Form in unserer Sammlung gelassen, weil meine Frau und ich der Meinung sind, dass es ein Symbol dafür ist, wie man mit dieser Pandemie umgehen kann, nämlich sie nicht zu ignorieren, sondern ihr lieber zu trotzen."

Der Mann mit seiner Kamera ist echt. Die beiden anderen aber sind ein Kunstwerk des Kölner Holzbildhauers Peter Nettesheim. Im Schlosspark von Köln-Stammheim steht das Paar, das Gramann für den Fotowettbewerb mal eben erweitert hat. "Da kam dieser Läufer vorbei. Er hat an der Skulptur gestoppt und ein Selfie von sich mit den beiden gemacht", entsinnt sich der Gladbacher an die Aufnahme. Gramann, unterwegs mit Fotofreunden im Schlosspark, wurde aufmerksam und sprach den "Selfie-Mann" an. Ein bisschen anders könne er sich an die Skulptur stellen und sich fotografieren lassen, erklärte er. Der Jogger machte mit, und mit diesem Foto erreichte Gramann den vierten Platz. Er habe die E-Mail-Adresse des Joggers notiert und ihm anschließend das Foto auch geschickt. Gerade heute seien die Persönlichkeitsrechte an den Fotos sehr wichtig, sagt er. Seit über zehn Jahren beteiligt sich der passionierte Fotograf am Wettbewerb, und immer wieder sei er aufs Neue überrascht, welche prämierten Fotomotive es gebe. Den Park in Stammheim schätzt Gramann wegen der zahlreichen Skulpturen, die zwischen den Bäumen zu entdecken sind. Der Allee-Charakter beeindrucke sehr und in den Bäumen begleiteten unentwegt zahllose Sittiche die Besucher. "Das Mitmachen beim Fotowettbewerb reizt mich", sagt Gramann, "weil bei den 20 Preisträgern ambitionierte Fotografien mit Zufallsmotiven wechseln." In jüngster Zeit hat er die Architektur als Motiv entdeckt, zusätzlich zur Natur- und Tierfotografie, verrät der Viertplatzierte, Treppen versucht Gramann interessant ins Bild zu setzen. Über eine Fotogruppe der Begegnungsstätte in Hand und den Bayer Fotoclub VFkB gibt er sein Wissen auch weiter. Mit dem Foto aus dem Schlosspark habe er spontan versucht, das Besondere des Augenblicks "einzufangen".

Die Magie der roten Blume auf Gut Eichthal in Overath

Karl-Josef Gramann belegte den vierten Platz beim Fotowettbewerb 2021. Arlinghaus Foto:

Klatschmohn im Kornfeld, das könnte fast die Zeile eines deutschen Schlagers sein.

Aber hier ist es das Motiv für eine äußerst gelungene Landschaftsaufnahme in Overath.

Christian Einhaus war es, der den besonderen Moment festgehalten hat. „Ich habe einen guten Freund hier in Overath, mit dem ich gerne am Abend noch eine kleine Runde im Gut Eichthal in Overath spazieren gehe, da wir beide im Beruf viel sitzen“, berichtet er vom Tag der Aufnahme im Juni letzten Jahres.

Gut Eichthal ist bei vielen Overathern ein beliebtes Spaziergangs-Revier, gut zu erreichen und landschaftlich äußerst reizvoll.

„Ich hatte gerade ein neues Objektiv bekommen, welches ich dann auf die Kamera montiert habe, und diese dann mitgenommen habe zu der Spazierrunde, um einfach zu schauen, was ich erwarten kann von dem Objektiv“, erinnert er sich an den besonderen Tag. „Wir gingen also vom Sportplatz in Overath am Schulzentrum Cyriax Richtung Gut Eichthal, als wir an dem Kornfeld, welches grünlich strahlte, vorbeikamen.“ Ein besonderer Augenblick, das bemerkte der Hobbyfotograf sofort.

Mohn im Kornfeld, ein reizvolles Foto von Christian Einhaus aus Overath. Christian Einhaus Foto:

Allerdings wäre er fast am prämierten Fotomotiv vorbeimarschiert. „Im letzten Moment sah ich die einzelne Mohnblume, welche so als Kontrast herausstach und sich gegen die anderen Farben behauptete.“ Christian Einhaus erkannte die Magie des Augenblicks. Er habe seinen Freund gebeten, kurz zu warten, und das Bild geschossen.

Im Vordergrund der feuerrote Klatschmohn und die Halme, die einen besonderen farblichen Kontrast bilden. Im Hintergrund verlaufen die grünen Linien der Halme und Hälmchen, das Kornfeld öffnet sich dem Betrachter und wird zu einem grünen Ozean, der irgendwo im Nirgendwo endet. Im Mittelpunkt des Fotos thront der Klatschmohn und macht die Aufnahme von Christian Einhaus zu etwas Besonderem.

Die Schönheit des Augenblicks entdeckte der Overather allerdings erst später - als er zuhause am Computer saß und die Vielzahl der entstandenen Fotografien sichtete. „So richtig konnte ich es dann erst zuhause am Monitor sehen, wie gegensätzlich die Blume zum Feld wirkte“, erinnert er sich rückblickend. Es sei also kein geplantes oder komponiertes Bild gewesen. „Sondern so, wie ich es sehr gerne mag, wenn ich in der Natur bin: den Moment einfangen, die Schönheit und Vielseitigkeit zeigen.“ Der Overather war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, und er hatte ein Auge für die Schönheit des Klatschmohn-Moments.