Impfnachweis: Bürger in Rhein-Berg können nachträglich digitales Dokument erhalten

Rhein-Berg -

Zum Übertragen von Corona-Schutzimpfungsnachweisen in einen bereits vorhandenen internationalen Impfnachweis bietet das Kreisgesundheitsamt ab Montag, 21. Juni, montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr im Impfzentrum einen kostenlosen Service an.

Bürgerinnen und Bürger, die im Rheinisch-Bergischen Kreis wohnen und bereits einen gelben internationalen Impfpass besäßen, könnten die Corona-Schutzimpfung kostenlos von einem alten Dokument oder der Bescheinigung, die sie im Impfzentrum erhalten haben, in den gelben Impfausweis übertragen lassen, so die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung.

Künftig auch Ausgabe vom Impfausweisen in Impfzentren

Dafür benötigten sie keinen Termin. Es werden ausschließlich Impfungen gegen das Corona-Virus eingetragen. Für die meisten Impfstoffe gibt es nicht die sonst üblichen Etiketten, die in die Impfausweise geklebt werden. Die Eintragungen erfolgen dann handschriftlich und sind mit Stempel und ärztlicher Unterschrift gültig.

Künftig sollen die gelben Impfausweise im Impfzentrum auch kostenfrei an Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden, die einen solchen Nachweis noch nicht besitzen, kündigt der Kreisgesundheitsamtsleiterin Dr. Sabine Kieth an. Die Dokumente seien aber noch nicht geliefert worden. „Wir informieren darüber, sobald dieses zusätzliche Angebot verfügbar ist“, so eine Sprecherin.

Auch ältere Dokumente weiter gültig

Ältere Dokumente, zum Beispiel in Form eines weißen Faltblatts, seien ebenfalls weiterhin in Deutschland gültig. Der gelbe Impfausweis der Weltgesundheitsorganisation WHO sei hingegen ein international anerkanntes Dokument, das für Reisen ins Ausland genutzt werden könne, vor allem in Länder mit Impfbestimmungen, so der Kreis.

Seit Freitag gibt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) im Bergisch Gladbacher Impfzentrum den digitalen Impfnachweis in Form eines QR-Codes an jede Person aus, die ab sofort geimpft wird. Bürgerinnen und Bürger, die bereits einen Termin im Impfzentrum hatten, erhalten einen digitalen Impfnachweis in Form eines QR-Codes bis Ende Juni automatisch von der KVNO per Post oder E-Mail.

Auch Apotheken bieten den Service an – online finden

Die Verantwortlichen bitten, dies abzuwarten und derzeit von Rückfragen am Bürgertelefon oder im Impfzentrum abzusehen. „Personen, die zum Beispiel aufgrund einer geplanten Auslandsreise auf den Postversand nicht warten oder mangels Adressdaten nicht erreicht werden können, haben die Möglichkeit, eine digitale Impfbescheinigung in Form eines QR-Codes auch über die Apotheke zu beziehen“, so der Kreis in seiner Mitteilung.

Über ein Onlineportal des Deutschen Apothekerverbands können Interessierte nach ihrer Postleitzahl suchen und bekommen dann eine Auflistung der Apotheken in ihrer Nähe, die digitale Impfbescheinigungen ausstellen.

mein-apothekenmanager.de