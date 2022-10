Bensberger Straße: Unbekannte brechen in Wohnung in Kürten ein

Kürten -

Unbekannte sind am Freitag in eine Erdgeschosswohnung in einem Einfamilienhaus an der Bensberger Straße eingebrochen.



Eine Zeugin wurde laut Polizei durch mehrere Knallgeräusche auf die Einbrecher aufmerksam, zuvor hatte sie bereits einen dunklen Kleinwagen mit Wuppertaler Kennzeichen gesehen, in dem vier Leute saßen. Der Wagen fuhr auf den Hof des Hauses und die Insassen begaben sich hinter das Haus. An einem Fenster an der Hausrückseite stellte Polizei mehrere Hebelspuren fest. Die Täter hatten offenbar alle Räume der Wohnung durchsucht. Weil die Bewohner nicht da waren, ist noch nicht klar, ob etwas gestohlen wurde.



Die Polizei benennt den Tatzeitraum auf zwischen 17.15 und 17.45 Uhr, eine der Personen war ein Mann, er war 1,75 Meter groß hatte schwarze Haare und Koteletten und trug eine Jeans und braune Lederstiefel. Hinweise an (0 22 02) 20 50. (nip)