Einbruch in der Nacht: Zehn Kettensägen aus Kürtener Baumarkt gestohlen

Kürten -

Unbekannte haben wohl in der Nacht zum Mittwoch zehn Kettensägen aus einem Baumarkt in Broich entwendet. Wie die Polizei mitteilte, war es in der Nacht zu einer Alarmauslösung am Firmengebäude gekommen, bei einer Überprüfung wurde jedoch nichts Auffälliges bemerkt.



Erst am Morgen fiel eine aufgebrochene Tür sowie das Fehlen der Sägen der Marke Stihl auf. Der Schaden liegt im oberen vierstelligen Bereich, die Polizei bittet um Hinweise per Telefon: 02202 205-0. (lani)