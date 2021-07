Kanalbauarbeiten in Kürten: Verzögerung um zehn Wochen

Kürten -

Das Ende der Kanalbauarbeiten an der Offermannsheider Straße in Biesfeld verzögert sich um etwa zehn Wochen. Bislang hatte die Gemeinde Mitte Mai die Straße wieder freigeben wollen. Jetzt sollen die Arbeiten bis Ende Juli andauern. Das heißt: Die Umleitungsrouten durchs Sülztal bleiben weiter bestehen. Rund 15 Kilometer müssen Autofahrer auf den ausgeschilderten Strecken zusätzlich fahren. Wer das nicht möchte, fährt entweder auf eigentlich für den Verkehr gesperrten Feldwegen oder nutzt schmale Gemeindestraßen durch den Ortsteil. Darüber hatten sich mehrmals Anwohner beklagt.

Lage der Wasserleitungen teilweise nicht bekannt

Ursachen für die Verzögerungen seien unter anderem Lieferprobleme bei den Rahmenprofilen der neuen Kanalrohre. Auch unerwartet aufgetauchte Versorgungsleitungen hätten die Arbeiten erschwert, berichtet die Gemeinde. Zudem sei die genaue Lage der Wasserleitungen teils nicht bekannt, Änderungen der Wasseranschlüsse seien erforderlich gewesen.

Auch für die verbleibende Arbeit blieben Risiken. Zustand und Verlauf der Wasserleitungen seien nicht in allen Bereichen bekannt, teilt das Planungsamt der Gemeinde mit, besonders der Zulauf in die Wipperfürther Straße könne Probleme bereiten. Auch bei den Versorgungsleitungen seien weiter unliebsame Überraschungen im Untergrund möglich. Die vor der Freigabe erforderliche Druckprobe benötige ebenfalls Zeit. Aufgrund der Komplexität könnten Arbeiten an Kanal- und Wasserleitungen nur noch sehr begrenzt parallel ausgeführt werden. Angestrebt sei eine Fertigstellung vor Ende Juli. Zugesagt werden könne dies aber nicht, bedauert die Verwaltung. (cbt)