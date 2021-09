Kürten: Radweg-Planungen konzentrieren sich zunächst auf Dürscheid

Kürten -

Mit Dürscheid soll ein erster Ortsteil der Gemeinde bei den Planungen für neue Radwege exemplarisch untersucht werden. Das berichtet Planer Henning Herberholz auf Nachfrage. Allerdings benötigten die Untersuchungen mehr Zeit als zunächst erwartet: Das beauftragte Planungsbüro in Köln sei auch von der Juli-Hochwasserkatastrophe betroffen gewesen. Die Ingenieure müssten sich erst wieder einrichten in ihren Räumen, bevor die Planungen weiter nach vorne gingen. Einen Zeitplan wollte Herberholz zunächst nicht nennen.

Dass die Gemeinde mit einem Ortsteil beginne, mache Sinn, erklärt Herberholz. Das habe mit der Ortsentwicklung zu tun. Für Dürscheid kündigen sich mit der Sanierung der Landstraße und des Gehwegs gravierende Veränderungen für das kommende Jahr an. Auch die Planungen für das Großprojekt „Oessenich“ im Ortskern (Konzept für Seniorenwohnungen und so weiter) spielen in die Radwegeplanungen mit hinein.



Zwischenbericht der Planer im Frühjahr

Ebenso müssen die Planer den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen beachten: Um den Einstieg der Passagiere zu erleichtern, werden die Haltepunkte in der Ortsmitte barrierefrei umgebaut. Die Haltebuchten werden zurückgebaut und es entstehen sogenannte Bus-Caps. Auch dies muss bei den neuen Radwegen berücksichtigt werden. Das Thema Radwege ist ebenfalls Teil der Betrachtungen im Integrierten Städtebaulichen Konzept Isek für die Gemeinde.

Geplant wird im Rathaus ein durchgehender Radweg von Eichhof/Biesfeld über Dürscheid und Spitze. Im Frühjahr hatten die Planer einen Zwischenbericht gegeben. Gemäß diesem Entwurf soll die Radführung außerhalb der Ortsteile auf einem kombinierten Rad-Gehweg geschehen; er wäre für die Radler benutzungspflichtig. In den Ortslagen schlagen die Fachleute vor, auf beiden Fahrspuren Schutzstreifen anzulegen.



Pläne sollen in der nächsten Sitzung vorgestellt werden

Bei dieser Variante müssten Radler an den Ortseingängen mittels Verkehrsinseln die Seite wechseln. Diskutiert wurde in der Vergangenheit auch über eine Alternativstrecke von Dürscheid in Richtung Spitzer Kapelle. Damit könnten Radfahrer die Spitzkehren der Landstraße vermeiden.



In Spitze könnte in ein paar Jahren der Anschluss an den Radgehweg Herkenrath – Spitze – Bechen gelingen. Im September 2020 hatten Kinder aus Dürscheid eine Raddemo für den Radweg organisiert und Unterschriften an die Bürgermeister von Kürten und Bergisch Gladbach überreicht.

In einer der nächsten Sitzungen des Zukunftsausschusses werde die Vorstellung der Dürscheider Radwegepläne angestrebt, sagt Herberholz. Die Politiker im Fachgremium müssten dem Entwurf zustimmen. Nach Dürscheid sollen die Planungen für die weiteren Radwege in der Gemeinde folgen.