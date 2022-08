Nach Waldbrand: Ermittler finden Zigarettenstummel bei Kürten-Dürscheid

Kürten -

Auf der Suche nach Spuren, wie der Brand von zwei großen Holzstapeln im Wald nördlich von Kürten-Dürscheid am Sonntagabend entstanden sein könnte, sind die Brandermittler der Polizei auf einige Zigarettenstummel gestoßen. Das hat Polizeisprecherin Tanja Höller am Donnerstag auf Nachfragen der Redaktion mitgeteilt.

Zwar gebe es bislang „keine konkreten Hinweise“ auf einen oder mehrere Verursache, es werde aber anhand der Spuren wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, so Höller. Die Polizei bittet darum, Zeugen, die am Sonntag Verdächtiges an den Holzstapeln im Wald oberhalb des Weilers Meiswinkel beobachtet haben, sich bei unter (0 22 02) 20 50 zu melden.

Ob beide Waldbrände in Zusammenhang stehen, ist laut Polizei noch unklar

Wie berichtet, hatte der Besitzer der Holzstapel eine Belohnung von 1000 Euro für Zeugenhinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des mutmaßlichen Brandstifters führen würden. Revierförster Frank Lürken hatte sogar vermutet, dass es sich um „gezielte Brandstiftung“ handeln könnte.

Auch die Nadelholzschonung südlich von Dürscheid, in der am Montagmittag keine 24 Stunden nach dem Brand bei Meiswinkel ein Feuer ausgebrochen war, hat die Polizei beschlagnahmt. „Dort ist ein Verfahren wegen Brandstiftung eingeleitet worden“, so Polizeisprecherin Höller. Konkrete Hinweise auf einen Verursache liegen nach Informationen dieser Zeitung auch in diesem Fall bislang nicht vor.

Ob die beiden Brände im Umkreis von Kürten-Dürscheid in einem Zusammenhang stehen? „Dazu ist uns bislang nichts bekannt“, so Polizeisprecherin Höller.