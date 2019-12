Sechs Verletzte: Zwei Fahrzeuge prallen bei Spitze frontal gegeneinander

Kürten -

Sechs Menschen sind am Samstag beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Landstraße zwischen Kürten-Spitze und Kürten-Schanze teils schwer verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Straße ist zurzeit immer noch gesperrt.

Am Unfallwagen des 19-Jährigen entstand ein erheblicher Schaden. Anton Luhr Foto:

Nach ersten Ermittlungen der Beamten vor Ort, war ein 19-jähriger Autofahrer aus Wipperfürth mit seinem Wagen gegen 11.20 Uhr auf der Bechener Straße in Richtung Spitze unterwegs. Dabei geriet er in einer Rechtskurve offenbar nach links in den Gegenverkehr und prallte gegen den weißen Skoda eines 56-jährigen Kürteners. Dessen Wagen wurde gegen die Leitplanke neben der Fahrbahn gedrückt.

Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Der Golf schleuderte nach dem Zusammenprall noch weiter und kam schließlich nach dem Ende der Leitplanke links neben der Straße im Graben zum Stehen. Sechs Personen aus den beiden Autos wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Anton Luhr Foto:

Nach Angaben der Polizei stand der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe sei veranlasst worden, so ein Polizeisprecher am Samstag. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden: Beide Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme war die Bechener Straße über mehrere Stunden komplett gesperrt.