Unfall in Kürten: Rennradfahrer kollidiert mit Lieferwagen und verletzt sich schwer

Kürten -

Ein Mann aus Köln ist bei einem Unfall in Kürten am Mittwoch, den 18. Mai schwer verletzt worden. Der 53-Jährige fuhr gegen 10.50 Uhr auf seinem Rennrad auf dem Breibacher Weg in Richtung Wipperfürther Straße, wie die Polizei mitteilt. Er geriet in den Gegenverkehr – die Polizei vermutet, dass er aufgrund der abschüssigen Fahrbahn zu schnell wurde und die Kontrolle über sein Rad verlor.

Ein entgegenkommender Lieferwagen-Fahrer soll noch versucht haben, dem Radfahrer auszuweichen, trotzdem touchierten Wagen und Rennrad sich und der 53-Jährige stürzte. Der Autofahrer rief den Rettungswagen, der Verletzte wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (pic)