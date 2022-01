Vier weitere Jahre: Kürtener Norbert Broich weiter Vorsitzender bei Bekik

Kürten -

Die Kontinuität ist gesichert: In der Jahresmitgliederversammlung des ökumenisch ausgerichteten Trägers der offenen Jugendarbeit in Kürten, Bekik, sind Norbert Broich als erster Vorsitzender und Martina Fabig als Schatzmeisterin erneut einstimmig für die nächsten vier Jahre gewählt worden. Schriftführer bei Bekik bleibt Johannes de Giorgi. Beisitzer sind künftig Rainer Speil, Sigmar Ziebell, Annika und Tobias Eumann. Von den beide Kirchen sind der Dellinger Pfarrer Ralph Knapp (Evangelische Kirche Delling) und Diakon Ferdinand Löhr aus Bechen (Pfarre St. Marien Kürten) dabei.

Herausforderungen der Pandemie

Der Verein wird sich, betont Broich, den „herausfordernden Aufgaben in den nächsten Jahren“ stellen. Neben aufsuchender Jugendarbeit soll auch die Schulsozialarbeit in den nächsten Jahren aufgebaut und die normale Treffarbeit weitergesetzt werden. Die Corona Pandemie habe in den beiden vergangenen Jahren sehr große Anforderungen an die pädagogischen Mitarbeiterinnen Tina Wolle-Schuh, Melanie Zudeick und Britta Corli gestellt. „Schließlich sind es die Mitarbeiterinnen, die täglich den Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen suchen und somit einer dauernden Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind“, sagt der Vorsitzende.

Sorgen der Kinder

Die Mitarbeiterinnen wirkten mit größter Achtsamkeit und Augenmaß für die Kinder und Jugendlichen. Broich: „Im Moment ist es wichtiger denn je, für die Kinder und Jugendlichen da zu sein.“ Die Sorgen und Nöte der Kinder und Jugendlichen würden stetig in Zeiten der Corona-Pandemie zunehmen und zeitgleich immer mehr Treffmöglichkeiten wegen Corona wegfallen.

Britta Corli leitet mit elf Wochenstunden den Bechener Point B-Treff an zwei Tagen in der Woche, es gibt eine Kooperation mit Katholischer Landjugend und dem Förderverein. Melanie Zudeick öffnet an etwa drei Tagen pro Woche den Treff „Schachtel“ in Bornen. Den Dürscheider Bekik-Treff am Pfarrsaal, leitet Tina Wolle-Schuh.

norbert.broich@bekik.de

www.bekik.de