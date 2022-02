Zeugen gesucht: Kürtener Jugendlicher mit Schlagstock angegriffen

Bergisch Gladbach/ Kürten -

Mit einem Schlagstock ist ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus Kürten am Samstag gegen 18.15 Uhr von einem bislang unbekannten Mann am S-Bahn-Haltepunkt Duckterath angegriffen und am Kopf verletzt worden.

Wie Polizeisprecherin Carina Höfelmanns am Montag weiter mitteilte hatte der 14-Jährige zusammen mit weiteren Personen auf einer Bank am Bahnsteig gesessen, als plötzlich zwei Mädchen angelaufen kamen. „Diese gaben an, von zwei Jungen verfolgt zu werden, die wenige Meter hinter ihnen liefen“, so Höfelmanns.

Als der 14-Jährige die beiden Verfolger angesprochen habe, sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Beim Versuch zu flüchten, hielt er einen der beiden am Arm fest. Daraufhin sei ein deutlich älterer Mann dazugekommen, der dem 14-Jährigen mit einem Schlagstock gegen den Kopf geschlagen habe, sodass dieser eine Platzwunde am Kopf davongetragen habe, so die Polizeisprecherin. Danach seien die drei Personen zu Fuß in Richtung Bergisch Gladbach-Hand geflüchtet. Der Mann wird als etwa 30 bis 40 Jahre als, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben, soll kurze dunkle Haare, einen Bart und eine athletische Figur haben. Er soll eine schwarze Wellensteyn-Jacke getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (0 22 02) 20 50 zu melden.