Kultur in Rhein-Berg: Konzerte und Ausstellungen kommen ins Grandhotel Bensberg

Jede Woche sprechen Birgit Eckes und Thomas Rausch über das Kulturleben im Rheinisch-Bergischen Kreis. Was war diese Woche ein Highlight oder hat überhaupt nicht gut funktioniert? Wie verändert sich die Kulturlandschaft in Bergisch Gladbach und den Kommunen im Kreisgebiet? Worauf können sich kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger in Zukunft freuen? Im Wechsel beantworten unsere Autoren diese Fragen und geben Tipps fürs Wochenende.

Highlight der Woche



Schon während der Lockdowns hat die Direktion des Althoff Grandhotels die einheimischen Kulturschaffenden unterstützt, beispielsweise für die Kammermusiker rund um Roman Salyutov (Chef des Bergische Gladbacher Sinfonieorchesters) den Ballsaal in Schloss Bensberg zu Proben und Konzerten zur Verfügung gestellt. Da ist man wohl auf den Geschmack gekommen. Regelmäßig soll es dort in diesem Jahr Kulturevents vom Konzert bis zur Ausstellung geben, flankiert von einem Glas Champagner oder einem schicken Champagner-Brunch.



Gürzenich Quartett spielt im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg. Torsten Janicke (Violine I), Rose Kaufmann (Violine II), Mechthild Sommer (Viola) und Joachim Griesheimer (Cello), v.l. Anton Luhr Foto:

Der Auftakt am Ostermontag mit dem Gürzenich Quartett war absolut gelungen. Die vier hochkarätigen Streicher um den Konzertmeister des Kölner Gürzenich-Orchesters Torsten Janicke begeisterte ungefähr 60 Besucher, die aus ganz Deutschland angereist waren. Es wäre zu wünschen, dass das besondere Angebot auch Kulturfreunde vor Ort lockt. Die nächsten Events finden sich auf der Homepage des Hotels.

Was gibt es Neues?

Besonders freue ich mich auf die „Fledermaus“, die Vorfreude ist mein zweites Highlight der Woche. Zwei Jahre musste das „Musiktheater RheinBerg“ darauf warten, die neue Produktion „Made in GL“ endlich auf die Bühne zu bringen. Jetzt wird für die Operette von Johann Strauß heftig geprobt. Norbert Brochhagen (Studienleitung), Dr. Roman Salyutov (Sinfonieorchester Bergisch Gladbach) und Tanja Heesen (Regie/Chorleitung) sind das „Dreamteam“ im Bergischen Löwen.



Musiktheaterproduktion "Die Fledermaus" Bergisch Gladbach, Plakat Tanja Heesen Foto:

Das Ensemble besteht aus internationalen Sängerinnen und Solisten aus dem Rheinischbergischen Kreis, vielen helfenden Händen in den Gewerken, der begeisterten Tanzkompanie und dem eigens für die Produktion gegründeten „Fledermausprojektchor“ (Rheinischer Motettenchor Köln und Bergisch Gladbacher Chorsänger).



„Dazu konnte ein wunderbarer Frosch gefunden werden“ freut sich Regisseurin Tanja Heesen. „Thomas Cüpper, Et Klimpermännche, wird sein Amt als Gefängniswärter würdig ausfüllen.“ Premiere ist am 26. Mai (Christi Himmelfahrt), weitere Vorstellungen sind am 27., 28. Und 29. Mai 2022, jeweils um 18 Uhr im Bergischen Löwen in Bergisch Gladbach. Karten gibt es im Internet.

Kultur-Gesichter

Aus dem Verein 15 Jahre lang hat Vera Heinecke den Stadtverband Kultur als Vorsitzende geleitet. Jetzt ist sie verabschiedet worden. Der neue, gewählte Vorstand besteht aus einem Dreierteam, das Heribert Bergermann vom Theas Theater zusammengestellt hatte. Zum Team gehören Harald Mohr als stellvertretender Vorsitzender und Michael Fischer als Kassierer. Der Stadtverband Kultur ist die Interessenvertretung der freien Kunst- und Kulturszene von Bergisch Gladbach.



Der neue Vorstand des Stadtverbands Kultur mit Petra Weymans (r.) vom Kulturbüro Bergisch Gladbach. Michael Fischer, Heribert Bergermann, Harald Mohr Weigelt/Stadt Bergisch Gladbach Foto:

Er verleiht unter anderem den Bergisch Gladbacher Kulturpreis „Bopp“, für den sich Gruppen und Projekte jedes Jahr bewerben können. „Wir möchten die Sichtbarkeit der Kulturszene in der Stadt weiter verbessern“, erklärt der neue Vorsitzende Heribert Bergermann. Außerdem möchte man ein Wort mitreden bei der Neugestaltung des Zanders-Geländes, um auch die Interessen der Kulturschaffenden einzubringen.

