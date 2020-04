Mit Tempo 100 durch Kürten: Motorradfahrer liefern sich Rennen – Flucht und Festnahme

Rheininisch-Bergischer Kreis -

Zwei Motorradfahrer haben sich am Mittwochnachmittag ein Rennen im Rheinisch-Bergischen Kreis geliefert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, rasten die Fahrer zwischenzeitlich mit Tempo 160 über die Straßen und mit Tempo 100 in Ortschaften. Die Polizei nahm einen der Fahrer fest, der zweite Fahrer flüchtete vor den Beamten.

Rhein-Berg: Mit Tempo 100 durch Kürten

Gegen 17 Uhr fielen einem zivilen Beamten die beiden Raser zum ersten Mal in Odenthal-Funkenhof auf. Die Polizei beschreibt, dass die Fahrer im Doppelpack unterwegs gewesen seien und sich gegenseitig angetrieben hätten, weiter aufs Gas zu drücken.

Vor laufender Videokamera folgten laut Polizei „weitere erhebliche Verkehrsverstöße“. So überholten sie etwa mit Tempo 100 gemeinsam eine Fahrzeugschlange, wobei das Tempolimit 50 war. Bei Tempolimit 70 an einer anderen Stelle beschleunigten die Raser auf 125 Stundenkilometer und ignorierten dabei Gefahrenzeichen und Verbote.

Raser signalisieren sich vermeintlich erfolgreiches Ende des Rennens

Als die Raser in Kürten-Bechen ankamen, fuhren sie mit rund 100 Stundenkilometern in den Ortseingang. Dort verringerten sie langsam die Geschwindigkeit und signalisierten sich laut Polizei mit einem „Daumen hoch“ das vermeintlich erfolgreiche Ende des Rennens.

Die Polizei stoppte die Fahrer und stellte einen 29-jährigen Yamaha-Fahrer aus Leichlingen. Sein Führerschein und sein Motorrad wurden beschlagnahmt, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen. Der Fahrer einer Honda mit französischem Kennzeichen flüchtete und entkam den Beamten. (mab)