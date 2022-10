Noch bis Monatsende: Endspurt zum Wettbewerb „Foto des Jahres 2022“ aus dem Bergischen

Rhein-Berg -

Die Herbstferien sind gekommen und damit auch der Endspurt für den Wettbewerb der Lokalredaktion Rhein-Berg um das reizvollste „Foto des Jahres 2022“. Wie Sie dabei sein können, um vielleicht einen der 20 Preise zu ergattern, die Kreissparkasse Köln und Zunft-Kölsch zur Verfügung stellen? Bis zum 28. Oktober können Leserinnen und Leser Fotos zum Wettbewerb einreichen. Wie Sie dabei sein können, zeigt unser kleiner Leitfaden in zehn Schritten:



Am Anfang steht die Entscheidung mitzumachen, dann ist das Wichtigste schon geschafft. Denn eine große Kameraausrüstung benötigt man nicht, um am Fotowettbewerb teilzunehmen. Immer wieder haben es in den vergangenen Jahren auch Handy-Fotos unter die Siegerbilder geschafft. Das Wichtigste ist dann lediglich, die Bilder vom Handy weder verfremden noch automatisch verkleinern zu lassen – damit die Auflösung später auch reicht, um das Foto – wenn es unter die Siegerfotos gekommen ist – auch in guter Qualität drucken zu können.



Wer noch nicht genau weiß, ob er oder sie teilnehmen soll und gegebenenfalls noch eine Entscheidungshilfe benötigt: Beim Fotowettbewerb 2022 gibt es insgesamt 20 Preise im Gesamtwert von mehr als 2000 Euro zu gewinnen. Die Gewinne reichen von Elektronikgeräten und Fotozubehör bis hin zum 500-Euro-Gutschein als Hauptpreis. Und: Teilnehmen kann jeder aus dem Verbreitungsgebiet der Bergischen Landeszeitung und des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Wer sich entschieden hat, am Fotowettbewerb teilzunehmen, sollte Kamera oder gutes Fotohandy zur Hand haben, wenn er oder sie auf Motivsuche geht. Thematisch gibt's beim Fotowettbewerb 2022 keine Einschränkung. Erlaubt ist, was Ihnen gefällt – ganz gleich ob es ein Schnappschuss vom Kind, Enkel, Partner oder Haustier ist, eine Pandemie-Momentaufnahme oder die kunstvolle Aufnahme eines Naturphänomens oder einer Landschaft.



Nach dem Fotografieren gilt es, eine Auswahl zu treffen. Dabei können ruhig alle Bilder mit in die Auswahl einbezogen werden, die Sie sonst noch in diesem Jahr aufgenommen haben: Eingereicht werden dürfen alle Fotos, die ab dem 1. Januar 2022 aufgenommen worden sind. Ausgeschlossen sind Bilder, die mit dem Computer verfremdet oder manipuliert wurden. Ebenfalls sind Fotomontagen ausgeschlossen. Einreichen darf jeder Teilnehmer bis zu fünf Fotos oder thematisch zusammenhängende Fotoserien (pro Serie maximal fünf Fotos).



Bei der Auswahl müssen die Teilnehmer Folgendes in jedem Fall beachten: Mit der Einsendung ihrer Bilder räumen die Leser der Bergischen Landeszeitung und dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ die Erlaubnis zur kostenlosen Nutzung aller Fotos für die Veröffentlichung ein. Das Urheberrecht bleibt natürlich bei den Einsendern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnehmer versichern zudem, dass die eingereichten Fotos frei von Rechten Dritter sind, insbesondere, dass kein Recht am eigenen Bild verletzt wird. Das bedeutet: Abgebildete Personen müssen ihr Einverständnis für die Veröffentlichung gegeben haben.



Um die ausgewählten Fotos einsenden zu können, sollten sie in der Regel aufbereitet werden. Fotos können entweder als Abzug auf Fotopapier oder digital eingesendet werden. Fotoabzüge sollten am besten das Format 20 mal 30 Zentimeter haben, digitale Fotos sollten maximal zwei MB pro Bilddatei groß sein. Achtung! Jedes Foto muss auf der Rückseite des Papierabzugs beziehungsweise in der E-Mail den Namen, die Adresse und die Telefonnummer desjenigen tragen, der das Bild fotografiert hat.



Fotoabzüge werden eingesendet an: Lokalredaktion Rhein-Berg, An der Gohrsmühle 10, 51465 Bergisch Gladbach. Einsendungen können leider nicht zurückgeschickt werden. Digitale Fotos können per E-Mail eingesendet werden:



Einsendeschluss für den Wettbewerb zum „Foto des Jahres 2022“ ist am Freitag, 28. Oktober 2022.



Nach dem Einsendeschluss zum „Foto des Jahres 2022“ sichtet und bewertet eine Jury die eingesendeten Fotos, trifft eine Auswahl und legt die Platzierungen fest.



Die Preisträger werden nach Abschluss des Wettbewerbs von der Redaktion benachrichtigt und gewürdigt. Am Tag nach der Siegerehrung wird in Druck- und Internetausgabe dieser Zeitung über die Platzierungen berichtet.

Wenn Sie Anregungen für eine Teilnahme benötigen: Wir haben Siegerbilder der vergangenen Jahre samt den Geschichten dahinter zusammengestellt.