Frank Schätzing, Paul Maar und Co: Größen der Weltliteratur beim Odenthaler Festival

Ein hochkarätiges Literaturfest mit bekannten Autorinnen und Autoren stellt ein kleines Team in Altenberg auf die Beine. „Literatur am Dom“ heißt das neue Festival, das erstmals vom 23. bis 26. Juni stattfinden soll. An vier Tagen, von Donnerstag bis Sonntag, bietet es insgesamt zehn Veranstaltungen mit teils sehr prominenten Gästen. Das Festival ist überwiegend als Open-Air-Programm im Kräutergarten des Küchenhofs geplant, bei schlechter Witterung sollen die Veranstaltungen im Domgarten des Hotels Altenberger Hof stattfinden.

Autor Jürgen Becker.

Der neu gegründete „Förderverein Literatur am Dom“ ist Veranstalter des Programms, Vorsitzende ist Sema Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein, zweite Vorsitzende ist Gabriele Graf.

Professionelles Konzept

Für die Idee eines Festivals am Altenberger Dom ließen sich auch zwei Profis des Literaturbetriebs begeistern, die Berliner Literaturagentin Karin Graf und Literaturkritiker Denis Scheck, der unter anderem als Literaturredakteur beim Deutschlandfunk, Sachbuchautor und Moderator des ARD-Literaturmagazins „Druckfrisch“ bekannt ist. Graf und Scheck entwickelten das Konzept für das Festival und nutzten dazu ihre Kontakte in die Literaturszene.

Mariana Leky, bekannt geworden mit „Was man von hier aus sehen kann".

So gelang es, Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller für das Programm zu gewinnen, die aus ihren Werken „Der Beamte sagte“ und „Atemschaukel“ liest. Bestsellerautor Frank Schätzing ist mit seinem Sachbuch „Was, wenn wir einfach die Welt retten?“ zu Gast, er liest auch aus seinem bekannten historischen Kriminalroman „Tod und Teufel“. Der Lyriker Jürgen Becker ist bei einer Lesung aus seinem neuen Buch „Die Rückkehr der Gewohnheiten – Journalgedichte“, das kurz vor dem Festival erscheint, zu erleben.

Die Nobelpreisträgerin Herta Müller.

Dietmar Bär liest aus Romanfragment

Kinderbuchautor Paul Maar liest für Klein und Groß aus dem Band „Das Sams und der blaue Drache“ und seinem autobiografischen Buch „Wie alles kam – Roman meiner Kindheit“. Ihren seit über zwei Jahren auf der Bestsellerliste zu findenden Roman „Was man von hier aus sehen kann“ stellt Mariana Leky vor, während die Autorinnen Daniela Krien und Antje Rávik Strubel über ihre aktuellen Romane sowie Gewalterfahrungen und nachwirkende Traumata sprechen.



Der Schöpfer des rüsselnasigen Sams: Autor Paul Maar.

Dieter Müller.

Eine ganz andere Farbe kommt ins Festival mit dem Romanfragment „Die Königin von Borneo“, das der preußische König Friedrich Wilhelm IV. (1795 - 1861) geschrieben hat und aus dem der bekannte Schauspieler Dietmar Bär liest. Und dann hat das Festival noch eine kulinarisch-literarische Seite, für die Sternekoch Dieter Müller zuständig ist: Bei einer Küchenparty in der Küche des Altenberger Hofs ist er am Herd zu erleben und spricht mit dem passionierten Hobbykoch Denis Scheck, auch über seine Autobiografie „Wie Deutschland genießen lernte“.

Denis Scheck

Bettina Böttinger.

Neben bekannten Autorinnen und Autoren hat das Festival auch ein Moderatorenteam zu bieten, zu dem unter anderem Bettina Böttinger, Myriam Schellbach und Joachim Sartorius gehören. Die Volksbank Berg fördert das Programm, der Online-Kartenvorverkauf startet am 4. Mai.