Hochwassergefahr: Der Steiner Siefen in Odenthal soll sicherer werden

Der Wasserablauf des Steiner Siefens soll verbessert werden. Das fordert die FDP-Fraktion in einem Antrag an die Gemeinde. Das Wasser aus dem Siefen in unmittelbarer Nähe des Mühlenmuseums mündet nach wenigen Metern in die Dhünn und stellt nach Ansicht der Liberalen im heutigen Zustand ein Risiko bei Starkregen dar.



„Bei jedem stärkeren, auch nur kurz andauernden Regen wird schlammige Erde mitgerissen“, begründete Fraktionsvorsitzender Hans-Josef Schmitz die Initiative.



Im Juli 2021 rutschten Teile des Hanges ab

Und in der Tat war die steile Hanglage an der Dhünn einer der brisantesten Gefahrenpunkte beim Starkregen im Juli 2021. Damals kam es zu mehreren Erdrutschen in diesem Gebiet, Anwohner musste damals von Rettungskräften evakuiert werden. Noch Wochen später war der Fußweg von Odenthal-Mitte Richtung Mühlenmuseum gesperrt, weil der Hang erst gesichert werden musste.



Um die Lage künftig zu entschärfen, müsse das Gespräch mit dem Eigentümer der landwirtschaftlich genutzten Fläche gesucht werden, so die FDP. Anpflanzungen könnten weitere Erosion verhindern. Zudem sollte das Regenwasser mittels Rinnen aus dem umgebenden Gelände in den Siefen geleitet werden, um weitere Auswaschungen und Zerstörung von Wanderwegen zu verhindern. Auch könnten entlang des Siefens Retentionsflächen angelegt oder ein Rückhaltebecken gebaut werden, um bei Starkregen den Abfluss aus dem Siefen in die Dhünn zu drosseln.



Zudem, so die FDP weiter, müsse im Abfluss östlich des Mühlenweges die 90-Grad-Kurve, die bei starken Regenfällen regelmäßig überflutet werde, umgebaut werden, damit das Wasser geradeaus in die Dhünn fließen könne.