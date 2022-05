Schauspieler mit Down-Syndrom: Odenthaler steht mit Tatort-Kommissar vor der Kamera

Odenthal -

Christian Forst liebt die Musik und den Sport– er ist Schlagzeuger in einer Band und macht seit über 20 Jahren jährlich sein Sportabzeichen. Er hat das Down-Syndrom, was ihn nicht davon abhält, ein aktives und erfülltes Leben zu leben.



Am heutigen Mittwoch ist der 44-Jährige in „Weil wir Champions sind“ um 20.15 Uhr auf Vox zu sehen – das ist bereits der zweite Film, in dem er mitspielt. Der Film handelt von dem erfolgreichen Basketballtrainer Andreas (Wotan Wilke Möhring), der mit Alkohol am Steuer erwischt wurde und nun Sozialstunden ableisten muss.