Odenthal – Bei einem Unfall auf der L310 in Richtung Altenberg verletzten sich zwei junge Motorradfahrer schwer. Eine 21-jährige Solingerin und ein 20-jähriger Solinger waren in einer Gruppe von Kradfahrern mit ihren Motorrädern auf der Serpentinenstraße unterwegs. Die 21-Jährige geriet in der ersten Spitzkehre der Serpentinenstraße zu weit nach rechts. Als sich ihr Kraftrad nach der Kurve wieder aufrichtete, blieb sie mit der Fußstütze an der Bordsteinkante hängen, verlor das Gleichgewicht und stürzte.

Der 20-Jährige, der hinter ihr fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr mit seinem Kraftrad das auf dem bodenliegenden Kraftrad. Auch er stürzte. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich schwer und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. (red)