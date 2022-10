Bewohner daheim: Unbekannte brechen in Haus in Overath-Steinenbrück ein

Overath -

Schmuck, Uhren sowie mehrere Computer haben Unbekannte am Montagnachmittag aus einem Haus in Overath-Steinenbrück entwendet – während ein Hausbewohner daheim war.



Wie die Polizei weiter mitteilt, brachen die Unbekannten am Montag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr in das Einfamilienhaus an der Straße Busch ein.



Overath: Einbrecher kamen über das Garagentor

„Vermutlich gelangten die Einbrecher über das Gartentor in den rückwärtigen Bereich des Hauses und über eine Hintertür ins Innere“, so Sonja Steinberger von der Pressestelle der Kreispolizei. „Einer der Geschädigten war unterdessen zu Hause, hatte den Einbruch jedoch zunächst nicht mitbekommen.“



Als er den Einbruch bemerkte und die Polizei verständigte, fanden die Beamten nach eigenen Angaben mehrere Räume durchwühlt vor. Die genannten Wertgegenstände waren verschwunden. „Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt“, so Sonja Steinberger.



Der Erkennungsdienst der Polizei wurde hinzugezogen, um mögliche Spuren zu sichern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat machen können, sich unter 02202/2050 zu melden. (wg)