Fahrer schwer verletzt: Overather verliert Kontrolle über Auto und überschlägt sich

Overath -

Am Dienstagnachmittag ist es auf der L 153 im Ortsteil Kaltenborn in Marialinden zu einem Alleinunfall gekommen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 86-jähriger Overather zusammen mit seiner 85-jährigen Ehefrau in einem Renault unterwegs. Sie kamen gegen 16.15 Uhr aus Richtung Kaldauer Straße und fuhren in Richtung Marialinden.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Böschung und überschlug sich. Abseits der Fahrbahn kam der Wagen auf den Rädern zum Stehen. Die Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, konnte das Auto zuerst verlassen und vorbeifahrende Passanten um Hilfe bitten, die umgehend einen Notruf absetzten.

Der Fahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, seine Ehefrau wurde leicht verletzt. (jen)