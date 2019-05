Maroder Boden: Großer Saal im Overather Bürgerhaus ist gesperrt – Rat muss umziehen

Overath -

Neue Hiobsbotschaft für die Stadt Overath: Der Boden im großen Saal des 1982 eröffneten Bürgerhauses ist so marode, dass die Stadt den Raum sperren musste. Das teilte der Leiter des Bauverwaltungsamtes, Manfred Allmayer, am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss mit. Nicht nur der Stadtrat und verschiedene Ausschüsse müssen sich bis bis auf weiteres neue Tagungsmöglichkeiten suchen, auch Vereins- und Familienfeste sind betroffen.

„Jeder, der schon einmal eine Sitzung des Rates besucht hat, ist schon einmal über das Parkett gestolpert“, sagte Allmayer im Haupt- und Finanzausschuss im Rathaus. Jetzt habe ein Sachverständiger der Stadt bescheinigt, dass sie das Gebäude für Veranstaltungen nicht mehr nutzen könne. Nur noch Events in dem 37 Quadratmeter großen Seminarraum könnten weiter stattfinden.

Wie es nun weitergeht, ist offen. Allmayer sagte, dass zurzeit Kostenrechnungen für die Sanierung des Bodens erarbeitet würden. Die Stadtverwaltung werde zu gegebener Zeit Lösungsvorschläge machen. Haushaltsmittel für ein neues Parkett sind in dem derzeit beim Kreis zur Genehmigung liegenden Etat offenbar nicht vorgesehen.

Verluste durch Sperrung

Bürgermeister Jörg Weigt (SPD): „Wir müssen jeweils mit dem Ausschussvorsitzenden überlegen, ob wir in den Kulturbahnhof oder ins Schulzentrum gehen.“ Die nächste Ratssitzung am 15. Mai ist nach den Worten des zuständigen Abteilungsleiters im Hauptamt bereits ins Schulzentrum verlegt worden, die Ausschüsse für Bauen, für Jugendhilfe und für Schule tagen dagegen im Kulturbahnhof.

Welche Einnahmeverluste der Stadt durch die Sperrung drohen, teilte die Verwaltung am Dienstag nicht mit. Anders als die Ratssitzungen können die Kurse einer Ballettschule in einem Teil des Saals aber weiterhin stattfinden, weil die Betreiberin den von ihr genutzten Raum ausgelegt hat, sagte Allmayer auf eine Frage von SPD-Fraktionschefin Ruth Rocholl weiter. „Das Bürgerhaus ist immer recht gut ausbucht. Hier finden auch Großveranstaltungen statt“, so Allmayer. Einige Veranstaltungen hätten verlegt werden können, andere hätten abgesagt werden müssen.

Das Bürgerhaus ist laut Stadtverwaltung mit mehr als 300 Quadratmetern Fläche Overaths vielseitigster Veranstaltungsraum. Veranstaltungen mit bis zu 280 Personen könnten hier stattfinden. Die Komplettmiete für einen Tag beträgt 354 Euro.