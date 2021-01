Schnelles Internet: Overath strebt bei Breitband-Ausbau Zusammenarbeit mit Kreis an

Overath -

Zurückgepfiffen hat der Betriebsausschuss die Stadtwerke Overath in Sachen Breitbandausbau. Statt selbst den Ausbau zu beginnen, soll die Betriebsleitung nun zunächst in „Abstimmung mit dem Breitbandkoordinator des Kreises eine Vergabe für die Beauftragung einer geförderten Machbarkeitsstudie zum erweiterten FTTB- Ausbau“ (Glasfaser bis ins Haus) vorbereiten.

Thema wurde zunächst vertagt

Diese Machbarkeitsstudie soll dann Erkenntnisse liefern, um in einem zweiten, zeitlich versetzten Schritt zu entscheiden, „ob und wenn in welcher weiteren Form das Geschäftsfeld Breitband in der Stadt Overath von der Stadtverwaltung vorangetrieben werden soll“, so der einstimmig gefasste Beschluss.

Diese Vorgehensweise ist weit gemächlicher, als die Betriebsleitung dies im Sommer angepeilt hatte. Damals hatte der Ausschuss dem Rat noch empfehlen sollen, dass die „Geschäftstätigkeit Breitbandausbau künftig innerhalb der bestehenden 100-prozentigen Tochtergesellschaft Stadtwerke Overath Energie GmbH verankert wird“. Das wollte der Ausschuss aber nicht beschließen und vertagte das Thema zunächst.

Gremium will Koordinator in Ausschuss einladen

In der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses sagte Betriebsleiter Christoph Schmidt, er persönlich sei nach wie vor der Auffassung, dass die Stadtwerke die Möglichkeit haben sollten, in ein Glasfasernetz zu investieren, um zu „gewährleisten, dass Overather Bürger in Zukunft tatsächlich eine gute Verbindung haben werden“.

Er verstehe aber auch die Sichtweise des Ausschusses, dass man zunächst intensiver mit der Kreisverwaltung in Kontakt treten und sich informieren solle, wie in anderen Kommunen im Kreis agiert werde. Bürgermeister Jörg Weigt (SPD) sagte, ihm sei die Kooperation mit dem Breitbandbeauftragten des Kreises wichtig. Das Gremium vereinbarte, den Koordinator in den Ausschuss einzuladen.