Über Social Media aufgeflogen: Overather Polizei erwischt betrunkenen Fahrer

Overath -

Die Polizei hat am Samstagabend in einer Overather Spielhalle einen 20-jährigen Autofahrer aus Marienheide aus dem Verkehr gezogen, der zuvor in sozialen Medien ein Video gepostet hatte. Darauf war laut Polizei zu erkennen, dass der Mann betrunken Auto fuhr. Eine Bürgerin sah das und informierte die Polizei. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab knapp ein Promille. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen und ein Verfahren eingeleitet.