Flexibel unterwegs: Verleihsystem „Bergisches E-Bike“ ist auch in Rösrath ein Erfolg

Rösrath/Rhein-Berg -

Im Juli 2020 startete das Verleihsystem „Bergisches E-Bike“ im Rheinisch-Bergischen Kreis. Inzwischen haben viele Interessierte das Angebot für sich entdeckt, besonders in Rösrath. Das stellten die Projekt-Beteiligten bei der Eröffnung einer neuen E-Bike-Station an der Bushaltestelle Halfenhof in Forsbach fest. Rösrath sei geradezu „ein Mekka des E-Bikings“, sagte Landrat Stephan Santelmann (CDU). Er belegte dies mit Zahlen: An der vor einem Jahr eröffneten Verleihstation am Bahnhof Rösrath sei binnen zwölf Monaten rund 1050 mal ein E-Bike ausgeliehen worden, das sind rund drei Verleihvorgänge pro Tag.

Auch Bürgermeisterin Bondina Schulze (Grüne) fand das Interesse beachtlich. „Wer hätte gedacht, dass das so ein Erfolg werden würde“, freute sie sich. Inzwischen gibt es neben der Station am Bahnhof Rösrath, die sich direkt am Busbahnhof befindet, eine weitere am Rathaus in Hoffnungsthal – und nun eben auch am Halfenhof. Hinzukommen sollen in nächster Zeit auch noch „virtuelle“ Stationen in Stümpen, Kleineichen und Lehmbach, auch dort soll die Rückgabe möglich sein. Damit sei dann das Stadtgebiet weitgehend abgedeckt, sagte Dezernent Christoph Herrmann von der Stadtverwaltung. „Wir wollen nachhaltige Mobilität“, sagte Marcel Frank, Geschäftsführer des Verkehrsunternehmens RVK, der E-Bike-Verleih sei dabei ein Baustein.

Registrierung am Terminal oder online möglich

„Es geht total unkompliziert“, berichtete Schulze von ihren eigenen Erfahrungen mit den Leih-Rädern. Sie sei schon durch das Rösrather Stadtgebiet gefahren und habe sich mittlerweile auch ein privates E-Bike angeschafft, sagte die Bürgermeisterin. Das Leih-Angebot will sie aber weiter nutzen: „Manchmal ist man spontan unterwegs“, sagte sie. In solchen Fällen sei das Verleih-System „perfekt“. Mit dessen Ausbau sollen die Ausleih-Zahlen weiter steigen. „Je besser die Verfügbarkeit ist, desto besser wird es angenommen“, sagte Christian Seul von der RVK.

Interessierte, die das Verleih-Angebot bisher nicht genutzt haben, müssen sich zunächst registrieren. Das geht am Terminal an einer Verleihstation oder online über die Internetseite von Nextbike. Dort steht auch die Gebrauchsanweisung zur Ausleihe. Sie funktioniert zum Beispiel über eine Nextbike-App. Besondere Angebote machen die Nutzung besonders attraktiv: Zum Beispiel können Kunden des öffentlichen Nahverkehrs, die über eine Karte im Abo verfügen, ein E-Bike für eine Über-Nacht-Pauschale von zwei Euro von 17 Uhr bis 8 Uhr morgens nutzen.



Auch eine Reservierung von Rädern ist 45 Minuten im Voraus möglich: Wer in Köln mit der Bahn losfährt und ein E-Bike reserviert, kann sicher sein, eines in Rösrath vorzufinden. Angesichts des Erfolgs des E-Bike-Systems sagte Schulze: „Jetzt müssen nur noch die Radwege ausgebaut werden.“ Für die Stadtverwaltung sei das eine Herausforderung. Sobald alle offenen Stellen besetzt seien, könne sie „auch diese Themen angehen“.