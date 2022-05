Forsbach: Rösrather Gastronom schließt Café Vierkötter und öffnet „Spießhütte“

Rösrath-Forsbach -

Auf beliebte Speisen setzt Betreiber Erdal Cücen mit seinem Restaurant Spießhütte, das am heutigen Samstag in Rösrath-Forsbach öffnet. Die Räume der neuen Gaststätte waren jahrelang ungenutzt, früher war dort das bekannte Café Vierkötter untergebracht.



Das Café-Konzept sei nicht wirtschaftlich gewesen, erklärt Cücen, daher entschloss er sich zum Neustart mit einem Restaurant – nach Umbau und umfassender Renovierung. Die Räume sind nun mit viel Holz und Sofas gestaltet, sie sollen vor allem gemütlich wirken, wie Cücen erklärt.

Steinofen-Pizza, Kebab und Pasta

Auch die Speisen und Getränke sollen den Geschmack von vielen unterschiedlichen Menschen treffen. Der Name des Restaurants ist abgeleitet von dem am Spieß zubereiteten Cağ-Kebab mit mariniertem Lammfleisch. „Ich mache etwas Spezielles“, sagt Cücen dazu, er empfiehlt die gegrillten Lammspieße als „Köstlichkeit“. Ein breites Publikum ansprechen will er auch mit im Steinofen zubereiteter Pizza in vielerlei Varianten oder auch mit dem Fladenbrot Pide, das in der Spießhütte auf verschiedene Art belegt wird.

Für Nudel-Fans kündigt Cücen auch Pasta-Variationen an, so soll es genügend Auswahl an vegetarischen Speisen geben. Mit Kölsch und Weizenbier vom Fass setzt der Gastronom einen weiteren Akzent, ansonsten bietet die Karte eine große Bandbreite von Wein, Kaffee, Tee und weiteren alkoholischen wie auch nicht-alkoholischen Getränken. Auch Vor- und Nachspeisen sind im Programm.

Er sei schon häufig von Nachbarn und früheren Gästen angesprochen worden, die sich auf ein neues gastronomisches Angebot in Forsbach freuen, erzählt Cücen. Er ist froh, passendes Personal für Küche und Service gefunden zu haben.