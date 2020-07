Rösrath -

Der Bürgerbus Rösrath ist an den Vormittagen zu seinen Regelfahrten auf der Linie 424 zurückgekehrt, täglich von montags bis freitags verkehrt der Bus ab 8.45 bis 13.11 Uhr. Für Fahrten am Nachmittag zwischen 14 und 18 Uhr ist weiterhin eine telefonische Anmeldung am Vortag bis 18 Uhr erforderlich, unter (01 57) 33 77 31 34 sind Name, Rückrufnummer und Einstiegs- und Ausstiegshaltestelle zu hinterlassen.