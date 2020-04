Schloss Eulenbroich: Angebote für Schulklassen via Internet

Rösrath -

Mit Online-Angeboten für Schulklassen reagiert das Bildungsprojekt Kennen-Lernen-Umwelt (KLU) auf die aktuelle Situation in der Corona-Krise. Ab April können Lehrkräfte bei der Schloss Eulenbroich GmbH für ihre Klassen unterschiedliche Workshops in den Bereichen Musik und Tanz buchen, an denen die Kinder von zu Hause oder von der Schule aus online teilnehmen können. Angebote im Bereich Medien sollen folgen.

Die neuen Workshops sollten den Mädchen und Jungen „etwas Abwechslung in ihrem aktuell eingeschränkten Alltag bieten“, erklärt Schloss-Managerin Lisa-Ann Borgmann. Mit den Online-Workshops sucht die Schloss GmbH ein sinnvolles Angebot angesichts der aktuellen Schulschließungen und des Verbots von Besuchen an außerschulischen Lernorten wie Schloss Eulenbroich. „Die Vermittlung von Lerninhalten liegt uns sehr am Herzen“, stellt Lisa-Ann Borgmann fest.

Kennen-Lernen-Umwelt

Mit dem Projekt Kennen-Lernen-Umwelt schaffen die Städte Lohmar, Overath, Rösrath und Troisdorf ein gemeinsames Bildungsangebot für Schüler, aber an Orten außerhalb der Schule. In Rösrath und damit in Schloss Eulenbroich liegt der Themenschwerpunkt bei Tanz, Theater und Musik, ab 2019 kam das Thema Medien hinzu – und damit Workshops für Programmieren und Coding.

Die ersten Online-Workshops dauern je eine Stunde und beschäftigen sich mit Musik und Tanz. So können Kinder ab sofort online in die Geschichte des Hip-Hop-Tanzes eintauchen oder sich in dem Workshop „Sonne, Mond und Sterne“ mit Klängen aus dem All beschäftigen.

Die Teilnahmegebühr pro Kind liegt bei 1,50 Euro. Die Angebote seien an die „eingeschränkten Möglichkeiten“ zu Hause oder in der Schule angepasst, erklärt die Schloss GmbH.

Weitere Infos und Kontakt auf der Internetseite von Schloss Eulenbroich, unter (02205) 9 01 00 90 und info@schloss-eulenbroich.de

www.schloss-eulenbroich.de