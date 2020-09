Stichwahl in Rösrath: Bondina Schulze besiegt Amtsinhaber Marcus Mombauer (CDU)

Rösrath -

Erstmals haben die Grünen im Rheinisch-Bergischen Kreis ein Rathaus erobert: In Rösrath gelang es Bondina Schulze Amtsinhaber Marcus Mombauer (CDU) in der Stichwahl zu besiegen.

Mit 52,52 Prozent der Stimmen triumphierte die Juristin über den CDU-Mann, der um eine dritte Amtszeit als Bürgermeister der 27000-Einwohner-Stadt im Süden des Rheinisch-Bergischen Kreises gekämpft hatte.

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen, bei dem noch fünf Kandidaten im Wettrennen um das Rösrather Bürgermeisteramt angetreten waren, hatte Bondina Schulze das zweitbeste Stimmergebnis erreicht, mit 22,4 Prozent aber noch deutlich hinter Amtsinhaber Marcus Mombauer gelegen.

Wahlbeteiligung mehr als zwölf Prozentpunkte niedriger als vor zwei Wochen

In der Stichwahl drehte sie die Mehrheitsverhältnisse nun um und gewann gegenüber dem ersten Wahlgang (2942 Stimmen) noch fast 1500 Stimmen hinzu. 5437 der abgegebenen Stimmen entfielen in der Stichwahl auf Sie, 4916 auf ihren Konkrennten Mombauer (1. Wahlgang: 5270 Stimmen). Dabei war die Wahlbeteiligung in der Stichwahl mit 44,66 Prozent deutlich niedriger als im ersten Wahlgang vor zwei Wochen (56,97 Prozent). Damit gab nicht mal jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme für die Stichwahl ab.