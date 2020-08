Rösrath -

Eine Rolle Toilettenpapier in der Röhre für die Grundsteinlegung – ein Novum, aber, wie Bürgermeister Marcus Mombauer sagte, eines, das angesichts der Corona-Krise seine Berechtigung habe. Zunächst wurde das Behältnis auch nur provisorisch in die Wand-Aussparung des künftigen Forums am Freiherr-vom-Stein-Schulzentrum gelegt, noch ist der Bau nicht weit genug gediehen, als dass der Grundstein tatsächlich gelegt werden könnte. Dafür aber soll er hinter einer Glasscheibe sichtbar bleiben. Der Behälter mit Dokumenten, Zeitungen und anderen zeitgeschichtlichen Zeugnissen wie eben der Rolle Toilettenpapier wird also nicht in der Tiefe verbuddelt.