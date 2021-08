Sommerrätsel 2021: Badezimmer im früheren Gefängnis – Nacht im Grandhotel gewinnen

Rhein-Berg -

Na, auf welchem Planeten ist unsere Zeitungsente denn heute gelandet? Im Hintergrund ist ein gelbes Schloss zu sehen, dessen Namen es heute zu erraten gilt. In einem der Türme war einst das Gefängnis des nahen Ortes im Tal der Dhünn untergebracht, aus dem so manche Einkerkerung von Bösewichten überliefert ist, die hier auf ihren Prozess warteten.

Der heutige Schlossbesitzer, übrigens ein echter Prinz, hat in dem ehemaligen Gefängnis übrigens ein Badezimmer eingerichtet – in dem niemand mehr eingesperrt wird...

Das gesuchte Schloss taucht bereits im 12. Jahrhundert in den Urkunden des damals hier ansässigen Rittergeschlechts auf. 350 Jahre lang war es später im Besitz der Familie Wolf-Metternich, bevor es im 20. Jahrhundert durch Heirat an die Familie zu Sayn-Wittgenstein ging.

Wer das Rätsel löst und die Sommerrätsel-Hotline anruft, kann einen von 35 attraktiven Preisen gewinnen. Als Hauptpreis lockt ein Übernachtungsarrangement im Grandhotel Schloss Bensberg für zwei Personen im Gesamtwert von 750 Euro. Welches Gebäude ist auf dem großen Bild zu sehen:

A Schloss Bensberg,

Schloss Bensberg, B Schloss Strauweiler in Odenthal oder

Schloss Strauweiler in Odenthal oder C Schloss Venauen in Rösrath?

Wenn Sie die Lösung wissen, rufen Sie an diesem Dienstag oder dem folgenden Mittwoch (bis 23.59 Uhr) die Gewinnrufnummer des Sommerrätsels der Lokalredaktion an:

0 13 78-90 60 83

(0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz wesentlich höher) und nennen uns die richtige Lösung, Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten.

Oder senden Sie uns eine SMS mit dem Kennwort RRG83 und der Lösung, Name und Adresse an die 99 6 99 (0,50 Euro pro SMS).

Die Gewinner werden nach den Sommerferien aus allen Anrufern mit den richtigen Sommerrätsel-Antworten gezogen und von uns benachrichtigt. Von jeder Rätsel-Folge wird ein Gewinner gezogen. Wer mehrfach teilnimmt, hat so mehrere Chancen, zu den Gewinnern zu gehören. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zur Verfügung gestellt werden die Preise von der Bensberger Bank, der Volksbank Berg und der VR-Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen.

Die Preise 1. Preis: Eine Übernachtung für zwei Personen im Grand Deluxe Doppelzimmer im Grandhotel Schloss Bensberg inklusive Frühstück, Drei-Gang Dinner mit Getränken in der Trattoria Enoteca, klassische Massage, 750 Euro 2. + 3. Preis: Gutschein für das Hotel-Restaurant „Zur Post“, Odenthal, Wert: 250 Euro 4. + 5. Preis: Gutschein Restaurant „Zur Mühle“, Kürten, Wert: 150 Euro



6. + 7. Preis: Gutschein Hotel Restaurant Lüdenbach, Overath, Wert: 100 Euro



8. – 12. Preis: Mediterana, Bensberg, Gutschein im Wert von 75 Euro

13. – 17. Preis: Gutschein Kletterwald K1, Eikamp, 50 Euro



18. – 22. Preis: Intersport Haeger Gutschein, Bensberg, 50 Euro



23. – 27. Preis: Gutschein RheinBerg Galerie, Gladbach, 35 Euro



28. – 35. Preis: Kinogutschein Cineplex Bensberg, 25 Euro

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Die Allgemeinen Bedingungen finden Sie hier.



War im Rätsel am Samstag zu raten: St. Clemens in Paffrath. Guido Wagner Foto:

In der am Samstag veröffentlichten 13. Folge des Sommerrätsels der Lokalredaktion galt es, den die Kirche St. Clemens in Bergisch Gladbach-Paffrath zu erraten.