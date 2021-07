Sommerrätsel 2021: Der bergische Wassergigant

Rhein-Berg -

Auch wenn die Sonne gleißend vom Himmel brennt – hier gibt’s Wasser. Meistens eine ganze Menge. Das ist auch nötig, denn aus dem Gewässer, das auf unserem heutigen Bergischen Planeten im großen Bild zu sehen ist, werden täglich rund eine Million Menschen mit Trinkwasser versorgt

81 Millionen Kubikmeter Wasser passen in das Gewässer, wenn es ganz gefüllt ist – auch wenn das in den vergangenen Jahren wegen der trockenen Sommer nicht mehr oft vorgekommen ist. Aber: Mit der Größe gehört das Gewässer zu Deutschlands Giganten. Unter den oberirdischen reinen Trinkwasserreservoirs ist es das zweitgrößte. Nur die Rappbodetalsperre im Harz ist noch größer.

Die auf unserem Mini-Planeten gebogene Betonkonstruktion ist eine Brücke zu jenem Turm im Gewässer, durch den das Rohwasser entnommen und in die Trinkwasseraufbereitung gepumpt wird. Auch der trichterförmige Überlauf des Gewässers ist darunter zu sehen.

Wissen Sie schon, welches Gewässer auf dem Bergischen Planeten des großen Rätselbildes zu sehen ist?



Wer das Rätsel löst und die Sommerrätsel-Hotline anruft, kann einen von 35 attraktiven Preisen gewinnen.

Zur Verfügung gestellt werden die Preise von den langjährigen Partnern des Sommerrätsels, der Bensberger Bank, der Volksbank Berg und der VR Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen. Welches Gewässer ist auf dem Bergischen Planeten auf dem großen Rätselbild zu sehen:

A der Bensberger See an der Saaler Mühle,

der Bensberger See an der Saaler Mühle, B die Staustufe in der Agger bei Overath-Vilkerath,

die Staustufe in der Agger bei Overath-Vilkerath, C die Große Dhünn-Talsperre zwischen Odenthal, Kürten und Wermelskirchen?

Wenn Sie die Lösung wissen, rufen Sie an diesem Dienstag oder dem folgenden Mittwoch (bis 23.59 Uhr) die Gewinnrufnummer an:

0 13 78-90 60 83

(0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz wesentlich höher) und nennen uns die richtige Lösung, Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten.

Oder senden Sie uns eine SMS mit dem Kennwort RRG83 und der Lösung, Name und Adresse an die 99 6 99 (0,50 Euro pro SMS).

Die Gewinner werden nach den Sommerferien aus allen Anrufern mit den richtigen Sommerrätsel-Antworten gezogen und von uns benachrichtigt. Von jeder Rätsel-Folge wird ein Gewinner gezogen. Wer mehrfach teilnimmt, hat so mehrere Chancen, zu den Gewinnern zu gehören. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zur Verfügung gestellt werden die Preise von der Bensberger Bank, der Volksbank Berg und der VR-Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen.

Die Preise 1. Preis: Eine Übernachtung für zwei Personen im Grand Deluxe Doppelzimmer im Grandhotel Schloss Bensberg inklusive Frühstück, Drei-Gang Dinner mit Getränken in der Trattoria Enoteca, klassische Massage, 750 Euro 2. + 3. Preis: Gutschein für das Hotel-Restaurant „Zur Post“, Odenthal, Wert: 250 Euro 4. + 5. Preis: Gutschein Restaurant „Zur Mühle“, Kürten, Wert: 150 Euro



6. + 7. Preis: Gutschein Hotel Restaurant Lüdenbach, Overath, Wert: 100 Euro



8. – 12. Preis: Mediterana, Bensberg, Gutschein im Wert von 75 Euro

13. – 17. Preis: Gutschein Kletterwald K1, Eikamp, 50 Euro



18. – 22. Preis: Intersport Haeger Gutschein, Bensberg, 50 Euro



23. – 27. Preis: Gutschein RheinBerg Galerie, Gladbach, 35 Euro



28. – 35. Preis: Kinogutschein Cineplex Bensberg, 25 Euro

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Die Allgemeinen Bedingungen finden Sie hier.



Guido Wagner Foto:

In der am Dienstag veröffentlichten fünften Rätsel-Folge galt es, die Rhein-Berg-Galerie in der Bergisch Gladbacher Stadtmitte zu erraten.