Unfall in Odenthal: Motorradfahrer verunglückt tödlich – Beifahrerin schwer verletzt

Odenthal -

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagmittag auf der Scherfbachtalstraße bei einem Verkehrsunfall gestorben. Seine 23-jährige Sozia verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Der Leverkusener fuhr mit seiner Suzuki aus Odenthal kommend auf der Scherfbachtalstraße in Richtung Kürten-Bechen. Kurz vor dem Ortsteil Höffe verlor der 27-Jährige laut Polizeibericht die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in die Uniklinik Bonn, wo er an seinen lebensgefährlichen Verletzungen starb. Wie es zu dem tödlichen Unfall kam, ist noch unklar. Während der Unfallaufnahme war der Abschnitt der Scherfbachtalstraße für vier Stunden gesperrt. (ub)