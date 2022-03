Verblüffung im Ausschuss: Grüne lehnen Prüfung einer Buslinie östlich der Talsperre ab

Rhein-Berg -

Damit hatten die Freien Wähler wohl kaum gerechnet: Ihr Prüfantrag, ob man nicht auch östlich der Großen Dhünn-Talsperre eine Busverbindung zwischen Nord- und Südkreis durch die Verlängerung der Buslinie 261 von Wermelskirchen-Halzenberg bis Kürten-Laudenberg wurde stekum abgelehnt. Noch bevor die Verwaltung den Vorschlag prüfen konnte. Und das Wort gegen den Prüfantrag ergriff ausgerechnet Marc Nohl von den Grünen, die den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) doch sonst eher fördern.

Aber Marc Nohl zeigte sich in seiner Wortmeldung sicher, das eine Prüfung zu nichts führen werde, da auf der Linie 261 nur wenige Busse und teilweise nach Hückeswagen verkehrten. Zudem habe der Oberbergische Kreis bislang stets eine Verdichtung der Anschluss-Linie 427 in Kürten-Laudenberg (Bergisch Gladbach-Wipperfürth) abgelehnt. „Da fährt am Wochenende gar nichts“, so Nohl.

SPD Fraktionschef spricht sich für Unterstützung aus

Die barsche Ablehnung ließ unterdessen SPD-Fraktionschef Gerhard Zorn den Freien Wählern (FW) zur Seite springen: „Das ist doch nur ein Prüfauftrag und noch keine Umsetzung“, sprach er sich für die Unterstützung des FW-Antrags aus.

„Das Ergebnis des Prüfauftrags ist schon im vorhinein klar“, konterte Marc Nohl selbstüberzeugt und plädierte dafür, Mittel sinnvoll einzusetzen. Bei acht Ja-Stimmen wurde der Antrag schließlich mit zwölf Nein-Stimmen von CDU und Grünen abgelehnt.