Verkehr in Rhein-Berg: Rösrather Bürgersteig bleibt aufgebrochen, L161 voll gesperrt

Rhein-Berg -

An dieser Stelle finden Sie einen Überblick über Baustellen, die im Rheinisch-Bergischen Kreis für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Bürgersteig in Rösrath bleibt aufgebrochen

Es ruckelt noch immer für die Anwohnerinnen und Anwohner der Bensberger Straße, etwa auf Höhe des Bahnhofs. Und es wird wohl noch etwas weiter ruckeln.

Seit einigen Wochen ist dort ein Streifen Asphalt auf dem Bürgersteig aufgebrochen. Beim Ein- und Ausparken müssen die Autofahrer vorsichtig über die Kanten fahren. Und es scheint sich nichts zu tun auf der Baustelle. Wie die Stadt Rösrath jetzt auf Anfrage mitteilt, „zieht sich die Abwicklung der Baustelle in die Länge“.



Ein Streifen auf dem Gehweg an der Bensberger Straße ist seit einigen Wochen aufgebrochen. Niklas Pinner Foto:

Der Grund für die Arbeiten ist die Verlegung von Glasfaserkabeln für schnelles Internet. Allerdings laufe die Zustimmung der Anlieger für die Hausanschlüsse sehr schleppend, teilt die Stadt mit. Und es gebe keinen Sinn, „den Aufbruch komplett zu schließen und dann wenige Wochen später wieder alles aufzugraben“, sagt Stadtbaudirektor Christoph Herrmann. Ein Auskunft darüber, wie lange der Streifen auf dem Gehweg noch aufgebrochen bleibt, gab die Stadt nicht.



Auf ein anderes Problem an der Bensberger Straße weist ein Rösrather hin. Dort, direkt an der Straße neben den Fahrradständern und den Fahrradboxen, steht die Stele, die auf den Bahnhof als Mobilstation hinweist. Allerdings zu nah an der Straße, wie der Mann findet. Denn die Stele verdecke die Sicht nach links in Richtung Gerottener Weg, wenn man die Straße überqueren wolle. Erst recht mit Rad müssten sich Fahrradfahrer recht weit nach vorne in Richtung Straße wagen, um etwas zu sehen. Und die Bensberger Straße sei viel befahren, das sei gefährlich.

Die Stele an der Bensberger Straße in Rösrath verdeckt die Sicht, meint ein Rösrather. Niklas Pinner Foto:

„Es gab gewisse Vorgaben für die Aufstellung der Stele“, erklärt Christoph Herrmann. Zum Beispiel die Sichtbarkeit der Hinweise. Die Straße ist eine Landesstraße. Deshalb ist die Stadt „aber in Gesprächen mit den Stadtwerken (zusätzliche Beleuchtung) und Straßen NRW, um die Situation zu verbessern“. Das Thema soll in der nächsten Verkehrsbesprechung Ende des Monats thematisiert werden.

Wermelskirchener Straße gesperrt

Jetzt hat es auch die Kürtener mit der Vollsperrung einer Landstraße während der Sommerferien erwischt: Bis Freitag, 2. September, saniert die Straßen NRW-Regionalniederlassung die Landesstraße L161/Wermelskirchener Straße zwischen Kürten und Kürten-Dörnchen/B506. Die Straße erhält eine Deckensanierung. Für diesen Zeitraum wird die Straße vollgesperrt. Fußgänger können die Baustelle passieren. Eine Umleitung ist ausgeschildert von Dörnchen bis Lamsfuß (B506), weiter über die L129 in Richtung Wipperfürth-Wipperfeld, dann bis zur L286 (Furth) und von dort über die L286 bis Kürten.

Wupsi-Ausfülle durch Corona und Baustellen

Im Linienbetrieb der Wupsi kommt es momentan zu einer steigenden Anzahl von Fahrtausfällen auf einzelnen Linien aufgrund von kurzfristigen Personalausfällen. Wie das Verkehrsunternehmen mitteilt, sei dies auf den Anstieg der Corona-Erkrankungen zurückzuführen. Dadurch sei es aktuell nicht möglich, alle Dienste vollständig zu besetzen. Die Situation werde durch die Urlaubszeit noch weiter verschärft.

Die großräumigen Umleitungen aufgrund der großen Anzahl an Baustellen im Bediengebiet bedeuteten zudem einen zusätzlichen Aufwand im Fahrbetrieb. Welche Linien genau betroffen sind, könne nur kurzfristig entschieden werden. Betroffen sei vor allem das Leverkusener Stadtgebiet. Die Wupsi bittet ihre Kunden sich über die digitalen Anzeiger an den Haltestellen, die wupsiApp oder die Fahrplanauskunft oder im Internet zu informiere. Auch andere Verkehrsbetriebe leiden unter den Folgen der steigenden Corona-Fällen.