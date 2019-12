Wermelskirchen: 36-Jährige bei Auffahrunfall an der A1 schwer verletzt

Wermelskirchen -

Eine Frau ist bei einem Auffahrunfall in der Autobahnauffahrt zur A1 in Wermelskirchen-Hünger am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Mann aus Wuppertal wollte zunächst aus Fahrtrichtung Pohlhausen kommend mit seinem BMW nach rechts auf die Autobahn auffahren. Zum gleichen Zeitpunkt bog ein weiteres Auto aus Richtung Burger Straße kommend nach links ebenfalls in die Auffahrt ein. Der 46-Jährige musste plötzlich abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

Bei Nebel und Nieselregen übersah eine 36 Jahre alte Frau den bremsenden BMW und fuhr hinten auf ihn auf. Sie wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Auto wurde abgeschleppt. An den beiden Wagen entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro. (red)