Bergisch Gladbach – In der Nacht zum Karfreitag, 15.04.2022, sind Unbekannte gegen 03.00 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Bergisch Gladbacher Fußgängerzone eingebrochen. Nach Polizeiangaben versuchten die Täter zunächst, die Eingangstür mit einem Stein einzuwerfen. Als das nicht funktionierte, schlugen sie das Schaufenster ein und räumten die Auslage dahinter aus.

Genaue Beute noch unbekannt

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Was genau die Täter aus dem Laden an der Gasse "Am Alten Pastorat" gestohlen haben, konnte nach ersten Angaben nicht abgeschätzt werden, teilte die Bergisch Gladbacher Polizei in einer Pressemitteilung mit. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202-2050 entgegen. (red)