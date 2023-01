Bergisch Gladbach – Seit Sonntag wurde die 15-jährige Cheyenne H. vermisst. Zum wiederholten Mal, wie die Polizei am Montag in ihrer Vermisstenmeldeung schrieb. Wenige Tage später wurde das Mädchen wohlbehalten wieder aufgefunden.

Die Jugendliche ist nach Angaben der Polizei in einer Niederlassung der Diakonie Michaelshoven an der Jakobstraße untergebracht und hat sich von dort laut Polizei am Sonntag in der Mittagszeit entfernt.

Hinweise an die Polizei Rhein-Berg

Das etwa 1,75 Meter große Mädchen mit kräftiger Figur hatte zuletzt dunkelbraune Haare mit einem blond gefärbten Ansatz und trug eine Bomberjacke in Militärfarbe.

Nach polizeilichen Ermittlungen könnte sie bei unbekannten Heranwachsenden untergekommen sein. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer (0 22 02) 20 50 entgegen. (wg)