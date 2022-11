Kürten – Beim versuchten Einbruch in eine Kürtener Grundschule hat die Polizei am Sonntag einen 22-Jährigen festgenommen. Wie die Behörde mitteilte, hatte der Kölner gemeinsam mit zwei anderen gegen 23 Uhr versucht, ein Fenster an dem Gebäude im Ortsteil Biesfeld aufzuhebeln.



Ein Zeuge bemerkte Schatten und Geräusche auf dem Gelände und alarmierte die Polizei, bei deren Antreffen versuchten die drei Beschuldigten zu flüchten. Die Beamten konnten einen der drei festnehmen, als er sich in einem Garten an der Wipperfürther Straße verstecken wollte. Eine Fahndung nach den andern beiden Tätern verlief negativ. Die Polizei sucht weiterhin nach Hinweisen. (lani)